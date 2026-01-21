La squadra di Spalletti si porta a quota 12 e, come detto, è già certa del passaggio alla fase a eliminazione diretta. Nell'ultimo turno potrà andarsi a giocare l'ingresso tra le migliori otto a Montecarlo contro il Monaco, anche se per centrare questo obiettivo avrà bisogno di una combinazione di molti altri risultati a favore. Il Benfica rimane invece a quota sei e non avrà quindi il destino nelle proprie mani nell'ultimo turno contro il Real Madrid al Da Luz, una vittoria sui Blancos potrebbe infatti non bastare ai portoghesi per passare il turno.

Dopo un primo tempo quasi del tutto avaro di emozioni, la gara si stappa al 55' con la rete di Thuram, nove minuti dopo arriva il raddoppio di McKennie con, in entrambi i casi, lo zampino di David. Il Benfica non ci sta, colpisce un palo con Aursnes di testa, viene salvato dal legno su un intervento difensivo di Dedic e nel finale spreca il rigore che avrebbe riaperto il match con Pavlidis. Sospiro di sollievo per i bianconeri che si qualificano alla fase successiva e rialzano la testa dopo la beffarda sconfitta di Cagliari in campionato.

La Juventus per portarsi tra le prime 16, con una seppur flebile speranza di agguantare la top 8, il Benfica per rientrare nelle 24 che si giocheranno tutto da febbraio in poi: sono questi gli obiettivi delle due squadre in campo questa sera all'Allianz a due turni dalla conclusione del girone eliminatorio di Champions. Entrambe sono reduci da due vittorie nelle ultime due partite che hanno rimesso in sesto una situazione fin lì deficitaria e puntano decisamente ad agguantare la fase ad eliminazione diretta, ora più che mai alla portata. Sfida tutta da seguire anche sulle panchine, con Luciano Spalletti e José Mourinho pronti a darsi battaglia. Fischio d'inizio alle ore 21.16:28

Dirige il match l'olandese Gozubuyuk, coadiuvato dai connazionali Inia e Honig. Sarà olandese anche il quarto ufficiale, Manschot, mentre in sala VAR ci sono il belga Van Driessche e un altro olandese, Higler. 22:52

Dopo l'ottima, sul piano del gioco e delle occasioni create, ma sfortunatissima, in termini di risultato, prova di Cagliari, Spalletti ne cambia solo due nella formazione iniziale: Perin lascia il posto a Di Gregorio tra i pali mentre tra i giocatori di movimento l'unico cambio riguarda Thuram per Koopmeiners in mezzo al campo. Il resto è tutto confermato con David unica punta, supportato da McKennie, Miretti e Yildiz. Locatelli completa la cerniera davanti alla difesa mentre in difesa ci sono Cambiaso e Kalulu sugli esterni e la coppia centrale formata da Bremer e Kelly.20:41

Non cambia una virgola invece Mourinho rispetto all'undici che, in campionato, ha espugnato il campo del Rio Ave. Davanti a Trubin c'è sempre la linea a quattro formata da Dedic, Araujo, Otamendi e Dahl, poi Aursnes e Barreiro a centrocampo con il trio formato da Prestianni, Sudakov e Schjelderup a supporto del bomber Pavlidis.20:45

Terzo posto per il Benfica nella Liga Portugal a dieci punti dalla capolista Porto e a tre dai rivali dello Sporting. Stesso distacco dalla capolista per la Juventus che è però quinta in Serie A, con Roma, Napoli e Milan a precederla, oltre all'Inter.20:48

Le due squadre sono nel tunnel e stanno per scendere sul terreno di gioco. E' tutto pronto per Juve-Benfica.20:56

Risponde Yildiz col destro a giro da fuori area, Trubin non è perfetto nella respinta ma nessun giocatore bianconero è pronto al tap-in.21:14

Altro calcio d'angolo per il Benfica ch non viene sfruttato, ma i portoghesi hanno alzato il proprio baricentro e stanno giostrando il pallone nel campo bianconero.21:17

Gran lancio di Thuram per McKennie, l'americano riesce a tenere il pallone in campo e crossa morbido al centro. David sbaglia però tutto di testa e manda il pallone ampiamente a lato.21:44

Zero a zero allo Stadium dove regna l'equilibrio e il tatticismo. Le due squadre si sono sostanzialmente annullate, salvo gli squilli di Yildiz, vicinissimo al vantaggio con un destro fuori di poco, e Sudakov, sulla cui rasoiata mancina Di Gregorio ha risposto presente in tuffo alla propria sinistra. Buone chances anche per Prestianni e Miretti ma mira imperfetta di entrambi da ottima posizione.22:01

GOL! JUVENTUS-Benfica 2-0! Rete di McKennie. Doppio uno-due tra McKennie e David in area portoghese, il texano si ritrova a tu per tu con Trubin e lo batte con un destro rasoterra che si infila all'angolino basso. Guarda la scheda del giocatore Weston McKennie 22:22

OCCASIONE BENFICA! Pavlidis controlla e calcia col sinistro al volo da dentro l'area, Locatelli è decisivo nell'immolarsi per salvare sul greco.22:30

Juventus - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Benfica sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente la Juventus si trova 15° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Benfica si trova 29° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

La Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; Benfica ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

Juventus e Benfica si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus non ha mai vinto, Benfica ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Juventus-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto solo una delle nove sfide (1N, 7P) contro il Benfica in tutte le competizioni, ovvero quella per 3-0 in casa ai quarti di finale della Coppa UEFA 1992-93, torneo poi vinto dai bianconeri.

Il Benfica ha vinto tutte le cinque partite disputate contro la Juventus in Coppa dei Campioni/Champions League; soltanto il Bayern Monaco vanta una percentuale del 100% di vittorie migliore contro una singola avversaria (6/6 vs Olympiakos).

Dopo non essere riuscita a vincere alcuna delle prime quattro partite (3N, 1P) di UEFA Champions League in questa stagione, la Juventus ha vinto le ultime due e potrebbe infilare più successi consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-novembre 2021 (cinque in quel caso).

Il Benfica ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League (entrambe per 2-0), dopo averne perse sei di fila in precedenza. L'ultima volta in cui i portoghesi hanno conquistato tre successi consecutivi in Champions League/Coppa dei Campioni senza subire gol risale alla stagione 1989-90 (cinque in quella occasione).

Solo l'Athletic Club conta più recuperi offensivi (67) della Juventus (65) in questa UEFA Champions League; la Vecchia Signora ha effettuato 14 tiri e segnato due gol da queste situazioni di gioco. Tuttavia, solo il Bayern Monaco ha subito meno conclusioni (zero) da recuperi offensivi in questa stagione rispetto al Benfica (2).

Nessuna squadra ha registrato un totale di tiri messi assieme inferiore a quello del Benfica in questa UEFA Champions League (135, ovvero 75 effettuati, 60 subiti), mentre solo le partite dell'Athletic Club (14.1) hanno registrato un xG combinato più basso di quello del Benfica (15, cioè 7.6 a favore e 7.4 contro).

L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha vinto soltanto una delle sei trasferte (2N, 3P) giocate contro la Juventus in tutte le competizioni; tuttavia, quella vittoria è arrivata nella sua unica gara esterna all'Allianz Stadium in UEFA Champions League (2-1 con il Manchester United nel novembre 2018).

Kenan Yildiz, della Juventus, ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) in UEFA Champions League in questa stagione: record per un giocatore U21 nelle prime sei giornate, condiviso con Lamine Yamal e Geovany Quenda.

Jonathan David, della Juventus, ha partecipato a sette gol (cinque reti, due assist) nelle ultime dieci partite da titolare in UEFA Champions League, segnando anche quattro gol in cinque match da subentrato nella competizione.

Vangelis Pavlidis, del Benfica, è l'unico giocatore ad avere effettuato almeno 200 pressioni sia nella trequarti centrale (243) che nella trequarti avversaria (243) in questa UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: