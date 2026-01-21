Dopo un primo tempo quasi del tutto avaro di emozioni, la gara si stappa al 55' con la rete di Thuram, nove minuti dopo arriva il raddoppio di McKennie con, in entrambi i casi, lo zampino di David. Il Benfica non ci sta, colpisce un palo con Aursnes di testa, viene salvato dal legno su un intervento difensivo di Dedic e nel finale spreca il rigore che avrebbe riaperto il match con Pavlidis. Sospiro di sollievo per i bianconeri che si qualificano alla fase successiva e rialzano la testa dopo la beffarda sconfitta di Cagliari in campionato.
La squadra di Spalletti si porta a quota 12 e, come detto, è già certa del passaggio alla fase a eliminazione diretta. Nell'ultimo turno potrà andarsi a giocare l'ingresso tra le migliori otto a Montecarlo contro il Monaco, anche se per centrare questo obiettivo avrà bisogno di una combinazione di molti altri risultati a favore. Il Benfica rimane invece a quota sei e non avrà quindi il destino nelle proprie mani nell'ultimo turno contro il Real Madrid al Da Luz, una vittoria sui Blancos potrebbe infatti non bastare ai portoghesi per passare il turno.
Prima della trasferta di Montecarlo, la Juventus sarà impegnata nel big match di campionato con il Napoli. Per il Benfica c'è invece l'Estrela Amadora in casa prima dell'ultima gara del girone di Champions.
90'+5'
Triplice fischio allo Stadium. La Juve batte il Benfica 2-0 grazie alle reti di Thuram e McKennie.22:53
90'+4'
Juventus vicinissima al traguardo, atmosfera rilassata anche sulla panchina bianconera.22:51
90'+2'
Ci prova fino all'ultimo il Benfica ma la Juventus si sta difendendo con ordine.22:49
90'
Cinque minuti di recupero.22:47
88'
Kelly interviene in netto ritardo su Ivanovic e viene ammonito dal direttore di gara.22:45
88'
Punizione dal limite per la Juventus, Koopmeiners prova a far passare la palla sopra la barriera col mancino ma non ci riesce.22:45
87'
Sostituzione Juventus: fuori Manuel Locatelli, dentro Teun Koopmeiners.22:44
86'
OCCASIONE BENFICA! Corner per gli ospiti, Barrenechea ha la chance di testa da posizione centrale ma colpisce troppo centralmente. Di Gregorio blocca la palla a due mani sulla linea.22:43
85'
OCCASIONE JUVENTUS! Cabal crossa basso in area dalla sinistra, Conceiçao arriva sul pallone, rientra sul sinistro ma non inquadra lo specchio da ottima posizione.22:42
82'
Sostituzione Juventus: fuori Kenan Yildiz, dentro Filip Kostic.22:39
81'
SBAGLIA PAVLIDIS! Il greco scivola al momento della battuta e calcia ampiamente a lato col destro!22:42
80'
RIGORE PER IL BENFICA! Gozubuyuk viene richiamato al monitor a bordocampo e assegna il penalty agli ospiti.22:37
79'
Barreiro a terra in area bianconera dopo un calcione di Bremer. C'è materiale per la sala VAR.22:37
77'
Sostituzione Benfica: fuori Gianluca Prestianni, dentro Joao Rego.22:34
77'
Destro di Aursnes dal limite, palla fuori di poco sotto lo sguardo di Di Gregorio.22:33
76'
Conceiçao converge al centro dalla destra e scarica il sinistro, respinto dalla difesa portoghese.22:32
74'
PALO DELLA JUVENTUS! Conceiçao crossa in area piccola dalla destra, rimpallo su Dedic e palla sul legno alla destra di Trubin!22:34
72'
OCCASIONE BENFICA! Pavlidis controlla e calcia col sinistro al volo da dentro l'area, Locatelli è decisivo nell'immolarsi per salvare sul greco.22:30
70'
Sostituzione Juventus: esce Jonathan David, entra Lois Openda.22:27
70'
Sostituzione Juventus: fuori Andrea Cambiaso, spazio per Juan Cabal.22:27
69'
Sostituzione Benfica: fuori Heorhii Sudakov, dentro l'ex Enzo Barrenechea.22:27
69'
Sostituzione Benfica: fuori Andreas Schjelderup, dentro Franjo Ivanovic.22:27
69'
PALO DEL BENFICA! Aursnes salta tutto solo in area bianconera e gira di testa su corner di Sudakov. La palla termina la propria traiettoria sul palo alla sinistra di Di Gregorio. Rischio per la Juventus che sembrava ormai in controllo del match.22:28
68'
Calcio d'angolo per il Benfica che si riaffaccia in area bianconera dopo una lunga fase di dominio della squadra di Spalletti.22:25
68'
Cross di Prestianni dalla destra, svetta Kelly che libera la propria area.22:25
66'
Strada in discesa ora per la Juventus, si mette tutto male per il Benfica, già incapace di reagire dopo il gol di Thuram e ora letteralmente alle corde dopo il raddoppio di McKennie.22:24
64'
GOL! JUVENTUS-Benfica 2-0! Rete di McKennie. Doppio uno-due tra McKennie e David in area portoghese, il texano si ritrova a tu per tu con Trubin e lo batte con un destro rasoterra che si infila all'angolino basso.
Fallo in attacco di Yildiz, ora però sono i bianconeri ad aver alzato il ritmo.22:12
54'
OCCASIONE JUVENTUS! Ripartenza della Juventus, Kalulu crossa basso in area dalla destra, McKennie calcia a botta sicura col destro basso trovando però il riflesso di Trubin a negargli il gol.22:11
53'
Momento di difficoltà per la Juventus che non riesce a tenere il pallone. Pressione furiosa e a tutto campo dei portoghesi.22:12
53'
Errore di Kalulu in uscita, l'ex Milan si fa però perdonare chiudendo su Schjelderup all'interno della propria area.22:09
51'
Schjelderup prova lo slalom in area bianconera, ci pensa Bremer a fermare il norvegese con un intervento pulito.22:08
50'
PAVLIDIS! Destro sporco del greco dal limite dopo un recupero alto di Sudakov su Thuram, la palla termina a lato di poco dopo la deviazione di Kelly.22:07
49'
Locatelli stende Sudakov sotto gli occhi del direttore di gara. Arriva il giallo per il capitano bianconero.22:06
48'
Nulla di fatto sulla punizione per il Benfica, la Juve prova a risalire il campo manovrando.22:05
47'
Calcio di punizione per il Benfica nel campo bianconero, salgono molti uomini a cercare la deviazione in area.22:04
46'
Si ricomincia!22:02
45'
Sostituzione Juventus: fuori Fabio Miretti, dentro Francisco Conceiçao.22:02
Zero a zero allo Stadium dove regna l'equilibrio e il tatticismo. Le due squadre si sono sostanzialmente annullate, salvo gli squilli di Yildiz, vicinissimo al vantaggio con un destro fuori di poco, e Sudakov, sulla cui rasoiata mancina Di Gregorio ha risposto presente in tuffo alla propria sinistra. Buone chances anche per Prestianni e Miretti ma mira imperfetta di entrambi da ottima posizione.22:01
45'
Fine primo tempo. Gozubuyuk manda tutti negli spogliatoi senza recupero.21:46
43'
Gran lancio di Thuram per McKennie, l'americano riesce a tenere il pallone in campo e crossa morbido al centro. David sbaglia però tutto di testa e manda il pallone ampiamente a lato.21:44
40'
Sudakov calcia direttamente in porta col destro a giro, la barriera juventina devia la palla in calcio d'angolo.21:41
39'
Prestianni fa tutto da solo sulla destra, converge al centro e fa il massimo ottenendo un calcio di punizione dal limite grazie alla trattenuta plateale di Kelly nei suoi confronti.21:40
39'
Continua a far girar palla il Benfica, Juventus più attendista e a caccia del varco giusto per colpire in ripartenza.21:39
36'
OCCASIONE JUVENTUS! Tacco volante di McKennie verso il centro dell'area, Miretti si coordina per il colpo di testa dopo il rimbalzo a terra del pallone ma non centra lo specchio!21:39
35'
Errore di Sudakov in palleggio, il giocatore ucraino regala un calcio d'angolo alla Juventus colpendo malissimo il pallone sulla propria trequarti.21:36
34'
Si spazientisce il pubblico di casa con Trubin, reo di guadagnare sempre qualche secondo extra in occasione dei rinvii dal fondo.21:34
31'
Lungo giropalla bianconero, chiuso però da Miretti che si trascina la palla a fondo campo in area portoghese.21:31
28'
Locatelli ruba palla a Prestianni al limite dell'area bianconera, poi subisce fallo da Barreiro. Lavoro prezioso del capitano della Juventus che mette così ordine in campo.21:29
25'
OCCASIONE BENFICA! Otamendi anticipa Thuram servendo direttamente Prestianni, l'argentino ci prova col destro dal limite ma non inquadra lo specchio.21:26
25'
Prova a ragionare ora la Juventus che sta però faticando a dare verticalità al proprio gioco.21:25
23'
SALVA DI GREGORIO! Locatelli perde palla in uscita, Sudakov prova il diagonale basso col sinistro trovando la risposta di Di Gregorio, poi Kelly evita il tap-in di Pavlidis.21:24
22'
Possesso palla quasi totale per il Benfica in queste fasi di gioco, dopo l'inizio tutto di marca bianconera, gli uomini di Mourinho hanno preso in mano le redini del match.21:23
21'
Ripartenza del Benfica, Prestianni serve Pavlidis che però perde palla nel tentativo di dribbling su Cambiaso.21:22
18'
OCCASIONE JUVENTUS! Locatelli apre splendidamente a sinistra per Yildiz, il turco rientra sul destro e calcia secco sul secondo palo, sfiorando la rete del vantaggio. Palla fuori di pochissimo.21:19
16'
Altro calcio d'angolo per il Benfica ch non viene sfruttato, ma i portoghesi hanno alzato il proprio baricentro e stanno giostrando il pallone nel campo bianconero.21:17
15'
Araujo prova la percussione in area ma viene fermato da Thuram, il francese poi perde però palla sulla pressione di Barreiro. Il Benfica guadagna calcio d'angolo.21:15
12'
Benfica che fatica tantissimo a portarsi nel campo bianconero, la Juventus sta pressando a tutto campo senza lasciar respirare gli ospiti.21:12
10'
Corner per la Juve: Yildiz calcia a rientrare dalla destra ma gli ospiti riescono a toccare nuovamente il pallone oltre la linea di fondo, salvandosi su una traiettoria pericolosa.21:11
9'
Risponde Yildiz col destro a giro da fuori area, Trubin non è perfetto nella respinta ma nessun giocatore bianconero è pronto al tap-in.21:14
8'
Primo squillo del Benfica con Sudakov che calcia dalla distanza, Di Gregorio non si fa sorprendere e blocca il pallone in tuffo alla propria sinistra.21:09
8'
Doppio cross bianconero dalla destra, il primo respinto, il secondo arriva a Thuram che non riesce però a dare forza al proprio colpo di testa.21:08
6'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per la Juventus. Il Benfica torna in possesso dopo una lunga fase a tinte bianconere.21:07
5'
Ci prova anche Yildiz a servire David dalla sinistra, Otamendi devia la palla in corner.21:06
5'
Torna a manovrare la Juventus col cross di dalla destra per David, anticipato dalla difesa lusitana.21:05
3'
I portoghesi mettono il naso nell'area bianconera con Barreiro che prova a prolungare il pallone di testa per Pavlidis, Bremer capisce tutto e respinge.21:05
2'
Primi due minuti giocati tutti nella metà campo del Benfica che non è riuscito a spezzare l'assedio bianconero.21:03
Juventus subito arrembante a ridosso dell'area portoghese. Pressione alta sin da subito da parte della squadra di Spalletti.21:02
Si comincia!21:01
Le due squadre sono nel tunnel e stanno per scendere sul terreno di gioco. E' tutto pronto per Juve-Benfica.20:56
Terzo posto per il Benfica nella Liga Portugal a dieci punti dalla capolista Porto e a tre dai rivali dello Sporting. Stesso distacco dalla capolista per la Juventus che è però quinta in Serie A, con Roma, Napoli e Milan a precederla, oltre all'Inter.20:48
Non cambia una virgola invece Mourinho rispetto all'undici che, in campionato, ha espugnato il campo del Rio Ave. Davanti a Trubin c'è sempre la linea a quattro formata da Dedic, Araujo, Otamendi e Dahl, poi Aursnes e Barreiro a centrocampo con il trio formato da Prestianni, Sudakov e Schjelderup a supporto del bomber Pavlidis.20:45
Dopo l'ottima, sul piano del gioco e delle occasioni create, ma sfortunatissima, in termini di risultato, prova di Cagliari, Spalletti ne cambia solo due nella formazione iniziale: Perin lascia il posto a Di Gregorio tra i pali mentre tra i giocatori di movimento l'unico cambio riguarda Thuram per Koopmeiners in mezzo al campo. Il resto è tutto confermato con David unica punta, supportato da McKennie, Miretti e Yildiz. Locatelli completa la cerniera davanti alla difesa mentre in difesa ci sono Cambiaso e Kalulu sugli esterni e la coppia centrale formata da Bremer e Kelly.20:41
FORMAZIONE UFFICIALE BENFICA: 4-2-3-1 anche per i biancorossi. Trubin - Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl - Barreiro, Aursnes - Prestianni, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis. A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Manu Silva, Banjaqui, José Neto, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rego, Joao Rego, Diogo Prioste.20:37
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 4-2-3-1 per i bianconeri. Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - McKennie, Miretti, Yildiz - David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi.20:34
Dirige il match l'olandese Gozubuyuk, coadiuvato dai connazionali Inia e Honig. Sarà olandese anche il quarto ufficiale, Manschot, mentre in sala VAR ci sono il belga Van Driessche e un altro olandese, Higler. 22:52
La Juventus per portarsi tra le prime 16, con una seppur flebile speranza di agguantare la top 8, il Benfica per rientrare nelle 24 che si giocheranno tutto da febbraio in poi: sono questi gli obiettivi delle due squadre in campo questa sera all'Allianz a due turni dalla conclusione del girone eliminatorio di Champions. Entrambe sono reduci da due vittorie nelle ultime due partite che hanno rimesso in sesto una situazione fin lì deficitaria e puntano decisamente ad agguantare la fase ad eliminazione diretta, ora più che mai alla portata. Sfida tutta da seguire anche sulle panchine, con Luciano Spalletti e José Mourinho pronti a darsi battaglia. Fischio d'inizio alle ore 21.16:28
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Benfica, gara valida per il settimo turno del girone unico della Champions League 2025/26.16:19
Juventus-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto solo una delle nove sfide (1N, 7P) contro il Benfica in tutte le competizioni, ovvero quella per 3-0 in casa ai quarti di finale della Coppa UEFA 1992-93, torneo poi vinto dai bianconeri.
Il Benfica ha vinto tutte le cinque partite disputate contro la Juventus in Coppa dei Campioni/Champions League; soltanto il Bayern Monaco vanta una percentuale del 100% di vittorie migliore contro una singola avversaria (6/6 vs Olympiakos).
Dopo non essere riuscita a vincere alcuna delle prime quattro partite (3N, 1P) di UEFA Champions League in questa stagione, la Juventus ha vinto le ultime due e potrebbe infilare più successi consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-novembre 2021 (cinque in quel caso).
Il Benfica ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League (entrambe per 2-0), dopo averne perse sei di fila in precedenza. L'ultima volta in cui i portoghesi hanno conquistato tre successi consecutivi in Champions League/Coppa dei Campioni senza subire gol risale alla stagione 1989-90 (cinque in quella occasione).
Solo l'Athletic Club conta più recuperi offensivi (67) della Juventus (65) in questa UEFA Champions League; la Vecchia Signora ha effettuato 14 tiri e segnato due gol da queste situazioni di gioco. Tuttavia, solo il Bayern Monaco ha subito meno conclusioni (zero) da recuperi offensivi in questa stagione rispetto al Benfica (2).
Nessuna squadra ha registrato un totale di tiri messi assieme inferiore a quello del Benfica in questa UEFA Champions League (135, ovvero 75 effettuati, 60 subiti), mentre solo le partite dell'Athletic Club (14.1) hanno registrato un xG combinato più basso di quello del Benfica (15, cioè 7.6 a favore e 7.4 contro).
L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha vinto soltanto una delle sei trasferte (2N, 3P) giocate contro la Juventus in tutte le competizioni; tuttavia, quella vittoria è arrivata nella sua unica gara esterna all'Allianz Stadium in UEFA Champions League (2-1 con il Manchester United nel novembre 2018).
Kenan Yildiz, della Juventus, ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) in UEFA Champions League in questa stagione: record per un giocatore U21 nelle prime sei giornate, condiviso con Lamine Yamal e Geovany Quenda.
Jonathan David, della Juventus, ha partecipato a sette gol (cinque reti, due assist) nelle ultime dieci partite da titolare in UEFA Champions League, segnando anche quattro gol in cinque match da subentrato nella competizione.
Vangelis Pavlidis, del Benfica, è l'unico giocatore ad avere effettuato almeno 200 pressioni sia nella trequarti centrale (243) che nella trequarti avversaria (243) in questa UEFA Champions League.
