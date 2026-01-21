Virgilio Sport
Marsiglia-Liverpool: 0-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Orange Vélodrome di Marsiglia
21 Gennaio 2026 ore 21:00
Marsiglia
0
Liverpool
3
Partita finita
Arbitro: Slavko Vincic
  1. 45+1' 0-1 Dominik Szoboszlai
  2. 72' 0-2 Gerónimo Rulli (A)
  3. 90+2' 0-3 Cody Gakpo
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Marsiglia 0, Liverpool 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Marsiglia 0, Liverpool 3.22:54

  3. 90'+2'

    Gol! Marsiglia 0, Liverpool 3. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Gravenberch.22:53

  4. 90'+2'

    Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Igor Paixão da calcio d'angolo.22:52

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).22:51

  6. 90'+1'

    Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mason Greenwood.22:51

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  9. 89'

    Bilal Nadir (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  10. 89'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:49

  11. 87'

    Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).22:47

  12. 87'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  13. 86'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Amir Murillo.22:46

  15. 84'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg con cross.22:44

  16. 83'

    Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cody Gakpo.22:43

  17. 83'

    Fallo di Amir Murillo (Marsiglia).22:43

  18. 83'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  19. 80'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:41

  21. 80'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:40

  22. 79'

    Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Hugo Ekitiké.22:39

  23. 79'

    Sostituzione, Liverpool. Curtis Jones sostituisce Florian Wirtz.22:39

  24. 79'

    Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:39

  25. 78'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  27. 78'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:38

  28. 77'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:37

  29. 76'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Benjamin Pavard con cross.22:36

  30. 76'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  31. 76'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:36

  33. 72'

    Autorete di Gerónimo Rulli, Marsiglia. Marsiglia 0, Liverpool 2..22:32

  34. 70'

    Fuorigioco. Hugo Ekitiké(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.22:31

  35. 68'

    Sostituzione, Marsiglia. Bilal Nadir sostituisce Geoffrey Kondogbia.22:28

  36. 68'

    Sostituzione, Marsiglia. Igor Paixão sostituisce Hamed Traoré.22:28

  37. 67'

    Sostituzione, Marsiglia. Pierre-Emerick Aubameyang sostituisce Amine Gouiri.22:28

  39. 67'

    Tentativo fallito. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:27

  40. 66'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:26

  41. 66'

    Tiro respinto. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Benjamin Pavard con cross.22:26

  42. 65'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Alexis Mac Allister.22:25

  43. 63'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:23

  45. 63'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Kerkez.22:23

  46. 62'

    Fallo di Hamed Traoré (Marsiglia).22:22

  47. 62'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  48. 59'

    Tentativo fallito. Hamed Traoré (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mason Greenwood in seguito a un contropiede.22:19

  49. 59'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con passaggio filtrante.22:19

  51. 56'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Timothy Weah (Marsiglia).22:16

  52. 53'

    Tiro parato. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Hamed Traoré con suggerimento di testa.22:13

  53. 52'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:13

  54. 52'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Geoffrey Kondogbia.22:12

  55. 52'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).22:12

  57. 52'

    Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Facundo Medina.22:12

  58. 51'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  59. 51'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:11

  60. 48'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.22:09

  61. 48'

    Benjamin Pavard (Marsiglia) e' ammonito.22:08

  63. 47'

    Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amine Gouiri.22:07

  64. Inizia il Secondo tempo Marsiglia 0, Liverpool 1.22:06

  65. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Marsiglia 0, Liverpool 1.21:49

  66. 45'+1'

    Gol! Marsiglia 0, Liverpool 1. Dominik Szoboszlai (Liverpool) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:47

  67. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  69. 44'

    Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:45

  70. 44'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  71. 41'

    Fuorigioco. Mason Greenwood(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Amine Gouiri e' colto in fuorigioco.21:42

  72. 40'

    Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) in seguito a una mischia da centro area di poco alto. Assist di Jeremie Frimpong con cross in seguito a un contropiede.21:41

  73. 39'

    Benjamin Pavard (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  75. 39'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:40

  76. 35'

    Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  77. 35'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:37

  78. 35'

    Fuorigioco. Mohamed Salah(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:36

  79. 33'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).21:35

  81. 33'

    Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  82. 33'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:34

  83. 31'

    Fallo di Hamed Traoré (Marsiglia).21:32

  84. 31'

    Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32

  85. 30'

    Fuorigioco. Mason Greenwood(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Amir Murillo e' colto in fuorigioco.21:31

  87. 29'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  88. 29'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).21:30

  89. 27'

    Tiro parato. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Leonardo Balerdi.21:28

  90. 26'

    Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  91. 26'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:27

  93. 24'

    Decisione VAR: no gol Marsiglia 0-0 Liverpool.21:25

  94. 23'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Hugo Ekitiké (Liverpool) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:24

  95. 23'

    Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:24

  96. 21'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:22

  97. 21'

    Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  99. 20'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  100. 20'

    Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:21

  101. 19'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:20

  102. 17'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Amir Murillo (Marsiglia).21:18

  103. 14'

    Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:15

  105. 14'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  106. 10'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  107. 10'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:11

  108. 8'

    Fuorigioco. Timothy Weah(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Pavard e' colto in fuorigioco.21:09

  109. 6'

    Tentativo fallito. Joe Gomez (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.21:07

  111. 5'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).21:06

  112. 3'

    Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  113. 3'

    Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:04

  114. 2'

    Fallo di Joe Gomez (Liverpool).21:03

  115. 2'

    Hamed Traoré (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  117. 2'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Gravenberch.21:03

  118. Inizia il Primo tempo.21:02

  119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  121. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Orange Vélodrome
    Città: Marsiglia
    Capienza: 67354 spettatori19:49

Formazioni Marsiglia - Liverpool

Marsiglia
Liverpool
TITOLARI MARSIGLIA
  • (1) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (28) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (5) LEONARDO BALERDI (D)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (32) FACUNDO MEDINA (D)
  • (22) TIMOTHY WEAH (C)
  • (19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)
  • (20) HAMED TRAORÉ (C)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (10) MASON GREENWOOD (A)
  • (9) AMINE GOUIRI (A)
PANCHINA MARSIGLIA
  • (14) IGOR PAIXÃO (A)
  • (8) ANGEL GOMES (C)
  • (26) BILAL NADIR (C)
  • (40) JELLE VAN NECK (P)
  • (12) JEFFREY DE LANGE (P)
  • (18) ARTHUR VERMEEREN (C)
  • (17) MATT O'RILEY (C)
  • (70) ANIS DOUBAL (D)
  • (50) DARRYL BAKOLA (C)
  • (97) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (A)
  • (76) TADJIDINE MMADI (C)
  • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
ALLENATORE MARSIGLIA
  • Roberto De Zerbi
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (30) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
  • (11) MOHAMED SALAH (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (3) WATARU ENDO (C)
  • (17) CURTIS JONES (C)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
  • (14) FEDERICO CHIESA (A)
  • (18) CODY GAKPO (A)
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
PREPARTITA

Marsiglia - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Liverpool sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Marsiglia si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Liverpool si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Marsiglia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8.

Marsiglia e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Marsiglia ha vinto 1 volta, il Liverpool ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Marsiglia-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Olympique Marsiglia ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League contro il Liverpool, le più recenti nella fase a gironi del 2008-09 (1-2 in casa, 0-1 in trasferta).
  • Il Liverpool ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre francesi in tutte le competizioni (2N 3P), anche se è stata una vittoria per 1-0 contro il PSG nella sua trasferta più recente in Francia nel marzo 2025.
  • Con la vittoria per 2-1 contro il Newcastle a novembre, il Marsiglia ha interrotto una serie di 12 partite senza vittorie contro squadre inglesi in tutte le competizioni (3N 9P). L'ultima volta che il Marsiglia ha battuto due diversi club di Premier League nella stessa stagione europea è stata nel 2003-04, contro il Newcastle e il Liverpool in Coppa UEFA.
  • Il Marsiglia non pareggia da 30 partite in UEFA Champions League (8V, 22P), mentre il Liverpool non ha pareggiato nessuna delle sue ultime 27 gare (19V, 8P). Queste sono le due serie più lunghe senza un pareggio nella storia della competizione.
  • Il Marsiglia ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League, l'ultima volta che ha ottenuto una striscia più lunga di vittorie consecutive nella competizione è stata tra ottobre e dicembre 2010 (4).
  • Il Liverpool ha applicato più pressioni nell'area di rigore avversaria rispetto a qualsiasi altra formazione nella UEFA Champions League in questa stagione (313). Hugo Ekitiké è responsabile per 73 di queste, più di qualsiasi altro giocatore dei Reds.
  • Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato 13 gol in competizioni europee con il Marsiglia, di cui tre nella UEFA Champions League in corso e dieci nella UEFA Europa League 2023-24. Solo Jean-Pierre Papin (23) ha segnato di più per il club francese nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni).
  • Curtis Jones del Liverpool ha completato il 92% dei suoi passaggi sotto pressione ad alta intensità nella UEFA Champions League in questa stagione (115/125). Tra i centrocampisti con almeno 100 passaggi tentati nelle prime sei giornate, solo Frenkie de Jong (92.8%) e Vitinha (92.4%) hanno avuto una percentuale del genere più alta.
  • Solo Kylian Mbappé (nove) è stato coinvolto in più gol in UEFA Champions League rispetto a Pierre-Emerick Aubameyang (sette) del Marsiglia in questa stagione. Con tre gol e quattro assist, è il secondo miglior bottino di partecipazioni dell'attaccante gabonese in una singola edizione della competizione dopo il 2016-17 (sette gol, un assist).
  • Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha vinto 20 dei 24 duelli aerei ingaggiati in questa UEFA Champions League, la sua percentuale dell'83% di duelli vinti è la più alta di questa competizione (min. 20 duelli aerei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MarsigliaLiverpool
Partite giocate66
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1111
Gol totali subiti88
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla53.856.6
Numero totale di passaggi30573223
Numero totale di passaggi riusciti26302842
Tiri nello specchio della porta3048
Percentuale di tiri in porta51.760.8
Numero totale di cross81123
Numero medio di cross riusciti1537
Duelli per partita vinti250257
Duelli per partita persi225263
Corner subiti2923
Corner guadagnati2742
Numero di punizioni a favore6459
Numero di punizioni concesse8162
Tackle totali9171
Percentuale di successo nei tackle60.453.5
Fuorigiochi totali88
Numero totale di cartellini gialli148
Numero totale di cartellini rossi10

Virgilio Sport
