Incontro terminato, Marsiglia 0, Liverpool 3.
Secondo tempo terminato, Marsiglia 0, Liverpool 3.22:54
Gol! Marsiglia 0, Liverpool 3. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Gravenberch.22:53
Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Igor Paixão da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).22:51
Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mason Greenwood.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Bilal Nadir (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:49
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).22:47
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Amir Murillo.22:46
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg con cross.22:44
Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cody Gakpo.22:43
Fallo di Amir Murillo (Marsiglia).22:43
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:40
Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Hugo Ekitiké.22:39
Sostituzione, Liverpool. Curtis Jones sostituisce Florian Wirtz.22:39
Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:39
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:38
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:37
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Benjamin Pavard con cross.22:36
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:36
Autorete di Gerónimo Rulli, Marsiglia. Marsiglia 0, Liverpool 2..22:32
Fuorigioco. Hugo Ekitiké(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.22:31
Sostituzione, Marsiglia. Bilal Nadir sostituisce Geoffrey Kondogbia.22:28
Sostituzione, Marsiglia. Igor Paixão sostituisce Hamed Traoré.22:28
Sostituzione, Marsiglia. Pierre-Emerick Aubameyang sostituisce Amine Gouiri.22:28
Tentativo fallito. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:26
Tiro respinto. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Benjamin Pavard con cross.22:26
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Alexis Mac Allister.22:25
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:23
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milos Kerkez.22:23
Fallo di Hamed Traoré (Marsiglia).22:22
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tentativo fallito. Hamed Traoré (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mason Greenwood in seguito a un contropiede.22:19
Hugo Ekitiké (Liverpool) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con passaggio filtrante.22:19
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Timothy Weah (Marsiglia).22:16
Tiro parato. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Hamed Traoré con suggerimento di testa.22:13
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:13
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Geoffrey Kondogbia.22:12
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).22:12
Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Facundo Medina.22:12
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:11
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.22:09
Benjamin Pavard (Marsiglia) e' ammonito.22:08
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amine Gouiri.22:07
Inizia il Secondo tempo Marsiglia 0, Liverpool 1.22:06
Primo tempo terminato, Marsiglia 0, Liverpool 1.21:49
Gol! Marsiglia 0, Liverpool 1. Dominik Szoboszlai (Liverpool) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:45
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fuorigioco. Mason Greenwood(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Amine Gouiri e' colto in fuorigioco.21:42
Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) in seguito a una mischia da centro area di poco alto. Assist di Jeremie Frimpong con cross in seguito a un contropiede.21:41
Benjamin Pavard (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:40
Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:37
Fuorigioco. Mohamed Salah(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:36
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).21:35
Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:34
Fallo di Hamed Traoré (Marsiglia).21:32
Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32
Fuorigioco. Mason Greenwood(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Amir Murillo e' colto in fuorigioco.21:31
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).21:30
Tiro parato. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Leonardo Balerdi.21:28
Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:27
Decisione VAR: no gol Marsiglia 0-0 Liverpool.21:25
GOL CANCELLATO DAL VAR: Hugo Ekitiké (Liverpool) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:24
Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:24
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:22
Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:21
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:20
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Amir Murillo (Marsiglia).21:18
Fallo di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).21:15
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:11
Fuorigioco. Timothy Weah(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Pavard e' colto in fuorigioco.21:09
Tentativo fallito. Joe Gomez (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.21:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).21:06
Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:04
Fallo di Joe Gomez (Liverpool).21:03
Hamed Traoré (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Gravenberch.21:03
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Orange Vélodrome
Città: Marsiglia
Capienza: 67354 spettatori19:49
Marsiglia - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Liverpool sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Marsiglia si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Liverpool si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Marsiglia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8.
Marsiglia e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Marsiglia ha vinto 1 volta, il Liverpool ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Marsiglia-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Marsiglia
|Liverpool
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|11
|11
|Gol totali subiti
|8
|8
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|53.8
|56.6
|Numero totale di passaggi
|3057
|3223
|Numero totale di passaggi riusciti
|2630
|2842
|Tiri nello specchio della porta
|30
|48
|Percentuale di tiri in porta
|51.7
|60.8
|Numero totale di cross
|81
|123
|Numero medio di cross riusciti
|15
|37
|Duelli per partita vinti
|250
|257
|Duelli per partita persi
|225
|263
|Corner subiti
|29
|23
|Corner guadagnati
|27
|42
|Numero di punizioni a favore
|64
|59
|Numero di punizioni concesse
|81
|62
|Tackle totali
|91
|71
|Percentuale di successo nei tackle
|60.4
|53.5
|Fuorigiochi totali
|8
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
