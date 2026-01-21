Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

GOL CANCELLATO DAL VAR: Hugo Ekitiké (Liverpool) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:24

PREPARTITA

Marsiglia - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marsiglia - Liverpool sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Marsiglia si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Liverpool si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Marsiglia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8.

Marsiglia e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Marsiglia ha vinto 1 volta, il Liverpool ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Marsiglia-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympique Marsiglia ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League contro il Liverpool, le più recenti nella fase a gironi del 2008-09 (1-2 in casa, 0-1 in trasferta).

Il Liverpool ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre francesi in tutte le competizioni (2N 3P), anche se è stata una vittoria per 1-0 contro il PSG nella sua trasferta più recente in Francia nel marzo 2025.

Con la vittoria per 2-1 contro il Newcastle a novembre, il Marsiglia ha interrotto una serie di 12 partite senza vittorie contro squadre inglesi in tutte le competizioni (3N 9P). L'ultima volta che il Marsiglia ha battuto due diversi club di Premier League nella stessa stagione europea è stata nel 2003-04, contro il Newcastle e il Liverpool in Coppa UEFA.

Il Marsiglia non pareggia da 30 partite in UEFA Champions League (8V, 22P), mentre il Liverpool non ha pareggiato nessuna delle sue ultime 27 gare (19V, 8P). Queste sono le due serie più lunghe senza un pareggio nella storia della competizione.

Il Marsiglia ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League, l'ultima volta che ha ottenuto una striscia più lunga di vittorie consecutive nella competizione è stata tra ottobre e dicembre 2010 (4).

Il Liverpool ha applicato più pressioni nell'area di rigore avversaria rispetto a qualsiasi altra formazione nella UEFA Champions League in questa stagione (313). Hugo Ekitiké è responsabile per 73 di queste, più di qualsiasi altro giocatore dei Reds.

Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato 13 gol in competizioni europee con il Marsiglia, di cui tre nella UEFA Champions League in corso e dieci nella UEFA Europa League 2023-24. Solo Jean-Pierre Papin (23) ha segnato di più per il club francese nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni).

Curtis Jones del Liverpool ha completato il 92% dei suoi passaggi sotto pressione ad alta intensità nella UEFA Champions League in questa stagione (115/125). Tra i centrocampisti con almeno 100 passaggi tentati nelle prime sei giornate, solo Frenkie de Jong (92.8%) e Vitinha (92.4%) hanno avuto una percentuale del genere più alta.

Solo Kylian Mbappé (nove) è stato coinvolto in più gol in UEFA Champions League rispetto a Pierre-Emerick Aubameyang (sette) del Marsiglia in questa stagione. Con tre gol e quattro assist, è il secondo miglior bottino di partecipazioni dell'attaccante gabonese in una singola edizione della competizione dopo il 2016-17 (sette gol, un assist).

Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha vinto 20 dei 24 duelli aerei ingaggiati in questa UEFA Champions League, la sua percentuale dell'83% di duelli vinti è la più alta di questa competizione (min. 20 duelli aerei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: