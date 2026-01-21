Incontro terminato, Newcastle 3, PSV Eindhoven 0.
Incontro terminato, Newcastle 3, PSV Eindhoven 0.
Secondo tempo terminato, Newcastle 3, PSV Eindhoven 0.22:56
Armando Obispo (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:54
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:54
Joey Veerman (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:52
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52
Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52
Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Kieran Trippier.22:48
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Paul Wanner.22:47
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).22:44
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:41
Tentativo fallito. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jacob Ramsey.22:39
Tentativo fallito. Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).22:37
Tiro parato. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Anthony Elanga con cross.22:37
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Guus Til per infortunio.22:35
Gara riprende.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Guus Til (PSV Eindhoven) per infortunio.22:34
Sostituzione, Newcastle. Nick Woltemade sostituisce Yoane Wissa.22:33
Sostituzione, Newcastle. Anthony Elanga sostituisce Anthony Gordon.22:33
Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Joelinton.22:33
Tentativo fallito. Yoane Wissa (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harvey Barnes.22:31
Gol! Newcastle 3, PSV Eindhoven 0. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:26
Fuorigioco. Esmir Bajraktarevic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Guus Til e' colto in fuorigioco.22:26
Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Ivan Perisic.22:24
Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Dennis Man.22:24
Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:23
Kieran Trippier (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:23
Tiro respinto. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dennis Man.22:22
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:20
Tiro respinto. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Hall.22:18
Sandro Tonali (Newcastle) e' ammonito per fallo.22:16
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:16
Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:13
Tiro respinto. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area. Assist di Kieran Trippier con cross.22:13
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:12
Inizia il Secondo tempo Newcastle 2, PSV Eindhoven 0.22:07
Primo tempo terminato, Newcastle 2, PSV Eindhoven 0.21:52
Tiro parato. Paul Wanner (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kiliann Sildillia.21:51
Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mauro Júnior.21:48
Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Bruno Guimarães per infortunio.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.21:45
Gara riprende.21:44
Sostituzione, PSV Eindhoven. Armando Obispo sostituisce Anass Salah-Eddine per infortunio.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) per infortunio.21:43
Tentativo fallito. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ivan Perisic.21:39
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.21:36
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).21:34
Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:33
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven).21:33
Gol! Newcastle 2, PSV Eindhoven 0. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yoane Wissa.21:29
Fuorigioco. Bruno Guimarães(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Yoane Wissa e' colto in fuorigioco.21:27
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Joey Veerman (PSV Eindhoven) per infortunio.21:26
Bruno Guimarães (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:25
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:25
Joey Veerman (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Yoane Wissa (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven).21:23
Tentativo fallito. Sven Botman (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa.21:22
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:21
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.21:17
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).21:16
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).21:12
Decisione VAR: Gol Newcastle - Newcastle 1-0 PSV Eindhoven (Yoane Wissa).21:09
Gol! Newcastle 1, PSV Eindhoven 0. Yoane Wissa (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joelinton.Gol confermato dopo VAR Review.21:07
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).21:06
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Joelinton.21:05
Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kieran Trippier con cross.21:05
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. James' Park
Città: Newcastle
Capienza: 52405 spettatori19:48
Newcastle United - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - PSV Eindhoven sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Newcastle United si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; PSV Eindhoven ha segnato 15 gol e ne ha subiti 14.
Newcastle United e PSV Eindhoven si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United non ha mai vinto, PSV Eindhoven ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Newcastle United-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Newcastle United
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|13
|15
|Gol totali subiti
|6
|11
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Percentuale possesso palla
|49.2
|54.1
|Numero totale di passaggi
|2524
|2894
|Numero totale di passaggi riusciti
|2085
|2460
|Tiri nello specchio della porta
|40
|23
|Percentuale di tiri in porta
|64.5
|44.2
|Numero totale di cross
|114
|111
|Numero medio di cross riusciti
|28
|16
|Duelli per partita vinti
|262
|288
|Duelli per partita persi
|264
|304
|Corner subiti
|44
|41
|Corner guadagnati
|36
|34
|Numero di punizioni a favore
|63
|53
|Numero di punizioni concesse
|65
|60
|Tackle totali
|81
|114
|Percentuale di successo nei tackle
|54.3
|55.3
|Fuorigiochi totali
|9
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND