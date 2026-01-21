Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Newcastle United - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle United - PSV Eindhoven sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Newcastle United si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Newcastle United ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; PSV Eindhoven ha segnato 15 gol e ne ha subiti 14.

Newcastle United e PSV Eindhoven si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United non ha mai vinto, PSV Eindhoven ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Newcastle United-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la terza diversa stagione in cui Newcastle e PSV si incontrano nelle competizioni europee: la squadra olandese ha vinto entrambi i precedenti nella fase a gironi della Champions League 1997/98, mentre il Newcastle ha passato il turno nei quarti di finale della Coppa UEFA 2003/04 (3-2: 1-1 in trasferta, 2-1 in casa).

Il PSV ha vinto due delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro squadre inglesi (1N, 1P), gli stessi successi registrati nelle precedenti 19 (7N, 10P). Entrambe queste vittorie sono arrivate contro il Liverpool (3-2 in casa a gennaio 2025 e 4-1 in trasferta all'inizio di questa stagione).

La vittoria per 4-1 del PSV a Liverpool a novembre ha interrotto una serie di sette partite senza successi in trasferta contro squadre inglesi in tutte le competizioni. Solo una volta gli olandesi hanno vinto due gare esterne consecutive contro queste formazioni, quando hanno battuto il Leeds 5-3 nell'ottobre 1995 e il Newcastle per 2-0 nel novembre 1997.

Il Newcastle ha vinto le ultime due partite casalinghe di UEFA Champions League mantenendo la porta inviolata; dopo che aveva registrato solo due clean sheet nelle precedenti 13 gare al St James' Park nella competizione.

Il PSV è imbattuto in trasferta in questa UEFA Champions League (1V, 2N), dopo aver superato il Liverpool 4-1 nell'ultima partita, può ottenere due successi esterni di fila nella competizione per la prima volta dalla fase a gironi del 2006/07 contro Bordeaux e Galatasaray.

Solo tre squadre – Bayern Monaco, Arsenal e Manchester City – sono state in vantaggio per un periodo più lungo del Newcastle (287 minuti 40 secondi) nelle prime sei giornate di questa UEFA Champions League. La squadra di Eddie Howe è stata in vantaggio per quasi la metà del tempo totale di gioco nella competizione in corso (49%).

Due delle tre sequenze più lunghe di passaggi che hanno portato a un gol in questa UEFA Champions League sono state realizzate dal PSV, inclusa quella più lunga in assoluto: 46 passaggi per il gol di Dennis Man contro il Napoli; l'altra è di 27 passaggi finalizzata da Ismael Saibari contro il Bayer Leverkusen.

Anthony Gordon è stato coinvolto in sette gol in sei partite di UEFA Champions League con il Newcastle in questa stagione (cinque centri, due assist); solo Alan Shearer ha realizzato più reti in una singola edizione della competizione con i Magpies (sei nel 2002/03).

Joey Veerman del PSV e Bruno Guimarães del Newcastle sono i giocatori che hanno effettuato più passaggi che tagliano la linea difensiva in questa UEFA Champions League (13 ciascuno).

Couhaib Driouech del PSV è stato coinvolto in un gol ogni 31 minuti in questa UEFA Champions League (tre centri e due assist in 156 minuti giocati), mentre il compagno di squadra Ricardo Pepi uno ogni 37 minuti (tre reti e un passaggio vincente in 149 minuti giocati). I due, infatti, sono i giocatori con il miglior rapporto minuti giocati/partecipazioni a rete tra quelli con almeno 90 minuti nella competizione in corso.

