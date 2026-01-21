Virgilio Sport
Newcastle United-PSV Eindhoven: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. James' Park di Newcastle
21 Gennaio 2026 ore 21:00
Newcastle United
3
PSV Eindhoven
0
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
  1. 8' 1-0 Yoane Wissa
  2. 30' 2-0 Anthony Gordon
  3. 65' 3-0 Harvey Barnes
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Newcastle 3, PSV Eindhoven 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Newcastle 3, PSV Eindhoven 0.22:56

  3. 90'+2'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:54

  4. 90'+2'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54

  5. 90'+2'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:54

  6. 90'+1'

    Joey Veerman (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:52

  7. 90'+1'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52

  9. 90'+1'

    Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:52

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52

  11. 87'

    Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Kieran Trippier.22:48

  12. 86'

    Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Paul Wanner.22:47

  13. 82'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).22:44

  15. 82'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  16. 80'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  17. 80'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).22:41

  18. 77'

    Tentativo fallito. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jacob Ramsey.22:39

  19. 77'

    Tentativo fallito. Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:38

  21. 76'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).22:37

  22. 76'

    Tiro parato. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Anthony Elanga con cross.22:37

  23. 73'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Guus Til per infortunio.22:35

  24. 73'

    Gara riprende.22:35

  25. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Guus Til (PSV Eindhoven) per infortunio.22:34

  27. 72'

    Sostituzione, Newcastle. Nick Woltemade sostituisce Yoane Wissa.22:33

  28. 72'

    Sostituzione, Newcastle. Anthony Elanga sostituisce Anthony Gordon.22:33

  29. 72'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Joelinton.22:33

  30. 70'

    Tentativo fallito. Yoane Wissa (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harvey Barnes.22:31

  31. 65'

    Gol! Newcastle 3, PSV Eindhoven 0. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:26

  33. 64'

    Fuorigioco. Esmir Bajraktarevic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Guus Til e' colto in fuorigioco.22:26

  34. 62'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Ivan Perisic.22:24

  35. 62'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Dennis Man.22:24

  36. 62'

    Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:23

  37. 62'

    Kieran Trippier (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  39. 62'

    Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:23

  40. 61'

    Tiro respinto. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dennis Man.22:22

  41. 59'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:20

  42. 56'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Hall.22:18

  43. 54'

    Sandro Tonali (Newcastle) e' ammonito per fallo.22:16

  45. 54'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:16

  46. 54'

    Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  47. 52'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:13

  48. 52'

    Tiro respinto. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area. Assist di Kieran Trippier con cross.22:13

  49. 51'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  51. 51'

    Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:12

  52. Inizia il Secondo tempo Newcastle 2, PSV Eindhoven 0.22:07

  53. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Newcastle 2, PSV Eindhoven 0.21:52

  54. 45'+6'

    Tiro parato. Paul Wanner (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kiliann Sildillia.21:51

  55. 45'+4'

    Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mauro Júnior.21:48

  57. 45'+3'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Bruno Guimarães per infortunio.21:47

  58. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.21:45

  59. 45'

    Gara riprende.21:44

  60. 45'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Armando Obispo sostituisce Anass Salah-Eddine per infortunio.21:44

  61. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) per infortunio.21:43

  63. 40'

    Tentativo fallito. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ivan Perisic.21:39

  64. 39'

    Gara riprende.21:38

  65. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.21:36

  66. 35'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).21:34

  67. 34'

    Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:33

  69. 34'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  70. 34'

    Fallo di Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven).21:33

  71. 30'

    Gol! Newcastle 2, PSV Eindhoven 0. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yoane Wissa.21:29

  72. 28'

    Fuorigioco. Bruno Guimarães(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Yoane Wissa e' colto in fuorigioco.21:27

  73. 28'

    Gara riprende.21:27

  75. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Joey Veerman (PSV Eindhoven) per infortunio.21:26

  76. 26'

    Bruno Guimarães (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:25

  77. 26'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:25

  78. 26'

    Joey Veerman (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  79. 24'

    Yoane Wissa (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  81. 24'

    Fallo di Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven).21:23

  82. 23'

    Tentativo fallito. Sven Botman (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa.21:22

  83. 22'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  84. 22'

    Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:21

  85. 19'

    Gara riprende.21:18

  87. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.21:17

  88. 17'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).21:16

  89. 17'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16

  90. 13'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  91. 13'

    Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).21:12

  93. 10'

    Decisione VAR: Gol Newcastle - Newcastle 1-0 PSV Eindhoven (Yoane Wissa).21:09

  94. 8'

    Gol! Newcastle 1, PSV Eindhoven 0. Yoane Wissa (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joelinton.Gol confermato dopo VAR Review.21:07

  95. 7'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  96. 7'

    Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).21:06

  97. 5'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Joelinton.21:05

  99. 5'

    Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kieran Trippier con cross.21:05

  100. 3'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  101. 3'

    Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:02

  102. Inizia il Primo tempo.21:00

  103. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  105. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. James' Park
    Città: Newcastle
    Capienza: 52405 spettatori19:48

Formazioni Newcastle United - PSV Eindhoven

Newcastle United
PSV Eindhoven
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (1) NICK POPE (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
  • (9) YOANE WISSA (A)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (31) MAX THOMPSON (P)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (67) LEWIS MILEY (C)
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (61) LEO SHAHAR (D)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (62) SEAN NEAVE (A)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (2) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (25) KILIANN SILDILLIA (D)
  • (22) JERDY SCHOUTEN (D)
  • (23) JOEY VEERMAN (C)
  • (20) GUUS TIL (C)
  • (27) DENNIS MAN (C)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (10) PAUL WANNER (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (24) NIEK SCHIKS (P)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (35) JOËL VAN DEN BERG (C)
  • (50) NICOLAS VERKOOIJEN (C)
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (11) COUHAIB DRIOUECH (A)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
PREPARTITA

Newcastle United - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - PSV Eindhoven sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Newcastle United si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; PSV Eindhoven ha segnato 15 gol e ne ha subiti 14.

Newcastle United e PSV Eindhoven si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United non ha mai vinto, PSV Eindhoven ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Newcastle United-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la terza diversa stagione in cui Newcastle e PSV si incontrano nelle competizioni europee: la squadra olandese ha vinto entrambi i precedenti nella fase a gironi della Champions League 1997/98, mentre il Newcastle ha passato il turno nei quarti di finale della Coppa UEFA 2003/04 (3-2: 1-1 in trasferta, 2-1 in casa).
  • Il PSV ha vinto due delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro squadre inglesi (1N, 1P), gli stessi successi registrati nelle precedenti 19 (7N, 10P). Entrambe queste vittorie sono arrivate contro il Liverpool (3-2 in casa a gennaio 2025 e 4-1 in trasferta all'inizio di questa stagione).
  • La vittoria per 4-1 del PSV a Liverpool a novembre ha interrotto una serie di sette partite senza successi in trasferta contro squadre inglesi in tutte le competizioni. Solo una volta gli olandesi hanno vinto due gare esterne consecutive contro queste formazioni, quando hanno battuto il Leeds 5-3 nell'ottobre 1995 e il Newcastle per 2-0 nel novembre 1997.
  • Il Newcastle ha vinto le ultime due partite casalinghe di UEFA Champions League mantenendo la porta inviolata; dopo che aveva registrato solo due clean sheet nelle precedenti 13 gare al St James' Park nella competizione.
  • Il PSV è imbattuto in trasferta in questa UEFA Champions League (1V, 2N), dopo aver superato il Liverpool 4-1 nell'ultima partita, può ottenere due successi esterni di fila nella competizione per la prima volta dalla fase a gironi del 2006/07 contro Bordeaux e Galatasaray.
  • Solo tre squadre – Bayern Monaco, Arsenal e Manchester City – sono state in vantaggio per un periodo più lungo del Newcastle (287 minuti 40 secondi) nelle prime sei giornate di questa UEFA Champions League. La squadra di Eddie Howe è stata in vantaggio per quasi la metà del tempo totale di gioco nella competizione in corso (49%).
  • Due delle tre sequenze più lunghe di passaggi che hanno portato a un gol in questa UEFA Champions League sono state realizzate dal PSV, inclusa quella più lunga in assoluto: 46 passaggi per il gol di Dennis Man contro il Napoli; l'altra è di 27 passaggi finalizzata da Ismael Saibari contro il Bayer Leverkusen.
  • Anthony Gordon è stato coinvolto in sette gol in sei partite di UEFA Champions League con il Newcastle in questa stagione (cinque centri, due assist); solo Alan Shearer ha realizzato più reti in una singola edizione della competizione con i Magpies (sei nel 2002/03).
  • Joey Veerman del PSV e Bruno Guimarães del Newcastle sono i giocatori che hanno effettuato più passaggi che tagliano la linea difensiva in questa UEFA Champions League (13 ciascuno).
  • Couhaib Driouech del PSV è stato coinvolto in un gol ogni 31 minuti in questa UEFA Champions League (tre centri e due assist in 156 minuti giocati), mentre il compagno di squadra Ricardo Pepi uno ogni 37 minuti (tre reti e un passaggio vincente in 149 minuti giocati). I due, infatti, sono i giocatori con il miglior rapporto minuti giocati/partecipazioni a rete tra quelli con almeno 90 minuti nella competizione in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Newcastle UnitedPSV Eindhoven
Partite giocate66
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati1315
Gol totali subiti611
Media gol subiti per partita1.01.8
Percentuale possesso palla49.254.1
Numero totale di passaggi25242894
Numero totale di passaggi riusciti20852460
Tiri nello specchio della porta4023
Percentuale di tiri in porta64.544.2
Numero totale di cross114111
Numero medio di cross riusciti2816
Duelli per partita vinti262288
Duelli per partita persi264304
Corner subiti4441
Corner guadagnati3634
Numero di punizioni a favore6353
Numero di punizioni concesse6560
Tackle totali81114
Percentuale di successo nei tackle54.355.3
Fuorigiochi totali912
Numero totale di cartellini gialli911
Numero totale di cartellini rossi00

Newcastle United - PSV Eindhoven Live

