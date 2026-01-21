Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

Qarabag - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Eintracht Francoforte sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Qarabag si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 33° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; Eintracht Francoforte ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.

Qarabag e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Qarabağ contro Eintracht Frankfurt sarà il primo incontro tra squadre dell'Azerbaigian e della Germania nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Qarabağ e Eintracht Francoforte si sono affrontati due volte in precedenza: la squadra tedesca aveva vinto sia in casa (2-1) che in trasferta (2-0) in uno spareggio di qualificazione per l'UEFA Europa League 2013/14.

L'Eintracht Francoforte ha perso quattro delle ultime cinque partite di UEFA Champions League (1N), incluse le ultime due. Solo una volta in precedenza ha perso almeno tre gare consecutive in una delle principali competizioni europee: tra giugno e ottobre 1967 in Coppa delle Fiere (tre).

Il Qarabağ ha perso otto punti da situazioni di vantaggio in UEFA Champions League in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra nelle prime sei giornate. Più nello specifico, ha perso almeno due punti da situazioni di vantaggio in tre delle ultime quattro partite (tre vs Athletic Club, due vs Chelsea e tre vs Ajax).

L'Eintracht Francoforte non vince in trasferta in UEFA Champions League da novembre 2022 (2-1 v Sporting Lisbona), da allora un pareggio e tre sconfitte nelle quattro trasferte nella competizione; due di queste tre sconfitte sono arrivate con almeno tre gol di scarto (0-3 vs Napoli e 1-5 vs Atlético Madrid).

Il Qarabağ ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime 22 partite nelle maggiori competizioni europee, rete inviolata registrata in una vittoria casalinga in questa edizione della UEFA Champions League (2-0 contro il Copenhagen alla seconda giornata).

Il Qarabag ha effettuato il minor numero di cambi alla formazione titolare (quattro) nella UEFA Champions League in corso. Nove giocatori hanno disputato dal primo minuto il 100% delle loro gare di questa edizione, il numero più alto rispetto a qualsiasi altra squadra.

Mario Götze dell'Eintracht Francoforte è a quota 30 partite di fila senza gol in UEFA Champions League, l'ultima volta che ha segnato è stata a settembre 2016 (contro il Legia Varsavia con la maglia del Borussia Dortmund).

Leandro Andrade del Qarabağ ha segnato tre gol su cinque tiri nella UEFA Champions League in corso. Prima della settima giornata, l'unico giocatore con 3 o più gol e una percentuale realizzativa superiore ad Andrade in questa competizione era Marcos Llorente (75% - 3/4).

Il difensore dell'Eintracht Frankfurt Nathaniel Brown ha vinto 37 dei suoi 47 duelli nella UEFA Champions League in questa stagione, per una percentuale di duelli vinti pari al 78.7% - la più alta per qualsiasi giocatore con almeno 30 duelli contestati.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: