Incontro terminato, Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2.
Incontro terminato, Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2.
Secondo tempo terminato, Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2.20:40
Gol! Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2. Bahlul Mustafazada (Qarabağ) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matheus Silva con cross da calcio d'angolo.20:38
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).20:38
Tiro respinto. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area.20:38
Tentativo fallito. Robin Koch (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Farès Chaïbi con cross.20:37
Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Camilo Durán.20:35
Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).20:35
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Tentativo fallito. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:34
Tiro respinto. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da centro area. Assist di Oleksii Kashchuk con cross.20:34
Alexander Staff (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.20:33
Emmanuel Addai (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Alexander Staff (Eintracht Francoforte).20:33
Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).20:32
Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:32
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Alexander Staff (Eintracht Francoforte).20:30
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Alexander Staff sostituisce Nnamdi Collins.20:29
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Oscar Højlund sostituisce Hugo Larsson.20:29
Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Joni Montiel.20:28
Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Leandro Andrade.20:28
Camilo Durán (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:28
Fallo di Camilo Durán (Qarabağ).20:27
Robin Koch (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tentativo fallito. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Nathaniel Brown con cross.20:26
Gol! Qarabağ 2, Eintracht Francoforte 2. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elvin Cafarquliyev.20:24
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Ansgar Knauff.20:23
Gol! Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 2. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22
Rigore concesso da Bahlul Mustafazada (Qarabağ) per un fallo in area.20:20
Rigore per Eintracht Francoforte. Ansgar Knauff e'stato atterrato in area di rigore.20:20
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Mario Götze sostituisce Can Uzun.20:15
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Farès Chaïbi sostituisce Ritsu Doan.20:15
Joni Montiel (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Fallo di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).20:14
Tiro parato. Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Kristensen.20:13
Tiro parato. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Kristensen.20:10
Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.20:05
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).20:05
Fallo di Abdellah Zoubir (Qarabağ).20:04
Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Gara riprende.20:03
Gara momentaneamente sospesa, Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) per infortunio.20:02
Gara riprende.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) per infortunio.19:59
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).19:58
Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.19:56
Fallo di Kevin Medina (Qarabağ).19:51
Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50
Fallo di Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).19:50
Inizia il Secondo tempo Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 1.19:50
Primo tempo terminato, Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 1.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:33
Tiro parato. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Bicalho.19:33
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).19:30
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).19:29
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).19:27
Tiro respinto. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Bicalho.19:27
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kauã Santos (Eintracht Francoforte).19:25
Tentativo fallito. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:25
Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).19:24
Fallo di mano di Abdellah Zoubir (Qarabağ).19:22
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).19:20
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).19:14
Tentativo fallito. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hugo Larsson.19:13
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kauã Santos (Eintracht Francoforte).19:11
Tiro respinto. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abdellah Zoubir.19:08
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).19:03
Tiro parato. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nathaniel Brown.19:02
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:00
Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).18:59
Gol! Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 1. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:58
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).18:55
Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).18:54
Gol! Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 0. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.18:52
Tiro parato. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elvin Cafarquliyev.18:52
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).18:51
Inizia il Primo tempo.18:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
Città: Baku
Capienza: 29858 spettatori17:39
Qarabag - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Eintracht Francoforte sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente Qarabag si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 33° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; Eintracht Francoforte ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.
Qarabag e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.
Qarabag-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Qarabag
|Eintracht Francoforte
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|10
|8
|Gol totali subiti
|13
|16
|Media gol subiti per partita
|2.2
|2.7
|Percentuale possesso palla
|44.6
|38.2
|Numero totale di passaggi
|2286
|2369
|Numero totale di passaggi riusciti
|1820
|1887
|Tiri nello specchio della porta
|27
|18
|Percentuale di tiri in porta
|57.4
|66.7
|Numero totale di cross
|64
|67
|Numero medio di cross riusciti
|13
|10
|Duelli per partita vinti
|282
|228
|Duelli per partita persi
|263
|253
|Corner subiti
|43
|34
|Corner guadagnati
|20
|16
|Numero di punizioni a favore
|94
|56
|Numero di punizioni concesse
|39
|48
|Tackle totali
|98
|98
|Percentuale di successo nei tackle
|63.3
|53.1
|Fuorigiochi totali
|7
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND