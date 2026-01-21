Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Qarabag-Eintracht Francoforte: 3-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku
21 Gennaio 2026 ore 18:45
Qarabag
3
Eintracht Francoforte
2
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 4' 1-0 Camilo Durán
  2. 10' 1-1 Can Uzun
  3. 78' 1-2 Farès Chaïbi (R)
  4. 80' 2-2 Camilo Durán
  5. 90+4' 3-2 Bahlul Mustafazada
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2.20:40

  3. 90'+4'

    Gol! Qarabağ 3, Eintracht Francoforte 2. Bahlul Mustafazada (Qarabağ) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matheus Silva con cross da calcio d'angolo.20:38

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).20:38

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area.20:38

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Robin Koch (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Farès Chaïbi con cross.20:37

  7. 90'+1'

    Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Camilo Durán.20:35

  9. 90'+1'

    Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).20:35

  10. 90'+1'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:35

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  12. 90'

    Tentativo fallito. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:34

  13. 89'

    Tiro respinto. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da centro area. Assist di Oleksii Kashchuk con cross.20:34

  15. 89'

    Alexander Staff (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.20:33

  16. 89'

    Emmanuel Addai (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

  17. 89'

    Fallo di Alexander Staff (Eintracht Francoforte).20:33

  18. 88'

    Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).20:32

  19. 88'

    Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:32

  21. 86'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  22. 86'

    Fallo di Alexander Staff (Eintracht Francoforte).20:30

  23. 85'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Alexander Staff sostituisce Nnamdi Collins.20:29

  24. 85'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Oscar Højlund sostituisce Hugo Larsson.20:29

  25. 84'

    Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Joni Montiel.20:28

  27. 84'

    Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Leandro Andrade.20:28

  28. 83'

    Camilo Durán (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:28

  29. 83'

    Fallo di Camilo Durán (Qarabağ).20:27

  30. 83'

    Robin Koch (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  31. 82'

    Tentativo fallito. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Nathaniel Brown con cross.20:26

  33. 80'

    Gol! Qarabağ 2, Eintracht Francoforte 2. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elvin Cafarquliyev.20:24

  34. 79'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Ansgar Knauff.20:23

  35. 78'

    Gol! Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 2. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22

  36. 76'

    Rigore concesso da Bahlul Mustafazada (Qarabağ) per un fallo in area.20:20

  37. 76'

    Rigore per Eintracht Francoforte. Ansgar Knauff e'stato atterrato in area di rigore.20:20

  39. 71'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Mario Götze sostituisce Can Uzun.20:15

  40. 71'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Farès Chaïbi sostituisce Ritsu Doan.20:15

  41. 70'

    Joni Montiel (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  42. 70'

    Fallo di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).20:14

  43. 69'

    Tiro parato. Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Kristensen.20:13

  45. 66'

    Tiro parato. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Kristensen.20:10

  46. 61'

    Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.20:05

  47. 61'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  48. 61'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).20:05

  49. 60'

    Fallo di Abdellah Zoubir (Qarabağ).20:04

  51. 60'

    Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  52. 59'

    Gara riprende.20:03

  53. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) per infortunio.20:02

  54. 56'

    Gara riprende.20:00

  55. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) per infortunio.19:59

  57. 54'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  58. 54'

    Fallo di Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).19:58

  59. 51'

    Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.19:56

  60. 47'

    Fallo di Kevin Medina (Qarabağ).19:51

  61. 47'

    Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  63. 46'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50

  64. 46'

    Fallo di Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).19:50

  65. Inizia il Secondo tempo Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 1.19:50

  66. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 1.19:34

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:33

  69. 45'

    Tiro parato. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Bicalho.19:33

  70. 42'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).19:30

  71. 42'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  72. 42'

    Fallo di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).19:29

  73. 40'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).19:27

  75. 39'

    Tiro respinto. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Bicalho.19:27

  76. 37'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kauã Santos (Eintracht Francoforte).19:25

  77. 37'

    Tentativo fallito. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:25

  78. 36'

    Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24

  79. 36'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).19:24

  81. 34'

    Fallo di mano di Abdellah Zoubir (Qarabağ).19:22

  82. 32'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).19:20

  83. 26'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  84. 26'

    Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).19:14

  85. 25'

    Tentativo fallito. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hugo Larsson.19:13

  87. 23'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kauã Santos (Eintracht Francoforte).19:11

  88. 20'

    Tiro respinto. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abdellah Zoubir.19:08

  89. 15'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  90. 15'

    Fallo di Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).19:03

  91. 15'

    Tiro parato. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nathaniel Brown.19:02

  93. 12'

    Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:00

  94. 12'

    Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  95. 11'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).18:59

  96. 10'

    Gol! Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 1. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:58

  97. 7'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  99. 7'

    Fallo di Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).18:55

  100. 6'

    Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  101. 6'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).18:54

  102. 4'

    Gol! Qarabağ 1, Eintracht Francoforte 0. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.18:52

  103. 4'

    Tiro parato. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elvin Cafarquliyev.18:52

  105. 3'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).18:51

  106. Inizia il Primo tempo.18:48

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  109. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
    Città: Baku
    Capienza: 29858 spettatori17:39

Formazioni Qarabag - Eintracht Francoforte

Qarabag
Eintracht Francoforte
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (13) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (C)
  • (9) JONI MONTIEL (C)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA QARABAG
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (30) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (6) CHRIS KOUAKOU (C)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (18) DANI BOLT (D)
  • (7) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
  • (89) AMIN RAMAZANOV (P)
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (A)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
TITOLARI EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (40) KAUÃ SANTOS (P)
  • (4) ROBIN KOCH (D)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (34) NNAMDI COLLINS (D)
  • (21) NATHANIEL BROWN (C)
  • (16) HUGO LARSSON (C)
  • (15) ELLYES SKHIRI (C)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (C)
  • (42) CAN UZUN (A)
  • (20) RITSU DOAN (A)
  • (7) ANSGAR KNAUFF (A)
PANCHINA EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (23) MICHAEL ZETTERER (P)
  • (5) AURÈLE AMENDA (D)
  • (18) MAHMOUD DAHOUD (C)
  • (41) FOUSSENY DOUMBIA (D)
  • (24) AURÉLIO BUTA (D)
  • (8) FARÈS CHAÏBI (C)
  • (6) OSCAR HØJLUND (C)
  • (19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (A)
  • (53) ALEXANDER STAFF (A)
  • (33) JENS GRAHL (P)
  • (45) MARVIN DILLS (C)
  • (27) MARIO GÖTZE (C)
ALLENATORE EINTRACHT FRANCOFORTE
  • Dennis Schmitt
PREPARTITA

Qarabag - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Eintracht Francoforte sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Qarabag si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 33° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; Eintracht Francoforte ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.

Qarabag e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Qarabağ contro Eintracht Frankfurt sarà il primo incontro tra squadre dell'Azerbaigian e della Germania nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
  • Qarabağ e Eintracht Francoforte si sono affrontati due volte in precedenza: la squadra tedesca aveva vinto sia in casa (2-1) che in trasferta (2-0) in uno spareggio di qualificazione per l'UEFA Europa League 2013/14.
  • L'Eintracht Francoforte ha perso quattro delle ultime cinque partite di UEFA Champions League (1N), incluse le ultime due. Solo una volta in precedenza ha perso almeno tre gare consecutive in una delle principali competizioni europee: tra giugno e ottobre 1967 in Coppa delle Fiere (tre).
  • Il Qarabağ ha perso otto punti da situazioni di vantaggio in UEFA Champions League in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra nelle prime sei giornate. Più nello specifico, ha perso almeno due punti da situazioni di vantaggio in tre delle ultime quattro partite (tre vs Athletic Club, due vs Chelsea e tre vs Ajax).
  • L'Eintracht Francoforte non vince in trasferta in UEFA Champions League da novembre 2022 (2-1 v Sporting Lisbona), da allora un pareggio e tre sconfitte nelle quattro trasferte nella competizione; due di queste tre sconfitte sono arrivate con almeno tre gol di scarto (0-3 vs Napoli e 1-5 vs Atlético Madrid).
  • Il Qarabağ ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime 22 partite nelle maggiori competizioni europee, rete inviolata registrata in una vittoria casalinga in questa edizione della UEFA Champions League (2-0 contro il Copenhagen alla seconda giornata).
  • Il Qarabag ha effettuato il minor numero di cambi alla formazione titolare (quattro) nella UEFA Champions League in corso. Nove giocatori hanno disputato dal primo minuto il 100% delle loro gare di questa edizione, il numero più alto rispetto a qualsiasi altra squadra.
  • Mario Götze dell'Eintracht Francoforte è a quota 30 partite di fila senza gol in UEFA Champions League, l'ultima volta che ha segnato è stata a settembre 2016 (contro il Legia Varsavia con la maglia del Borussia Dortmund).
  • Leandro Andrade del Qarabağ ha segnato tre gol su cinque tiri nella UEFA Champions League in corso. Prima della settima giornata, l'unico giocatore con 3 o più gol e una percentuale realizzativa superiore ad Andrade in questa competizione era Marcos Llorente (75% - 3/4).
  • Il difensore dell'Eintracht Frankfurt Nathaniel Brown ha vinto 37 dei suoi 47 duelli nella UEFA Champions League in questa stagione, per una percentuale di duelli vinti pari al 78.7% - la più alta per qualsiasi giocatore con almeno 30 duelli contestati.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

QarabagEintracht Francoforte
Partite giocate66
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati108
Gol totali subiti1316
Media gol subiti per partita2.22.7
Percentuale possesso palla44.638.2
Numero totale di passaggi22862369
Numero totale di passaggi riusciti18201887
Tiri nello specchio della porta2718
Percentuale di tiri in porta57.466.7
Numero totale di cross6467
Numero medio di cross riusciti1310
Duelli per partita vinti282228
Duelli per partita persi263253
Corner subiti4334
Corner guadagnati2016
Numero di punizioni a favore9456
Numero di punizioni concesse3948
Tackle totali9898
Percentuale di successo nei tackle63.353.1
Fuorigiochi totali713
Numero totale di cartellini gialli76
Numero totale di cartellini rossi00

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio