Slavia Praga-Barcellona: 2-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Fortuna Arena di Praga
21 Gennaio 2026 ore 21:00
Slavia Praga
2
Barcellona
4
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 10' 1-0 Vasil Kusej
  2. 34' 1-1 Fermín López
  3. 42' 1-2 Fermín López
  4. 44' 2-2 Robert Lewandowski (A)
  5. 63' 2-3 Dani Olmo
  6. 70' 2-4 Robert Lewandowski
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 4.22:54

  3. 90'+2'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  4. 90'+2'

    Fallo di Oscar Dorley (Slavia Praga).22:52

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  6. 90'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  7. 90'

    Fallo di Ivan Schranz (Slavia Praga).22:51

  9. 89'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Frenkie de Jong.22:50

  10. 87'

    Frenkie de Jong (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:48

  11. 87'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:48

  12. 87'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  13. 87'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.22:47

  15. 85'

    Fallo di Dani Olmo (Barcellona).22:46

  16. 85'

    David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  17. 84'

    Fuorigioco. Oscar Dorley(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Stepán Chaloupek e' colto in fuorigioco.22:44

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Barcellona).22:44

  19. 82'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:43

  21. 82'

    Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  22. 81'

    Tiro parato. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha.22:42

  23. 79'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Vasil Kusej.22:40

  24. 79'

    Sostituzione, Barcellona. Ronald Araujo sostituisce Alejandro Balde.22:39

  25. 78'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Fermín López.22:39

  27. 77'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  28. 77'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).22:38

  29. 76'

    Tentativo fallito. Ivan Schranz (Slavia Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di David Doudera con cross.22:37

  30. 76'

    Fallo di Raphinha (Barcellona).22:36

  31. 76'

    Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  33. 74'

    Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).22:35

  34. 74'

    Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  35. 73'

    Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  36. 73'

    Fallo di Oscar Dorley (Slavia Praga).22:34

  37. 72'

    Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Youssoupha Sanyang.22:33

  39. 70'

    Gol! Slavia Praga 2, Barcellona 4. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcus Rashford.22:31

  40. 69'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  41. 69'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:30

  42. 68'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michal Sadílek.22:29

  43. 67'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:28

  45. 67'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  46. 66'

    Tiro respinto. Ivan Schranz (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area. Assist di Michal Sadílek.22:27

  47. 66'

    Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Provod con cross.22:27

  48. 65'

    Sostituzione, Slavia Praga. Ivan Schranz sostituisce Tomás Chory.22:26

  49. 63'

    Gol! Slavia Praga 2, Barcellona 3. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.22:24

  51. 63'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marcus Rashford.22:24

  52. 61'

    Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Roony Bardghji.22:22

  53. 61'

    Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Pedri per infortunio.22:21

  54. 61'

    Gara riprende.22:21

  55. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedri (Barcellona) per infortunio.22:20

  57. 59'

    Tentativo fallito. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Provod in seguito a un contropiede.22:19

  58. 56'

    Fuorigioco. Tomás Vlcek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Michal Sadílek e' colto in fuorigioco.22:17

  59. 56'

    Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.22:17

  60. 55'

    Tiro parato. Roony Bardghji (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:16

  61. 54'

    Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Doudera con cross.22:14

  63. 52'

    Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Frenkie de Jong.22:13

  64. 50'

    Fuorigioco. Fermín López(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.22:11

  65. 50'

    Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:11

  66. 50'

    Tiro respinto. Pedri (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area.22:11

  67. 49'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da David Doudera (Slavia Praga).22:10

  69. 49'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  70. 49'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:10

  71. 46'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Lukás Provod (Slavia Praga).22:07

  72. 46'

    Tiro parato. Pedri (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Eric García.22:07

  73. Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 2, Barcellona 2.22:06

  75. 45'

    Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Vlcek sostituisce David Moses.22:06

  76. 45'

    Sostituzione, Slavia Praga. David Doudera sostituisce Tomás Holes.22:06

  77. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 2.21:48

  78. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Oscar Dorley (Slavia Praga).21:47

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  81. 44'

    Autorete di Robert Lewandowski, Barcellona. Slavia Praga 2, Barcellona 2..21:45

  82. 44'

    Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.21:44

  83. 43'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Barcellona).21:44

  84. 42'

    Gol! Slavia Praga 1, Barcellona 2. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedri.21:43

  85. 39'

    Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  87. 39'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).21:40

  88. 38'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:39

  89. 38'

    David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  90. 37'

    Fuorigioco. Robert Lewandowski(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.21:38

  91. 35'

    Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  93. 35'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).21:36

  94. 34'

    Gol! Slavia Praga 1, Barcellona 1. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Frenkie de Jong.21:34

  95. 32'

    Tiro respinto. Roony Bardghji (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.21:32

  96. 29'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:30

  97. 29'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:30

  99. 29'

    Tiro parato. Eric García (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jules Koundé.21:30

  100. 24'

    Fallo di Eric García (Barcellona).21:25

  101. 24'

    Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  102. 22'

    Fuorigioco. Michal Sadílek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.21:23

  103. 21'

    Tentativo fallito. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Moses.21:21

  105. 19'

    Fuorigioco. Tomás Holes(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.21:20

  106. 19'

    Fallo di Pedri (Barcellona).21:19

  107. 19'

    David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  108. 17'

    Fallo di Jules Koundé (Barcellona).21:18

  109. 17'

    David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  111. 16'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  112. 16'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).21:16

  113. 15'

    Tentativo fallito. Tomás Holes (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.21:16

  114. 15'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Raphinha (Barcellona).21:15

  115. 13'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).21:14

  117. 13'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raphinha.21:14

  118. 13'

    Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un colpo di testa da centro area.21:14

  119. 13'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:14

  120. 12'

    Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.21:12

  121. 10'

    Gol! Slavia Praga 1, Barcellona 0. Vasil Kusej (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Holes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:11

  123. 9'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).21:10

  124. 7'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Raphinha.21:07

  125. 4'

    Tentativo fallito. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:05

  126. 4'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:05

  127. 4'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  129. 2'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fermín López.21:03

  130. Inizia il Primo tempo.21:01

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Fortuna Arena
    Città: Praga
    Capienza: 19084 spettatori19:50

Formazioni Slavia Praga - Barcellona

Slavia Praga
Barcellona
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (36) JINDRICH STANEK (P)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (19) OSCAR DORLEY (D)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (9) VASIL KUSEJ (C)
  • (11) YOUSSOUPHA SANYANG (C)
  • (25) TOMÁS CHORY (A)
  • (17) LUKÁS PROVOD (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (8) DAIKI HASHIOKA (D)
  • (7) MUHAMMED CHAM (C)
  • (31) ERIK PREKOP (A)
  • (40) ADAM REZEK (P)
  • (5) IGOH OGBU (D)
  • (18) JAN BORIL (D)
  • (21) DAVID DOUDERA (C)
  • (12) YOUSSOUPHA MBODJI (D)
  • (26) IVAN SCHRANZ (A)
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
TITOLARI BARCELLONA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (11) RAPHINHA (C)
  • (28) ROONY BARDGHJI (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (37) DANI RODRÍGUEZ (A)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (41) JUAN HERNÁNDEZ (C)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (26) JOFRE TORRENTS (D)
  • (43) TOMÁS MARQUÉS (C)
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (14) MARCUS RASHFORD (A)
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (20) DANI OLMO (C)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
PREPARTITA

Slavia Praga - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Barcellona sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Slavia Praga si trova 34° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Barcellona si trova 9° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 4 gol e ne ha subiti 15; il Barcellona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 13.

Slavia Praga e Barcellona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Slavia Praga non ha mai vinto, il Barcellona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Slavia Praga-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è solo il terzo incontro tra Slavia Praga e Barcellona: la squadra spagnola ha vinto 2-1 in trasferta prima di pareggiare 0-0 in casa nella fase a gironi della UEFA Champions League 2019-20.
  • Lo Slavia Praga ha vinto solo uno dei 14 incontri contro squadre spagnole nelle maggiori competizioni europee (7N, 6P), battendo il Siviglia per 4-3 in casa nella UEFA Europa League 2018-19.
  • Dalla sua prima vittoria in UEFA Champions League nel settembre 2007, lo Slavia Praga non vince da 17 partite (7N, 10P) nella competizione. L'ultima squadra ad aver disputato più gare senza vincere è stato il Genk, che non ha vinto nessuna delle sue 18 partite nella competizione (tra il 2002 e il 2019).
  • Il Barcellona ha subito gol in ciascuna delle ultime nove partite di UEFA Champions League, incassando 21 reti in totale - non ha mai subito gol per 10 partite di fila in Coppa dei Campioni/Champions League prima d'ora.
  • Lo Slavia Praga non è riuscito a segnare in ciascuna delle ultime cinque partite di UEFA Champions League. Solamente tre squadre hanno registrato una serie di sei incontri consecutivi senza gol nella stessa stagione della competizione: il Deportivo La Coruña (2004-05), il Maccabi Haifa (2009-10) e la Dinamo Zagabria (2016-17).
  • Le partite dello Slavia Praga sono quelle che hanno visto il minor numero di gol segnati in questa edizione della UEFA Champions League (13 in totale: due fatti e 11 subiti). La squadra ceca ha realizzato due gol nel torneo, almeno due in meno di qualsiasi altra formazione.
  • Il Barcellona ha giocato in blocco basso solo per il 2% del tempo totale di costruzione avversaria in UEFA Champions League in questa stagione; la percentuale più bassa tra le squadre del torneo (67% in blocco alto, 31% in blocco medio).
  • Solo un giocatore dello Slavia Praga ha segnato in UEFA Champions League in questa stagione (2 gol per Youssoupha Mbodji), nessun'altra squadra ha mandato a segno un solo giocatore (esclusi gli autogol) nell'attuale edizione.
  • Questa sarà la prima sfida di Robert Lewandowski in UEFA Champions League contro lo Slavia Praga. L'attaccante del Barcellona ha segnato contro 38 delle 48 avversarie affrontate nella competizione, a pari merito con Cristiano Ronaldo (38/52) e solo Lionel Messi ha segnato contro più squadre diverse (40/44).
  • Marcus Rashford del Barcellona è stato coinvolto in otto gol nelle sue ultime nove presenze in UEFA Champions League, con quattro reti e quattro assist. In particolare, grazie a quattro reti e due assist in questa stagione, ha eguagliato la sua miglior annata per coinvolgimenti attivi nella competizione (6 gol nel 2020-21).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Slavia PragaBarcellona
Partite giocate66
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati214
Gol totali subiti1111
Media gol subiti per partita1.81.8
Percentuale possesso palla45.963.3
Numero totale di passaggi19433601
Numero totale di passaggi riusciti14513195
Tiri nello specchio della porta2530
Percentuale di tiri in porta46.344.8
Numero totale di cross10762
Numero medio di cross riusciti3111
Duelli per partita vinti335303
Duelli per partita persi333245
Corner subiti3521
Corner guadagnati2024
Numero di punizioni a favore7571
Numero di punizioni concesse10359
Tackle totali14596
Percentuale di successo nei tackle54.561.5
Fuorigiochi totali206
Numero totale di cartellini gialli1414
Numero totale di cartellini rossi01

Slavia Praga - Barcellona Live

