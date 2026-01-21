Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Slavia Praga - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Barcellona sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Slavia Praga si trova 34° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Barcellona si trova 9° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Slavia Praga ha segnato 4 gol e ne ha subiti 15; il Barcellona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 13.

Slavia Praga e Barcellona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Slavia Praga non ha mai vinto, il Barcellona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Slavia Praga-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è solo il terzo incontro tra Slavia Praga e Barcellona: la squadra spagnola ha vinto 2-1 in trasferta prima di pareggiare 0-0 in casa nella fase a gironi della UEFA Champions League 2019-20.

Lo Slavia Praga ha vinto solo uno dei 14 incontri contro squadre spagnole nelle maggiori competizioni europee (7N, 6P), battendo il Siviglia per 4-3 in casa nella UEFA Europa League 2018-19.

Dalla sua prima vittoria in UEFA Champions League nel settembre 2007, lo Slavia Praga non vince da 17 partite (7N, 10P) nella competizione. L'ultima squadra ad aver disputato più gare senza vincere è stato il Genk, che non ha vinto nessuna delle sue 18 partite nella competizione (tra il 2002 e il 2019).

Il Barcellona ha subito gol in ciascuna delle ultime nove partite di UEFA Champions League, incassando 21 reti in totale - non ha mai subito gol per 10 partite di fila in Coppa dei Campioni/Champions League prima d'ora.

Lo Slavia Praga non è riuscito a segnare in ciascuna delle ultime cinque partite di UEFA Champions League. Solamente tre squadre hanno registrato una serie di sei incontri consecutivi senza gol nella stessa stagione della competizione: il Deportivo La Coruña (2004-05), il Maccabi Haifa (2009-10) e la Dinamo Zagabria (2016-17).

Le partite dello Slavia Praga sono quelle che hanno visto il minor numero di gol segnati in questa edizione della UEFA Champions League (13 in totale: due fatti e 11 subiti). La squadra ceca ha realizzato due gol nel torneo, almeno due in meno di qualsiasi altra formazione.

Il Barcellona ha giocato in blocco basso solo per il 2% del tempo totale di costruzione avversaria in UEFA Champions League in questa stagione; la percentuale più bassa tra le squadre del torneo (67% in blocco alto, 31% in blocco medio).

Solo un giocatore dello Slavia Praga ha segnato in UEFA Champions League in questa stagione (2 gol per Youssoupha Mbodji), nessun'altra squadra ha mandato a segno un solo giocatore (esclusi gli autogol) nell'attuale edizione.

Questa sarà la prima sfida di Robert Lewandowski in UEFA Champions League contro lo Slavia Praga. L'attaccante del Barcellona ha segnato contro 38 delle 48 avversarie affrontate nella competizione, a pari merito con Cristiano Ronaldo (38/52) e solo Lionel Messi ha segnato contro più squadre diverse (40/44).

Marcus Rashford del Barcellona è stato coinvolto in otto gol nelle sue ultime nove presenze in UEFA Champions League, con quattro reti e quattro assist. In particolare, grazie a quattro reti e due assist in questa stagione, ha eguagliato la sua miglior annata per coinvolgimenti attivi nella competizione (6 gol nel 2020-21).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: