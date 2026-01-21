Incontro terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 4.
Incontro terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 4.
Secondo tempo terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 4.22:54
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Oscar Dorley (Slavia Praga).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Ivan Schranz (Slavia Praga).22:51
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Frenkie de Jong.22:50
Frenkie de Jong (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:48
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.22:47
Fallo di Dani Olmo (Barcellona).22:46
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fuorigioco. Oscar Dorley(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Stepán Chaloupek e' colto in fuorigioco.22:44
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Barcellona).22:44
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:43
Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Tiro parato. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha.22:42
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Vasil Kusej.22:40
Sostituzione, Barcellona. Ronald Araujo sostituisce Alejandro Balde.22:39
Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Fermín López.22:39
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).22:38
Tentativo fallito. Ivan Schranz (Slavia Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di David Doudera con cross.22:37
Fallo di Raphinha (Barcellona).22:36
Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).22:35
Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Oscar Dorley (Slavia Praga).22:34
Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Youssoupha Sanyang.22:33
Gol! Slavia Praga 2, Barcellona 4. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcus Rashford.22:31
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:30
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michal Sadílek.22:29
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:28
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Tiro respinto. Ivan Schranz (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area. Assist di Michal Sadílek.22:27
Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Provod con cross.22:27
Sostituzione, Slavia Praga. Ivan Schranz sostituisce Tomás Chory.22:26
Gol! Slavia Praga 2, Barcellona 3. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.22:24
Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marcus Rashford.22:24
Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Roony Bardghji.22:22
Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Pedri per infortunio.22:21
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Pedri (Barcellona) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Provod in seguito a un contropiede.22:19
Fuorigioco. Tomás Vlcek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Michal Sadílek e' colto in fuorigioco.22:17
Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.22:17
Tiro parato. Roony Bardghji (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:16
Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Doudera con cross.22:14
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Frenkie de Jong.22:13
Fuorigioco. Fermín López(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.22:11
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:11
Tiro respinto. Pedri (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area.22:11
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da David Doudera (Slavia Praga).22:10
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:10
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Lukás Provod (Slavia Praga).22:07
Tiro parato. Pedri (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Eric García.22:07
Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 2, Barcellona 2.22:06
Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Vlcek sostituisce David Moses.22:06
Sostituzione, Slavia Praga. David Doudera sostituisce Tomás Holes.22:06
Primo tempo terminato, Slavia Praga 2, Barcellona 2.21:48
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Oscar Dorley (Slavia Praga).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Autorete di Robert Lewandowski, Barcellona. Slavia Praga 2, Barcellona 2..21:45
Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Barcellona).21:44
Gol! Slavia Praga 1, Barcellona 2. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedri.21:43
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).21:40
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:39
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fuorigioco. Robert Lewandowski(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.21:38
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).21:36
Gol! Slavia Praga 1, Barcellona 1. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Frenkie de Jong.21:34
Tiro respinto. Roony Bardghji (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.21:32
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:30
Tiro parato. Eric García (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jules Koundé.21:30
Fallo di Eric García (Barcellona).21:25
Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fuorigioco. Michal Sadílek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.21:23
Tentativo fallito. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Moses.21:21
Fuorigioco. Tomás Holes(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.21:20
Fallo di Pedri (Barcellona).21:19
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Jules Koundé (Barcellona).21:18
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).21:16
Tentativo fallito. Tomás Holes (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.21:16
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Raphinha (Barcellona).21:15
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).21:14
Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raphinha.21:14
Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un colpo di testa da centro area.21:14
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:14
Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.21:12
Gol! Slavia Praga 1, Barcellona 0. Vasil Kusej (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Holes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).21:10
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Raphinha.21:07
Tentativo fallito. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:05
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:05
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fermín López.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori19:50
Slavia Praga - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Barcellona sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente Slavia Praga si trova 34° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Barcellona si trova 9° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 4 gol e ne ha subiti 15; il Barcellona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 13.
Slavia Praga e Barcellona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Slavia Praga non ha mai vinto, il Barcellona ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Slavia Praga-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Slavia Praga
|Barcellona
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|2
|14
|Gol totali subiti
|11
|11
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.8
|Percentuale possesso palla
|45.9
|63.3
|Numero totale di passaggi
|1943
|3601
|Numero totale di passaggi riusciti
|1451
|3195
|Tiri nello specchio della porta
|25
|30
|Percentuale di tiri in porta
|46.3
|44.8
|Numero totale di cross
|107
|62
|Numero medio di cross riusciti
|31
|11
|Duelli per partita vinti
|335
|303
|Duelli per partita persi
|333
|245
|Corner subiti
|35
|21
|Corner guadagnati
|20
|24
|Numero di punizioni a favore
|75
|71
|Numero di punizioni concesse
|103
|59
|Tackle totali
|145
|96
|Percentuale di successo nei tackle
|54.5
|61.5
|Fuorigiochi totali
|20
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND