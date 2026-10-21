Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Aston Villa - Viking è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Arbitro di Aston Villa - Viking sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente l'Aston Villa si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viking si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Aston Villa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 3; il Viking ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9.

Aston Villa e Viking è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà solo la terza volta che il Viking affronta un'avversaria inglese, dopo i due precedenti contro il Chelsea nel primo turno della Coppa UEFA 2002/03 (sconfitta per 1-2 in trasferta, vittoria per 4-2 in casa).

Il Viking potrebbe diventare la prima squadra norvegese a vincere in trasferta contro un'avversaria inglese nelle competizioni europee; includendo le qualificazioni, le squadre norvegesi non hanno mai vinto in 28 tentativi totali, perdendone 26 (2N).

In caso di vittoria, l'Aston Villa diventerebbe la seconda squadra più veloce a raggiungere 20 successi in Coppa dei Campioni/Champions League (alla 30ª partita), dietro solo al Real Madrid (che ne ha vinte 20 nelle prime 29).

Il Viking ha perso tutte le sette trasferte disputate finora in Coppa dei Campioni/Champions League, subendo 22 gol. Solo una squadra ha giocato più partite esterne perdendole tutte (8 su 8 per il Tirana).

L'Aston Villa punta a vincere quattro partite consecutive per la prima volta in Coppa dei Campioni/Champions League; inoltre, la formazione inglese potrebbe segnare 3 o più gol per quattro gare di fila per la prima volta in queste competizioni.

Nell'ultima partita contro il Bayern Monaco, il Viking ha segnato 3 o più gol in una grande competizione europea per la terza volta nella sua storia, la prima dall'ottobre 2002 contro il Chelsea (4-2 in Coppa UEFA); i norvegesi sono stati inoltre la prima squadra a rimontare e ottenere un punto contro i tedeschi in una fase a gironi/campionato di Champions League dall'Ajax nel dicembre 2018.

Nicolas Jackson ha segnato in entrambe le sue presenze in Champions League con l'Aston Villa (1 contro il Club Brugge, 2 contro il Fenerbahçe) e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in tre gare consecutive con il club inglese in Coppa dei Campioni/Champions League.

Erik Botheim del Viking ha partecipato direttamente a 13 gol in 23 presenze nelle principali competizioni europee (8 reti, 5 assist), incluso l'assist per il momentaneo 2-0 contro il Bayern Monaco nell'ultimo match.

Escludendo gli autogol, il portiere dell'Aston Villa Zion Suzuki vanta il miglior differenziale tra gol subiti (2) e xGotA (3.65) in Champions League in questa stagione (+1.65).

Zlatko Tripic ha fornito due assist nei tre gol del Viking nell'ultima partita di Champions League; è stato il primo giocatore a servire 2 o più passaggi vincenti contro il Bayern Monaco nella competizione giocando per una squadra non appartenente ai cinque maggiori campionati europei dai tempi di Kanu con l'Ajax nell'aprile 1995.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: