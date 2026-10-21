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Aston Villa-Viking: 3-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Villa Park di Birmingham
21 Ottobre 2026 ore 21:00
Aston Villa
3
Viking
1
Partita finita
Arbitro: Sebastian Gishamer
  1. 23' 1-0 Ross Barkley
  2. 37' 2-0 Emiliano Buendía (R)
  3. 62' 3-0 Henrik Heggheim (A)
  4. 84' 3-1 Peter Christiansen
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Aston Villa 3, Viking 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Aston Villa 3, Viking 1.22:54

  3. 90'+4'

    Tiro respinto. Gianni Stensness (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristoffer Askildsen.22:54

  4. 90'+3'

    Tiro respinto. Peter Christiansen (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Simen Kvia-Egeskog.22:53

  5. 90'+2'

    Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  6. 90'+2'

    Fallo di Amin Cosic (Viking).22:51

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  9. 88'

    Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Emiliano Buendía.22:48

  10. 88'

    Tiro respinto. Amin Cosic (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joe Bell.22:47

  11. 86'

    Tyrone Mings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  12. 86'

    Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).22:46

  13. 86'

    Sostituzione, Viking. Essien Bassey sostituisce Herman Haugen.22:46

  15. 86'

    Decisione VAR: Gol Aston Villa 3-1 Viking (Kristoffer Askildsen).22:46

  16. 84'

    Gol! Aston Villa 3, Viking 1. Peter Christiansen (Viking) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristoffer Askildsen.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:44

  17. 81'

    Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Leon Goretzka da calcio d'angolo.22:41

  18. 80'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Herman Haugen (Viking).22:40

  19. 79'

    Tiro parato. Alejandro Garnacho (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zion Suzuki.22:39

  21. 78'

    Fuorigioco. Tyrone Mings(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Emiliano Buendía e' colto in fuorigioco.22:37

  22. 77'

    Tiro respinto. Joe Bell (Viking) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Henrik Bjørdal.22:37

  23. 75'

    Sostituzione, Viking. Vetle Auklend sostituisce Zlatko Tripic.22:35

  24. 75'

    Sostituzione, Viking. Amin Cosic sostituisce Jesper Daland.22:35

  25. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. George Hemmings sostituisce Alysson.22:34

  27. 72'

    Sostituzione, Aston Villa. Alejandro Garnacho sostituisce Ibrahim Mbaye.22:32

  28. 72'

    Fuorigioco. Jesper Daland(Viking) prova il lancio lungo, ma Zlatko Tripic e' colto in fuorigioco.22:31

  29. 70'

    Sostituzione, Aston Villa. Matty Cash sostituisce João Gomes.22:30

  30. 70'

    Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Nicolas Jackson.22:30

  31. 70'

    Sostituzione, Aston Villa. Leon Goretzka sostituisce Ross Barkley.22:29

  33. 69'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Simen Kvia-Egeskog (Viking).22:29

  34. 67'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Tyrone Mings (Aston Villa).22:27

  35. 67'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).22:27

  36. 65'

    Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Alysson in seguito a un contropiede.22:25

  37. 65'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).22:25

  39. 64'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Mbaye.22:24

  40. 63'

    Sostituzione, Viking. Simen Kvia-Egeskog sostituisce Erik Botheim.22:23

  41. 63'

    Sostituzione, Viking. Henrik Bjørdal sostituisce Tobias Moi.22:23

  42. 62'

    Autorete di Henrik Heggheim, Viking. Aston Villa 3, Viking 0..22:22

  43. 61'

    Tiro parato. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tobias Moi.22:21

  45. 58'

    Fallo di Alysson (Aston Villa).22:18

  46. 58'

    Henrik Heggheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  47. 58'

    Tentativo fallito. Alysson (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn in seguito a un contropiede.22:18

  48. 57'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:17

  49. 57'

    Gianni Stensness (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  51. 56'

    Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alysson.22:16

  52. 55'

    Fallo di Ibrahim Mbaye (Aston Villa).22:15

  53. 55'

    Herman Haugen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  54. 53'

    Fuorigioco. Herman Haugen(Viking) prova il lancio lungo, ma Peter Christiansen e' colto in fuorigioco.22:13

  55. 53'

    Tiro respinto. Tobias Moi (Viking) un tiro di destro da centro area. Assist di Zlatko Tripic con cross.22:13

  57. 52'

    Fuorigioco. Nicolas Jackson(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Mbaye e' colto in fuorigioco.22:12

  58. 51'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da João Gomes (Aston Villa).22:11

  59. 49'

    Tiro parato. Tobias Moi (Viking) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Herman Haugen.22:09

  60. 48'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da John McGinn (Aston Villa).22:08

  61. 47'

    Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Peter Christiansen.22:07

  63. Inizia il Secondo tempo Aston Villa 2, Viking 0.22:05

  64. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Aston Villa 2, Viking 0.21:49

  65. 45'+4'

    Victor Lindelöf (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  66. 45'+4'

    Fallo di Gianni Stensness (Viking).21:49

  67. 45'+4'

    Tiro respinto. Jesper Daland (Viking) un colpo di testa da centro area. Assist di Zlatko Tripic con cross.21:49

  69. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Tyrone Mings (Aston Villa).21:48

  70. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jesper Daland (Viking).21:47

  71. 45'+2'

    Tiro respinto. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alysson.21:47

  72. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joe Bell (Viking).21:47

  73. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  75. 45'

    Fuorigioco. Jesper Daland(Viking) prova il lancio lungo, ma Peter Christiansen e' colto in fuorigioco.21:45

  76. 44'

    João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  77. 44'

    Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).21:44

  78. 42'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  79. 42'

    Fallo di Joe Bell (Viking).21:42

  81. 41'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:41

  82. 40'

    Nicolas Jackson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  83. 40'

    Fallo di Jesper Daland (Viking).21:40

  84. 37'

    Gol! Aston Villa 2, Viking 0. Emiliano Buendía (Aston Villa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:37

  85. 35'

    Decisione VAR: rigore Aston Villa.21:35

  87. 34'

    Rigore per Aston Villa. Alysson e'stato atterrato in area di rigore.21:33

  88. 34'

    Rigore concesso da Zlatko Tripic (Viking) per un fallo in area.21:33

  89. 32'

    Fallo di Alysson (Aston Villa).21:32

  90. 32'

    Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  91. 31'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Henrik Heggheim (Viking).21:31

  93. 31'

    Tentativo fallito. Pau Torres (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:31

  94. 31'

    Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di John McGinn con cross.21:30

  95. 30'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jesper Daland (Viking).21:30

  96. 30'

    Tiro respinto. Alysson (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pau Torres.21:30

  97. 28'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  99. 28'

    Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).21:28

  100. 27'

    João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  101. 27'

    Fallo di Henrik Heggheim (Viking).21:27

  102. 26'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.21:25

  103. 26'

    Tiro parato. Alysson (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Jackson.21:25

  105. 24'

    Tiro parato. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emiliano Buendía.21:24

  106. 23'

    Gol! Aston Villa 1, Viking 0. Ross Barkley (Aston Villa) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ibrahim Mbaye con cross da calcio d'angolo.21:22

  107. 22'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Tobias Moi (Viking).21:22

  108. 22'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Ibrahim Mbaye con cross da calcio d'angolo.21:22

  109. 22'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Gianni Stensness (Viking).21:21

  111. 19'

    Tyrone Mings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  112. 19'

    Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).21:19

  113. 18'

    Fallo di Ross Barkley (Aston Villa).21:18

  114. 18'

    Tobias Moi (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 16'

    Fallo di Ross Barkley (Aston Villa).21:16

  117. 16'

    Peter Christiansen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  118. 15'

    Tiro respinto. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicolas Jackson.21:15

  119. 15'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).21:14

  120. 15'

    Peter Christiansen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  121. 14'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  123. 14'

    Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).21:14

  124. 12'

    Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  125. 12'

    Fallo di Tobias Moi (Viking).21:12

  126. 11'

    Gara riprende.21:11

  127. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, João Gomes (Aston Villa) per infortunio.21:09

  129. 7'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Emiliano Buendía con cross.21:07

  130. 6'

    Alysson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  131. 6'

    Fallo di Peter Christiansen (Viking).21:06

  132. 4'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di John McGinn.21:04

  133. 2'

    Nicolas Jackson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  135. 2'

    Fallo di Joe Bell (Viking).21:02

  136. Inizia il Primo tempo.21:00

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Villa Park
    Città: Birmingham
    Capienza: 37000 spettatori19:48

Formazioni Aston Villa - Viking

Aston Villa
Viking
TITOLARI ASTON VILLA
  • (1) ZION SUZUKI (P)
  • (35) JOÃO GOMES (D)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (6) ROSS BARKLEY (C)
  • (47) ALYSSON (C)
  • (19) IBRAHIM MBAYE (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (8) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (4) TAYLOR HARWOOD-BELLIS (D)
  • (18) TAMMY ABRAHAM (A)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (42) JAMES WRIGHT (P)
  • (17) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (26) LAMARE BOGARDE (C)
  • (53) GEORGE HEMMINGS (C)
  • (27) LEON GORETZKA (C)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
TITOLARI VIKING
  • (1) ARILD ØSTBØ (P)
  • (27) JESPER DALAND (D)
  • (6) GIANNI STENSNESS (D)
  • (2) HERMAN HAUGEN (D)
  • (5) HENRIK HEGGHEIM (D)
  • (10) ZLATKO TRIPIC (C)
  • (29) TOBIAS MOI (C)
  • (8) JOE BELL (C)
  • (7) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)
  • (20) PETER CHRISTIANSEN (C)
  • (22) ERIK BOTHEIM (A)
PANCHINA VIKING
  • (23) NIKLAS FUGLESTAD (A)
  • (33) JAKOB HANSEN (C)
  • (24) VETLE AUKLEND (D)
  • (19) AMIN COSIC (A)
  • (17) ESSIEN BASSEY (D)
  • (26) SIMEN KVIA-EGESKOG (C)
  • (25) HENRIK FALCHENER (D)
  • (11) ROMANO POSTEMA (A)
  • (30) LUBOMÍR BELKO (P)
  • (16) HENRIK BJØRDAL (C)
  • (3) VILJAR VEVATNE (D)
  • (28) KRISTOFFER HAUGEN (D)
ALLENATORE VIKING
  • Morten Jensen
PREPARTITA

Aston Villa - Viking è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Viking sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente l'Aston Villa si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viking si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
L'Aston Villa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 3; il Viking ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9.

Aston Villa e Viking è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà solo la terza volta che il Viking affronta un'avversaria inglese, dopo i due precedenti contro il Chelsea nel primo turno della Coppa UEFA 2002/03 (sconfitta per 1-2 in trasferta, vittoria per 4-2 in casa).
  • Il Viking potrebbe diventare la prima squadra norvegese a vincere in trasferta contro un'avversaria inglese nelle competizioni europee; includendo le qualificazioni, le squadre norvegesi non hanno mai vinto in 28 tentativi totali, perdendone 26 (2N).
  • In caso di vittoria, l'Aston Villa diventerebbe la seconda squadra più veloce a raggiungere 20 successi in Coppa dei Campioni/Champions League (alla 30ª partita), dietro solo al Real Madrid (che ne ha vinte 20 nelle prime 29).
  • Il Viking ha perso tutte le sette trasferte disputate finora in Coppa dei Campioni/Champions League, subendo 22 gol. Solo una squadra ha giocato più partite esterne perdendole tutte (8 su 8 per il Tirana).
  • L'Aston Villa punta a vincere quattro partite consecutive per la prima volta in Coppa dei Campioni/Champions League; inoltre, la formazione inglese potrebbe segnare 3 o più gol per quattro gare di fila per la prima volta in queste competizioni.
  • Nell'ultima partita contro il Bayern Monaco, il Viking ha segnato 3 o più gol in una grande competizione europea per la terza volta nella sua storia, la prima dall'ottobre 2002 contro il Chelsea (4-2 in Coppa UEFA); i norvegesi sono stati inoltre la prima squadra a rimontare e ottenere un punto contro i tedeschi in una fase a gironi/campionato di Champions League dall'Ajax nel dicembre 2018.
  • Nicolas Jackson ha segnato in entrambe le sue presenze in Champions League con l'Aston Villa (1 contro il Club Brugge, 2 contro il Fenerbahçe) e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in tre gare consecutive con il club inglese in Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Erik Botheim del Viking ha partecipato direttamente a 13 gol in 23 presenze nelle principali competizioni europee (8 reti, 5 assist), incluso l'assist per il momentaneo 2-0 contro il Bayern Monaco nell'ultimo match.
  • Escludendo gli autogol, il portiere dell'Aston Villa Zion Suzuki vanta il miglior differenziale tra gol subiti (2) e xGotA (3.65) in Champions League in questa stagione (+1.65).
  • Zlatko Tripic ha fornito due assist nei tre gol del Viking nell'ultima partita di Champions League; è stato il primo giocatore a servire 2 o più passaggi vincenti contro il Bayern Monaco nella competizione giocando per una squadra non appartenente ai cinque maggiori campionati europei dai tempi di Kanu con l'Ajax nell'aprile 1995.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Aston VillaViking
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati94
Gol totali subiti26
Media gol subiti per partita1.03.0
Percentuale possesso palla40.336.3
Numero totale di passaggi726669
Numero totale di passaggi riusciti630484
Tiri nello specchio della porta208
Percentuale di tiri in porta66.766.7
Numero totale di cross2637
Numero medio di cross riusciti79
Duelli per partita vinti9398
Duelli per partita persi8884
Corner subiti1119
Corner guadagnati1412
Numero di punizioni a favore2121
Numero di punizioni concesse2625
Tackle totali4046
Percentuale di successo nei tackle50.073.9
Fuorigiochi totali30
Numero totale di cartellini gialli35
Numero totale di cartellini rossi00

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