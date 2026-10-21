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Bayern Monaco-Arsenal: 2-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera
21 Ottobre 2026 ore 21:00
Bayern Monaco
2
Arsenal
2
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 25' 0-1 Eberechi Eze
  2. 35' 1-1 Alphonso Davies
  3. 61' 2-1 Harry Kane (R)
  4. 82' 2-2 Declan Rice
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Bayern Monaco 2, Arsenal 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 2, Arsenal 2.22:52

  3. 90'+2'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Declan Rice con cross.22:50

  4. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Manuel Neuer (Bayern Monaco).22:49

  5. 90'+1'

    Tiro parato. Jurriën Timber (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:49

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  7. 90'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Bara Sapoko Ndiaye sostituisce Luis Díaz per infortunio.22:49

  9. 87'

    Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  10. 87'

    Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).22:45

  11. 86'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).22:44

  12. 86'

    Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  13. 85'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:44

  15. 85'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44

  16. 85'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Nathaniel Brown sostituisce Alphonso Davies.22:43

  17. 85'

    Sostituzione, Arsenal. Mikel Merino sostituisce Martin Ødegaard.22:43

  18. 82'

    Gol! Bayern Monaco 2, Arsenal 2. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres.22:40

  19. 81'

    Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Martin Ødegaard.22:39

  21. 79'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  22. 79'

    Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:37

  23. 78'

    Fallo di Jurriën Timber (Arsenal).22:36

  24. 78'

    Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  25. 77'

    Fuorigioco. Dayot Upamecano(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Alphonso Davies e' colto in fuorigioco.22:35

  27. 76'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alphonso Davies.22:35

  28. 73'

    Tiro respinto. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area.22:31

  29. 73'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  30. 73'

    Fallo di Lennart Karl (Bayern Monaco).22:31

  31. 69'

    Sostituzione, Arsenal. Myles Lewis-Skelly sostituisce Bruno Guimarães.22:27

  33. 68'

    Sostituzione, Arsenal. Viktor Gyökeres sostituisce Kai Havertz.22:27

  34. 68'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Lennart Karl sostituisce Serge Gnabry.22:26

  35. 68'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Luis Díaz sostituisce Ismael Saibari.22:26

  36. 67'

    Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tom Bischof in seguito a un contropiede.22:25

  37. 67'

    Tiro respinto. Kai Havertz (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.22:25

  39. 65'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  40. 65'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:24

  41. 63'

    David Raya (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  42. 63'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:22

  43. 62'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).22:21

  45. 62'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Josip Stanisic.22:20

  46. 61'

    Gol! Bayern Monaco 2, Arsenal 1. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:19

  47. 59'

    Rigore concesso da Jurriën Timber (Arsenal) per un fallo di mano in area.22:17

  48. 59'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:17

  49. 57'

    Fuorigioco. Kai Havertz(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Noni Madueke e' colto in fuorigioco.22:16

  51. 57'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  52. 57'

    Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:15

  53. 57'

    Tiro respinto. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:15

  54. 54'

    Fallo di Bruno Guimarães (Arsenal).22:12

  55. 54'

    Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  57. 54'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kai Havertz.22:12

  58. 52'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonathan Tah con passaggio filtrante.22:10

  59. 49'

    Tiro parato. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry con cross.22:08

  60. 48'

    Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.22:06

  61. 48'

    Tiro parato. Bruno Guimarães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Declan Rice con cross.22:06

  63. 47'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:05

  64. Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 1, Arsenal 1.22:04

  65. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Jonathan Tah sostituisce Kim Min-Jae.22:03

  66. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bayern Monaco 1, Arsenal 1.21:47

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  69. 45'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).21:45

  70. 45'

    Tiro respinto. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Kane.21:45

  71. 44'

    Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  72. 44'

    Fallo di Josip Stanisic (Bayern Monaco).21:43

  73. 43'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Bruno Guimarães (Arsenal).21:43

  75. 42'

    Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Guimarães.21:42

  76. 42'

    Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:41

  77. 41'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:40

  78. 40'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ismael Saibari.21:40

  79. 39'

    Ezri Konsa (Arsenal) e' ammonito per fallo.21:39

  81. 39'

    Declan Rice (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  82. 39'

    Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).21:39

  83. 38'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  84. 38'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:37

  85. 35'

    Gol! Bayern Monaco 1, Arsenal 1. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Kane con passaggio filtrante.21:34

  87. 34'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  88. 34'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:34

  89. 33'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tom Bischof.21:33

  90. 31'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  91. 31'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:30

  93. 30'

    Tentativo fallito. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.21:29

  94. 29'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alphonso Davies (Bayern Monaco).21:29

  95. 26'

    Decisione VAR: Gol Bayern Monaco 0-1 Arsenal (Eberechi Eze).21:25

  96. 25'

    Gol! Bayern Monaco 0, Arsenal 1. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:24

  97. 21'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Noni Madueke.21:21

  99. 21'

    Kai Havertz (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  100. 21'

    Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:20

  101. 21'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ismael Saibari.21:20

  102. 20'

    Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.21:20

  103. 20'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).21:19

  105. 16'

    Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  106. 16'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:15

  107. 13'

    Kai Havertz (Arsenal) e' ammonito per fallo.21:12

  108. 13'

    Fallo di Kai Havertz (Arsenal).21:12

  109. 13'

    Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  111. 12'

    Kai Havertz (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  112. 12'

    Fallo di Kim Min-Jae (Bayern Monaco).21:12

  113. 10'

    Sostituzione, Arsenal. Eberechi Eze sostituisce Bukayo Saka per infortunio.21:10

  114. 10'

    Gara riprende.21:09

  115. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Bukayo Saka (Arsenal) per infortunio.21:07

  117. 5'

    Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  118. 5'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:04

  119. Inizia il Primo tempo.21:00

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Arena
    Città: Monaco di Baviera
    Capienza: 75000 spettatori19:55

Formazioni Bayern Monaco - Arsenal

Bayern Monaco
Arsenal
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (3) KIM MIN-JAE (D)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (7) SERGE GNABRY (C)
  • (19) ALPHONSO DAVIES (C)
  • (8) TOM BISCHOF (C)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (39) BARA SAPOKO NDIAYE (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (46) TIM BINDER (A)
  • (11) NATHANIEL BROWN (D)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (14) LUIS DÍAZ (A)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (15) EZRI KONSA (D)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (8) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (29) KAI HAVERTZ (A)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (56) MAX DOWMAN (A)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (30) ILLAN MESLIER (P)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (23) MIKEL MERINO (C)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
PREPARTITA

Bayern Monaco - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Arsenal sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati57
Fuorigioco14
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni0
Cartellini per partita2.6
Falli per cartellino7.1

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2
19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2
18-10-2026 Serie A Juventus-Lazio 0-3

Attualmente il Bayern Monaco si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Arsenal si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Bayern Monaco ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; l'Arsenal ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.

Bayern Monaco e Arsenal si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Bayern Monaco ha vinto 8 volte, l'Arsenal ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Bayern Monaco-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe di Champions League contro l'Arsenal (5V 1N) e ha vinto le ultime tre in fila, due delle quali con 4 o più gol di scarto (5-1 sia nel novembre 2015 che nel febbraio 2017).
  • L'Arsenal ha perso il 53% delle partite contro il Bayern Monaco (8/15); tra le squadre affrontate cinque o più volte nelle principali competizioni europee, solo contro il Barcellona (67% - 6/9) ha una percentuale di sconfitte più alta.
  • Nell'ultimo precedente tra le due squadre (novembre 2025, la scorsa stagione), il Bayern Monaco ha effettuato solo otto tiri, 14 tocchi nell'area avversaria e ha registrato un totale di expected goals pari a 0.65; tutti e tre i dati sono i più bassi per il Bayern in una partita di Champions League sotto la guida di Vincent Kompany.
  • Nelle ultime 23 partite di Champions League del Bayern Monaco, l'unica squadra ad essere riuscita a battere i bavaresi con più di un gol di scarto è stata l'Arsenal di Mikel Arteta (vittoria per 3-1 nel novembre 2025).
  • L'Arsenal ha vinto ciascuna delle ultime 14 partite della fase a gironi di Champions League, mentre dal ritorno nella competizione nel 2023, solo PSG (28) e Real Madrid (28) hanno vinto più partite complessive rispetto ai Gunners (27, a pari merito con il Bayern Monaco).
  • Il 73% delle pressioni ad alta intensità dell'Arsenal in questa Champions League è avvenuto nella metà campo avversaria (373 su 508), la percentuale più alta tra tutte le squadre dopo le prime due giornate. I Gunners inoltre guidano la classifica per recuperi offensivi (25) e tiri in seguito a recuperi offensivi (9) nel torneo in corso.
  • L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha segnato 15 gol in 22 presenze in carriera contro l'Arsenal; si tratta del suo terzo bottino più alto contro un singolo avversario, avendo segnato di più solo contro Leicester (20 in 20 partite) ed Everton (16 in 17 partite).
  • Nelle prime due giornate di Champions League in questa stagione, i due giocatori con il maggior numero di passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria sono stati Martin Ødegaard dell'Arsenal (39) e Joshua Kimmich del Bayern Monaco (33).
  • Il Bayern Monaco dovrà fare a meno dello squalificato Michael Olise per questa partita; dall'inizio della scorsa stagione, il francese ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore in Champions League (44), ha effettuato il massimo numero di passaggi a rompere la linea difensiva avversaria (43, a pari merito) e solo Lamine Yamal (55) ha completato più dribbling di lui (54).
  • Solo quattro dei 14 gol di Bukayo Saka in Champions League con l'Arsenal sono arrivati in trasferta, sebbene due di questi siano stati segnati contro Real Madrid e Paris Saint-Germain. Solo due giocatori nella storia della competizione hanno segnato in trasferta contro tutte e tre le squadre (Bayern Monaco, Real Madrid e PSG): Didier Drogba ed Erling Haaland.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayern MonacoArsenal
Partite giocate22
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati84
Gol totali subiti30
Media gol subiti per partita1.50.0
Percentuale possesso palla65.557.9
Numero totale di passaggi12651150
Numero totale di passaggi riusciti11461047
Tiri nello specchio della porta2016
Percentuale di tiri in porta69.053.3
Numero totale di cross3846
Numero medio di cross riusciti1010
Duelli per partita vinti8481
Duelli per partita persi8583
Corner subiti100
Corner guadagnati2113
Numero di punizioni a favore2021
Numero di punizioni concesse1324
Tackle totali2225
Percentuale di successo nei tackle59.156.0
Fuorigiochi totali55
Numero totale di cartellini gialli23
Numero totale di cartellini rossi10

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