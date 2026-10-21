Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Bayern Monaco - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Arsenal sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 57 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2 19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2 18-10-2026 Serie A Juventus-Lazio 0-3

Attualmente il Bayern Monaco si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Arsenal si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Bayern Monaco ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; l'Arsenal ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.

Bayern Monaco e Arsenal si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Bayern Monaco ha vinto 8 volte, l'Arsenal ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Bayern Monaco-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe di Champions League contro l'Arsenal (5V 1N) e ha vinto le ultime tre in fila, due delle quali con 4 o più gol di scarto (5-1 sia nel novembre 2015 che nel febbraio 2017).

L'Arsenal ha perso il 53% delle partite contro il Bayern Monaco (8/15); tra le squadre affrontate cinque o più volte nelle principali competizioni europee, solo contro il Barcellona (67% - 6/9) ha una percentuale di sconfitte più alta.

Nell'ultimo precedente tra le due squadre (novembre 2025, la scorsa stagione), il Bayern Monaco ha effettuato solo otto tiri, 14 tocchi nell'area avversaria e ha registrato un totale di expected goals pari a 0.65; tutti e tre i dati sono i più bassi per il Bayern in una partita di Champions League sotto la guida di Vincent Kompany.

Nelle ultime 23 partite di Champions League del Bayern Monaco, l'unica squadra ad essere riuscita a battere i bavaresi con più di un gol di scarto è stata l'Arsenal di Mikel Arteta (vittoria per 3-1 nel novembre 2025).

L'Arsenal ha vinto ciascuna delle ultime 14 partite della fase a gironi di Champions League, mentre dal ritorno nella competizione nel 2023, solo PSG (28) e Real Madrid (28) hanno vinto più partite complessive rispetto ai Gunners (27, a pari merito con il Bayern Monaco).

Il 73% delle pressioni ad alta intensità dell'Arsenal in questa Champions League è avvenuto nella metà campo avversaria (373 su 508), la percentuale più alta tra tutte le squadre dopo le prime due giornate. I Gunners inoltre guidano la classifica per recuperi offensivi (25) e tiri in seguito a recuperi offensivi (9) nel torneo in corso.

L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha segnato 15 gol in 22 presenze in carriera contro l'Arsenal; si tratta del suo terzo bottino più alto contro un singolo avversario, avendo segnato di più solo contro Leicester (20 in 20 partite) ed Everton (16 in 17 partite).

Nelle prime due giornate di Champions League in questa stagione, i due giocatori con il maggior numero di passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria sono stati Martin Ødegaard dell'Arsenal (39) e Joshua Kimmich del Bayern Monaco (33).

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno dello squalificato Michael Olise per questa partita; dall'inizio della scorsa stagione, il francese ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore in Champions League (44), ha effettuato il massimo numero di passaggi a rompere la linea difensiva avversaria (43, a pari merito) e solo Lamine Yamal (55) ha completato più dribbling di lui (54).

Solo quattro dei 14 gol di Bukayo Saka in Champions League con l'Arsenal sono arrivati in trasferta, sebbene due di questi siano stati segnati contro Real Madrid e Paris Saint-Germain. Solo due giocatori nella storia della competizione hanno segnato in trasferta contro tutte e tre le squadre (Bayern Monaco, Real Madrid e PSG): Didier Drogba ed Erling Haaland.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: