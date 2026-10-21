Incontro terminato, Bayern Monaco 2, Arsenal 2.
Rompiamo il silenzio
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Incontro terminato, Bayern Monaco 2, Arsenal 2.
Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 2, Arsenal 2.22:52
Tiro respinto. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Declan Rice con cross.22:50
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Manuel Neuer (Bayern Monaco).22:49
Tiro parato. Jurriën Timber (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Sostituzione, Bayern Monaco. Bara Sapoko Ndiaye sostituisce Luis Díaz per infortunio.22:49
Ezri Konsa (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).22:45
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).22:44
Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).22:44
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44
Sostituzione, Bayern Monaco. Nathaniel Brown sostituisce Alphonso Davies.22:43
Sostituzione, Arsenal. Mikel Merino sostituisce Martin Ødegaard.22:43
Gol! Bayern Monaco 2, Arsenal 2. Declan Rice (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres.22:40
Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Martin Ødegaard.22:39
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:37
Fallo di Jurriën Timber (Arsenal).22:36
Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fuorigioco. Dayot Upamecano(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Alphonso Davies e' colto in fuorigioco.22:35
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alphonso Davies.22:35
Tiro respinto. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area.22:31
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Lennart Karl (Bayern Monaco).22:31
Sostituzione, Arsenal. Myles Lewis-Skelly sostituisce Bruno Guimarães.22:27
Sostituzione, Arsenal. Viktor Gyökeres sostituisce Kai Havertz.22:27
Sostituzione, Bayern Monaco. Lennart Karl sostituisce Serge Gnabry.22:26
Sostituzione, Bayern Monaco. Luis Díaz sostituisce Ismael Saibari.22:26
Tentativo fallito. Konrad Laimer (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tom Bischof in seguito a un contropiede.22:25
Tiro respinto. Kai Havertz (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.22:25
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:24
David Raya (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:22
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).22:21
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Josip Stanisic.22:20
Gol! Bayern Monaco 2, Arsenal 1. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:19
Rigore concesso da Jurriën Timber (Arsenal) per un fallo di mano in area.22:17
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:17
Fuorigioco. Kai Havertz(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Noni Madueke e' colto in fuorigioco.22:16
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:15
Tiro respinto. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:15
Fallo di Bruno Guimarães (Arsenal).22:12
Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tiro parato. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kai Havertz.22:12
Tentativo fallito. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonathan Tah con passaggio filtrante.22:10
Tiro parato. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry con cross.22:08
Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.22:06
Tiro parato. Bruno Guimarães (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Declan Rice con cross.22:06
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:05
Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 1, Arsenal 1.22:04
Sostituzione, Bayern Monaco. Jonathan Tah sostituisce Kim Min-Jae.22:03
Primo tempo terminato, Bayern Monaco 1, Arsenal 1.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).21:45
Tiro respinto. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Kane.21:45
Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Josip Stanisic (Bayern Monaco).21:43
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Bruno Guimarães (Arsenal).21:43
Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Guimarães.21:42
Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:40
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ismael Saibari.21:40
Ezri Konsa (Arsenal) e' ammonito per fallo.21:39
Declan Rice (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).21:39
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:37
Gol! Bayern Monaco 1, Arsenal 1. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Kane con passaggio filtrante.21:34
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:34
Tentativo fallito. Ismael Saibari (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tom Bischof.21:33
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:30
Tentativo fallito. Bruno Guimarães (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Alphonso Davies (Bayern Monaco).21:29
Decisione VAR: Gol Bayern Monaco 0-1 Arsenal (Eberechi Eze).21:25
Gol! Bayern Monaco 0, Arsenal 1. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:24
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Noni Madueke.21:21
Kai Havertz (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:20
Tiro parato. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ismael Saibari.21:20
Tentativo fallito. Riccardo Calafiori (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).21:19
Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:15
Kai Havertz (Arsenal) e' ammonito per fallo.21:12
Fallo di Kai Havertz (Arsenal).21:12
Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Kai Havertz (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Kim Min-Jae (Bayern Monaco).21:12
Sostituzione, Arsenal. Eberechi Eze sostituisce Bukayo Saka per infortunio.21:10
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Bukayo Saka (Arsenal) per infortunio.21:07
Bruno Guimarães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena
Città: Monaco di Baviera
Capienza: 75000 spettatori19:55
Bayern Monaco - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Arsenal sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|57
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.6
|Falli per cartellino
|7.1
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 1-2
|19-09-2026
|Serie A
|Roma-Inter 2-2
|18-10-2026
|Serie A
|Juventus-Lazio 0-3
Attualmente il Bayern Monaco si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Arsenal si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Bayern Monaco ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; l'Arsenal ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.
Bayern Monaco e Arsenal si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Bayern Monaco ha vinto 8 volte, l'Arsenal ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Bayern Monaco-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayern Monaco
|Arsenal
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|8
|4
|Gol totali subiti
|3
|0
|Media gol subiti per partita
|1.5
|0.0
|Percentuale possesso palla
|65.5
|57.9
|Numero totale di passaggi
|1265
|1150
|Numero totale di passaggi riusciti
|1146
|1047
|Tiri nello specchio della porta
|20
|16
|Percentuale di tiri in porta
|69.0
|53.3
|Numero totale di cross
|38
|46
|Numero medio di cross riusciti
|10
|10
|Duelli per partita vinti
|84
|81
|Duelli per partita persi
|85
|83
|Corner subiti
|10
|0
|Corner guadagnati
|21
|13
|Numero di punizioni a favore
|20
|21
|Numero di punizioni concesse
|13
|24
|Tackle totali
|22
|25
|Percentuale di successo nei tackle
|59.1
|56.0
|Fuorigiochi totali
|5
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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