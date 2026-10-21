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Bruges-Lens: 3-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Jan Breydelstadion di Brugge
21 Ottobre 2026 ore 21:00
Bruges
3
Lens
0
Partita finita
Arbitro: Luís Miguel Branco Godinho
  1. 45+3' 1-0 Hans Vanaken
  2. 50' 2-0 Joaquin Seys
  3. 72' 3-0 Carlos Forbs
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Bruges 3, Lens 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Bruges 3, Lens 0.22:51

  3. 90'+1'

    Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  4. 90'+1'

    Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).22:50

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49

  6. 89'

    Tiro parato. Odsonne Édouard (Lens) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:48

  7. 88'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:47

  9. 88'

    Jean-Clair Todibo (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  10. 86'

    Tentativo fallito. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mamadou Diakhon.22:45

  11. 86'

    Tiro respinto. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joaquin Seys.22:45

  12. 84'

    Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  13. 84'

    Fallo di Florian Thauvin (Lens).22:43

  15. 84'

    Fallo di Jorne Spileers (Bruges).22:43

  16. 84'

    Junior Kadile (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  17. 82'

    Sostituzione, Lens. Kyllian Antonio sostituisce Ruben Aguilar.22:41

  18. 82'

    Sostituzione, Bruges. Milan Robberechts sostituisce Carlos Forbs.22:41

  19. 82'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Kyriani Sabbe.22:41

  21. 82'

    Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.22:41

  22. 81'

    Tentativo fallito. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:40

  23. 81'

    Tentativo fallito. Hans Vanaken (Bruges) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hugo Vetlesen con cross in seguito a un calcio da fermo.22:40

  24. 80'

    Michal Skóras (Lens) e' ammonito per fallo.22:39

  25. 80'

    Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39

  27. 80'

    Fallo di Michal Skóras (Lens).22:39

  28. 80'

    Joaquin Seys (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  29. 80'

    Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).22:38

  30. 79'

    Hugo Vetlesen (Bruges) e' ammonito per fallo.22:38

  31. 79'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:38

  33. 79'

    Yacine Titraoui (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  34. 73'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Jan Virgili.22:32

  35. 72'

    Gol! Bruges 3, Lens 0. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Vetlesen.22:31

  36. 70'

    Sostituzione, Lens. Yacine Titraoui sostituisce Amadou Haidara.22:28

  37. 69'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  39. 69'

    Fallo di Jean-Clair Todibo (Lens).22:28

  40. 67'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Félix Lemaréchal.22:26

  41. 66'

    Fuorigioco. Félix Lemaréchal(Bruges) prova il lancio lungo, ma Carlos Forbs e' colto in fuorigioco.22:25

  42. 61'

    Félix Lemaréchal (Bruges) e' ammonito per fallo.22:20

  43. 61'

    Fallo di Félix Lemaréchal (Bruges).22:20

  45. 61'

    Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  46. 61'

    Tentativo fallito. Amadou Haidara (Lens) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Florian Thauvin con cross da calcio d'angolo.22:20

  47. 60'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).22:19

  48. 60'

    Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Michal Skóras con cross.22:19

  49. 59'

    Tiro parato. Jean-Clair Todibo (Lens) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amadou Haidara.22:18

  51. 59'

    Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin con cross da calcio d'angolo.22:18

  52. 58'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).22:17

  53. 58'

    Sostituzione, Lens. Florian Thauvin sostituisce Thorgan Hazard.22:16

  54. 58'

    Sostituzione, Lens. Odsonne Édouard sostituisce Franjo Ivanovic.22:16

  55. 57'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  57. 57'

    Fallo di Junior Kadile (Lens).22:16

  58. 57'

    Tiro respinto. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michaël Cuisance.22:16

  59. 57'

    Tentativo fallito. Amadou Haidara (Lens) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michaël Cuisance con cross da calcio d'angolo.22:16

  60. 56'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).22:15

  61. 53'

    Fallo di Freddie Potts (Bruges).22:12

  63. 53'

    Franjo Ivanovic (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  64. 50'

    Gol! Bruges 2, Lens 0. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09

  65. 50'

    Tiro parato. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlos Forbs.22:09

  66. 48'

    Tiro parato. Matthieu Udol (Lens) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michaël Cuisance.22:06

  67. Inizia il Secondo tempo Bruges 1, Lens 0.22:04

  69. 45'

    Sostituzione, Lens. Jean-Clair Todibo sostituisce Samson Baidoo.22:04

  70. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Bruges 1, Lens 0.21:49

  71. 45'+3'

    Gol! Bruges 1, Lens 0. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:48

  72. 45'+3'

    Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquin Seys con cross.21:48

  73. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Saud Abdulhamid (Lens).21:47

  75. 45'+1'

    Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:46

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  77. 45'

    Matthieu Udol (Lens) e' ammonito per fallo.21:45

  78. 45'

    Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  79. 45'

    Fallo di Matthieu Udol (Lens).21:45

  81. 43'

    Tiro parato. Junior Kadile (Lens) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michaël Cuisance con cross.21:43

  82. 41'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Hans Vanaken (Bruges).21:41

  83. 41'

    Tiro respinto. Michal Skóras (Lens) un tiro di destro da fuori area.21:41

  84. 41'

    Tiro respinto. Junior Kadile (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Franjo Ivanovic.21:41

  85. 41'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Lens) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Thorgan Hazard in seguito a un contropiede.21:41

  87. 39'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).21:39

  88. 39'

    Tiro respinto. Saud Abdulhamid (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Michal Skóras con passaggio filtrante.21:39

  89. 37'

    Tentativo fallito. Ruben Aguilar (Lens) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Michaël Cuisance.21:37

  90. 30'

    Gara riprende.21:30

  91. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bruges).21:28

  93. 28'

    Tiro respinto. Jan Virgili (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Hans Vanaken.21:27

  94. 25'

    Joaquin Seys (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  95. 25'

    Fallo di Ruben Aguilar (Lens).21:24

  96. 22'

    Jan Virgili (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  97. 22'

    Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).21:22

  99. 20'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  100. 20'

    Fallo di Thorgan Hazard (Lens).21:20

  101. 19'

    Fuorigioco. Félix Lemaréchal(Bruges) prova il lancio lungo, ma Carlos Forbs e' colto in fuorigioco.21:19

  102. 15'

    Tentativo fallito. Thorgan Hazard (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Skóras con cross.21:15

  103. 13'

    Franjo Ivanovic (Lens) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Thorgan Hazard.21:13

  105. 13'

    Tiro respinto. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro da fuori area.21:12

  106. 13'

    Tiro parato. Thorgan Hazard (Lens) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:12

  107. 12'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).21:11

  108. 12'

    Junior Kadile (Lens) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  109. 11'

    Gara riprende.21:11

  111. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lens).21:10

  112. 11'

    Tentativo fallito. Thorgan Hazard (Lens) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michal Skóras.21:10

  113. Inizia il Primo tempo.21:00

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  116. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Jan Breydelstadion
    Città: Brugge
    Capienza: 29975 spettatori19:47

Formazioni Bruges - Lens

Bruges
Lens
TITOLARI BRUGES
  • (1) YANN SOMMER (P)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (8) FREDDIE POTTS (C)
  • (11) JAN VIRGILI (C)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (39) MILAN ROBBERECHTS (A)
  • (85) TIAN NAI KOREN (C)
  • (77) ANDREJ VASOVIC (A)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (16) CHEVEYO TSAWA (C)
  • (81) ARGUS VANDEN DRIESSCHE (P)
  • (32) MATTEO DAMS (D)
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
ALLENATORE BRUGES
  • Ivan Leko
TITOLARI LENS
  • (40) ROBIN RISSER (P)
  • (6) SAMSON BAIDOO (D)
  • (2) RUBEN AGUILAR (D)
  • (14) MATTHIEU UDOL (D)
  • (21) AMADOU HAIDARA (C)
  • (22) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (23) SAUD ABDULHAMID (C)
  • (27) MICHAËL CUISANCE (C)
  • (9) THORGAN HAZARD (A)
  • (28) JUNIOR KADILE (A)
  • (29) FRANJO IVANOVIC (A)
PANCHINA LENS
  • (38) MEZIAN MESLOUB (C)
  • (31) SOULEYMANE SAGNAN (D)
  • (5) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (32) KYLLIAN ANTONIO (D)
  • (4) NIDAL CELIK (D)
  • (1) RÉGIS GURTNER (P)
  • (8) YACINE TITRAOUI (C)
  • (20) JEAN-CLAIR TODIBO (D)
  • (7) FLORIAN SOTOCA (A)
  • (11) ODSONNE ÉDOUARD (A)
  • (10) FLORIAN THAUVIN (A)
  • (16) MATHIEU GORGELIN (P)
ALLENATORE LENS
  • Yannick Cahuzac
PREPARTITA

Bruges - Lens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Lens sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente il Bruges si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lens si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Bruges ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

Bruges e Lens è la prima che si affrontano in campionato.

Bruges-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Delle 23 partite disputate finora tra squadre belghe e francesi in Champions League, solo cinque sono state vinte dalle formazioni del Belgio (6N, 12P). Tre di questi cinque successi portano però la firma del Club Brugge, inclusi due conquistati nel 2025/26.
  • Il Club Brugge ha vinto entrambe le partite contro squadre francesi in Champions League la scorsa stagione, in entrambi i casi con tre gol di scarto (4-1 contro il Monaco e 3-0 contro il Marsiglia). Il club belga potrebbe vincere tre partite consecutive contro avversarie francesi per la prima volta nelle principali competizioni europee.
  • In questo secolo, il Club Brugge ha perso solo una delle cinque partite casalinghe di Champions League contro squadre francesi (2V, 2N); l'unica sconfitta risale all'ottobre 2019 contro il PSG (0-5).
  • Il Lens ha vinto la sua prima trasferta di questa Champions League (3-2 contro lo Slavia Praga) e potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi per la prima volta nella competizione.
  • Il Club Brugge ha subito tre gol in quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Champions League; dall'inizio della scorsa stagione, è la squadra che ha subito 3 o più gol in più occasioni interne nella competizione (4).
  • Dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Arsenal nel novembre 1998, il Lens ha subito gol in ognuna delle ultime 15 partite di Champions League. Si tratta della terza striscia più lunga senza clean sheet per una squadra francese nella competizione, dopo il Monaco (23 tra il 2016 e il 2024) e il Marsiglia (18 tra il 2012 e il 2022).
  • Nessuna squadra ha subito più tiri in questa Champions League del Club Brugge (51, a pari merito con lo Slovan Bratislava), mentre solo tre formazioni hanno effettuato più conclusioni del Lens (47, meno solo di Inter, Bayern Monaco e PSG).
  • Dopo la tripletta contro l'Inter nella seconda giornata, Nicolò Tresoldi ha raggiunto quota sette gol in 12 presenze con il Club Brugge in Champions League. Tra i giocatori con almeno 5 presenze con club in Coppa dei Campioni/Champions League, solo Raoul Lambert (0.6) vanta una media gol a partita migliore dell'attaccante italo-tedesco (0.58).
  • Brandon Mechele (49) potrebbe diventare solo il secondo giocatore a raggiungere le 50 presenze con il Club Brugge in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il capitano e compagno di squadra Hans Vanaken (attualmente a quota 62).
  • Florian Thauvin ha creato nove occasioni contro lo Sporting CP nella seconda giornata, nonostante il Lens non sia riuscito a segnare; si tratta del numero più alto di occasioni create da un giocatore in una partita della fase a gironi/campionato di Champions League senza registrare un assist dai tempi di José Callejón del Napoli nel novembre 2019 (11 contro il Salisburgo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrugesLens
Partite giocate22
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati63
Gol totali subiti64
Media gol subiti per partita3.02.0
Percentuale possesso palla55.459.4
Numero totale di passaggi1077985
Numero totale di passaggi riusciti941841
Tiri nello specchio della porta1514
Percentuale di tiri in porta60.042.4
Numero totale di cross3455
Numero medio di cross riusciti712
Duelli per partita vinti8896
Duelli per partita persi9390
Corner subiti99
Corner guadagnati815
Numero di punizioni a favore1819
Numero di punizioni concesse3016
Tackle totali2839
Percentuale di successo nei tackle60.753.8
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli73
Numero totale di cartellini rossi00

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