Incontro terminato, Bruges 3, Lens 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Bruges 3, Lens 0.
Secondo tempo terminato, Bruges 3, Lens 0.22:51
Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49
Tiro parato. Odsonne Édouard (Lens) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:48
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:47
Jean-Clair Todibo (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mamadou Diakhon.22:45
Tiro respinto. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joaquin Seys.22:45
Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Florian Thauvin (Lens).22:43
Fallo di Jorne Spileers (Bruges).22:43
Junior Kadile (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Sostituzione, Lens. Kyllian Antonio sostituisce Ruben Aguilar.22:41
Sostituzione, Bruges. Milan Robberechts sostituisce Carlos Forbs.22:41
Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Kyriani Sabbe.22:41
Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.22:41
Tentativo fallito. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:40
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Bruges) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hugo Vetlesen con cross in seguito a un calcio da fermo.22:40
Michal Skóras (Lens) e' ammonito per fallo.22:39
Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39
Fallo di Michal Skóras (Lens).22:39
Joaquin Seys (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).22:38
Hugo Vetlesen (Bruges) e' ammonito per fallo.22:38
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:38
Yacine Titraoui (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Jan Virgili.22:32
Gol! Bruges 3, Lens 0. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Vetlesen.22:31
Sostituzione, Lens. Yacine Titraoui sostituisce Amadou Haidara.22:28
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Jean-Clair Todibo (Lens).22:28
Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Félix Lemaréchal.22:26
Fuorigioco. Félix Lemaréchal(Bruges) prova il lancio lungo, ma Carlos Forbs e' colto in fuorigioco.22:25
Félix Lemaréchal (Bruges) e' ammonito per fallo.22:20
Fallo di Félix Lemaréchal (Bruges).22:20
Saud Abdulhamid (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tentativo fallito. Amadou Haidara (Lens) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Florian Thauvin con cross da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).22:19
Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Michal Skóras con cross.22:19
Tiro parato. Jean-Clair Todibo (Lens) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amadou Haidara.22:18
Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin con cross da calcio d'angolo.22:18
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).22:17
Sostituzione, Lens. Florian Thauvin sostituisce Thorgan Hazard.22:16
Sostituzione, Lens. Odsonne Édouard sostituisce Franjo Ivanovic.22:16
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Junior Kadile (Lens).22:16
Tiro respinto. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michaël Cuisance.22:16
Tentativo fallito. Amadou Haidara (Lens) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michaël Cuisance con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).22:15
Fallo di Freddie Potts (Bruges).22:12
Franjo Ivanovic (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Gol! Bruges 2, Lens 0. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09
Tiro parato. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlos Forbs.22:09
Tiro parato. Matthieu Udol (Lens) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michaël Cuisance.22:06
Inizia il Secondo tempo Bruges 1, Lens 0.22:04
Sostituzione, Lens. Jean-Clair Todibo sostituisce Samson Baidoo.22:04
Primo tempo terminato, Bruges 1, Lens 0.21:49
Gol! Bruges 1, Lens 0. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:48
Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquin Seys con cross.21:48
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Saud Abdulhamid (Lens).21:47
Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Matthieu Udol (Lens) e' ammonito per fallo.21:45
Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Matthieu Udol (Lens).21:45
Tiro parato. Junior Kadile (Lens) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michaël Cuisance con cross.21:43
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Hans Vanaken (Bruges).21:41
Tiro respinto. Michal Skóras (Lens) un tiro di destro da fuori area.21:41
Tiro respinto. Junior Kadile (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Franjo Ivanovic.21:41
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Lens) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Thorgan Hazard in seguito a un contropiede.21:41
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).21:39
Tiro respinto. Saud Abdulhamid (Lens) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Michal Skóras con passaggio filtrante.21:39
Tentativo fallito. Ruben Aguilar (Lens) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Michaël Cuisance.21:37
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, (Bruges).21:28
Tiro respinto. Jan Virgili (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Hans Vanaken.21:27
Joaquin Seys (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Ruben Aguilar (Lens).21:24
Jan Virgili (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Saud Abdulhamid (Lens).21:22
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Thorgan Hazard (Lens).21:20
Fuorigioco. Félix Lemaréchal(Bruges) prova il lancio lungo, ma Carlos Forbs e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Thorgan Hazard (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Skóras con cross.21:15
Franjo Ivanovic (Lens) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Thorgan Hazard.21:13
Tiro respinto. Michaël Cuisance (Lens) un tiro di sinistro da fuori area.21:12
Tiro parato. Thorgan Hazard (Lens) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:12
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).21:11
Junior Kadile (Lens) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, (Lens).21:10
Tentativo fallito. Thorgan Hazard (Lens) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michal Skóras.21:10
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Jan Breydelstadion
Città: Brugge
Capienza: 29975 spettatori19:47
Bruges - Lens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Lens sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Attualmente il Bruges si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lens si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Bruges ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.
Bruges e Lens è la prima che si affrontano in campionato.
Bruges-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bruges
|Lens
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|3
|Gol totali subiti
|6
|4
|Media gol subiti per partita
|3.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|55.4
|59.4
|Numero totale di passaggi
|1077
|985
|Numero totale di passaggi riusciti
|941
|841
|Tiri nello specchio della porta
|15
|14
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|42.4
|Numero totale di cross
|34
|55
|Numero medio di cross riusciti
|7
|12
|Duelli per partita vinti
|88
|96
|Duelli per partita persi
|93
|90
|Corner subiti
|9
|9
|Corner guadagnati
|8
|15
|Numero di punizioni a favore
|18
|19
|Numero di punizioni concesse
|30
|16
|Tackle totali
|28
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|60.7
|53.8
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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