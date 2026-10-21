Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Bruges - Lens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Lens sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente il Bruges si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lens si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bruges ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

Bruges e Lens è la prima che si affrontano in campionato.

Bruges-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Delle 23 partite disputate finora tra squadre belghe e francesi in Champions League, solo cinque sono state vinte dalle formazioni del Belgio (6N, 12P). Tre di questi cinque successi portano però la firma del Club Brugge, inclusi due conquistati nel 2025/26.

Il Club Brugge ha vinto entrambe le partite contro squadre francesi in Champions League la scorsa stagione, in entrambi i casi con tre gol di scarto (4-1 contro il Monaco e 3-0 contro il Marsiglia). Il club belga potrebbe vincere tre partite consecutive contro avversarie francesi per la prima volta nelle principali competizioni europee.

In questo secolo, il Club Brugge ha perso solo una delle cinque partite casalinghe di Champions League contro squadre francesi (2V, 2N); l'unica sconfitta risale all'ottobre 2019 contro il PSG (0-5).

Il Lens ha vinto la sua prima trasferta di questa Champions League (3-2 contro lo Slavia Praga) e potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi per la prima volta nella competizione.

Il Club Brugge ha subito tre gol in quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Champions League; dall'inizio della scorsa stagione, è la squadra che ha subito 3 o più gol in più occasioni interne nella competizione (4).

Dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Arsenal nel novembre 1998, il Lens ha subito gol in ognuna delle ultime 15 partite di Champions League. Si tratta della terza striscia più lunga senza clean sheet per una squadra francese nella competizione, dopo il Monaco (23 tra il 2016 e il 2024) e il Marsiglia (18 tra il 2012 e il 2022).

Nessuna squadra ha subito più tiri in questa Champions League del Club Brugge (51, a pari merito con lo Slovan Bratislava), mentre solo tre formazioni hanno effettuato più conclusioni del Lens (47, meno solo di Inter, Bayern Monaco e PSG).

Dopo la tripletta contro l'Inter nella seconda giornata, Nicolò Tresoldi ha raggiunto quota sette gol in 12 presenze con il Club Brugge in Champions League. Tra i giocatori con almeno 5 presenze con club in Coppa dei Campioni/Champions League, solo Raoul Lambert (0.6) vanta una media gol a partita migliore dell'attaccante italo-tedesco (0.58).

Brandon Mechele (49) potrebbe diventare solo il secondo giocatore a raggiungere le 50 presenze con il Club Brugge in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il capitano e compagno di squadra Hans Vanaken (attualmente a quota 62).

Florian Thauvin ha creato nove occasioni contro lo Sporting CP nella seconda giornata, nonostante il Lens non sia riuscito a segnare; si tratta del numero più alto di occasioni create da un giocatore in una partita della fase a gironi/campionato di Champions League senza registrare un assist dai tempi di José Callejón del Napoli nel novembre 2019 (11 contro il Salisburgo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: