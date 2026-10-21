Nico Paz (22 anni e 43 giorni), ha superato Lautaro Martinez (22 anni e 97 giorni contro lo Slavia Praga nel novembre 2019), ed è salito al quarto posto della classifica degli argentini più giovani che hanno realizzato la loro prima marcatura multipla in Champions League.

Un Como dominante umilia il Manchester United al Sinigaglia: partita mai in discussione e giocata splendidamente dalla squadra di Fabregas che trova il vantaggio a inizio gara con un lampo di Nico Paz. Nella ripresa i lariani travolgono i Red Devils, inquietanti per inconcludenza, con Douvikas, ancora Paz e Ramos. Nel recupero Zirkzee segna il gol della bandiera.

Dall'inizio della Champions 2025-26 nelle 6 sfide tra club italiani e inglesi sono state ben 5 quelle vinte dalle squadre della Premier League: l'unica eccezione fu la vittoria dell'Atalanta contro il Chelsea (2-1) del 9 dicembre 2025.18:20

Il Como ha vinto la prima partita casalinga europea della sua storia all'esordio in questo torneo (4-1 contro il Lipsia): l'ultimo club italiano a vincere i suoi primi due incontri interni nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League fu la Lazio nella stagione 1999-2000.18:27

La sfida contro lo United è un’occasione importante per misurare le ambizioni del Como e riscattare il 3-2 subito a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo all'esordio col Lipsia. La squadra di Fabregas ha già reagito in Serie A - dove continua a fare bene - imponenedosi per 3-1 in trasferta contro la Fiorentina. 18:31

I Red Devils arrivano all’appuntamento in un momento complesso, con tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite di Premier League, a cui si aggiunge il ko per 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions, in cui sono comunque a tre punti. La posizione di Carrick resta sotto osservazione.18:33

Cesc Fàbregas (Como) e Michael Carrick (Manchester United) si sfideranno da allenatori 17 anni dopo essersi affrontati da giocatori sia all'andata che al ritorno delle semifinali della Champions 2008-09: allora si qualificò il Manchester United a spese dell'Arsenal, con un 4-1 come risultato aggregato.18:33

Fabregas rilancia dall'inizio Baturina e schiera sulla trequarti anche Da Cunha (e non Liberali) con Nico Paz alle spalle di Douvikas. Torna Perrone, c'è Kempf al posto dell'infortunato Chalobah.18:41

Al Sinigaglia arbitra il tedesco Sven Jablonski. Ad assisterlo i connazionali Eduard Beitinger e Robert Kempter, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Tobias Reichel. Al Var opererà Christian Dingert, affiancato da Sören Storks nel ruolo di Avar. 18:43

CI PROVA SUBITO DALOT! Gran palla di Cunha per Dalot che controlla in area ed è fortunato sul rimpallo. Il suo tentativo mancino è però largo. 18:50

COMO-Manchester United 1-0. Ha segnato Nico Paz! Primo gol in Champions per l'argentino: un lampo dei suoi. Da Cunha lo trova appena dentro l'area, l'ex Real si sistema il pallone e fa partire un mancino a giro terrificante che batte Lammens. Maguire troppo distante. Guarda la scheda del giocatore Nico Paz 18:52

Nico Paz affonda sulla destra e mette dentro, anticipato Douvikas. Aveva perso malamente il pallone Mazraoui, Manchester United in grande difficoltà.19:39

Douvikas steso in area da Lammens: sarebbe stato rigore netto ma l'attaccante del Como era in posizione di offside. Il greco continua ad essere pericoloso con i suoi attacchi alla profondità.19:29

Nico Paz (22 anni e 43 giorni) è il secondo sudamericano più giovane a trovare la via del gol in Champions League contro il Manchester United, dopo Lionel Messi (21 anni e 337 giorni nella finale del 2009).19:36

COMO-Manchester United 2-0. Ha segnato Douvikas! Al primo affondo del suo secondo tempo raddoppio il Como. Tutto in verticale: da Baturina a Nico Paz che premia il taglio di Douvikas, il grecco scappa a De Ligt e batte senza problemi Lammens in uscita. Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas 19:55

COMO-Manchester United 3-0. Ha segnato Nico Paz! Errore madornale in costruzione di Baleba, l'argentino recupera il pallone e va fino in fondo. Davanti a Lammens è freddo nel piazzare in rete. Partita senza storia e doppietta del 10. Guarda la scheda del giocatore Nico Paz 20:02

COMO-Manchester United 4-0. Ha segnato Ramos! Come gioca il Como! Azione meravigiosa della squadra di Fabregas: gran cross da sinistra di Kaiki per l'inserimento di Ramon che tutto solo incorna di testa e batte per la quarta volta Lammens. Guarda la scheda del giocatore Jacobo Ramón 20:21

Como-MANCHESTER UNITED 4-1. Ha segnato Zirkzee! Dormita della difesa del Como che ha abbassato il livello dell'attenzione. Diallo pennella col sinistro per l'olandese che aggancia in area e, indisturbato, batte Butez sotto le gambe. Guarda la scheda del giocatore Joshua Zirkzee 20:36

PREPARTITA

Como - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Manchester United sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente il Como si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester United si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Como ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Manchester United ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.

Como e Manchester United è la prima che si affrontano in campionato.

Como-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Como e Manchester United; dall'inizio della scorsa stagione, le sei sfide tra squadre italiane e inglesi in Champions League sono state vinte per cinque volte dalla formazione di Premier League (1P, l'eccezione è Atalanta 2-1 Chelsea).

Il Manchester United è imbattuto nelle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (3V, 3N); l'ultima sconfitta esterna nella competizione contro un'italiana risale al maggio 2007 contro il Milan (0-3 nella semifinale di ritorno).

Il Manchester United ha perso solo il 21% delle partite di Champions League sotto la guida di Sir Alex Ferguson (190 gare - 102V, 49N, 39P), ma dal suo ritiro al termine della stagione 2012/13 ha perso il 38% degli incontri nella competizione (56 gare - 24V, 11N, 21P), incluse sei delle ultime nove (1V, 2N).

Il Como ha vinto la sua prima partita casalinga in assoluto nelle competizioni europee alla prima giornata (4-1 contro il Lipsia); l'ultima squadra italiana a vincere le prime due gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Lazio nel 1999/2000.

Cesc Fàbregas (Como) e Michael Carrick (Manchester United) si affronteranno da allenatori, 17 anni dopo essersi sfidati da calciatori in entrambe le gare della semifinale di Champions League 2008/09 tra Arsenal e Manchester United (vinta 4-1 nel totale dai Red Devils).

Il Manchester United ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte di Champions League (3N, 6P) e ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 15 gare esterne; sia la vittoria che il clean sheet risalgono al 2-0 contro il Villarreal nel novembre 2021.

La durata media delle sequenze di gioco del Como in questa Champions League è di 13.8 secondi, la terza più lunga tra tutte le squadre nelle prime due giornate, dietro solo a Barcellona (15.8) e Arsenal (14.4).

Kobbie Mainoo del Manchester United ha completato 49 dei suoi 50 passaggi sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League, con una percentuale di riuscita (98%) che è la più alta tra tutti i giocatori nelle prime due giornate (minimo 30 tentati).

Sette diversi giocatori del Como hanno una percentuale di passaggi riusciti pari o superiore al 90% in questa Champions League (minimo 50 passaggi: Milla, Chalobah, Paz, Da Cunha, Ramón, Perrone, Valle). Le uniche due squadre con un numero maggiore di giocatori con questa percentuale nelle prime due giornate sono state Barcellona e Inter (8 ciascuna).

Marcus Rashford potrebbe collezionare la sua 50ª presenza in Champions League in questa partita (34 con il Manchester United, 4 con l'Aston Villa, 11 con il Barcellona). Tra i giocatori inglesi, solo Harry Kane (34), Raheem Sterling (20) e Andrew Cole (18 in 48) hanno segnato più reti di Rashford (17 gol in 49 gare fin qui) nelle loro prime 50 presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: