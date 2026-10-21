Un Como dominante umilia il Manchester United al Sinigaglia: partita mai in discussione e giocata splendidamente dalla squadra di Fabregas che trova il vantaggio a inizio gara con un lampo di Nico Paz. Nella ripresa i lariani travolgono i Red Devils, inquietanti per inconcludenza, con Douvikas, ancora Paz e Ramos. Nel recupero Zirkzee segna il gol della bandiera.
Nico Paz (22 anni e 43 giorni), ha superato Lautaro Martinez (22 anni e 97 giorni contro lo Slavia Praga nel novembre 2019), ed è salito al quarto posto della classifica degli argentini più giovani che hanno realizzato la loro prima marcatura multipla in Champions League.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+4'
Fine partita. COMO-MANCHESTER UNITED 4-1. Straordinaria prova di forza della squadra di Fabregas che travolge gli inglesi.20:39
90'+1'
Como-MANCHESTER UNITED 4-1. Ha segnato Zirkzee! Dormita della difesa del Como che ha abbassato il livello dell'attenzione. Diallo pennella col sinistro per l'olandese che aggancia in area e, indisturbato, batte Butez sotto le gambe.
Partita che ha vermanete detto tutto, lo United prova timidamente a cercare il gol della bandiera.20:33
86'
AMMONIZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Sbracciata di Lacey su Valle.20:31
86'
SOSTITUZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Fuori Mbeumo, dentro Lacey.20:30
85'
Diallo su punizione: conclusione avvitata ma centrale, blocca Butez.20:29
84'
AMMONIZIONE PER IL COMO. Kempf atterra Diallo al limite.20:29
80'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Couto, dentro Smolcic. 20:25
80'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Nico Paz, dentro Ricci.20:24
80'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Perrone, dentro Dossena.20:24
79'
SOSTITUZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Fuori de Ligt, dentro Amass.20:23
78'
SAETTA DI NICO PAZ! Conclusione fulminea col mancino da posizione decentrata: questa volta è buono il riflesso di Lammens che tiene lì il pallone.20:23
77'
Partita clamorosa del Como, disastrosa del Manchester United. 20:21
76'
COMO-Manchester United 4-0. Ha segnato Ramos! Come gioca il Como! Azione meravigiosa della squadra di Fabregas: gran cross da sinistra di Kaiki per l'inserimento di Ramon che tutto solo incorna di testa e batte per la quarta volta Lammens.
Mbeumo trova un po' di spazio al limite: il suo sinistro a giro è però poco preciso. 20:18
69'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Da Cunha, dentro Kaiki.20:14
69'
Gran break di Ramon che premia l'inserimento di Caqueret, controllo però difettoso e pallone sul fondo.20:13
67'
SOSTITUZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Fuori Bruno Fernandes, dentro Zirkzee.20:11
66'
TIRO DI DIALLO! Il più pericoloso nello United: numero su Caqueret e mancino violento ma centrale dal limite dell'area. Butez alza sulla traversa.20:10
64'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Baturina, dentro Caqueret.20:09
63'
Taglio in area di Diallo che ruba il tempo a Valle: ma riesce solo a sfiorare la sfera che termina le braccia di Butez.20:08
61'
Bruno Fernandes tenta la conlusione da fuori, completamente fuori misura. 20:05
60'
Tielemans calcia dal limite: tenero e fuori ritma, blocca Butez.20:04
59'
Ha rischiato il rosso Baleba, già ammonito: pestone in ritardo su Da Cunha.20:05
59'
Ancora Nico Paz col mancino piazzato di prima intenzione, da fuori. Parata comoda per Lammens. 20:03
57'
COMO-Manchester United 3-0. Ha segnato Nico Paz! Errore madornale in costruzione di Baleba, l'argentino recupera il pallone e va fino in fondo. Davanti a Lammens è freddo nel piazzare in rete. Partita senza storia e doppietta del 10.
Il Como coninua ad essere padrone della partita, United sfaldato.19:59
54'
DA CUNHA A UN PASSO DAL TRIS! Baturina lo trova con grande lucidità in area, il capitano del Como sterza sul mancino ma non trova la porta da ottima posizione.19:59
52'
Mount ci prova da lontanissimo: più frustrazione che altro.19:56
50'
AMMONIZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Baleba in ritardo su Nico Paz. 19:56
49'
COMO-Manchester United 2-0. Ha segnato Douvikas! Al primo affondo del suo secondo tempo raddoppio il Como. Tutto in verticale: da Baturina a Nico Paz che premia il taglio di Douvikas, il grecco scappa a De Ligt e batte senza problemi Lammens in uscita.
Prova a reagire il Manchester United in avvio di ripresa: cross dal fondo di Tielemans, blocca in uscita alta Butez. 19:51
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con due cambi nel Manchester United.19:50
46'
SOSTITUZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Fuori Santos, dentro Baleba.19:49
46'
SOSTITUZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Fuori Santos, dentro Diallo. 19:49
Nico Paz (22 anni e 43 giorni) è il secondo sudamericano più giovane a trovare la via del gol in Champions League contro il Manchester United, dopo Lionel Messi (21 anni e 337 giorni nella finale del 2009).19:36
Super primo tempo del Como che domina un Manchester United in enorme confusione. Lariani avanti dopo due minuti grazie al gran mancino di Nico Paz che fulmina Lammens. La squadra di Fabregas gioca bene e va vicina al raddoppio con Douvikas. 19:35
45'+1'
Fine primo tempo: COMO-MANCHESTER UNITED 1-0. Decide sin qui la rete di Nico Paz.19:34
45'
Un solo minuto di recupero.19:32
45'
Cunha si gira in un fazzoletto e calcia dal limite: alto sulla porta di Butez.19:32
43'
BOTTA DI BATURINA! Tiro mancino dal limite dopo un errore, l'ennesimo, in uscita di Mazraoui. Lammens respinge in qualche modo, poi è in offside Douvikas che prova ad avventarsi sulla sfera. 19:31
41'
Douvikas steso in area da Lammens: sarebbe stato rigore netto ma l'attaccante del Como era in posizione di offside. Il greco continua ad essere pericoloso con i suoi attacchi alla profondità.19:29
39'
OCCASIONE PER DOUVIKAS! Pallone splendido di Couto per il taglio di Douvikas che aggancia bene ma poi sbaglia la conclusione, alta. Grande chance per il raddoppio. 19:37
35'
Douvikas impegna Lammens: gioca diretto questa volta il Como. Baturina va in verticale dal greco che col mancino calcia sul primo palo. Non irreprensibile il portiere belga che non trattiene e mette in corner. 19:38
35'
Tanta frustrazione nel Manchester United che pressa quasi sempre a vuoto.19:22
34'
Valle crossa morbido per Douvikas, appostato in area. Traversone troppo su Lammens che blocca.19:21
32'
Tielemans cerca il suggerimento in profondità per Mazraoui, bravo Couto a coprire l'uscita di Butez.19:19
27'
Como molto più reattivo e sciolto del Manchester United.19:21
25'
AMMONIZIONE PER IL MANCHESTER UNITED. Santos falcia Nico Paz a campo aperto.19:13
24'
Ramon libera in area sul cross da sinistra di Cunha. 19:13
19'
Baturina giù in area del Manchester United dopo una grande azione nello stretto del Como e un tackle rischioso di Maguire che non trova il pallone. Lascia correre Jablonski, resta qualche dubbio. 19:38
17'
Sugli sviluppi lunghi del corner: Mbeumo crossa da destra per la testa di Maguire che vince il duello aereo con Ramon ma non trova la porta.19:39
16'
Kempf abile nella propria area a chiudere Mbeumo in corner.19:04
13'
Il pallone è quasi sempre del Como in questo avvio.19:00
11'
Nico Paz affonda sulla destra e mette dentro, anticipato Douvikas. Aveva perso malamente il pallone Mazraoui, Manchester United in grande difficoltà.19:39
7'
Como ora in controllo del gioco. 18:55
3'
Inizio da sogno per il Como, da incubo per lo United.18:53
2'
COMO-Manchester United 1-0. Ha segnato Nico Paz! Primo gol in Champions per l'argentino: un lampo dei suoi. Da Cunha lo trova appena dentro l'area, l'ex Real si sistema il pallone e fa partire un mancino a giro terrificante che batte Lammens. Maguire troppo distante.
CI PROVA SUBITO DALOT! Gran palla di Cunha per Dalot che controlla in area ed è fortunato sul rimpallo. Il suo tentativo mancino è però largo. 18:50
1'
Pioggia e vento sul Sinigaglia. 18:48
1'
È cominciata COMO-MANCHESTER UNITED. Buona partita a tutti!18:47
Al Sinigaglia arbitra il tedesco Sven Jablonski. Ad assisterlo i connazionali Eduard Beitinger e Robert Kempter, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Tobias Reichel. Al Var opererà Christian Dingert, affiancato da Sören Storks nel ruolo di Avar. 18:43
Privo di nove giocatori, Carrick punta su Mbeumo rifornito da Mount, Bruno Fernandes e Cunha. Torna De Ligt in difesa che non giocava addirittura dal 30 novembre 2025.18:42
Fabregas rilancia dall'inizio Baturina e schiera sulla trequarti anche Da Cunha (e non Liberali) con Nico Paz alle spalle di Douvikas. Torna Perrone, c'è Kempf al posto dell'infortunato Chalobah.18:41
FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens - Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui - Tielemans, Santos - Cunha, Bruno Fernandes, Mount - Mbeumo.18:35
FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle - Milla, Perrone - Da Cunha, Paz, Baturina - Douvikas.18:34
Cesc Fàbregas (Como) e Michael Carrick (Manchester United) si sfideranno da allenatori 17 anni dopo essersi affrontati da giocatori sia all'andata che al ritorno delle semifinali della Champions 2008-09: allora si qualificò il Manchester United a spese dell'Arsenal, con un 4-1 come risultato aggregato.18:33
I Red Devils arrivano all’appuntamento in un momento complesso, con tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite di Premier League, a cui si aggiunge il ko per 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions, in cui sono comunque a tre punti. La posizione di Carrick resta sotto osservazione.18:33
La sfida contro lo United è un’occasione importante per misurare le ambizioni del Como e riscattare il 3-2 subito a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo all'esordio col Lipsia. La squadra di Fabregas ha già reagito in Serie A - dove continua a fare bene - imponenedosi per 3-1 in trasferta contro la Fiorentina. 18:31
Il Manchester United ha vinto solo 1 delle ultime 10 trasferte disputate in Champions League (3 pari, 6 ko), oltre a far registrare soltanto 1 clean sheet nelle ultime 15 gare esterne.18:27
Il Como ha vinto la prima partita casalinga europea della sua storia all'esordio in questo torneo (4-1 contro il Lipsia): l'ultimo club italiano a vincere i suoi primi due incontri interni nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League fu la Lazio nella stagione 1999-2000.18:27
Dall'inizio della Champions 2025-26 nelle 6 sfide tra club italiani e inglesi sono state ben 5 quelle vinte dalle squadre della Premier League: l'unica eccezione fu la vittoria dell'Atalanta contro il Chelsea (2-1) del 9 dicembre 2025.18:20
Non esistono precedenti tra le due squadre: Como e United si affronteranno per la prima volta in una gara ufficiale.18:17
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Manchester United, gara valevole per terza giornata della League Phase di Champions League.18:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori18:10
Formazioni Como - Manchester United
Como
Manchester United
TITOLARI COMO
(1) JEAN BUTEZ (P)
(2) MARC OLIVER KEMPF (D)
(4) JACOBO RAMÓN (D)
(3) ÁLEX VALLE (D)
(27) YAN COUTO (D)
(6) LUIS MILLA (C)
(10) NICO PAZ (C)
(20) MARTIN BATURINA (C)
(5) MÁXIMO PERRONE (C)
(7) LUCAS DA CUNHA (C)
(9) TASOS DOUVIKAS (A)
PANCHINA COMO
(21) SAMUELE RICCI (C)
(28) IVAN SMOLCIC (D)
(16) KAIKI (D)
(13) ALBERTO DOSSENA (D)
(8) MAXENCE CAQUERET (C)
(30) MATTIA LIBERALI (C)
(97) ROBERT SÁNCHEZ (P)
(12) LORENZO GINELLI (P)
ALLENATORE COMO
Cesc Fàbregas
TITOLARI MANCHESTER UNITED
(1) SENNE LAMMENS (P)
(5) HARRY MAGUIRE (D)
(4) MATTHIJS DE LIGT (D)
(2) DIOGO DALOT (D)
(3) NOUSSAIR MAZRAOUI (D)
(18) YOURI TIELEMANS (C)
(7) MASON MOUNT (C)
(10) MATHEUS CUNHA (C)
(19) BRYAN MBEUMO (C)
(17) ANDREY SANTOS (C)
(8) BRUNO FERNANDES (A)
PANCHINA MANCHESTER UNITED
(56) JAYDAN KAMASON (D)
(11) JOSHUA ZIRKZEE (A)
(57) DANIEL ARMER (D)
(31) SHEA LACEY (A)
(41) HARRY AMASS (D)
(27) TYNAN THOMPSON (A)
(38) JACK FLETCHER (C)
(20) CARLOS BALEBA (C)
(39) TYLER FLETCHER (C)
(16) AMAD DIALLO (A)
(22) TOM HEATON (P)
(12) KARL DARLOW (P)
ALLENATORE MANCHESTER UNITED
Michael Carrick
PREPARTITA
Como - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Manchester United sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente il Como si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester United si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Como ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Manchester United ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.
Como e Manchester United è la prima che si affrontano in campionato.
Como-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questo sarà il primo incontro tra Como e Manchester United; dall'inizio della scorsa stagione, le sei sfide tra squadre italiane e inglesi in Champions League sono state vinte per cinque volte dalla formazione di Premier League (1P, l'eccezione è Atalanta 2-1 Chelsea).
Il Manchester United è imbattuto nelle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (3V, 3N); l'ultima sconfitta esterna nella competizione contro un'italiana risale al maggio 2007 contro il Milan (0-3 nella semifinale di ritorno).
Il Manchester United ha perso solo il 21% delle partite di Champions League sotto la guida di Sir Alex Ferguson (190 gare - 102V, 49N, 39P), ma dal suo ritiro al termine della stagione 2012/13 ha perso il 38% degli incontri nella competizione (56 gare - 24V, 11N, 21P), incluse sei delle ultime nove (1V, 2N).
Il Como ha vinto la sua prima partita casalinga in assoluto nelle competizioni europee alla prima giornata (4-1 contro il Lipsia); l'ultima squadra italiana a vincere le prime due gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Lazio nel 1999/2000.
Cesc Fàbregas (Como) e Michael Carrick (Manchester United) si affronteranno da allenatori, 17 anni dopo essersi sfidati da calciatori in entrambe le gare della semifinale di Champions League 2008/09 tra Arsenal e Manchester United (vinta 4-1 nel totale dai Red Devils).
Il Manchester United ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte di Champions League (3N, 6P) e ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 15 gare esterne; sia la vittoria che il clean sheet risalgono al 2-0 contro il Villarreal nel novembre 2021.
La durata media delle sequenze di gioco del Como in questa Champions League è di 13.8 secondi, la terza più lunga tra tutte le squadre nelle prime due giornate, dietro solo a Barcellona (15.8) e Arsenal (14.4).
Kobbie Mainoo del Manchester United ha completato 49 dei suoi 50 passaggi sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League, con una percentuale di riuscita (98%) che è la più alta tra tutti i giocatori nelle prime due giornate (minimo 30 tentati).
Sette diversi giocatori del Como hanno una percentuale di passaggi riusciti pari o superiore al 90% in questa Champions League (minimo 50 passaggi: Milla, Chalobah, Paz, Da Cunha, Ramón, Perrone, Valle). Le uniche due squadre con un numero maggiore di giocatori con questa percentuale nelle prime due giornate sono state Barcellona e Inter (8 ciascuna).
Marcus Rashford potrebbe collezionare la sua 50ª presenza in Champions League in questa partita (34 con il Manchester United, 4 con l'Aston Villa, 11 con il Barcellona). Tra i giocatori inglesi, solo Harry Kane (34), Raheem Sterling (20) e Andrew Cole (18 in 48) hanno segnato più reti di Rashford (17 gol in 49 gare fin qui) nelle loro prime 50 presenze.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: