Vittoria soffertissima per la squadra di Chivu che rimane in dieci al 68' per un doppio giallo a Bastoni ma, nel momento di maggior pressione degli avversari, ci pensa ancora Carlos Augusto a togliere le castagne dal fuoco, mandato in porta da un assist perfetto di Mkhitaryan. L'armeno, poco dopo, si mangia il raddoppio su assist di Thuram, poi sale in cattedra Martinez che blinda il risultato con due parate decisive su Newerton e Matviyenko nel finale.
Inter che cancella lo zero in Champions e torna a far gioire i propri tifosi a quasi un anno di distanza dalla vittoria sul Kairat del 5 novembre 2025, l'ultima prima di oggi al Meazza in campo europeo. Lo Shakhtar incassa la seconda sconfitta stagionale, la prima in Champions, ma rimane ampiamente in zona playoff con quattro punti.
Nel prossimo turno di Champions l'Inter sarà impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord, per lo Shakhtar c'è invece lo Sporting Lisbona a Stamford Bridge, casa europea della squadra di Donetsk.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Inter-Shakhtar Donetsk 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League 2026/27.23:11
90'+4'
Triplice fischio di Osmers. Inter-Shakhtar termina 1-0, decisiva la rete di Carlos Augusto al 77'.22:54
90'+3'
Cross di Nazaryna dalla destra, abbrancato in tuffo da Martinez.22:53
90'+3'
Inter che non riesce più a ripartire ma il cronometro scorre a favore dei nerazzurri.22:53
90'
Tre minuti di recupero.22:51
90'
Gran lavoro di Thuram che sta tenendo in piedi l'attacco nerazzurro tutto da solo, poi arrivano Mkhitaryan e Zielinski a supporto per rallentare tutto e far rifiatare i propri compagni.22:51
90'
Sofferenza per l'Inter in questo finale con lo Shakhtar che attacca a caccia del pareggio.22:49
88'
ANCORA MARTINEZ! Paratissima del portiere nerazzurro che respinge d'istinto un colpo di testa di Matviyenko!22:49
87'
NEWERTON! Destro secco del brasiliano sul primo palo, Martinez ci arriva con la mano destra a togliere la palla dall'angolino!22:49
86'
Thuram ancora sugli scudi con un dribbling nello stretto e una punizione guadagnata in mezzo a quattro giocatori avversari.22:46
85'
Ancora un altro intervento perfetto di Carlos Augusto che non abbocca alla finta di Bruninho e guadagna una rimessa dal fondo.22:46
85'
OCCASIONE INTER! Thuram va via di forza e serve Mkhitaryan che, tutto solo in area, perde l'attimo per la battuta di prima, poi si gira col destro ma il pallone finisce fuori di poco alla destra di Riznyk.22:47
84'
Vinicius Tobia prova a sfondare a destra ma Carlos Augusto tiene nel contrasto.22:44
83'
Sostituzione Shakhtar: fuori Alisson Santana, dentro Bruninho.22:43
82'
Due giocatori ucraini a terra con Osmers che fa ampi cenni di giocare, poi Mkhitaryan guadagna un fallo con grande esperienza e fa guadagnare secondi preziosi ai suoi.22:43
80'
Inter racchiusa a difesa della propria area, lo Shakhtar fa possesso offensivo a caccia del varco giusto.22:40
79'
Newerton si presenta tutto solo in area e calcia fuori, si alza però la bandierina dell'assistente.22:39
77'
GOL! INTER-Shkahtar 1-0! Rete di Carlos Augusto. Zielinski fa partire il contropiede nerazzurro, Mkhitaryan pennella al centro per Carlos Augusto che stoppa di petto e batte Riznyk con l'esterno sinistro. Inter in vantaggio e San Siro che si infiamma!
Shakhtar che fa girare palla nel tentativo di sfruttare al massimo la superiorità numerica.22:36
75'
Sostituzione Inter: fuori anche Ange-Yoan Bonny, dentro Henrikh Mkhitaryan.22:35
73'
Sostituzione Inter: esce un nervoso Petar Sucic, al suo posto entra Luis Henrique.22:33
72'
Sostituzione Shakhtar: fuori Kaua Elias, dentro Lassina Traoré.22:35
72'
Sostituzione Shakhtar: fuori anche Gleiker Mendoza, dentro Newerton.22:35
72'
Sostituzione Shakhtar: esce Oleh Ocheretko, entra Isaque.22:34
72'
Ammonito anche Sucic per proteste, dopo un fallo al limite della propria area sul quale il direttore di gara aveva concesso il vantaggio per lo Shakhtar.22:32
68'
ROSSO! Bastoni riceve il secondo giallo per la spinta ai danni di Ocheretko e finisce la propria gara negli spogliatoi. Inter in dieci uomini.22:32
68'
Marlon viene ammonito per proteste.22:30
68'
Ocheretko rimane a terra all'interno della propria area, il direttore di gara ferma tutto per un fallo ai suoi danni da parte di Bastoni. Grandi proteste dei nerazzurri, ma anche degli ucraini che chiedono il secondo giallo per il difensore italiano.22:29
66'
Giallo per Bastoni per un battibecco con un avversario a palla lontana.23:10
66'
THURAM! Il francese rientra sul destro e calcia in diagonale sul palo lungo, Riznyk ci arriva con la punta delle dita!22:26
65'
Tiro-cross di Barella, controllato a una mano da Riznyk in area piccola.22:25
63'
Inter più aggressiva in questa fase, lo Shakhtar prova a difendersi per ripartire negli spazi.22:23
61'
Diouf calcia col sinistro basso da dentro l'area, respinto. Tutto però fermo per un fuorigioco precedente di Thuram.22:21
60'
Bonny si ritaglia lo spazio per il destro da dentro l'area, troppo debole però per impensierire Riznyk.22:20
60'
Triplo cambio da parte di Chivu che manda Carlos Augusto sull'esterno sinistro e Bastoni da braccetto. Akanji sarà il centrale del trio completato da Bisseck.22:22
59'
Sostituzione Inter: fuori Federico Dimarco, dentro Yann Bisseck.22:19
59'
Sostituzione Inter: esce anche Djed Spence, entra Andy Diouf.22:19
59'
Sostituzione Inter: fuori Hakan Calhanoglu, dentro Piotr Zielinski.22:19
57'
Shakhtar tutto racchiuso nella propria trequarti di campo, Inter che non trova sbocchi verso la porta avversaria.22:19
56'
Sembra essere arrivata la scossa per l'Inter che ora attacca con convinzione e molti uomini nel campo avversario.22:16
54'
Giallo per Marcus Thuram dopo le scintille precedenti.22:15
54'
Alisson Santana fa un numero pazzesco per andare via a Dimarco, poi travolge Carlos Augusto dopo una spinta di Thuram. Il francese va a muso duro contro il brasiliano e si accendono gli animi in campo.22:15
52'
Pedro Henrique colpisce Barella alla testa in un contrasto aereo, il direttore di gara richiama verbalmente il brasiliano.22:13
51'
Destro in diagonale di Vincius Tobias, fuori di un paio di metri con Martinez che toglie le mani per evitare di concedere calcio d'angolo.22:11
50'
Inter che non riesce a proporsi con costanza in zona offensiva, gli ucraini hanno buon gioco nel controllare la gara.22:10
48'
E' ancora lo Shakhtar a far girare palla, si riprende quindi sulla stessa falsariga del finale di primo tempo.22:11
46'
Si ricomincia!22:05
Primo tempo in sostanziale equilibrio al Meazza con l'Inter che ha tenuto il comando delle operazioni per una buona mezz'ora, andando vicino al vantaggio in avvio con Thuram e in un paio di occasioni con Bonny, nel finale è uscito lo Shakhtar, resosi pericoloso dalle parti di Martinez su calcio piazzato, in particolare al 40' con un colpo di testa di Bondar, respinto dal portiere spagnolo con un grande intervento.21:56
45'+3'
Fine primo tempo. Inter-Shakhtar è senza reti dopo 45 minuti.21:49
45'+2'
Nulla di fatto sul calcio d'angolo per l'Inter.21:49
45'+2'
Martinez pesca Thuram in profondità, il francese apre a destra per la corsa di Spence, anticipato in corner.21:48
45'+1'
Inter che ripiega costantemente a ridosso della propria area mentre sta venendo fuori la qualità nel palleggio della squadra di Arda Turan.21:46
45'
Due minuti di recupero.21:46
44'
OCCASIONE SHAKHTAR! Ocheretko si ritrova tutto solo sul secondo palo e calcia basso col destro, spedendo la palla fuori di pochissimo. Altro brivido per la squadra di Chivu su calcio da fermo.21:45
44'
Alisson va sul fondo e guadagna un altro corner per i suoi.21:44
43'
Finale di frazione tutto di marca Shakhtar con l'Inter che non sta più riuscendo a fare pressing e gli ucraini che palleggiano quasi indisturbati nel campo nerazzurro.21:44
40'
MARTINEZ SALVA TUTTO! Incornata di Bondar sul corner dalla destra, Martinez ci mette la mano in tuffo alla propria destra per togliere la palla dall'angolino!21:41
40'
Kaua Elias ruba palla a Spence, si porta la palla sul destro in area e calcia verso lo specchio. Deviazione di Calhanoglu e corner per gli ospiti.21:40
39'
Continua il giropalla dello Shakhtar senza troppi rischi e con una pressione tutto sommato blanda da parte dell'Inter che sembra voler rifiatare.21:40
36'
Palla persa dagli ucraini, Ocheretko è costretto al fallo su Calhanoglu per fermare la ripartenza e viene ammonito dal direttore di gara.21:37
34'
Possesso prolungato dello Shakhtar, l'Inter attende dietro la linea della palla.21:36
Problema fisico per Pedrinho che non sembra farcela. Gioco fermo e sostituzione in arrivo per lo Shakhtar.21:32
30'
Bastoni apre a sinistra per Bonny che gira per Dimarco nello spazio, l'esterno nerazzurro gira subito in area dove però c'è Riznyk pronto alla presa.21:31
29'
Incursione centrale di Pedrinho che serve Alisson Santana in verticale, la palla finisce però tra le mani di Martinez. C'era anche fuorigioco del brasiliano.21:30
27'
Mendoza rientra sul destro e calcia dal limite, trovando la respinta del muro di maglie nerazzurre.21:28
27'
Shakhtar che ora prova a far valere le proprie doti di palleggio per rendersi pericoloso in zona offensiva.21:27
25'
Ingenuità di Akanji che dà il via alla ripartenza dello Shakhtar, fermata prima da Calhanoglu e poi da Bastoni.21:26
24'
Destro improvviso di Calhanoglu dai 25 metri, palla lontana dallo specchio.21:24
23'
Predominio netto della squadra di Chivu in questo primo quarto di gara, nel quale è mancata solamente un po' di concretezza sotto porta.21:24
21'
OCCASIONE INTER! Lancio millimetrico di Akanji per Bonny, l'ivoriano si gira sul sinistro e calcia basso sul primo palo. Riznyk risponde presente tuffandosi alla propria sinistra.21:22
19'
BONNY! Akanji schiaccia di testa sul secondo palo, Barella ci mette la punta sulla respinta della difesa ospite per servire Bonny che cerca la porta in girata ma calcia altissimo.21:21
18'
Spence serve Barella in profondità, il numero 23 fa il massimo ottenendo un calcio d'angolo.21:19
18'
Akanji anticipa Mendoza sulla linea di centrocampo, difende palla e subisce fallo dall'avversario. Inter che torna in possesso della sfera.21:18
17'
Grandissima apertura di Bastoni a sinistra per Dimarco che, dopo il controllo a seguire, crossa morbido sul secondo palo dove però non ci sono compagni.21:18
16'
Buon giropalla dello Shakhtar che arriva a liberare Ocheretko nella lunetta dell'area nerazzurra. Il centrocampista ucraino calcia però altissimo col destro.21:17
13'
Doppia conclusione di Spence, prima col sinistro, poi col destro, entrambe le volte sputata fuori dalla difesa ospite. Era comunque tutto inutile per un fuorigioco precedente di Barella.21:14
13'
Preme l'Inter che continua a occupare stabilmente la metà campo avversaria.21:13
12'
Ancora palla per Spence in area, l'inglese sceglie di servire Dimarco anziché provare a calciare da posizione centrale, altra chiusura della difesa ospite.21:13
11'
Carambola in area dello Shakhtar, Spence non riesce a trovare l'attimo per concludere col destro e la difesa ucraina libera.21:12
10'
Punizione per l'Inter sulla trequarti offensiva, Calhanoglu la scodella in mezzo ma il gioco viene interrotto per un fallo in attacco dei nerazzurri.21:10
9'
Ora è l'Inter ad aver preso in mano le redini del gioco, facendo girare palla nel campo avversario.21:09
7'
Varco centrale per Pedrinho che arriva a calciare col sinistro dal limite, la palla viene smorzata e finisce comodamente tra le braccia di Martinez.21:08
5'
CALHANOGLU! Barella serve centralmente il turco che prova il sinistro rasoterra dalla distanza, palla fuori di poco alla sinistra del portiere ucraino.21:06
4'
Ci prova Barella col destro al volo sul corner, Marlon salva i suoi di schiena ma l'Inter conquista un altro tiro dalla bandierina.21:05
3'
OCCASIONE INTER! Palla persa in difesa dallo Shakhtar, Sucic serve Bonny che, a sua volta, pesca Thuram in area. Il francese cerca l'angolino col destro in diagonale ma trova Riznyk a dirgli di no.21:04
2'
E' lo Shakhtar a gestire il possesso palla in queste primissime fasi della partita. Inter che si difende in modo ordinato e cerca di chiudere tutti gli sbocchi offensivi agli ospiti.21:03
Si comincia!21:01
E' tutto pronto al Meazza dove le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo.20:56
Arda Turan cambia molto rispetto alla vittoria in campionato sul Kolos. Tra i pali viene confermato Riznyk mentre in difesa conservano il proprio posto solo Tobias, schierato a destra, e Bondar, al centro con il rientrante Matviyenko. Sulla sinistra c'è Pedro Henrique. In mezzo al campo tocca a Ocheretko in cabina di regia con Pedrinho e Marlon poco più avanti. Sugli esterni spazio a Alisson e Mendoza mentre l'unica punta sarà Kaua Elias.20:46
Chivu lancia Spence dal 1' con l'inglese che occuperà la corsia di destra. In avanti spazio alla coppia Bonny-Thuram con Pio Esposito pronto al subentro a gara in corso. Martinez è confermato tra i pali con Bastoni centrale davanti a lui, Akanji braccetto di destra e Carlos Augusto di sinistra. A Dimarco il compito di coprire l'out mancino mentre in mezzo torna titolare Calhanoglu con Barella e Sucic interni.20:41
FORMAZIONE UFFICIALE SHAKHTAR: 4-1-4-1 per gli ucraini. Riznyk - Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique - Ocheretko - Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza - Kaua Elias. A disposizione: Fesiun, Traoré, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavalev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.22:35
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-2 per i campioni d'Italia in carica. Martinez - Akanji, Bastoni, Carlos Augusto - Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Bonny, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Esposito.20:35
Il team arbitrale è tutto tedesco con Osmers a dirigere, Gittelmann e Dietz ad assisterlo, Exner quarto ufficiale e la coppia Schroder-Brand in sala VAR.16:41
L'Inter si gioca la terza chance per cancellare lo zero in classifica e, di conseguenza, per mantenere vive le proprie ambizioni europee. Al Meazza arriva però uno Shakhtar in salute, ancora imbattuto in Europa e primo nel campionato ucraino. Gli uomini di Arda Turan hanno finora vinto dieci delle dodici gare ufficiali disputate in stagione e puntano a proseguire il proprio momento d'oro, rendendo ancora più difficile il cammino europeo della squadra di Chivu, ormai spalle al muro per quanto riguarda la qualificazione diretta agli ottavi e prossima a complicarsi la vita anche in chiave playoff. I nerazzurri, reduci da quattro sconfitte casalinghe consecutive in Champions, cercheranno stasera la scintilla che serve per rilanciare le proprie ambizioni. Fischio d'inizio alle ore 21.16:40
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata del girone unico della Champions League 2026/27.16:03
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori16:03
Formazioni Inter - Shakhtar Donetsk
Inter
Shakhtar Donetsk
TITOLARI INTER
(1) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(30) CARLOS AUGUSTO (D)
(95) ALESSANDRO BASTONI (D)
(25) MANUEL AKANJI (D)
(20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
(8) PETAR SUCIC (C)
(99) DJED SPENCE (C)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(32) FEDERICO DIMARCO (C)
(9) MARCUS THURAM (A)
(14) ANGE-YOAN BONNY (A)
PANCHINA INTER
(49) IVAN PROVEDEL (P)
(12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(31) YANN BISSECK (D)
(11) LUIS HENRIQUE (A)
(17) ANDY DIOUF (C)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
(5) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
(48) MATTIA MOSCONI (A)
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(45) FRANCESCO STANTE (D)
(46) LEONARDO BOVIO (D)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
(31) DMYTRO RIZNYK (P)
(22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
(13) PEDRO HENRIQUE (D)
(17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
(5) VALERII BONDAR (D)
(6) MARLON GOMES (C)
(27) OLEH OCHERETKO (C)
(10) PEDRINHO (C)
(30) ALISSON SANTANA (C)
(77) GLEIKER MENDOZA (C)
(9) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
(18) ALAA GHRAM (D)
(99) BRUNINHO (C)
(49) LUCA MEIRELLES (A)
(37) LUCAS FERREIRA (C)
(14) ISAQUE (C)
(11) NEWERTON (C)
(25) GABRIEL CARVALHO (C)
(20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
(29) YEHOR NAZARYNA (C)
(23) KIRIL FESIUN (P)
(2) LASSINA TRAORÉ (A)
(8) DMYTRO KRYSKIV (C)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
Arda Turan
PREPARTITA
Inter - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Shakhtar Donetsk sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente l'Inter si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Shakhtar Donetsk si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Inter ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6; lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
Inter e Shakhtar Donetsk si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 1 volta, lo Shakhtar Donetsk non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.
Inter-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Inclusi i turni di qualificazione, l'Inter è imbattuta nei sette precedenti contro lo Shakhtar Donetsk (3V 4N), registrando sei clean sheets e subendo un solo gol.
Tra le sfide disputate almeno tre volte in Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna ha una media gol a partita inferiore a quella tra Inter e Shakhtar Donetsk (0.5 – due gol in quattro gare, entrambi segnati dall'Inter).
Lo Shakhtar Donetsk non ha mai segnato in nessuna delle quattro partite contro l'Inter in Champions League. Se non dovesse andare a rete in questa occasione, eguaglierebbe il record negativo di una squadra contro un singolo avversario senza mai segnare nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, attualmente detenuto dal Club Brugge contro il Borussia Dortmund (5).
L'ultima vittoria di una squadra ucraina contro un'avversaria italiana in Champions League risale all'ottobre 2019 (Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk); da allora, le formazioni ucraine non hanno vinto nessuna delle nove partite successive (4N 5P), senza riuscire a segnare nemmeno un gol.
L'Inter sta attraversando la sua peggior striscia di sconfitte consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro partite). I nerazzurri hanno perso sette delle ultime otto gare (1V), più di quante ne avessero perse nelle precedenti 41 nella competizione (6).
L'Inter è stata sconfitta in casa nell'ultima gara di Champions League, nonostante abbia segnato tre gol (3-4 contro il Club Brugge). È stata l'ottantaseiesima volta che i nerazzurri hanno realizzato 3 o più gol in una grande competizione europea, ma la prima in cui hanno finito per perdere.
Lo Shakhtar Donetsk è ancora imbattuto in questa edizione della Champions League (1V 1N); solo due volte nelle precedenti 19 partecipazioni alla competizione è riuscito a evitare la sconfitta in ciascuna delle prime tre partite, nel 2012/13 e nel 2014/15.
Grazie alla doppietta nella seconda giornata, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 27 gol con l'Inter in Champions League; l'unico giocatore non italiano ad aver segnato più reti per un club italiano nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League è Andriy Shevchenko, autore di 29 gol con il Milan.
Federico Dimarco ha creato sei occasioni contro il Club Brugge nella seconda giornata (incluso un assist), più di qualsiasi altro giocatore in una partita terminata con sette gol (Inter 3-4 Brugge). L'esterno italiano è arrivato a sette assist con l'Inter in Champions League; solo Wesley Sneijder (9) ne ha serviti di più per i nerazzurri nella competizione.
Gleiker Mendoza ha segnato in entrambe le sue presenze in Champions League con lo Shakhtar Donetsk in questa stagione. Solo tre giocatori hanno segnato in tre partite consecutive con la maglia del club ucraino, ma nessuno di loro lo ha fatto nelle prime tre gare della competizione: Eduardo da Silva (2010), Luiz Adriano (2014) e Alex Teixeira (2014).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: