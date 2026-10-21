L'Inter si gioca la terza chance per cancellare lo zero in classifica e, di conseguenza, per mantenere vive le proprie ambizioni europee. Al Meazza arriva però uno Shakhtar in salute, ancora imbattuto in Europa e primo nel campionato ucraino. Gli uomini di Arda Turan hanno finora vinto dieci delle dodici gare ufficiali disputate in stagione e puntano a proseguire il proprio momento d'oro, rendendo ancora più difficile il cammino europeo della squadra di Chivu, ormai spalle al muro per quanto riguarda la qualificazione diretta agli ottavi e prossima a complicarsi la vita anche in chiave playoff. I nerazzurri, reduci da quattro sconfitte casalinghe consecutive in Champions, cercheranno stasera la scintilla che serve per rilanciare le proprie ambizioni. Fischio d'inizio alle ore 21.16:40

Il team arbitrale è tutto tedesco con Osmers a dirigere, Gittelmann e Dietz ad assisterlo, Exner quarto ufficiale e la coppia Schroder-Brand in sala VAR.16:41

Chivu lancia Spence dal 1' con l'inglese che occuperà la corsia di destra. In avanti spazio alla coppia Bonny-Thuram con Pio Esposito pronto al subentro a gara in corso. Martinez è confermato tra i pali con Bastoni centrale davanti a lui, Akanji braccetto di destra e Carlos Augusto di sinistra. A Dimarco il compito di coprire l'out mancino mentre in mezzo torna titolare Calhanoglu con Barella e Sucic interni.20:41

Arda Turan cambia molto rispetto alla vittoria in campionato sul Kolos. Tra i pali viene confermato Riznyk mentre in difesa conservano il proprio posto solo Tobias, schierato a destra, e Bondar, al centro con il rientrante Matviyenko. Sulla sinistra c'è Pedro Henrique. In mezzo al campo tocca a Ocheretko in cabina di regia con Pedrinho e Marlon poco più avanti. Sugli esterni spazio a Alisson e Mendoza mentre l'unica punta sarà Kaua Elias.20:46

E' tutto pronto al Meazza dove le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo.20:56

E' lo Shakhtar a gestire il possesso palla in queste primissime fasi della partita. Inter che si difende in modo ordinato e cerca di chiudere tutti gli sbocchi offensivi agli ospiti.21:03

Ora è l'Inter ad aver preso in mano le redini del gioco, facendo girare palla nel campo avversario.21:09

Palla persa dagli ucraini, Ocheretko è costretto al fallo su Calhanoglu per fermare la ripartenza e viene ammonito dal direttore di gara.21:37

Kaua Elias ruba palla a Spence, si porta la palla sul destro in area e calcia verso lo specchio. Deviazione di Calhanoglu e corner per gli ospiti.21:40

Finale di frazione tutto di marca Shakhtar con l'Inter che non sta più riuscendo a fare pressing e gli ucraini che palleggiano quasi indisturbati nel campo nerazzurro.21:44

Primo tempo in sostanziale equilibrio al Meazza con l'Inter che ha tenuto il comando delle operazioni per una buona mezz'ora, andando vicino al vantaggio in avvio con Thuram e in un paio di occasioni con Bonny, nel finale è uscito lo Shakhtar, resosi pericoloso dalle parti di Martinez su calcio piazzato, in particolare al 40' con un colpo di testa di Bondar, respinto dal portiere spagnolo con un grande intervento.21:56

Triplo cambio da parte di Chivu che manda Carlos Augusto sull'esterno sinistro e Bastoni da braccetto. Akanji sarà il centrale del trio completato da Bisseck.22:22

GOL! INTER-Shkahtar 1-0! Rete di Carlos Augusto. Zielinski fa partire il contropiede nerazzurro, Mkhitaryan pennella al centro per Carlos Augusto che stoppa di petto e batte Riznyk con l'esterno sinistro. Inter in vantaggio e San Siro che si infiamma! Guarda la scheda del giocatore Carlos Augusto 23:04

Gran lavoro di Thuram che sta tenendo in piedi l'attacco nerazzurro tutto da solo, poi arrivano Mkhitaryan e Zielinski a supporto per rallentare tutto e far rifiatare i propri compagni.22:51

PREPARTITA

Inter - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Shakhtar Donetsk sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente l'Inter si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Shakhtar Donetsk si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Inter ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6; lo Shakhtar Donetsk ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Inter e Shakhtar Donetsk si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 1 volta, lo Shakhtar Donetsk non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Inter-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Inclusi i turni di qualificazione, l'Inter è imbattuta nei sette precedenti contro lo Shakhtar Donetsk (3V 4N), registrando sei clean sheets e subendo un solo gol.

Tra le sfide disputate almeno tre volte in Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna ha una media gol a partita inferiore a quella tra Inter e Shakhtar Donetsk (0.5 – due gol in quattro gare, entrambi segnati dall'Inter).

Lo Shakhtar Donetsk non ha mai segnato in nessuna delle quattro partite contro l'Inter in Champions League. Se non dovesse andare a rete in questa occasione, eguaglierebbe il record negativo di una squadra contro un singolo avversario senza mai segnare nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, attualmente detenuto dal Club Brugge contro il Borussia Dortmund (5).

L'ultima vittoria di una squadra ucraina contro un'avversaria italiana in Champions League risale all'ottobre 2019 (Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk); da allora, le formazioni ucraine non hanno vinto nessuna delle nove partite successive (4N 5P), senza riuscire a segnare nemmeno un gol.

L'Inter sta attraversando la sua peggior striscia di sconfitte consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro partite). I nerazzurri hanno perso sette delle ultime otto gare (1V), più di quante ne avessero perse nelle precedenti 41 nella competizione (6).

L'Inter è stata sconfitta in casa nell'ultima gara di Champions League, nonostante abbia segnato tre gol (3-4 contro il Club Brugge). È stata l'ottantaseiesima volta che i nerazzurri hanno realizzato 3 o più gol in una grande competizione europea, ma la prima in cui hanno finito per perdere.

Lo Shakhtar Donetsk è ancora imbattuto in questa edizione della Champions League (1V 1N); solo due volte nelle precedenti 19 partecipazioni alla competizione è riuscito a evitare la sconfitta in ciascuna delle prime tre partite, nel 2012/13 e nel 2014/15.

Grazie alla doppietta nella seconda giornata, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 27 gol con l'Inter in Champions League; l'unico giocatore non italiano ad aver segnato più reti per un club italiano nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League è Andriy Shevchenko, autore di 29 gol con il Milan.

Federico Dimarco ha creato sei occasioni contro il Club Brugge nella seconda giornata (incluso un assist), più di qualsiasi altro giocatore in una partita terminata con sette gol (Inter 3-4 Brugge). L'esterno italiano è arrivato a sette assist con l'Inter in Champions League; solo Wesley Sneijder (9) ne ha serviti di più per i nerazzurri nella competizione.

Gleiker Mendoza ha segnato in entrambe le sue presenze in Champions League con lo Shakhtar Donetsk in questa stagione. Solo tre giocatori hanno segnato in tre partite consecutive con la maglia del club ucraino, ma nessuno di loro lo ha fatto nelle prime tre gare della competizione: Eduardo da Silva (2010), Luiz Adriano (2014) e Alex Teixeira (2014).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: