Incontro terminato, Lilla 2, Galatasaray 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Lilla 2, Galatasaray 4.
Secondo tempo terminato, Lilla 2, Galatasaray 4.20:36
Tentativo fallito. Basar Önal (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Calvin Verdonk in seguito a un contropiede.20:35
Maurits Kjærgaard (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).20:35
Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Gaëtan Perrin (Lilla) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).20:31
Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Tiro respinto. Gaëtan Perrin (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurits Kjærgaard.20:30
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:28
Ismail Jakobs (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:27
Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).20:27
Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Aleksey Batrakov.20:26
Sostituzione, Galatasaray. Deniz Gül sostituisce Victor Osimhen.20:26
Tentativo fallito. Maurits Kjærgaard (Lilla) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson in seguito a un contropiede.20:24
Fuorigioco. Basar Önal(Lilla) prova il lancio lungo, ma Gaëtan Perrin e' colto in fuorigioco.20:23
Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Lilla) prova il lancio lungo, ma Basar Önal e' colto in fuorigioco.20:22
Fuorigioco. Gaëtan Perrin(Lilla) prova il lancio lungo, ma Basar Önal e' colto in fuorigioco.20:20
Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Verdonk con cross.20:19
Maurits Kjærgaard (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).20:19
Tiro parato. Mario Lemina (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:18
Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Yunus Akgün.20:17
Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:17
Sostituzione, Lilla. Basar Önal sostituisce Nabil Bentaleb.20:17
Sostituzione, Lilla. Gaëtan Perrin sostituisce Soriba Diaoune.20:17
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Mario Lemina (Galatasaray).20:12
Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.20:12
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nabil Bentaleb.20:12
Fuorigioco. Aleksey Batrakov(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:11
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).20:09
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).20:07
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).20:06
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ismail Jakobs.20:06
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:04
Sostituzione, Lilla. Tanguy Nianzou sostituisce Maxima Goffi.20:04
Sostituzione, Lilla. Maurits Kjærgaard sostituisce Benjamin André.20:04
Sostituzione, Galatasaray. Mario Lemina sostituisce Gabriel Sara.20:04
Gol! Lilla 2, Galatasaray 4. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Baris Alper Yilmaz in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen20:02
Benjamin André (Lilla) e' ammonito per fallo.20:01
Fallo di Benjamin André (Lilla).20:01
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).19:59
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Davinson Sánchez da calcio d'angolo.19:58
Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksey Batrakov con cross.19:58
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Maxima Goffi (Lilla).19:57
Fuorigioco. Calvin Verdonk(Lilla) prova il lancio lungo, ma Soriba Diaoune e' colto in fuorigioco.19:56
Autorete di Berke Özer, Lilla. Lilla 2, Galatasaray 3..19:54
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).19:53
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).19:53
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Soriba Diaoune.19:51
Inizia il Secondo tempo Lilla 2, Galatasaray 2.19:47
Primo tempo terminato, Lilla 2, Galatasaray 2.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Gol! Lilla 2, Galatasaray 2. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roland Sallai con cross.19:28
Gol! Lilla 2, Galatasaray 1. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson.19:24
Tiro parato. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nabil Bentaleb.19:24
Tiro parato. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benjamin André.19:23
Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Yunus Akgün.19:22
Fallo di mano di Lucas Torreira (Galatasaray).19:18
Fallo di mano di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:18
Fallo di Soriba Diaoune (Lilla).19:17
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:17
Tiro respinto. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di destro da centro area.19:17
Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).19:15
Decisione VAR: nessun rigore Galatasaray.19:11
Tentativo fallito. Alexsandro (Lilla) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:09
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).19:08
Tiro parato. Soriba Diaoune (Lilla) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dilane Bakwa con cross.19:08
Nabil Bentaleb (Lilla) e' ammonito per fallo.19:05
Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).19:05
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Roland Sallai.19:04
Fuorigioco. Benjamin André(Lilla) prova il lancio lungo, ma Dilane Bakwa e' colto in fuorigioco.19:02
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ismail Jakobs.18:59
Fallo di Soriba Diaoune (Lilla).18:57
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).18:56
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fuorigioco. Davinson Sánchez(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Roland Sallai e' colto in fuorigioco.18:54
Fallo di mano di Calvin Verdonk (Lilla).18:53
Gol! Lilla 1, Galatasaray 1. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexsandro con passaggio filtrante.18:52
Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).18:50
Fuorigioco. Dilane Bakwa(Lilla) prova il lancio lungo, ma Maxima Goffi e' colto in fuorigioco.18:48
Gol! Lilla 0, Galatasaray 1. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori17:35
Lille - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Galatasaray sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.
Attualmente il Lille si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Galatasaray si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Lille ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; il Galatasaray ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9.
Lille e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Galatasaray
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|2
|Gol totali subiti
|6
|7
|Media gol subiti per partita
|3.0
|3.5
|Percentuale possesso palla
|43.2
|45.4
|Numero totale di passaggi
|851
|853
|Numero totale di passaggi riusciti
|735
|722
|Tiri nello specchio della porta
|2
|6
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|46.2
|Numero totale di cross
|16
|30
|Numero medio di cross riusciti
|1
|6
|Duelli per partita vinti
|95
|75
|Duelli per partita persi
|86
|89
|Corner subiti
|12
|7
|Corner guadagnati
|5
|5
|Numero di punizioni a favore
|24
|22
|Numero di punizioni concesse
|20
|23
|Tackle totali
|36
|28
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|53.6
|Fuorigiochi totali
|7
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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