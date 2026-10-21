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Lille-Galatasaray: 2-4 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
21 Ottobre 2026 ore 18:45
Lille
2
Galatasaray
4
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 2' 0-1 Yunus Akgün
  2. 7' 1-1 Soriba Diaoune
  3. 39' 2-1 Soriba Diaoune
  4. 44' 2-2 Aleksey Batrakov
  5. 52' 2-3 Berke Özer (A)
  6. 61' 2-4 Victor Osimhen
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lilla 2, Galatasaray 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lilla 2, Galatasaray 4.20:36

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Basar Önal (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Calvin Verdonk in seguito a un contropiede.20:35

  4. 90'+3'

    Maurits Kjærgaard (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  5. 90'+3'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).20:35

  6. 90'+2'

    Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  7. 90'+2'

    Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).20:33

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  10. 89'

    Gaëtan Perrin (Lilla) e' ammonito per fallo.20:31

  11. 89'

    Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).20:31

  12. 89'

    Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31

  13. 88'

    Tiro respinto. Gaëtan Perrin (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurits Kjærgaard.20:30

  15. 87'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:28

  16. 85'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:27

  17. 85'

    Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27

  18. 85'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).20:27

  19. 85'

    Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Aleksey Batrakov.20:26

  21. 84'

    Sostituzione, Galatasaray. Deniz Gül sostituisce Victor Osimhen.20:26

  22. 82'

    Tentativo fallito. Maurits Kjærgaard (Lilla) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson in seguito a un contropiede.20:24

  23. 81'

    Fuorigioco. Basar Önal(Lilla) prova il lancio lungo, ma Gaëtan Perrin e' colto in fuorigioco.20:23

  24. 80'

    Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Lilla) prova il lancio lungo, ma Basar Önal e' colto in fuorigioco.20:22

  25. 78'

    Fuorigioco. Gaëtan Perrin(Lilla) prova il lancio lungo, ma Basar Önal e' colto in fuorigioco.20:20

  27. 77'

    Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Verdonk con cross.20:19

  28. 77'

    Maurits Kjærgaard (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  29. 77'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).20:19

  30. 76'

    Tiro parato. Mario Lemina (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:18

  31. 76'

    Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Yunus Akgün.20:17

  33. 75'

    Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:17

  34. 75'

    Sostituzione, Lilla. Basar Önal sostituisce Nabil Bentaleb.20:17

  35. 75'

    Sostituzione, Lilla. Gaëtan Perrin sostituisce Soriba Diaoune.20:17

  36. 71'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Mario Lemina (Galatasaray).20:12

  37. 71'

    Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.20:12

  39. 71'

    Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nabil Bentaleb.20:12

  40. 69'

    Fuorigioco. Aleksey Batrakov(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:11

  41. 67'

    Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).20:09

  42. 67'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  43. 65'

    Soriba Diaoune (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  45. 65'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).20:07

  46. 64'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).20:06

  47. 64'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ismail Jakobs.20:06

  48. 63'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:04

  49. 63'

    Sostituzione, Lilla. Tanguy Nianzou sostituisce Maxima Goffi.20:04

  51. 62'

    Sostituzione, Lilla. Maurits Kjærgaard sostituisce Benjamin André.20:04

  52. 62'

    Sostituzione, Galatasaray. Mario Lemina sostituisce Gabriel Sara.20:04

  53. 61'

    Gol! Lilla 2, Galatasaray 4. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Baris Alper Yilmaz in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen20:02

  54. 59'

    Benjamin André (Lilla) e' ammonito per fallo.20:01

  55. 59'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).20:01

  57. 59'

    Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  58. 57'

    Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).19:59

  59. 57'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  60. 56'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Davinson Sánchez da calcio d'angolo.19:58

  61. 56'

    Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Aleksey Batrakov con cross.19:58

  63. 55'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Maxima Goffi (Lilla).19:57

  64. 55'

    Fuorigioco. Calvin Verdonk(Lilla) prova il lancio lungo, ma Soriba Diaoune e' colto in fuorigioco.19:56

  65. 52'

    Autorete di Berke Özer, Lilla. Lilla 2, Galatasaray 3..19:54

  66. 52'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).19:53

  67. 51'

    Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).19:53

  69. 51'

    Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  70. 49'

    Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Soriba Diaoune.19:51

  71. Inizia il Secondo tempo Lilla 2, Galatasaray 2.19:47

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lilla 2, Galatasaray 2.19:32

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  75. 44'

    Gol! Lilla 2, Galatasaray 2. Aleksey Batrakov (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roland Sallai con cross.19:28

  76. 39'

    Gol! Lilla 2, Galatasaray 1. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson.19:24

  77. 39'

    Tiro parato. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nabil Bentaleb.19:24

  78. 38'

    Tiro parato. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benjamin André.19:23

  79. 37'

    Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Yunus Akgün.19:22

  81. 34'

    Fallo di mano di Lucas Torreira (Galatasaray).19:18

  82. 33'

    Fallo di mano di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:18

  83. 33'

    Fallo di Soriba Diaoune (Lilla).19:17

  84. 33'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  85. 33'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:17

  87. 32'

    Tiro respinto. Dilane Bakwa (Lilla) un tiro di destro da centro area.19:17

  88. 31'

    Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  89. 31'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).19:15

  90. 27'

    Decisione VAR: nessun rigore Galatasaray.19:11

  91. 25'

    Tentativo fallito. Alexsandro (Lilla) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:09

  93. 24'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).19:08

  94. 24'

    Tiro parato. Soriba Diaoune (Lilla) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dilane Bakwa con cross.19:08

  95. 21'

    Nabil Bentaleb (Lilla) e' ammonito per fallo.19:05

  96. 21'

    Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  97. 21'

    Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).19:05

  99. 20'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Roland Sallai.19:04

  100. 18'

    Fuorigioco. Benjamin André(Lilla) prova il lancio lungo, ma Dilane Bakwa e' colto in fuorigioco.19:02

  101. 15'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ismail Jakobs.18:59

  102. 13'

    Fallo di Soriba Diaoune (Lilla).18:57

  103. 13'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  105. 12'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).18:56

  106. 12'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  107. 10'

    Fuorigioco. Davinson Sánchez(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Roland Sallai e' colto in fuorigioco.18:54

  108. 9'

    Fallo di mano di Calvin Verdonk (Lilla).18:53

  109. 7'

    Gol! Lilla 1, Galatasaray 1. Soriba Diaoune (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexsandro con passaggio filtrante.18:52

  111. 6'

    Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  112. 6'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).18:50

  113. 4'

    Fuorigioco. Dilane Bakwa(Lilla) prova il lancio lungo, ma Maxima Goffi e' colto in fuorigioco.18:48

  114. 2'

    Gol! Lilla 0, Galatasaray 1. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.18:46

  115. Inizia il Primo tempo.18:45

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori17:35

Formazioni Lille - Galatasaray

Lille
Galatasaray
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (4) ALEXSANDRO (D)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (7) DILANE BAKWA (A)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (A)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
PANCHINA LILLE
  • (23) TANGUY NIANZOU (D)
  • (12) ORLANDO GILL (P)
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (28) GAËTAN PERRIN (A)
  • (19) BASAR ÖNAL (A)
  • (2) LOUN SRDANOVIC (D)
  • (50) THOMAS SAJOUS (P)
  • (26) ISAAC COSSIER (D)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
ALLENATORE LILLE
  • Davide Ancelotti
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (83) ALEKSEY BATRAKOV (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (74) RENATO NHAGA (C)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (73) BERAT LUS (A)
  • (21) DENIZ GÜL (A)
  • (24) JANKAT YILMAZ (P)
  • (3) EL CHADAILLE BITSHIABU (D)
  • (18) LESLEY UGOCHUKWU (C)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
PREPARTITA

Lille - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Galatasaray sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente il Lille si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Galatasaray si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Lille ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; il Galatasaray ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9.

Lille e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lille e Galatasaray si affrontano per la prima volta in questa partita; dopo aver vinto la sua prima trasferta europea contro una squadra francese (1-0 contro il Monaco nel marzo 1989), il Galatasaray ha ottenuto un solo altro successo nelle successive 11 gare (2N, 8P), ovvero l'1-0 contro il Nantes nel settembre 2001.
  • Includendo le qualificazioni, il Lille è imbattuto nelle sei partite disputate contro squadre turche nelle grandi competizioni europee (2V, 4N). I due precedenti in Champions League contro avversarie provenienti dalla Turchia sono entrambi terminati in pareggio (1-1 in trasferta e 0-0 in casa contro il Trabzonspor nella stagione 2011/12).
  • Il Galatasaray non ha segnato in nessuna delle ultime quattro trasferte europee contro squadre francesi (2N, 2P), perdendo entrambe le gare disputate in Champions League (0-5 contro il Paris Saint-Germain nel dicembre 2019 e 0-1 contro il Monaco nel dicembre 2025).
  • Il Lille ha perso le ultime quattro partite consecutive nelle principali competizioni europee (due nel marzo 2026 in Europa League e due nella Champions League in corso). Il club francese non ha mai registrato cinque sconfitte di fila (quattro anche tra settembre e novembre 2012).
  • Il Lille potrebbe perdere le prime tre partite stagionali di Champions League solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 2012/13 sotto la guida di Rudi García (quando perse le prime quattro).
  • Il Galatasaray ha perso le ultime tre partite di Champions League; l'ultima volta che ha registrato una striscia negativa più lunga nella competizione è stata tra l'ottobre 2014 e il settembre 2015 (sei). Solo una volta in precedenza ha perso le prime tre gare di una stagione di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1997/98.
  • Il tecnico del Lille Davide Ancelotti ha perso le sue due partite di Champions League finora disputate. Suo padre Carlo ha perso tre gare consecutive una sola volta nelle sue 218 presenze nella competizione, ovvero le tre più recenti tra marzo e aprile 2025 sulla panchina del Real Madrid.
  • Il Lille ha effettuato solo tre tocchi nell'area avversaria contro l'Arsenal nella seconda giornata, il dato più basso registrato da qualsiasi squadra nelle prime due giornate di questa edizione di Champions League.
  • Victor Osimhen ha segnato sei gol nelle sue prime tre presenze in Champions League con il Galatasaray (tra settembre e novembre 2025), ma da allora ha realizzato una sola rete in otto partite con il club nella competizione.
  • Ayase Ueda ha segnato al suo debutto in Champions League con il Lille nella precedente partita casalinga (contro il Real Betis nella prima giornata); nessun giocatore è mai riuscito a segnare nelle sue prime due partite casalinghe con la maglia del club francese nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleGalatasaray
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati22
Gol totali subiti67
Media gol subiti per partita3.03.5
Percentuale possesso palla43.245.4
Numero totale di passaggi851853
Numero totale di passaggi riusciti735722
Tiri nello specchio della porta26
Percentuale di tiri in porta40.046.2
Numero totale di cross1630
Numero medio di cross riusciti16
Duelli per partita vinti9575
Duelli per partita persi8689
Corner subiti127
Corner guadagnati55
Numero di punizioni a favore2422
Numero di punizioni concesse2023
Tackle totali3628
Percentuale di successo nei tackle50.053.6
Fuorigiochi totali78
Numero totale di cartellini gialli25
Numero totale di cartellini rossi10

Lille - Galatasaray Live

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