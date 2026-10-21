Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Lille - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Galatasaray sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente il Lille si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Galatasaray si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lille ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; il Galatasaray ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9.

Lille e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lille e Galatasaray si affrontano per la prima volta in questa partita; dopo aver vinto la sua prima trasferta europea contro una squadra francese (1-0 contro il Monaco nel marzo 1989), il Galatasaray ha ottenuto un solo altro successo nelle successive 11 gare (2N, 8P), ovvero l'1-0 contro il Nantes nel settembre 2001.

Includendo le qualificazioni, il Lille è imbattuto nelle sei partite disputate contro squadre turche nelle grandi competizioni europee (2V, 4N). I due precedenti in Champions League contro avversarie provenienti dalla Turchia sono entrambi terminati in pareggio (1-1 in trasferta e 0-0 in casa contro il Trabzonspor nella stagione 2011/12).

Il Galatasaray non ha segnato in nessuna delle ultime quattro trasferte europee contro squadre francesi (2N, 2P), perdendo entrambe le gare disputate in Champions League (0-5 contro il Paris Saint-Germain nel dicembre 2019 e 0-1 contro il Monaco nel dicembre 2025).

Il Lille ha perso le ultime quattro partite consecutive nelle principali competizioni europee (due nel marzo 2026 in Europa League e due nella Champions League in corso). Il club francese non ha mai registrato cinque sconfitte di fila (quattro anche tra settembre e novembre 2012).

Il Lille potrebbe perdere le prime tre partite stagionali di Champions League solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 2012/13 sotto la guida di Rudi García (quando perse le prime quattro).

Il Galatasaray ha perso le ultime tre partite di Champions League; l'ultima volta che ha registrato una striscia negativa più lunga nella competizione è stata tra l'ottobre 2014 e il settembre 2015 (sei). Solo una volta in precedenza ha perso le prime tre gare di una stagione di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1997/98.

Il tecnico del Lille Davide Ancelotti ha perso le sue due partite di Champions League finora disputate. Suo padre Carlo ha perso tre gare consecutive una sola volta nelle sue 218 presenze nella competizione, ovvero le tre più recenti tra marzo e aprile 2025 sulla panchina del Real Madrid.

Il Lille ha effettuato solo tre tocchi nell'area avversaria contro l'Arsenal nella seconda giornata, il dato più basso registrato da qualsiasi squadra nelle prime due giornate di questa edizione di Champions League.

Victor Osimhen ha segnato sei gol nelle sue prime tre presenze in Champions League con il Galatasaray (tra settembre e novembre 2025), ma da allora ha realizzato una sola rete in otto partite con il club nella competizione.

Ayase Ueda ha segnato al suo debutto in Champions League con il Lille nella precedente partita casalinga (contro il Real Betis nella prima giornata); nessun giocatore è mai riuscito a segnare nelle sue prime due partite casalinghe con la maglia del club francese nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: