Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Real Betis - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - Feyenoord sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 36 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2

Attualmente il Real Betis si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Feyenoord si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Real Betis ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Real Betis e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Real Betis e Feyenoord risale alla scorsa stagione di UEFA Europa League, terminato 2-1 per il Betis nella fase campionato dello scorso gennaio.

Dall'inizio del 2019, le squadre olandesi hanno vinto cinque delle sette trasferte contro formazioni spagnole in UEFA Champions League (2P – Ajax 3, PSV e Feyenoord). Prima del 2019, i club olandesi avevano registrato una serie di 15 partite complessive senza vittorie in trasferta contro squadre spagnole nella competizione (4N 11P).

Il Real Betis ha vinto entrambe le partite di UEFA Champions League disputate finora in questa stagione, rimontando in entrambi i casi e vincendo per 3-2. Ha già eguagliato il numero di vittorie ottenute nell'unica precedente partecipazione al torneo (2V 1N 3P nel 2005/06).

Il Feyenoord ha vinto due delle ultime cinque trasferte nella fase campionato/a gironi di UEFA Champions League (1N 2P), solamente una vittoria in meno rispetto a quante ne avesse ottenute nelle prime 21 trasferta nella competizione (3).

Il Feyenoord ha ottenuto il numero di expected goals più basso in questa UEFA Champions League (1.12), segnando però quattro gol. Solo tre squadre (Barcellona, PSG e Liverpool) hanno sovraperformato i propri xG più della formazione olandese (2.88).

Nelle prime due giornate di questa UEFA Champions League, solo Arsenal (9), PSG (8) e Manchester City (8) hanno registrato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto al Real Betis (6).

Nella striscia iniziata nel 2022 ai tempi del Siviglia, Isco del Real Betis ha segnato (2) o fornito un assist (2) in ognuna delle sue ultime quattro presenze in UEFA Champions League. L'ultimo giocatore spagnolo a partecipare a un gol in cinque partite consecutive è stato David Silva nella stagione 2018/19.

L'attaccante del Real Betis Troy Parrott ha segnato in tre delle sue cinque presenze contro il Feyenoord in Eredivisie (tre gol). Nell'ultima di queste partite, giocata lo scorso maggio, Parrott ha sbloccato il risultato per l'AZ dopo appena 51 secondi.

Anis Hadj Moussa ha effettuato quattro tiri nello specchio finora nella UEFA Champions League 2026/27, più di tutti gli altri giocatori del Feyenoord messi insieme (Gaoussou Diarra, Gjivai Zechiël e Sem Steijn, con uno ciascuno).

Anis Hadj Moussa del Feyenoord ha effettuato più tiri in seguito a un movimento palla al piede di qualsiasi altro giocatore in questa UEFA Champions League (7), mentre Antony del Real Betis è terzo a pari merito con altri cinque in questa graduatoria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: