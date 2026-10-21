Incontro terminato, Real Betis 1, Feyenoord 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Real Betis 1, Feyenoord 0.
Secondo tempo terminato, Real Betis 1, Feyenoord 0.22:52
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.22:52
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).22:49
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme con passaggio filtrante.22:49
Sostituzione, Feyenoord. Tobias van den Elshout sostituisce Oussama Targhalline.22:49
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Oussama Targhalline (Feyenoord).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Fallo di Nacho Ferri (Feyenoord).22:46
Marc Bartra (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Gjivai Zechiël (Feyenoord).22:45
Dani Ceballos (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ángel Ortiz con cross.22:45
Fallo di Givairo Read (Feyenoord).22:44
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44
Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:44
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Mika Mármol con cross.22:43
Tentativo fallito. Javi López (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sem Steijn in seguito a un calcio da fermo.22:43
Rodrigo Riquelme (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:42
Mika Mármol (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).22:42
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Mika Mármol (Feyenoord).22:42
Tiro respinto. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Giovani Lo Celso.22:42
Sostituzione, Feyenoord. Sem Steijn sostituisce Luciano Valente.22:39
Sostituzione, Real Betis. Ángel Ortiz sostituisce Héctor Bellerín.22:39
Tiro respinto. Marc Roca (Real Betis) un colpo di testa da centro area. Assist di Giovani Lo Celso con cross.22:38
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:38
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Troy Parrott.22:36
Sostituzione, Real Betis. Giovani Lo Celso sostituisce Isco.22:36
Sostituzione, Feyenoord. Gaoussou Diarra sostituisce Charles Vanhoutte.22:36
Sostituzione, Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe sostituisce Jeremiah St. Juste.22:36
Tiro parato. Marc Bartra (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).22:33
Tiro respinto. Givairo Read (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:33
Tiro parato. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Roca.22:30
Tiro respinto. Javi López (Feyenoord) un colpo di testa da centro area. Assist di Luciano Valente con suggerimento di testa.22:30
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Marc Bartra (Real Betis).22:29
Fuorigioco. Álvaro Valles(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.22:25
Fuorigioco. Isco(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Rodrigo Riquelme e' colto in fuorigioco.22:23
Fallo di Nacho Ferri (Feyenoord).22:21
Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Antony.22:20
Sostituzione, Real Betis. Dani Ceballos sostituisce Pablo Fornals.22:20
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Fornals con passaggio filtrante.22:20
Gol! Real Betis 1, Feyenoord 0. Isco (Real Betis) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:16
Rigore concesso da Jeremiah St. Juste (Feyenoord) per un fallo di mano in area.22:15
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Isco.22:15
Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:11
Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marc Roca.22:10
Charles Vanhoutte (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:09
Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Charles Vanhoutte (Feyenoord).22:09
Fallo di Antony (Real Betis).22:08
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Jeremiah St. Juste (Feyenoord) per infortunio.22:06
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marc Roca.22:06
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Antony (Real Betis).22:04
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Givairo Read.22:03
Inizia il Secondo tempo Real Betis 0, Feyenoord 0.22:02
Primo tempo terminato, Real Betis 0, Feyenoord 0.21:46
Tiro respinto. Oussama Targhalline (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luciano Valente.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Feyenoord) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Javi López.21:43
Fallo di Isco (Real Betis).21:41
Javi López (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:39
Tentativo fallito. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charles Vanhoutte.21:39
Fallo di Antony (Real Betis).21:36
Javi López (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Oussama Targhalline.21:35
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marc Roca.21:35
Tiro parato. Marc Bartra (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony.21:32
Fuorigioco. Javi López(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Nacho Ferri e' colto in fuorigioco.21:30
Tiro parato. Isco (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Troy Parrott con suggerimento di testa.21:28
Tiro parato. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antony.21:28
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fran García con cross da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Javi López (Feyenoord).21:27
Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antony.21:27
Tentativo fallito. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Abde Ezzalzouli in seguito a un contropiede.21:26
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Givairo Read.21:26
Tiro respinto. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Isco con cross.21:25
Marc Bartra (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Fallo di Nacho Ferri (Feyenoord).21:24
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Troy Parrott.21:23
Fallo di mano di Isco (Real Betis).21:20
Fallo di Troy Parrott (Real Betis).21:19
Jeremiah St. Juste (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Mika Mármol (Feyenoord) e' ammonito per fallo.21:14
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Fallo di Mika Mármol (Feyenoord).21:14
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:09
Fallo di Marc Bartra (Real Betis).21:07
Nacho Ferri (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Javi López (Feyenoord).21:06
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Fornals con cross.21:05
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di Givairo Read (Feyenoord).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori19:52
Real Betis - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Feyenoord sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|36
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|9
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|4.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Inter-Napoli 3-2
|19-09-2026
|Serie A
|Venezia-Lazio 0-2
Attualmente il Real Betis si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Feyenoord si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Betis ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; il Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.
Real Betis e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.
Real Betis-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|Feyenoord
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|4
|Gol totali subiti
|4
|7
|Media gol subiti per partita
|2.0
|3.5
|Percentuale possesso palla
|55.7
|38.1
|Numero totale di passaggi
|1066
|825
|Numero totale di passaggi riusciti
|932
|706
|Tiri nello specchio della porta
|12
|7
|Percentuale di tiri in porta
|41.4
|58.3
|Numero totale di cross
|26
|15
|Numero medio di cross riusciti
|6
|6
|Duelli per partita vinti
|94
|100
|Duelli per partita persi
|95
|105
|Corner subiti
|6
|5
|Corner guadagnati
|10
|6
|Numero di punizioni a favore
|24
|27
|Numero di punizioni concesse
|27
|31
|Tackle totali
|26
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|65.4
|54.5
|Fuorigiochi totali
|0
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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