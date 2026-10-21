Incontro terminato, Real Madrid 4, RB Lipsia 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Real Madrid 4, RB Lipsia 1.
Secondo tempo terminato, Real Madrid 4, RB Lipsia 1.22:53
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Max Finkgräfe (RB Lipsia).22:52
Bernardo Silva (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Fallo di Rômulo (RB Lipsia).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Yan Diomande (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Willi Orbán (RB Lipsia).22:50
Carlos Espí (Real Madrid) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Endrick.22:49
Sostituzione, Real Madrid. Endrick sostituisce Jude Bellingham.22:48
Sostituzione, Real Madrid. Carlos Espí sostituisce Kylian Mbappé.22:47
Gol! Real Madrid 4, RB Lipsia 1. Yan Diomande (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Brahim Díaz.22:46
Tentativo fallito. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrija Maksimovic.22:46
Gol! Real Madrid 3, RB Lipsia 1. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christoph Baumgartner.22:44
Gol! Real Madrid 3, RB Lipsia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Yan Diomande.22:42
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).22:41
Tentativo fallito. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ridle Baku con cross.22:38
Antonio Rüdiger (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).22:38
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Arda Güler.22:37
Sostituzione, RB Lipsia. Christoph Baumgartner sostituisce Christopher Nkunku.22:37
Fuorigioco. Jude Bellingham(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.22:36
Tiro parato. Max Finkgräfe (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:34
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:34
Christopher Nkunku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:33
Tentativo fallito. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arda Güler da calcio d'angolo.22:32
Sostituzione, RB Lipsia. Tidiam Gomis sostituisce Antonio Nusa.22:32
Sostituzione, RB Lipsia. Max Finkgräfe sostituisce David Raum.22:32
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).22:31
Sostituzione, Real Madrid. Marc Cucurella sostituisce Álvaro Carreras.22:30
Sostituzione, Real Madrid. Yan Diomande sostituisce Vinícius Júnior.22:29
Rocco Reitz (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:29
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Rocco Reitz (RB Lipsia).22:29
Álvaro Carreras (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:27
Tentativo fallito. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Christopher Nkunku.22:27
Tiro parato. Eduardo Camavinga (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:26
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:26
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).22:25
Sostituzione, RB Lipsia. Andrija Maksimovic sostituisce Brajan Gruda.22:23
Sostituzione, RB Lipsia. Rocco Reitz sostituisce Neil El Aynaoui.22:22
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:22
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.22:22
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).22:20
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:19
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).22:19
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde.22:17
Tentativo fallito. Rômulo (RB Lipsia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:16
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:15
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jude Bellingham.22:14
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:13
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Gol! Real Madrid 2, RB Lipsia 0. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.22:11
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Jude Bellingham con cross.22:11
Fuorigioco. Antonio Nusa(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Rômulo e' colto in fuorigioco.22:10
Fallo di Bernardo Silva (Real Madrid).22:09
Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).22:07
Tiro parato. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arda Güler.22:07
Inizia il Secondo tempo Real Madrid 1, RB Lipsia 0.22:05
Primo tempo terminato, Real Madrid 1, RB Lipsia 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).21:46
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bernardo Silva.21:46
Gol! Real Madrid 1, RB Lipsia 0. Bernardo Silva (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:44
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde.21:44
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:42
Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tiro parato. Christopher Nkunku (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Raum con passaggio filtrante.21:42
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Federico Valverde.21:40
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Nicolas Seiwald (RB Lipsia).21:39
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).21:39
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).21:37
Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Tiro parato. Rômulo (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Nusa con cross.21:34
Tiro respinto. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Raum.21:33
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).21:31
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dean Huijsen.21:30
Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).21:29
Tiro parato. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:28
Nicolas Seiwald (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fuorigioco. Kylian Mbappé(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Bernardo Silva e' colto in fuorigioco.21:27
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Rômulo (RB Lipsia).21:23
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jude Bellingham in seguito a un contropiede.21:21
Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brajan Gruda.21:21
Fuorigioco. Federico Valverde(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).21:15
Christopher Nkunku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da David Raum (RB Lipsia).21:12
Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).21:10
Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fuorigioco. Brajan Gruda(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Ridle Baku e' colto in fuorigioco.21:08
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:06
Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).21:04
Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Antonio Nusa (RB Lipsia).21:03
Antonio Rüdiger (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Bernabéu
Città: Madrid
Capienza: 83186 spettatori19:50
Real Madrid - Lipsia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Lipsia sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente il Real Madrid si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lipsia si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Lipsia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.
Real Madrid e Lipsia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 2 volte, il Lipsia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Real Madrid-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Madrid
|Lipsia
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|2
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|40.9
|46.3
|Numero totale di passaggi
|814
|848
|Numero totale di passaggi riusciti
|690
|733
|Tiri nello specchio della porta
|16
|11
|Percentuale di tiri in porta
|55.2
|40.7
|Numero totale di cross
|25
|34
|Numero medio di cross riusciti
|5
|7
|Duelli per partita vinti
|89
|76
|Duelli per partita persi
|74
|116
|Corner subiti
|16
|14
|Corner guadagnati
|13
|11
|Numero di punizioni a favore
|24
|20
|Numero di punizioni concesse
|20
|23
|Tackle totali
|30
|22
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|63.6
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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