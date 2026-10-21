Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Real Madrid - Lipsia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Lipsia sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il Real Madrid si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lipsia si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Real Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Lipsia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

Real Madrid e Lipsia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 2 volte, il Lipsia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Real Madrid-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Real Madrid e RB Lipsia si affronteranno per la quinta volta in UEFA Champions League, con la squadra tedesca che ha vinto solo uno dei quattro precedenti (1N 2P): il 3-2 casalingo dell'ottobre 2022.

Il RB Lipsia ha vinto la sua prima trasferta europea contro una squadra spagnola nel febbraio 2022 (3-1 contro la Real Sociedad in UEFA Europa League), ma da allora non ha più vinto. Nelle successive tre, tutte disputate contro formazioni di Madrid in UEFA Champions League, ha ottenuto 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Real Madrid ha perso entrambe le partite contro avversarie tedesche nella scorsa edizione della UEFA Champions League, entrambe contro il Bayern Monaco nei quarti di finale. L'ultima volta che ha perso tre gare europee consecutive contro squadre tedesche è stato tra maggio 2001 e aprile 2002 (3).

Il Real Madrid ha vinto 4-3 in casa della Roma nell'ultimo turno, nonostante fosse sotto 3-1 fino all'83'. Si tratta della seconda rimonta più tardiva effettuata da una squadra che si trovava in svantaggio di 2 o più gol in una partita di UEFA Champions League e che è poi riuscita a vincere (esclusi i tempi supplementari), dopo il PSV contro lo Shakhtar Donetsk nel novembre 2024 (87').

Il RB Lipsia è tornato alla vittoria in UEFA Champions League nella seconda giornata (1-0 contro il PSV), dopo una serie di una sola vittoria in 11 partite (1N 9P). L'ultima volta che ha vinto due gare consecutive nella competizione è stato nel novembre 2023, mentre l'ultima volta che ha vinto due partite di fila senza subire gol risale al marzo 2020.

Il Real Madrid ha segnato in ognuna delle ultime 44 partite casalinghe di UEFA Champions League, dalla sconfitta per 3-0 contro il CSKA Mosca nel dicembre 2018. Si tratta della striscia casalinga di partite consecutive a segno più lunga nella storia della competizione, a pari merito con la sua precedente serie di 44 gare registrata proprio prima di quella sconfitta contro il CSKA Mosca.

Kylian Mbappé del Real Madrid ha partecipato a 97 gol in 100 partite di UEFA Champions League (72 gol, 25 assist). Solo quattro giocatori hanno raggiunto quota 100 partecipazioni al gol nella competizione; una tripletta in questa gara renderebbe Mbappé il più veloce a riuscirci, a pari merito con Lionel Messi (101 partite). Seguono Robert Lewandowski (102), Cristiano Ronaldo (114) e Karim Benzema (134).

Christopher Nkunku ha segnato nella sua ultima partita di UEFA Champions League contro il Real Madrid (con il RB Lipsia nella vittoria per 3-2 dell'ottobre 2022). Se dovesse andare a segno in questo match, supererebbe Emil Forsberg (11) diventando il miglior marcatore del Lipsia nella competizione (attualmente è a quota 11 gol).

Arda Güler ha partecipato a quattro gol nelle sue ultime due partite di UEFA Champions League (2 gol, 2 assist), tanti quanti ne aveva totalizzati nelle sue prime 20 (4 assist). Ha fornito l'assist per il gol del pareggio e per quello della vittoria del Real Madrid contro la Roma nell'ultimo turno, diventando solo il secondo giocatore a servire due assist da subentrato per il club spagnolo in una partita della competizione dopo Gareth Bale contro lo Schalke nel marzo 2014.

Brajan Gruda ha segnato il gol vittoria per il RB Lipsia nella seconda giornata (contro il PSV), completando inoltre cinque dribbling e creando tre occasioni da gol. Il tedesco è uno dei soli due giocatori ad aver segnato, completato 5 o più dribbling e creato 3 o più occasioni da gol in una partita di UEFA Champions League per il RB Lipsia, dopo Naby Keïta nel dicembre 2017 (contro il Besiktas).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: