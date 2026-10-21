Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Real Madrid-Lipsia: 4-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio Bernabéu di Madrid
21 Ottobre 2026 ore 21:00
Real Madrid
4
Lipsia
1
Partita finita
Arbitro: István Kovács
  1. 43' 1-0 Bernardo Silva
  2. 52' 2-0 Arda Güler
  3. 83' 3-0 Kylian Mbappé
  4. 85' 3-1 Tidiam Gomis
  5. 87' 4-1 Yan Diomande
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Real Madrid 4, RB Lipsia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Real Madrid 4, RB Lipsia 1.22:53

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Max Finkgräfe (RB Lipsia).22:52

  4. 90'+2'

    Bernardo Silva (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  5. 90'+2'

    Fallo di Rômulo (RB Lipsia).22:52

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  7. 90'+1'

    Yan Diomande (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  9. 90'+1'

    Fallo di Willi Orbán (RB Lipsia).22:50

  10. 89'

    Carlos Espí (Real Madrid) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Endrick.22:49

  11. 88'

    Sostituzione, Real Madrid. Endrick sostituisce Jude Bellingham.22:48

  12. 88'

    Sostituzione, Real Madrid. Carlos Espí sostituisce Kylian Mbappé.22:47

  13. 87'

    Gol! Real Madrid 4, RB Lipsia 1. Yan Diomande (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Brahim Díaz.22:46

  15. 86'

    Tentativo fallito. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrija Maksimovic.22:46

  16. 85'

    Gol! Real Madrid 3, RB Lipsia 1. Tidiam Gomis (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christoph Baumgartner.22:44

  17. 83'

    Gol! Real Madrid 3, RB Lipsia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Yan Diomande.22:42

  18. 82'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  19. 82'

    Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).22:41

  21. 79'

    Tentativo fallito. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ridle Baku con cross.22:38

  22. 78'

    Antonio Rüdiger (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  23. 78'

    Fallo di Christoph Baumgartner (RB Lipsia).22:38

  24. 78'

    Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Arda Güler.22:37

  25. 78'

    Sostituzione, RB Lipsia. Christoph Baumgartner sostituisce Christopher Nkunku.22:37

  27. 77'

    Fuorigioco. Jude Bellingham(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.22:36

  28. 75'

    Tiro parato. Max Finkgräfe (RB Lipsia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:34

  29. 74'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:34

  30. 74'

    Christopher Nkunku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  31. 74'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  33. 74'

    Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:33

  34. 73'

    Tentativo fallito. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arda Güler da calcio d'angolo.22:32

  35. 73'

    Sostituzione, RB Lipsia. Tidiam Gomis sostituisce Antonio Nusa.22:32

  36. 73'

    Sostituzione, RB Lipsia. Max Finkgräfe sostituisce David Raum.22:32

  37. 72'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).22:31

  39. 70'

    Sostituzione, Real Madrid. Marc Cucurella sostituisce Álvaro Carreras.22:30

  40. 70'

    Sostituzione, Real Madrid. Yan Diomande sostituisce Vinícius Júnior.22:29

  41. 70'

    Rocco Reitz (RB Lipsia) e' ammonito per fallo.22:29

  42. 69'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  43. 69'

    Fallo di Rocco Reitz (RB Lipsia).22:29

  45. 68'

    Álvaro Carreras (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:27

  46. 68'

    Tentativo fallito. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Christopher Nkunku.22:27

  47. 67'

    Tiro parato. Eduardo Camavinga (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:26

  48. 67'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:26

  49. 66'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  51. 66'

    Fallo di Ridle Baku (RB Lipsia).22:25

  52. 63'

    Sostituzione, RB Lipsia. Andrija Maksimovic sostituisce Brajan Gruda.22:23

  53. 63'

    Sostituzione, RB Lipsia. Rocco Reitz sostituisce Neil El Aynaoui.22:22

  54. 63'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:22

  55. 63'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  57. 63'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.22:22

  58. 61'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Ridle Baku (RB Lipsia).22:20

  59. 60'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  60. 60'

    Fallo di Christopher Nkunku (RB Lipsia).22:19

  61. 59'

    Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  63. 59'

    Fallo di Brajan Gruda (RB Lipsia).22:19

  64. 58'

    Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde.22:17

  65. 57'

    Tentativo fallito. Rômulo (RB Lipsia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di David Raum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:16

  66. 56'

    Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:15

  67. 56'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  69. 55'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jude Bellingham.22:14

  70. 53'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:13

  71. 53'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  72. 52'

    Gol! Real Madrid 2, RB Lipsia 0. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.22:11

  73. 52'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Jude Bellingham con cross.22:11

  75. 50'

    Fuorigioco. Antonio Nusa(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Rômulo e' colto in fuorigioco.22:10

  76. 50'

    Fallo di Bernardo Silva (Real Madrid).22:09

  77. 50'

    Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  78. 47'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).22:07

  79. 47'

    Tiro parato. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arda Güler.22:07

  81. Inizia il Secondo tempo Real Madrid 1, RB Lipsia 0.22:05

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Real Madrid 1, RB Lipsia 0.21:48

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  84. 45'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (RB Lipsia).21:46

  85. 45'

    Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bernardo Silva.21:46

  87. 43'

    Gol! Real Madrid 1, RB Lipsia 0. Bernardo Silva (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:44

  88. 43'

    Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde.21:44

  89. 41'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:42

  90. 41'

    Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  91. 41'

    Tiro parato. Christopher Nkunku (RB Lipsia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Raum con passaggio filtrante.21:42

  93. 39'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Federico Valverde.21:40

  94. 39'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  95. 39'

    Fallo di Nicolas Seiwald (RB Lipsia).21:39

  96. 38'

    Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).21:39

  97. 38'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  99. 36'

    Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).21:37

  100. 36'

    Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

  101. 33'

    Tiro parato. Rômulo (RB Lipsia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Nusa con cross.21:34

  102. 32'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (RB Lipsia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Raum.21:33

  103. 30'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Castello Lukeba (RB Lipsia).21:31

  105. 29'

    Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dean Huijsen.21:30

  106. 28'

    Calcio d'angolo,RB Lipsia. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).21:29

  107. 28'

    Tiro parato. Rômulo (RB Lipsia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  108. 27'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:28

  109. 27'

    Nicolas Seiwald (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  111. 26'

    Fuorigioco. Kylian Mbappé(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Bernardo Silva e' colto in fuorigioco.21:27

  112. 22'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  113. 22'

    Fallo di Rômulo (RB Lipsia).21:23

  114. 20'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jude Bellingham in seguito a un contropiede.21:21

  115. 20'

    Tiro parato. Ridle Baku (RB Lipsia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brajan Gruda.21:21

  117. 18'

    Fuorigioco. Federico Valverde(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:19

  118. 14'

    Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).21:15

  119. 14'

    Christopher Nkunku (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  120. 11'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da David Raum (RB Lipsia).21:12

  121. 9'

    Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).21:10

  123. 9'

    Antonio Nusa (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  124. 7'

    Fuorigioco. Brajan Gruda(RB Lipsia) prova il lancio lungo, ma Ridle Baku e' colto in fuorigioco.21:08

  125. 6'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:06

  126. 6'

    Brajan Gruda (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06

  127. 3'

    Fallo di Antonio Rüdiger (Real Madrid).21:04

  129. 3'

    Rômulo (RB Lipsia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  130. 2'

    Fallo di Antonio Nusa (RB Lipsia).21:03

  131. 2'

    Antonio Rüdiger (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  132. Inizia il Primo tempo.21:01

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Bernabéu
    Città: Madrid
    Capienza: 83186 spettatori19:50

Formazioni Real Madrid - Lipsia

Real Madrid
Lipsia
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (22) ANTONIO RÜDIGER (D)
  • (4) DEAN HUIJSEN (D)
  • (18) ÁLVARO CARRERAS (D)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (D)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (5) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (25) YAN DIOMANDE (A)
  • (24) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (27) THIAGO PITARCH (C)
  • (19) CARLOS ESPÍ (A)
  • (9) ENDRICK (A)
  • (12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (17) MARC CUCURELLA (D)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (3) ÉDER MILITÃO (D)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (C)
  • (16) IBRAHIMA KONATÉ (D)
ALLENATORE REAL MADRID
  • José Mário dos Santos Mourinho Félix
TITOLARI LIPSIA
  • (26) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (4) WILLI ORBÁN (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (17) RIDLE BAKU (D)
  • (23) CASTELLO LUKEBA (D)
  • (13) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (21) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (7) ANTONIO NUSA (C)
  • (10) BRAJAN GRUDA (C)
  • (28) CHRISTOPHER NKUNKU (C)
  • (40) RÔMULO (A)
PANCHINA LIPSIA
  • (14) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)
  • (3) MAXIME ESTÈVE (D)
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (20) ROCCO REITZ (C)
  • (11) JOHAN BAKAYOKO (A)
  • (16) LUKAS KLOSTERMANN (D)
  • (39) BENJAMIN HENRICHS (D)
  • (6) EZECHIEL BANZUZI (C)
  • (27) TIDIAM GOMIS (A)
  • (30) ANDRIJA MAKSIMOVIC (C)
  • (35) MAX FINKGRÄFE (D)
  • (2) ABDOUL KONÉ (D)
ALLENATORE LIPSIA
  • Martín Demichelis
PREPARTITA

Real Madrid - Lipsia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Lipsia sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il Real Madrid si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lipsia si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Lipsia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

Real Madrid e Lipsia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 2 volte, il Lipsia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Real Madrid-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Real Madrid e RB Lipsia si affronteranno per la quinta volta in UEFA Champions League, con la squadra tedesca che ha vinto solo uno dei quattro precedenti (1N 2P): il 3-2 casalingo dell'ottobre 2022.
  • Il RB Lipsia ha vinto la sua prima trasferta europea contro una squadra spagnola nel febbraio 2022 (3-1 contro la Real Sociedad in UEFA Europa League), ma da allora non ha più vinto. Nelle successive tre, tutte disputate contro formazioni di Madrid in UEFA Champions League, ha ottenuto 1 pareggio e 2 sconfitte.
  • Il Real Madrid ha perso entrambe le partite contro avversarie tedesche nella scorsa edizione della UEFA Champions League, entrambe contro il Bayern Monaco nei quarti di finale. L'ultima volta che ha perso tre gare europee consecutive contro squadre tedesche è stato tra maggio 2001 e aprile 2002 (3).
  • Il Real Madrid ha vinto 4-3 in casa della Roma nell'ultimo turno, nonostante fosse sotto 3-1 fino all'83'. Si tratta della seconda rimonta più tardiva effettuata da una squadra che si trovava in svantaggio di 2 o più gol in una partita di UEFA Champions League e che è poi riuscita a vincere (esclusi i tempi supplementari), dopo il PSV contro lo Shakhtar Donetsk nel novembre 2024 (87').
  • Il RB Lipsia è tornato alla vittoria in UEFA Champions League nella seconda giornata (1-0 contro il PSV), dopo una serie di una sola vittoria in 11 partite (1N 9P). L'ultima volta che ha vinto due gare consecutive nella competizione è stato nel novembre 2023, mentre l'ultima volta che ha vinto due partite di fila senza subire gol risale al marzo 2020.
  • Il Real Madrid ha segnato in ognuna delle ultime 44 partite casalinghe di UEFA Champions League, dalla sconfitta per 3-0 contro il CSKA Mosca nel dicembre 2018. Si tratta della striscia casalinga di partite consecutive a segno più lunga nella storia della competizione, a pari merito con la sua precedente serie di 44 gare registrata proprio prima di quella sconfitta contro il CSKA Mosca.
  • Kylian Mbappé del Real Madrid ha partecipato a 97 gol in 100 partite di UEFA Champions League (72 gol, 25 assist). Solo quattro giocatori hanno raggiunto quota 100 partecipazioni al gol nella competizione; una tripletta in questa gara renderebbe Mbappé il più veloce a riuscirci, a pari merito con Lionel Messi (101 partite). Seguono Robert Lewandowski (102), Cristiano Ronaldo (114) e Karim Benzema (134).
  • Christopher Nkunku ha segnato nella sua ultima partita di UEFA Champions League contro il Real Madrid (con il RB Lipsia nella vittoria per 3-2 dell'ottobre 2022). Se dovesse andare a segno in questo match, supererebbe Emil Forsberg (11) diventando il miglior marcatore del Lipsia nella competizione (attualmente è a quota 11 gol).
  • Arda Güler ha partecipato a quattro gol nelle sue ultime due partite di UEFA Champions League (2 gol, 2 assist), tanti quanti ne aveva totalizzati nelle sue prime 20 (4 assist). Ha fornito l'assist per il gol del pareggio e per quello della vittoria del Real Madrid contro la Roma nell'ultimo turno, diventando solo il secondo giocatore a servire due assist da subentrato per il club spagnolo in una partita della competizione dopo Gareth Bale contro lo Schalke nel marzo 2014.
  • Brajan Gruda ha segnato il gol vittoria per il RB Lipsia nella seconda giornata (contro il PSV), completando inoltre cinque dribbling e creando tre occasioni da gol. Il tedesco è uno dei soli due giocatori ad aver segnato, completato 5 o più dribbling e creato 3 o più occasioni da gol in una partita di UEFA Champions League per il RB Lipsia, dopo Naby Keïta nel dicembre 2017 (contro il Besiktas).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real MadridLipsia
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati62
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita2.02.0
Percentuale possesso palla40.946.3
Numero totale di passaggi814848
Numero totale di passaggi riusciti690733
Tiri nello specchio della porta1611
Percentuale di tiri in porta55.240.7
Numero totale di cross2534
Numero medio di cross riusciti57
Duelli per partita vinti8976
Duelli per partita persi74116
Corner subiti1614
Corner guadagnati1311
Numero di punizioni a favore2420
Numero di punizioni concesse2023
Tackle totali3022
Percentuale di successo nei tackle60.063.6
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli24
Numero totale di cartellini rossi00

Real Madrid - Lipsia Live

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio