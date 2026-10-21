Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Sporting Lisbona - LASK è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - LASK sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente lo Sporting Lisbona si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il LASK si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Lo Sporting Lisbona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; il LASK ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9.

Sporting Lisbona e LASK è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Includendo i turni di qualificazione, lo Sporting CP e il LASK si sono affrontate cinque volte finora, con due vittorie per parte e un pareggio.

Lo Sporting CP è rimasto imbattuto nelle prime tre sfide contro il LASK (2V 1N), ma ha perso le due più recenti contro la formazione austriaca: 0-3 in trasferta nel dicembre 2019 (UEFA Europa League) e 1-4 in casa nell'ottobre 2020 (fase di qualificazione di UEFA Europa League).

Lo Sporting CP punta a vincere le prime tre partite di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito solo nel 1962-63.

Il LASK ha perso le ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee, subendo 23 gol e segnandone solo tre. Questa sarà la terza trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per gli austriaci, che hanno perso entrambe le precedenti (1-2 contro il Górnik Zabrze nel 1965 e 0-1 contro l'AEK Atene nella prima giornata di questa edizione).

Lo Sporting CP ha vinto sei delle ultime sette partite casalinghe in UEFA Champions League (1P), tante vittorie quante ne aveva ottenute nelle precedenti 17 (6V 2N 9P).

Le squadre austriache hanno perso 19 delle ultime 23 partite di UEFA Champions League, con il LASK sconfitto in entrambe le gare disputate finora in questa stagione. Complessivamente, i club austriaci hanno perso 61 delle 98 partite giocate nella competizione (62.2%), la terza percentuale più alta tra le nazioni con almeno 50 gare disputate, dopo Svezia (64.3%) e Croazia (62.5%).

Kaique ha effettuato sei parate nella vittoria dello Sporting CP contro il Lens nell'ultimo turno (1.3 xGOT subiti). Il numero più alto per un portiere del club portoghese in una partita di UEFA Champions League chiusa con un clean sheet, dalla prestazione di Tiago nel dicembre 2008 (6 contro il Basilea).

Yvan Dibango ha fornito l'assist per tutti e tre i gol del LASK nella sconfitta per 3-6 contro il Liverpool nell'ultimo turno. Il camerunense è diventato il primo giocatore di sempre a servire tre assist al suo debutto in UEFA Champions League e il terzo giocatore africano a riuscirci dopo Samuel Eto’o nel settembre 2006 (contro il Levski Sofia) e Achraf Hakimi nell'ottobre 2018 (contro l'Atlético de Madrid).

Luis Suárez ha segnato in entrambe le partite di Champions League giocate in questa stagione (contro Galatasaray e Lens) e potrebbe eguagliare la striscia di gol consecutivi più lunga per un giocatore dello Sporting CP in Coppa dei Campioni/Champions League: tre, record detenuto da Nani (novembre 2014) e Sá Pinto (settembre 2000).

Solo Marko Raguz (6) ha segnato più gol di Florian Flecker (4) per il LASK nelle principali competizioni europee. Tre dei quattro gol di Flecker sono arrivati da subentrato, inclusa la doppietta contro il Liverpool nell'ultimo turno.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: