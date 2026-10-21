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Sporting Lisbona-LASK: 2-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona
21 Ottobre 2026 ore 21:00
Sporting Lisbona
2
LASK
3
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 5' 1-0 Luis Suárez (R)
  2. 15' 1-1 Christoph Lang
  3. 63' 1-2 Sasa Kalajdzic
  4. 68' 1-3 Krystof Danek
  5. 89' 2-3 Luis Suárez
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3.22:58

  3. 90'+9'

    Tentativo fallito. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Flávio Gonçalves con cross da calcio d'angolo.22:58

  4. 90'+8'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Florian Flecker (LASK Linz).22:57

  5. 90'+8'

    Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57

  6. 90'+8'

    Fallo di Samuel Adeniran (LASK Linz).22:57

  7. 90'+6'

    Flávio Gonçalves (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55

  9. 90'+6'

    Fallo di Alessandro Schöpf (LASK Linz).22:55

  10. 90'+5'

    Tiro respinto. Jesse Derry (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area.22:54

  11. 90'+4'

    Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  12. 90'+4'

    Fallo di Samuel Adeniran (LASK Linz).22:53

  13. 90'+3'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Luís Guilherme.22:52

  15. 90'+2'

    Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51

  16. 90'+2'

    Fallo di Moses Usor (LASK Linz).22:51

  17. 90'+2'

    Gara riprende.22:51

  18. 90'+1'

    Krystof Danek (LASK Linz) e' ammonito.22:51

  19. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Krystof Danek (LASK Linz) per infortunio.22:50

  21. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:50

  22. 89'

    Tobias Schützenauer (LASK Linz) e' ammonito.22:49

  23. 89'

    Gol! Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.22:48

  24. 89'

    Tiro parato. Jesse Derry (Sporting Lisbona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luis Suárez.22:48

  25. 89'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:48

  27. 89'

    Fuorigioco. Samuel Adeniran(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.22:48

  28. 87'

    Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  29. 87'

    Fallo di Alemão (LASK Linz).22:46

  30. 87'

    Fuorigioco. Xavier Mbuyamba(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.22:46

  31. 86'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:45

  33. 86'

    Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  34. 86'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:45

  35. 86'

    Florian Flecker (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  36. 86'

    Tiro respinto. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Xavier Mbuyamba con suggerimento di testa.22:45

  37. 85'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:44

  39. 85'

    Tiro respinto. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Flecker.22:44

  40. 84'

    Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  41. 84'

    Fallo di Alessandro Schöpf (LASK Linz).22:44

  42. 84'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  43. 84'

    Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).22:43

  45. 83'

    Sostituzione, LASK Linz. Florian Flecker sostituisce Kasper Jørgensen.22:43

  46. 83'

    Sostituzione, LASK Linz. Moses Usor sostituisce Sasa Kalajdzic.22:42

  47. 83'

    Tentativo fallito. Jesse Derry (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luis Suárez da calcio d'angolo.22:42

  48. 82'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).22:41

  49. 80'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Issa Doumbia.22:39

  51. 79'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Jesse Derry sostituisce Nestory Irankunda.22:39

  52. 79'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Luís Guilherme sostituisce Geny Catamo.22:39

  53. 78'

    Fallo di Flávio Gonçalves (Sporting Lisbona).22:37

  54. 78'

    Krystof Danek (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  55. 76'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Flávio Gonçalves con cross.22:35

  57. 75'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nestory Irankunda.22:34

  58. 73'

    Tentativo fallito. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Iván Fresneda con cross.22:32

  59. 72'

    Sasa Kalajdzic (LASK Linz) e' ammonito per fallo.22:31

  60. 72'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  61. 72'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).22:31

  63. 71'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  64. 71'

    Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).22:30

  65. 70'

    Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).22:29

  66. 70'

    Alessandro Schöpf (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  67. 68'

    Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 3. Krystof Danek (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuel Adeniran in seguito a un contropiede.22:27

  69. 67'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Flávio Gonçalves sostituisce João Simões.22:26

  70. 67'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).22:26

  71. 67'

    Sasa Kalajdzic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26

  72. 66'

    Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  73. 66'

    Fallo di Xavier Mbuyamba (LASK Linz).22:25

  75. 65'

    Sostituzione, LASK Linz. Samuel Adeniran sostituisce Christoph Lang.22:24

  76. 65'

    Sostituzione, LASK Linz. Alessandro Schöpf sostituisce Sascha Horvath.22:24

  77. 65'

    João Simões (Sporting Lisbona) e' ammonito.22:24

  78. 65'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).22:24

  79. 65'

    Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  81. 64'

    Issa Doumbia (Sporting Lisbona) e' ammonito.22:23

  82. 63'

    Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 2. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.22:22

  83. 61'

    Fuorigioco. Andrés Andrade(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.22:21

  84. 61'

    Fallo di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).22:20

  85. 61'

    Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  87. 60'

    Kaique (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  88. 60'

    Fallo di Alemão (LASK Linz).22:19

  89. 60'

    Tiro parato. Xavier Mbuyamba (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kasper Jørgensen con cross.22:19

  90. 58'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).22:18

  91. 56'

    Fallo di Nestory Irankunda (Sporting Lisbona).22:15

  93. 56'

    Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  94. 52'

    Sostituzione, LASK Linz. Tobias Schützenauer sostituisce Lukas Jungwirth per infortunio.22:11

  95. 52'

    Gara riprende.22:11

  96. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Luis Suárez (Sporting Lisbona) per infortunio.22:08

  97. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukas Jungwirth (LASK Linz) per infortunio.22:08

  99. 48'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:08

  100. 48'

    Lukas Jungwirth (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  101. 46'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).22:05

  102. Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, LASK Linz 1.22:05

  103. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, LASK Linz 1.21:48

  105. 45'+2'

    Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:48

  106. 45'+2'

    Tiro respinto. Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area.21:48

  107. 45'+1'

    Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  108. 45'+1'

    Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).21:46

  109. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  111. 45'

    Sascha Horvath (LASK Linz) e' ammonito per fallo.21:45

  112. 44'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  113. 44'

    Fallo di Sascha Horvath (LASK Linz).21:45

  114. 44'

    Tiro parato. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Krystof Danek.21:45

  115. 43'

    Kaique (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  117. 43'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).21:44

  118. 43'

    Tiro parato. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sascha Horvath con cross.21:44

  119. 42'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Kaique (Sporting Lisbona).21:43

  120. 42'

    Tiro parato. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Robert Ljubicic.21:43

  121. 41'

    Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).21:42

  123. 41'

    Yvan Dibango (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42

  124. 40'

    Tentativo fallito. Andrés Andrade (LASK Linz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alemão con suggerimento di testa.21:41

  125. 38'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  126. 38'

    Fallo di Yvan Dibango (LASK Linz).21:39

  127. 37'

    Tentativo fallito. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo con cross.21:38

  129. 35'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nestory Irankunda.21:36

  130. 35'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).21:36

  131. 35'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luis Suárez.21:36

  132. 34'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).21:35

  133. 34'

    Tiro respinto. Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Geny Catamo.21:35

  135. 33'

    Christoph Lang (LASK Linz) e' ammonito per fallo.21:34

  136. 33'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  137. 33'

    Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).21:34

  138. 32'

    Fuorigioco. Geny Catamo(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:33

  139. 32'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Yvan Dibango (LASK Linz).21:32

  141. 27'

    Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Luis Suárez e' colto in fuorigioco.21:28

  142. 25'

    João Simões (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  143. 25'

    Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).21:25

  144. 22'

    Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).21:22

  145. 22'

    Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  147. 21'

    Fallo di Yvan Dibango (LASK Linz).21:21

  148. 21'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  149. 20'

    Tentativo fallito. Kasper Jørgensen (LASK Linz) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Sascha Horvath con cross da calcio d'angolo.21:20

  150. 19'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:20

  151. 15'

    Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 1. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kasper Jørgensen.21:16

  153. 7'

    Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).21:08

  154. 7'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  155. 5'

    Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06

  156. 3'

    Rigore per Sporting Lisbona. Nestory Irankunda e'stato atterrato in area di rigore.21:04

  157. 3'

    Rigore concesso da Robert Ljubicic (LASK Linz) per un fallo in area.21:04

  159. 2'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).21:03

  160. Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).21:02

  161. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  162. Inizia il Primo tempo.21:01

  163. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  165. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio José Alvalade
    Città: Lisbona
    Capienza: 50044 spettatori19:48

Formazioni Sporting Lisbona - LASK

Sporting Lisbona
LASK
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (30) KAIQUE (P)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (20) MAXI ARAÚJO (D)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (77) ISSA DOUMBIA (C)
  • (8) JOÃO SIMÕES (C)
  • (5) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
  • (19) NESTORY IRANKUNDA (A)
  • (10) GENY CATAMO (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (21) PEDRO LIMA (C)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (4) SILAS ANDERSEN (C)
  • (31) LUÍS GUILHERME (A)
  • (9) RAFAEL NEL (A)
  • (28) JESSE DERRY (A)
  • (7) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (73) EDUARDO FELICÍSSIMO (C)
  • (55) IBRAHIMA BA (D)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (50) RODRIGO DIAS (D)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI LASK
  • (1) LUKAS JUNGWIRTH (P)
  • (16) ANDRÉS ANDRADE (D)
  • (4) XAVIER MBUYAMBA (D)
  • (43) ALEMÃO (D)
  • (30) SASCHA HORVATH (C)
  • (10) ROBERT LJUBICIC (C)
  • (20) KASPER JØRGENSEN (C)
  • (25) YVAN DIBANGO (C)
  • (11) SASA KALAJDZIC (A)
  • (9) KRYSTOF DANEK (A)
  • (27) CHRISTOPH LANG (A)
PANCHINA LASK
  • (45) NAEL KANE (C)
  • (21) MANOËL VERHAEGHE (D)
  • (3) MIGUEL FRECKLETON (D)
  • (39) CHRISTOF KATZMAYR (P)
  • (23) DANIEL ELFADLI (C)
  • (8) MOSES USOR (A)
  • (7) SAMUEL ADENIRAN (A)
  • (6) MELAYRO BOGARDE (D)
  • (29) FLORIAN FLECKER (A)
  • (33) TOBIAS SCHÜTZENAUER (P)
  • (18) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
ALLENATORE LASK
  • Dietmar Kühbauer
PREPARTITA

Sporting Lisbona - LASK è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - LASK sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente lo Sporting Lisbona si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il LASK si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Lo Sporting Lisbona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; il LASK ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9.

Sporting Lisbona e LASK è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Includendo i turni di qualificazione, lo Sporting CP e il LASK si sono affrontate cinque volte finora, con due vittorie per parte e un pareggio.
  • Lo Sporting CP è rimasto imbattuto nelle prime tre sfide contro il LASK (2V 1N), ma ha perso le due più recenti contro la formazione austriaca: 0-3 in trasferta nel dicembre 2019 (UEFA Europa League) e 1-4 in casa nell'ottobre 2020 (fase di qualificazione di UEFA Europa League).
  • Lo Sporting CP punta a vincere le prime tre partite di una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito solo nel 1962-63.
  • Il LASK ha perso le ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee, subendo 23 gol e segnandone solo tre. Questa sarà la terza trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per gli austriaci, che hanno perso entrambe le precedenti (1-2 contro il Górnik Zabrze nel 1965 e 0-1 contro l'AEK Atene nella prima giornata di questa edizione).
  • Lo Sporting CP ha vinto sei delle ultime sette partite casalinghe in UEFA Champions League (1P), tante vittorie quante ne aveva ottenute nelle precedenti 17 (6V 2N 9P).
  • Le squadre austriache hanno perso 19 delle ultime 23 partite di UEFA Champions League, con il LASK sconfitto in entrambe le gare disputate finora in questa stagione. Complessivamente, i club austriaci hanno perso 61 delle 98 partite giocate nella competizione (62.2%), la terza percentuale più alta tra le nazioni con almeno 50 gare disputate, dopo Svezia (64.3%) e Croazia (62.5%).
  • Kaique ha effettuato sei parate nella vittoria dello Sporting CP contro il Lens nell'ultimo turno (1.3 xGOT subiti). Il numero più alto per un portiere del club portoghese in una partita di UEFA Champions League chiusa con un clean sheet, dalla prestazione di Tiago nel dicembre 2008 (6 contro il Basilea).
  • Yvan Dibango ha fornito l'assist per tutti e tre i gol del LASK nella sconfitta per 3-6 contro il Liverpool nell'ultimo turno. Il camerunense è diventato il primo giocatore di sempre a servire tre assist al suo debutto in UEFA Champions League e il terzo giocatore africano a riuscirci dopo Samuel Eto’o nel settembre 2006 (contro il Levski Sofia) e Achraf Hakimi nell'ottobre 2018 (contro l'Atlético de Madrid).
  • Luis Suárez ha segnato in entrambe le partite di Champions League giocate in questa stagione (contro Galatasaray e Lens) e potrebbe eguagliare la striscia di gol consecutivi più lunga per un giocatore dello Sporting CP in Coppa dei Campioni/Champions League: tre, record detenuto da Nani (novembre 2014) e Sá Pinto (settembre 2000).
  • Solo Marko Raguz (6) ha segnato più gol di Florian Flecker (4) per il LASK nelle principali competizioni europee. Tre dei quattro gol di Flecker sono arrivati da subentrato, inclusa la doppietta contro il Liverpool nell'ultimo turno.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting LisbonaLASK
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati53
Gol totali subiti17
Media gol subiti per partita0.53.5
Percentuale possesso palla41.043.3
Numero totale di passaggi800736
Numero totale di passaggi riusciti665596
Tiri nello specchio della porta107
Percentuale di tiri in porta71.435.0
Numero totale di cross1532
Numero medio di cross riusciti43
Duelli per partita vinti9370
Duelli per partita persi86101
Corner subiti1018
Corner guadagnati46
Numero di punizioni a favore1910
Numero di punizioni concesse2522
Tackle totali3639
Percentuale di successo nei tackle58.351.3
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli23
Numero totale di cartellini rossi00

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