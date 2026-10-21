Incontro terminato, Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3.
Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3.22:58
Tentativo fallito. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Flávio Gonçalves con cross da calcio d'angolo.22:58
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Florian Flecker (LASK Linz).22:57
Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Fallo di Samuel Adeniran (LASK Linz).22:57
Flávio Gonçalves (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55
Fallo di Alessandro Schöpf (LASK Linz).22:55
Tiro respinto. Jesse Derry (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area.22:54
Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Samuel Adeniran (LASK Linz).22:53
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Luís Guilherme.22:52
Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51
Fallo di Moses Usor (LASK Linz).22:51
Gara riprende.22:51
Krystof Danek (LASK Linz) e' ammonito.22:51
Gara momentaneamente sospesa, Krystof Danek (LASK Linz) per infortunio.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:50
Tobias Schützenauer (LASK Linz) e' ammonito.22:49
Gol! Sporting Lisbona 2, LASK Linz 3. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.22:48
Tiro parato. Jesse Derry (Sporting Lisbona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luis Suárez.22:48
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:48
Fuorigioco. Samuel Adeniran(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.22:48
Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Alemão (LASK Linz).22:46
Fuorigioco. Xavier Mbuyamba(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.22:46
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:45
Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:45
Florian Flecker (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Tiro respinto. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Xavier Mbuyamba con suggerimento di testa.22:45
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:44
Tiro respinto. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Flecker.22:44
Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Alessandro Schöpf (LASK Linz).22:44
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).22:43
Sostituzione, LASK Linz. Florian Flecker sostituisce Kasper Jørgensen.22:43
Sostituzione, LASK Linz. Moses Usor sostituisce Sasa Kalajdzic.22:42
Tentativo fallito. Jesse Derry (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luis Suárez da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).22:41
Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Issa Doumbia.22:39
Sostituzione, Sporting Lisbona. Jesse Derry sostituisce Nestory Irankunda.22:39
Sostituzione, Sporting Lisbona. Luís Guilherme sostituisce Geny Catamo.22:39
Fallo di Flávio Gonçalves (Sporting Lisbona).22:37
Krystof Danek (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Flávio Gonçalves con cross.22:35
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nestory Irankunda.22:34
Tentativo fallito. Issa Doumbia (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Iván Fresneda con cross.22:32
Sasa Kalajdzic (LASK Linz) e' ammonito per fallo.22:31
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).22:31
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).22:30
Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).22:29
Alessandro Schöpf (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 3. Krystof Danek (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuel Adeniran in seguito a un contropiede.22:27
Sostituzione, Sporting Lisbona. Flávio Gonçalves sostituisce João Simões.22:26
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).22:26
Sasa Kalajdzic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26
Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Xavier Mbuyamba (LASK Linz).22:25
Sostituzione, LASK Linz. Samuel Adeniran sostituisce Christoph Lang.22:24
Sostituzione, LASK Linz. Alessandro Schöpf sostituisce Sascha Horvath.22:24
João Simões (Sporting Lisbona) e' ammonito.22:24
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).22:24
Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Issa Doumbia (Sporting Lisbona) e' ammonito.22:23
Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 2. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.22:22
Fuorigioco. Andrés Andrade(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.22:21
Fallo di Issa Doumbia (Sporting Lisbona).22:20
Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Kaique (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Alemão (LASK Linz).22:19
Tiro parato. Xavier Mbuyamba (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kasper Jørgensen con cross.22:19
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).22:18
Fallo di Nestory Irankunda (Sporting Lisbona).22:15
Xavier Mbuyamba (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Sostituzione, LASK Linz. Tobias Schützenauer sostituisce Lukas Jungwirth per infortunio.22:11
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Luis Suárez (Sporting Lisbona) per infortunio.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Lukas Jungwirth (LASK Linz) per infortunio.22:08
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:08
Lukas Jungwirth (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).22:05
Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, LASK Linz 1.22:05
Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, LASK Linz 1.21:48
Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:48
Tiro respinto. Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area.21:48
Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Sascha Horvath (LASK Linz) e' ammonito per fallo.21:45
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Sascha Horvath (LASK Linz).21:45
Tiro parato. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Krystof Danek.21:45
Kaique (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).21:44
Tiro parato. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sascha Horvath con cross.21:44
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Kaique (Sporting Lisbona).21:43
Tiro parato. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Robert Ljubicic.21:43
Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).21:42
Yvan Dibango (LASK Linz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42
Tentativo fallito. Andrés Andrade (LASK Linz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alemão con suggerimento di testa.21:41
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Yvan Dibango (LASK Linz).21:39
Tentativo fallito. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo con cross.21:38
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nestory Irankunda.21:36
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).21:36
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luis Suárez.21:36
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).21:35
Tiro respinto. Nestory Irankunda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Geny Catamo.21:35
Christoph Lang (LASK Linz) e' ammonito per fallo.21:34
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).21:34
Fuorigioco. Geny Catamo(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:33
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Yvan Dibango (LASK Linz).21:32
Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Luis Suárez e' colto in fuorigioco.21:28
João Simões (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Krystof Danek (LASK Linz).21:25
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).21:22
Sergi Altimira (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Yvan Dibango (LASK Linz).21:21
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Tentativo fallito. Kasper Jørgensen (LASK Linz) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Sascha Horvath con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:20
Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 1. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kasper Jørgensen.21:16
Fallo di Christoph Lang (LASK Linz).21:08
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Gol! Sporting Lisbona 1, LASK Linz 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06
Rigore per Sporting Lisbona. Nestory Irankunda e'stato atterrato in area di rigore.21:04
Rigore concesso da Robert Ljubicic (LASK Linz) per un fallo in area.21:04
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).21:03
Fallo di Sasa Kalajdzic (LASK Linz).21:02
Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori19:48
Sporting Lisbona - LASK è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - LASK sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente lo Sporting Lisbona si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il LASK si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Lo Sporting Lisbona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; il LASK ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9.
Sporting Lisbona e LASK è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Lisbona
|LASK
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|3
|Gol totali subiti
|1
|7
|Media gol subiti per partita
|0.5
|3.5
|Percentuale possesso palla
|41.0
|43.3
|Numero totale di passaggi
|800
|736
|Numero totale di passaggi riusciti
|665
|596
|Tiri nello specchio della porta
|10
|7
|Percentuale di tiri in porta
|71.4
|35.0
|Numero totale di cross
|15
|32
|Numero medio di cross riusciti
|4
|3
|Duelli per partita vinti
|93
|70
|Duelli per partita persi
|86
|101
|Corner subiti
|10
|18
|Corner guadagnati
|4
|6
|Numero di punizioni a favore
|19
|10
|Numero di punizioni concesse
|25
|22
|Tackle totali
|36
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|51.3
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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