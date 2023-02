DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Liverpool - Real madrid? La gara tra Liverpool e Real madrid si giocherà martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Liverpool - Real madrid? L'arbitro del match sarà István Kovács Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Liverpool - Real madrid sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Liverpool - Real madrid? La partita si gioca a Liverpool In che stadio si gioca Liverpool - Real madrid? Stadio Anfield Chi trasmette la partita Liverpool - Real madrid? La partita tra Liverpool e Real madrid verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Football Qual'è il risultato di Liverpool - Real Madrid? Al 59° minuto del secondo tempo il risultato di Liverpool - Real Madrid è 2-4

Liverpool – Real Madrid è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool – Real Madrid sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà il nostro Massimiliano Irrati.

Nella fase a gironi il Liverpool si trovava nel girone A dove si è qualificato come seconda dietro al Napoli, mentre il Real Madrid si trovava nel girone F qualificandosi come prima con 13 punti. Senza dubbio la sfida più affascinante degli ottavi: le due squadre finaliste dello scorso anno si ritrovano quest’anno agli ottavi di finale.

Il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti in conferenza stampa pre match ha così risposto alla domanda sui Reds di Jurgen Klopp: “Il ricordo della finale è bello, è stata una partita equilibrata, in cui loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il Liverpool. Ma domani è un’altra partita, e in questo caso non bisogna fare bene solo domani, ma nei 180 minuti. Mi aspetto una partita molto intensa, in cui non avremo tempo neppure per respirare, ma siamo preparati a questo. Chi mi preoccupa? Mi preoccupa il Liverpool, no Salah o Van Dijk”.

Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo. All. Klopp

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Junior. All. Ancelotti

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta TV e streaming

Liverpool-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 21 febbraio. In TV il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, canale Sky Sport Football. In streaming la partita sarà visibile su Mediaset Infinity plus e Now TV.