Atletico Madrid-Bruges: 4-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid
24 Febbraio 2026 ore 18:45
Atletico Madrid
4
Bruges
1
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
  1. 23' 1-0 Alexander Sørloth
  2. 36' 1-1 Joel Ordóñez
  3. 48' 2-1 Johnny Cardoso
  4. 76' 3-1 Alexander Sørloth
  5. 87' 4-1 Alexander Sørloth
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Atletico Madrid 4, Bruges 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 4, Bruges 1.20:35

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Romeo Vermant (Bruges) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kyriani Sabbe con cross.20:34

  4. 90'+1'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:32

  5. 90'+1'

    Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32

  7. 90'

    Tentativo fallito. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexander Sørloth in seguito a un contropiede.20:31

  9. 88'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da José María Giménez (Atletico Madrid).20:29

  10. 88'

    Sostituzione, Bruges. Bjorn Meijer sostituisce Brandon Mechele.20:29

  11. 87'

    Gol! Atletico Madrid 4, Bruges 1. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matteo Ruggeri con cross da calcio d'angolo.20:28

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).20:27

  13. 86'

    Tiro respinto. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Antoine Griezmann.20:27

  15. 85'

    Romeo Vermant (Bruges) e' ammonito.20:26

  16. 85'

    Marcos Llorente (Atletico Madrid) e' ammonito.20:26

  17. 84'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:25

  18. 84'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  19. 83'

    Tentativo fallito. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:24

  21. 83'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Rodrigo Mendoza sostituisce Johnny Cardoso.20:24

  22. 83'

    Sostituzione, Atletico Madrid. José María Giménez sostituisce Giuliano Simeone.20:24

  23. 82'

    Sostituzione, Bruges. Gustaf Nilsson sostituisce Christos Tzolis.20:23

  24. 82'

    Sostituzione, Bruges. Félix Lemaréchal sostituisce Joaquin Seys.20:23

  25. 81'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).20:22

  27. 80'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:21

  28. 80'

    Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  29. 79'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  30. 79'

    Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).20:20

  31. 76'

    Gol! Atletico Madrid 3, Bruges 1. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.20:17

  33. 71'

    Gara riprende.20:12

  34. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Christos Tzolis (Bruges) per infortunio.20:12

  35. 70'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Álex Baena.20:11

  36. 70'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nahuel Molina sostituisce Koke.20:11

  37. 67'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08

  39. 67'

    Fallo di Marcos Llorente (Atletico Madrid).20:08

  40. 66'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Hugo Vetlesen.20:07

  41. 65'

    Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.20:07

  42. 65'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  43. 65'

    Fallo di Carlos Forbs (Bruges).20:06

  45. 65'

    Tiro respinto. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area.20:06

  46. 64'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).20:05

  47. 64'

    Tiro respinto. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hans Vanaken.20:05

  48. 61'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).20:02

  49. 61'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  51. 60'

    Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  52. 60'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).20:02

  53. 58'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Antoine Griezmann sostituisce Julián Alvarez.19:59

  54. 57'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Matteo Ruggeri con cross.19:58

  55. 56'

    Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Álex Baena.19:57

  57. 56'

    Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matteo Ruggeri.19:57

  58. 52'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.19:53

  59. 48'

    Gol! Atletico Madrid 2, Bruges 1. Johnny Cardoso (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.19:49

  60. 47'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).19:48

  61. Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 1, Bruges 1.19:47

  63. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Atletico Madrid 1, Bruges 1.19:31

  64. 45'+1'

    Fuorigioco. Hans Vanaken(Bruges) prova il lancio lungo, ma Carlos Forbs e' colto in fuorigioco.19:31

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  66. 44'

    Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Tzolis.19:29

  67. 43'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Matteo Ruggeri.19:28

  69. 40'

    Joel Ordóñez (Bruges) e' ammonito per fallo.19:25

  70. 40'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25

  71. 40'

    Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).19:25

  72. 38'

    Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Tzolis con cross.19:23

  73. 36'

    Gol! Atletico Madrid 1, Bruges 1. Joel Ordóñez (Bruges) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.19:21

  75. 36'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).19:20

  76. 35'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).19:19

  77. 31'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Matteo Ruggeri con cross.19:15

  78. 27'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Álex Baena (Atletico Madrid).19:12

  79. 26'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).19:11

  81. 26'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  82. 25'

    Tiro respinto. Johnny Cardoso (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area.19:10

  83. 23'

    Gol! Atletico Madrid 1, Bruges 0. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Oblak in seguito a un contropiede.19:08

  84. 21'

    Fuorigioco. Matteo Ruggeri(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.19:06

  85. 21'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  87. 21'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).19:05

  88. 18'

    Tiro respinto. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hans Vanaken.19:03

  89. 13'

    Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Koke con cross.18:58

  90. 9'

    Tiro parato. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christos Tzolis.18:54

  91. 8'

    Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:53

  93. 4'

    Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joel Ordóñez.18:49

  94. 4'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).18:49

  95. 3'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  96. 3'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).18:47

  97. 2'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).18:46

  99. 2'

    Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  100. Inizia il Primo tempo.18:45

  101. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  103. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Riyadh Air Metropolitano
    Città: Madrid
    Capienza: 70460 spettatori17:35

Formazioni Atletico Madrid - Bruges

Atletico Madrid
Bruges
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (D)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (6) KOKE (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (21) OBED VARGAS (C)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (22) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (4) RODRIGO MENDOZA (C)
  • (11) THIAGO ALMADA (C)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (15) CLÉMENT LENGLET (D)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
TITOLARI BRUGES
  • (22) SIMON MIGNOLET (P)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (8) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (71) AXL DE CORTE (P)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
  • (24) VINCE OSUJI (D)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (19) GUSTAF NILSSON (A)
  • (14) BJORN MEIJER (D)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
ALLENATORE BRUGES
  • Ivan Leko
PREPARTITA

Atletico Madrid - Bruges è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Bruges sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Bruges si trova 19° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; Bruges ha segnato 15 gol e ne ha subiti 17.

Atletico Madrid e Bruges si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 1 volta, Bruges ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Atletico Madrid-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L’Atlético Madrid ha mancato il successo in tutte le ultime quattro partite contro il Club Brugge (3N, 1P); l’unica squadra contro cui ha registrato una serie senza vittorie più lunga in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni è il Real Madrid (sei, tra il 1959 e il 2017).
  • Il Club Brugge ha perso solo una delle ultime sette partite contro squadre spagnole in UEFA Champions League (1V, 5N), rimanendo imbattuto nelle quattro più recenti (1V, 3N), l’ultima sconfitta in casa contro il Real Madrid nel dicembre 2019.
  • L’Atlético Madrid ha superato il turno in nove delle precedenti 10 sfide a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League disputate su doppio confronto quando ha evitato la sconfitta in trasferta nella gara d’andata, incluse tutte e quattro quelle giocate con l’attuale allenatore Diego Simeone.
  • Il Club Brugge potrebbe diventare solo la seconda squadra belga di questo secolo a eliminare un’avversaria spagnola nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea, dopo l’Anderlecht, che ci è riuscito in due occasioni: nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2009/10 (contro l’Athletic Club) e negli ottavi di finale della UEFA Conference League 2022/23 (contro il Villarreal).
  • L’Atlético Madrid ha mancato il successo nelle ultime tre partite di UEFA Champions League (2N, 1P) e l’ultima volta che è rimasto per almeno quattro gare consecutive senza vittorie nella stessa edizione risale al 2022/23 (serie di cinque), in quella che è stata una delle sole due edizioni di Champions League in cui il club spagnolo non è riuscito a superare la fase a gironi sotto la guida di Diego Simeone (nel 2017/18 l’altro caso).
  • Il Club Brugge ha perso solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League sotto la guida di Ivan Leko (3V, 4N), con l’unica sconfitta arrivata contro la capolista di questa fase campionato, l’Arsenal. Inoltre, la squadra belga è imbattuta nelle ultime tre trasferte nella competizione con Leko allenatore (2V, 1N), e potrebbe arrivare a quattro gare esterne consecutive senza sconfitte con un singolo tecnico per la prima volta nel torneo.
  • Solo il PSG (8.2) ha una media di passaggi a partita che superano la linea difensiva superiore a quella dell’Atlético Madrid (8.1) nella UEFA Champions League in corso; tuttavia, la squadra spagnola ne ha effettuati soltanto cinque nella gara d’andata contro il Club Brugge – in nessuna partita di questa edizione ne ha registrati di meno (cinque anche contro l’Arsenal).
  • Il Club Brugge ha segnato 10 gol con giocatori di massimo 21 anni nella UEFA Champions League in corso, incluso uno di Nicolò Tresoldi nella gara d’andata di questo turno. Solo tre squadre hanno fatto meglio in una singola edizione: Barcellona nel 2008/09 (15), Borussia Dortmund nel 2020/21 (13) e Monaco nel 1997/98 (11).
  • Julián Alvarez ha preso parte a 27 gol nelle sue ultime 33 partite di UEFA Champions League (20G+7A), registrando inoltre 15 partecipazioni attive nelle ultime 16 partite con l’Atlético Madrid (12G+3A).
  • Nessun giocatore del Club Brugge conta più partecipazioni a gol (cinque – 2G+3A), Line Breaking Passes (passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria - 93) e palloni recuperati (46) rispetto a Hans Vanaken nella UEFA Champions League in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Atletico MadridBruges
Partite giocate99
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati2018
Gol totali subiti1820
Media gol subiti per partita2.02.2
Percentuale possesso palla52.045.9
Numero totale di passaggi46534293
Numero totale di passaggi riusciti40193680
Tiri nello specchio della porta5549
Percentuale di tiri in porta51.452.7
Numero totale di cross198100
Numero medio di cross riusciti4419
Duelli per partita vinti408359
Duelli per partita persi413330
Corner subiti3750
Corner guadagnati6123
Numero di punizioni a favore7375
Numero di punizioni concesse9586
Tackle totali141147
Percentuale di successo nei tackle57.457.1
Fuorigiochi totali138
Numero totale di cartellini gialli1710
Numero totale di cartellini rossi00

