Incontro terminato, Atletico Madrid 4, Bruges 1.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Atletico Madrid 4, Bruges 1.
Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 4, Bruges 1.20:35
Tiro parato. Romeo Vermant (Bruges) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kyriani Sabbe con cross.20:34
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:32
Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Tentativo fallito. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexander Sørloth in seguito a un contropiede.20:31
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da José María Giménez (Atletico Madrid).20:29
Sostituzione, Bruges. Bjorn Meijer sostituisce Brandon Mechele.20:29
Gol! Atletico Madrid 4, Bruges 1. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matteo Ruggeri con cross da calcio d'angolo.20:28
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).20:27
Tiro respinto. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Antoine Griezmann.20:27
Romeo Vermant (Bruges) e' ammonito.20:26
Marcos Llorente (Atletico Madrid) e' ammonito.20:26
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:25
Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Tentativo fallito. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:24
Sostituzione, Atletico Madrid. Rodrigo Mendoza sostituisce Johnny Cardoso.20:24
Sostituzione, Atletico Madrid. José María Giménez sostituisce Giuliano Simeone.20:24
Sostituzione, Bruges. Gustaf Nilsson sostituisce Christos Tzolis.20:23
Sostituzione, Bruges. Félix Lemaréchal sostituisce Joaquin Seys.20:23
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).20:22
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:21
Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).20:20
Gol! Atletico Madrid 3, Bruges 1. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.20:17
Gara riprende.20:12
Gara momentaneamente sospesa, Christos Tzolis (Bruges) per infortunio.20:12
Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Álex Baena.20:11
Sostituzione, Atletico Madrid. Nahuel Molina sostituisce Koke.20:11
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Marcos Llorente (Atletico Madrid).20:08
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Hugo Vetlesen.20:07
Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.20:07
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Carlos Forbs (Bruges).20:06
Tiro respinto. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area.20:06
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).20:05
Tiro respinto. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hans Vanaken.20:05
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).20:02
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).20:02
Sostituzione, Atletico Madrid. Antoine Griezmann sostituisce Julián Alvarez.19:59
Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Matteo Ruggeri con cross.19:58
Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Álex Baena.19:57
Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matteo Ruggeri.19:57
Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.19:53
Gol! Atletico Madrid 2, Bruges 1. Johnny Cardoso (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.19:49
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).19:48
Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 1, Bruges 1.19:47
Primo tempo terminato, Atletico Madrid 1, Bruges 1.19:31
Fuorigioco. Hans Vanaken(Bruges) prova il lancio lungo, ma Carlos Forbs e' colto in fuorigioco.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Tzolis.19:29
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Matteo Ruggeri.19:28
Joel Ordóñez (Bruges) e' ammonito per fallo.19:25
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).19:25
Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Tzolis con cross.19:23
Gol! Atletico Madrid 1, Bruges 1. Joel Ordóñez (Bruges) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).19:20
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).19:19
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Matteo Ruggeri con cross.19:15
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Álex Baena (Atletico Madrid).19:12
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).19:11
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tiro respinto. Johnny Cardoso (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area.19:10
Gol! Atletico Madrid 1, Bruges 0. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Oblak in seguito a un contropiede.19:08
Fuorigioco. Matteo Ruggeri(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.19:06
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).19:05
Tiro respinto. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hans Vanaken.19:03
Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Koke con cross.18:58
Tiro parato. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christos Tzolis.18:54
Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:53
Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joel Ordóñez.18:49
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).18:49
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).18:47
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).18:46
Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori17:35
Atletico Madrid - Bruges è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Bruges sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Bruges si trova 19° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; Bruges ha segnato 15 gol e ne ha subiti 17.
Atletico Madrid e Bruges si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 1 volta, Bruges ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Atletico Madrid-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Atletico Madrid
|Bruges
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|20
|18
|Gol totali subiti
|18
|20
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.2
|Percentuale possesso palla
|52.0
|45.9
|Numero totale di passaggi
|4653
|4293
|Numero totale di passaggi riusciti
|4019
|3680
|Tiri nello specchio della porta
|55
|49
|Percentuale di tiri in porta
|51.4
|52.7
|Numero totale di cross
|198
|100
|Numero medio di cross riusciti
|44
|19
|Duelli per partita vinti
|408
|359
|Duelli per partita persi
|413
|330
|Corner subiti
|37
|50
|Corner guadagnati
|61
|23
|Numero di punizioni a favore
|73
|75
|Numero di punizioni concesse
|95
|86
|Tackle totali
|141
|147
|Percentuale di successo nei tackle
|57.4
|57.1
|Fuorigiochi totali
|13
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND