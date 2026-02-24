Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Atletico Madrid - Bruges è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Bruges sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Bruges si trova 19° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; Bruges ha segnato 15 gol e ne ha subiti 17.

Atletico Madrid e Bruges si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 1 volta, Bruges ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Atletico Madrid-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atlético Madrid ha mancato il successo in tutte le ultime quattro partite contro il Club Brugge (3N, 1P); l’unica squadra contro cui ha registrato una serie senza vittorie più lunga in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni è il Real Madrid (sei, tra il 1959 e il 2017).

Il Club Brugge ha perso solo una delle ultime sette partite contro squadre spagnole in UEFA Champions League (1V, 5N), rimanendo imbattuto nelle quattro più recenti (1V, 3N), l’ultima sconfitta in casa contro il Real Madrid nel dicembre 2019.

L’Atlético Madrid ha superato il turno in nove delle precedenti 10 sfide a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League disputate su doppio confronto quando ha evitato la sconfitta in trasferta nella gara d’andata, incluse tutte e quattro quelle giocate con l’attuale allenatore Diego Simeone.

Il Club Brugge potrebbe diventare solo la seconda squadra belga di questo secolo a eliminare un’avversaria spagnola nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea, dopo l’Anderlecht, che ci è riuscito in due occasioni: nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2009/10 (contro l’Athletic Club) e negli ottavi di finale della UEFA Conference League 2022/23 (contro il Villarreal).

L’Atlético Madrid ha mancato il successo nelle ultime tre partite di UEFA Champions League (2N, 1P) e l’ultima volta che è rimasto per almeno quattro gare consecutive senza vittorie nella stessa edizione risale al 2022/23 (serie di cinque), in quella che è stata una delle sole due edizioni di Champions League in cui il club spagnolo non è riuscito a superare la fase a gironi sotto la guida di Diego Simeone (nel 2017/18 l’altro caso).

Il Club Brugge ha perso solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League sotto la guida di Ivan Leko (3V, 4N), con l’unica sconfitta arrivata contro la capolista di questa fase campionato, l’Arsenal. Inoltre, la squadra belga è imbattuta nelle ultime tre trasferte nella competizione con Leko allenatore (2V, 1N), e potrebbe arrivare a quattro gare esterne consecutive senza sconfitte con un singolo tecnico per la prima volta nel torneo.

Solo il PSG (8.2) ha una media di passaggi a partita che superano la linea difensiva superiore a quella dell’Atlético Madrid (8.1) nella UEFA Champions League in corso; tuttavia, la squadra spagnola ne ha effettuati soltanto cinque nella gara d’andata contro il Club Brugge – in nessuna partita di questa edizione ne ha registrati di meno (cinque anche contro l’Arsenal).

Il Club Brugge ha segnato 10 gol con giocatori di massimo 21 anni nella UEFA Champions League in corso, incluso uno di Nicolò Tresoldi nella gara d’andata di questo turno. Solo tre squadre hanno fatto meglio in una singola edizione: Barcellona nel 2008/09 (15), Borussia Dortmund nel 2020/21 (13) e Monaco nel 1997/98 (11).

Julián Alvarez ha preso parte a 27 gol nelle sue ultime 33 partite di UEFA Champions League (20G+7A), registrando inoltre 15 partecipazioni attive nelle ultime 16 partite con l’Atlético Madrid (12G+3A).

Nessun giocatore del Club Brugge conta più partecipazioni a gol (cinque – 2G+3A), Line Breaking Passes (passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria - 93) e palloni recuperati (46) rispetto a Hans Vanaken nella UEFA Champions League in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: