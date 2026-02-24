Incontro terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.
Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.22:50
Tiro respinto. Rodinei (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Clayton.22:50
Lorenzo Pirola (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:48
Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Aleix García con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:47
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:47
Tiro respinto. André Luiz (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lorenzo Scipioni.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).22:46
Sostituzione, Olympiacos. Bruno Onyemaechi sostituisce Gelson Martins.22:45
Sostituzione, Olympiacos. Clayton sostituisce Dani García.22:44
Tentativo fallito. Lorenzo Scipioni (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lorenzo Pirola.22:44
Fuorigioco. Arthur(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Edmond Tapsoba e' colto in fuorigioco.22:38
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:37
Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Christos Mouzakitis.22:35
Gara riprende.22:32
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Arthur sostituisce Lucas Vázquez per infortunio.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:31
Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Rodinei (Olympiacos).22:29
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Montrell Culbreath sostituisce Jonas Hofmann.22:28
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ezequiél Fernández sostituisce Exequiel Palacios.22:28
Tentativo fallito. André Luiz (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis.22:27
Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ernest Poku.22:26
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).22:25
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, Olympiacos. André Luiz sostituisce Chiquinho.22:21
Sostituzione, Olympiacos. Ayoub El Kaabi sostituisce Mehdi Taremi.22:21
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:18
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Santiago Hezze.22:18
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Ernest Poku.22:17
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Patrik Schick (Bayer Leverkusen).22:15
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).22:13
Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).22:12
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ernest Poku sostituisce Ibrahim Maza per infortunio.22:12
Fuorigioco. Christos Mouzakitis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.22:11
Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mehdi Taremi.22:05
Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:04
Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Santiago Hezze e' colto in fuorigioco.22:03
Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.22:01
Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Fallo di Dani García (Olympiacos).21:45
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fuorigioco. Janis Blaswich(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Alejandro Grimaldo e' colto in fuorigioco.21:43
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:41
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41
Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).21:37
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Fuorigioco. Exequiel Palacios(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Jonas Hofmann e' colto in fuorigioco.21:36
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Rodinei (Olympiacos).21:33
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:31
Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).21:20
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:16
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Dani García (Olympiacos).21:14
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:11
Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).21:09
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis da calcio d'angolo.21:07
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:07
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con passaggio filtrante.21:06
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Olympiacos).21:03
Tiro parato. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Vázquez.21:03
Fuorigioco. Santiago Hezze(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: BayArena
Città: Leverkusen
Capienza: 30210 spettatori19:49
Bayer Leverkusen - Olympiakos è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - Olympiakos sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Olympiakos si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14; Olympiakos ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.
Bayer Leverkusen e Olympiakos si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen ha vinto 2 volte, Olympiakos ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Bayer Leverkusen-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayer Leverkusen
|Olympiakos
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|2
|4
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|15
|10
|Gol totali subiti
|14
|16
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.8
|Percentuale possesso palla
|52.9
|41.9
|Numero totale di passaggi
|4978
|3270
|Numero totale di passaggi riusciti
|4360
|2494
|Tiri nello specchio della porta
|41
|34
|Percentuale di tiri in porta
|52.6
|42.0
|Numero totale di cross
|119
|219
|Numero medio di cross riusciti
|29
|45
|Duelli per partita vinti
|368
|445
|Duelli per partita persi
|392
|443
|Corner subiti
|39
|38
|Corner guadagnati
|42
|39
|Numero di punizioni a favore
|83
|88
|Numero di punizioni concesse
|80
|103
|Tackle totali
|136
|148
|Percentuale di successo nei tackle
|59.6
|60.8
|Fuorigiochi totali
|10
|22
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND