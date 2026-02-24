Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Bayer Leverkusen - Olympiakos è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Olympiakos sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Olympiakos si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14; Olympiakos ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

Bayer Leverkusen e Olympiakos si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen ha vinto 2 volte, Olympiakos ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bayer Leverkusen-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen e l’Olympiacos si sono affrontati in quattro occasioni in UEFA Champions League, con entrambe le squadre che hanno vinto due partite ciascuna. Tuttavia, la squadra tedesca ha vinto l’unica sfida finora disputata in Germania (2-0 nell’ottobre 2002).

L’Olympiacos ha vinto solo una delle 11 partite disputate in trasferta contro squadre tedesche nelle competizioni europee (1N, 9P), segnando appena cinque gol e senza mai riuscire a tenere la porta inviolata (24 gol subiti).

Nelle 191 occasioni in cui una squadra ha perso in casa con almeno due gol di scarto nella gara d’andata di un confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, solo due sono poi riuscite a passare il turno dopo la gara di ritorno: il Manchester United contro il PSG (ottavi di finale 2018/19, 3-3 complessivo) e l’Ajax contro il Benfica (quarti di finale 1968/69, 4-4 complessivo).

Il Bayer Leverkusen ha superato il turno in 20 delle 22 precedenti sfide a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dopo aver vinto la prima delle due gare, con le uniche eliminazioni arrivate contro l’Atlético Madrid nel 2014/15 (ottavi di finale di UEFA Champions League) e contro l’Udinese nel 1999/00 (sedicesimi di finale di Coppa UEFA).

L’Olympiacos è stato battuto 0-2 in casa nella gara d’andata di questo turno e potrebbe perdere entrambe le partite di un confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee senza segnare per la prima volta dal 2012/13 (0-3 e 0-1 contro il Levante nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League).

Dopo aver vinto le ultime due partite giocate fuori casa (contro Kairat e Ajax), l’Olympiacos potrebbe ottenere tre successi di fila in trasferta per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (82 trasferte disputate finora).

Kasper Hjulmand ha vinto il 44,4% delle partite di UEFA Champions League alla guida del Bayer Leverkusen (4V, 3N, 2P); la percentuale di vittorie più alta per un tecnico alla guida della squadra tedesca nella competizione (minimo 3 partite).

L’Olympiacos è la squadra che ha effettuato il maggior numero di pressioni ad alta intensità (3533) e recuperi offensivi (102) nella UEFA Champions League in corso. Nella gara d’andata di questo turno la squadra greca ha effettuato 497 pressioni ad alta intensità; il secondo valore più alto da parte di una squadra in una partita di questa edizione, dopo i 514 del Villarreal contro il Bayer Leverkusen.

Patrik Schick del Bayer Leverkusen ha segnato quattro gol in sette presenze in UEFA Champions League con Kasper Hjulmand allenatore, con una media di un gol ogni 107 minuti giocati. Il suo record nella competizione sotto tutti gli altri allenatori è di un gol in 27 presenze (media di un gol ogni 1552 minuti).

Solo Vitinha ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria - 146) rispetto ad Aleix García del Bayer Leverkusen (142) nella UEFA Champions League di questa stagione. 76 di questi passaggi hanno superato la linea d’attacco avversaria, record per un singolo giocatore nel torneo.

