Bayer Leverkusen-Olympiakos: 0-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio BayArena di Leverkusen
24 Febbraio 2026 ore 21:00
Bayer Leverkusen
0
Olympiakos
0
Partita finita
Arbitro: Michael Oliver
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.22:50

    3. 90'+5'

      Tiro respinto. Rodinei (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Clayton.22:50

    4. 90'+3'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:48

    5. 90'+3'

      Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:48

    6. 90'+3'

      Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

    7. 90'+2'

      Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Aleix García con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:47

    9. 90'+1'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:47

    10. 90'+1'

      Tiro respinto. André Luiz (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lorenzo Scipioni.22:47

    11. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46

    12. 90'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).22:46

    13. 89'

      Sostituzione, Olympiacos. Bruno Onyemaechi sostituisce Gelson Martins.22:45

    15. 89'

      Sostituzione, Olympiacos. Clayton sostituisce Dani García.22:44

    16. 89'

      Tentativo fallito. Lorenzo Scipioni (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lorenzo Pirola.22:44

    17. 83'

      Fuorigioco. Arthur(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Edmond Tapsoba e' colto in fuorigioco.22:38

    18. 82'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:37

    19. 79'

      Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Christos Mouzakitis.22:35

    21. 77'

      Gara riprende.22:32

    22. 77'

      Sostituzione, Bayer Leverkusen. Arthur sostituisce Lucas Vázquez per infortunio.22:32

    23. 76'

      Gara momentaneamente sospesa, Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:31

    24. 75'

      Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.22:30

    25. 74'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Rodinei (Olympiacos).22:29

    27. 73'

      Sostituzione, Bayer Leverkusen. Montrell Culbreath sostituisce Jonas Hofmann.22:28

    28. 73'

      Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ezequiél Fernández sostituisce Exequiel Palacios.22:28

    29. 72'

      Tentativo fallito. André Luiz (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis.22:27

    30. 71'

      Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ernest Poku.22:26

    31. 70'

      Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).22:25

    33. 70'

      Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

    34. 66'

      Sostituzione, Olympiacos. André Luiz sostituisce Chiquinho.22:21

    35. 66'

      Sostituzione, Olympiacos. Ayoub El Kaabi sostituisce Mehdi Taremi.22:21

    36. 63'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:18

    37. 63'

      Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Santiago Hezze.22:18

    39. 62'

      Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Ernest Poku.22:17

    40. 60'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

    41. 60'

      Fallo di Patrik Schick (Bayer Leverkusen).22:15

    42. 58'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).22:13

    43. 57'

      Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).22:12

    45. 57'

      Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

    46. 56'

      Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ernest Poku sostituisce Ibrahim Maza per infortunio.22:12

    47. 56'

      Fuorigioco. Christos Mouzakitis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.22:11

    48. 50'

      Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mehdi Taremi.22:05

    49. 49'

      Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

    51. 49'

      Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:04

    52. 48'

      Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Santiago Hezze e' colto in fuorigioco.22:03

    53. Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.22:01

    54. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0.21:45

    55. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

    57. 45'

      Fallo di Dani García (Olympiacos).21:45

    58. 45'

      Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

    59. 44'

      Fuorigioco. Janis Blaswich(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Alejandro Grimaldo e' colto in fuorigioco.21:43

    60. 41'

      Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:41

    61. 41'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41

    63. 37'

      Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).21:37

    64. 37'

      Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

    65. 37'

      Fuorigioco. Exequiel Palacios(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Jonas Hofmann e' colto in fuorigioco.21:36

    66. 34'

      Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

    67. 34'

      Fallo di Rodinei (Olympiacos).21:33

    69. 31'

      Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:31

    70. 31'

      Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

    71. 21'

      Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

    72. 21'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).21:20

    73. 16'

      Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

    75. 16'

      Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:16

    76. 14'

      Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

    77. 14'

      Fallo di Dani García (Olympiacos).21:14

    78. 12'

      Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:11

    79. 12'

      Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

    81. 10'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).21:09

    82. 8'

      Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis da calcio d'angolo.21:07

    83. 7'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:07

    84. 6'

      Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con passaggio filtrante.21:06

    85. 4'

      Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.21:04

    87. 4'

      Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Olympiacos).21:03

    88. 4'

      Tiro parato. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Vázquez.21:03

    89. 2'

      Fuorigioco. Santiago Hezze(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.21:02

    90. Inizia il Primo tempo.21:00

    91. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

    93. Dove si gioca la partita:

      Stadio: BayArena
      Città: Leverkusen
      Capienza: 30210 spettatori19:49

    Formazioni Bayer Leverkusen - Olympiakos

    Bayer Leverkusen
    Olympiakos
    TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
    • (28) JANIS BLASWICH (P)
    • (4) JARELL QUANSAH (D)
    • (8) ROBERT ANDRICH (D)
    • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
    • (25) EXEQUIEL PALACIOS (C)
    • (24) ALEIX GARCÍA (C)
    • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
    • (21) LUCAS VÁZQUEZ (C)
    • (30) IBRAHIM MAZA (A)
    • (14) PATRIK SCHICK (A)
    • (7) JONAS HOFMANN (A)
    PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
    • (15) TIM OERMANN (D)
    • (16) AXEL TAPE (D)
    • (6) EZEQUIÉL FERNÁNDEZ (C)
    • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
    • (18) JONAS OMLIN (P)
    • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
    • (13) ARTHUR (D)
    • (19) ERNEST POKU (A)
    • (36) NIKLAS LOMB (P)
    ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
    • Kasper Hjulmand
    TITOLARI OLYMPIAKOS
    • (88) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
    • (23) RODINEI (D)
    • (5) LORENZO PIROLA (D)
    • (3) FRANCISCO ORTEGA (D)
    • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
    • (22) CHIQUINHO (C)
    • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
    • (10) GELSON MARTINS (C)
    • (14) DANI GARCÍA (C)
    • (99) MEHDI TAREMI (A)
    PANCHINA OLYMPIAKOS
    • (8) DIOGO NASCIMENTO (C)
    • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
    • (67) ARGIRIS LIATSIKOURAS (C)
    • (16) LORENZO SCIPIONI (C)
    • (19) CLAYTON (A)
    • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
    • (1) ALEXANDROS PASCHALAKIS (P)
    • (9) AYOUB EL KAABI (A)
    • (31) NIKOLAOS BOTIS (P)
    • (20) COSTINHA (D)
    • (6) ALEXIS KALOGEROPOULOS (D)
    • (17) ANDRÉ LUIZ (A)
    ALLENATORE OLYMPIAKOS
    • José Luis Mendilibar
    PREPARTITA

    Bayer Leverkusen - Olympiakos è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
    Arbitro di Bayer Leverkusen - Olympiakos sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

    Attualmente Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Olympiakos si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
    Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14; Olympiakos ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

    Bayer Leverkusen e Olympiakos si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen ha vinto 2 volte, Olympiakos ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

    Bayer Leverkusen-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Bayer Leverkusen e l’Olympiacos si sono affrontati in quattro occasioni in UEFA Champions League, con entrambe le squadre che hanno vinto due partite ciascuna. Tuttavia, la squadra tedesca ha vinto l’unica sfida finora disputata in Germania (2-0 nell’ottobre 2002).
    • L’Olympiacos ha vinto solo una delle 11 partite disputate in trasferta contro squadre tedesche nelle competizioni europee (1N, 9P), segnando appena cinque gol e senza mai riuscire a tenere la porta inviolata (24 gol subiti).
    • Nelle 191 occasioni in cui una squadra ha perso in casa con almeno due gol di scarto nella gara d’andata di un confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, solo due sono poi riuscite a passare il turno dopo la gara di ritorno: il Manchester United contro il PSG (ottavi di finale 2018/19, 3-3 complessivo) e l’Ajax contro il Benfica (quarti di finale 1968/69, 4-4 complessivo).
    • Il Bayer Leverkusen ha superato il turno in 20 delle 22 precedenti sfide a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dopo aver vinto la prima delle due gare, con le uniche eliminazioni arrivate contro l’Atlético Madrid nel 2014/15 (ottavi di finale di UEFA Champions League) e contro l’Udinese nel 1999/00 (sedicesimi di finale di Coppa UEFA).
    • L’Olympiacos è stato battuto 0-2 in casa nella gara d’andata di questo turno e potrebbe perdere entrambe le partite di un confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee senza segnare per la prima volta dal 2012/13 (0-3 e 0-1 contro il Levante nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League).
    • Dopo aver vinto le ultime due partite giocate fuori casa (contro Kairat e Ajax), l’Olympiacos potrebbe ottenere tre successi di fila in trasferta per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (82 trasferte disputate finora).
    • Kasper Hjulmand ha vinto il 44,4% delle partite di UEFA Champions League alla guida del Bayer Leverkusen (4V, 3N, 2P); la percentuale di vittorie più alta per un tecnico alla guida della squadra tedesca nella competizione (minimo 3 partite).
    • L’Olympiacos è la squadra che ha effettuato il maggior numero di pressioni ad alta intensità (3533) e recuperi offensivi (102) nella UEFA Champions League in corso. Nella gara d’andata di questo turno la squadra greca ha effettuato 497 pressioni ad alta intensità; il secondo valore più alto da parte di una squadra in una partita di questa edizione, dopo i 514 del Villarreal contro il Bayer Leverkusen.
    • Patrik Schick del Bayer Leverkusen ha segnato quattro gol in sette presenze in UEFA Champions League con Kasper Hjulmand allenatore, con una media di un gol ogni 107 minuti giocati. Il suo record nella competizione sotto tutti gli altri allenatori è di un gol in 27 presenze (media di un gol ogni 1552 minuti).
    • Solo Vitinha ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria - 146) rispetto ad Aleix García del Bayer Leverkusen (142) nella UEFA Champions League di questa stagione. 76 di questi passaggi hanno superato la linea d’attacco avversaria, record per un singolo giocatore nel torneo.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Bayer LeverkusenOlympiakos
    Partite giocate99
    Numero di partite vinte43
    Numero di partite perse24
    Numero di partite pareggiate32
    Gol totali segnati1510
    Gol totali subiti1416
    Media gol subiti per partita1.61.8
    Percentuale possesso palla52.941.9
    Numero totale di passaggi49783270
    Numero totale di passaggi riusciti43602494
    Tiri nello specchio della porta4134
    Percentuale di tiri in porta52.642.0
    Numero totale di cross119219
    Numero medio di cross riusciti2945
    Duelli per partita vinti368445
    Duelli per partita persi392443
    Corner subiti3938
    Corner guadagnati4239
    Numero di punizioni a favore8388
    Numero di punizioni concesse80103
    Tackle totali136148
    Percentuale di successo nei tackle59.660.8
    Fuorigiochi totali1022
    Numero totale di cartellini gialli1315
    Numero totale di cartellini rossi11

