Dopo un primo tempo all'arrembaggio, nel secondo tempo l'Inter crolla fisicamente sotto i colpi di un Bodo Glimt brillante e cinico. I norvegesi reggono e poi affondano il colpo, con Hauge prima, bravo a sfruttare un errore enorme di Akanji, e con Evjen poi, autore di un gol arrivato al termine di un'azione splendida. Bastoni prova a riaccendere le speranze, ma il Bodo controlla, gestisce e alla fine passa il turno.

Le scelte di Chivu: gioca Frattesi in mediana, avanti spazio per la coppia formata da Pio Esposito e Thuram. Ancora Luis Henrique a destra, dietro gioca Akanji con Bisseck e Bastoni.20:02

L'Inter insiste e spinge soprattutto sulle corsie laterali, il Bodo risulta molto compatto e ben organizzato.21:20

Termina a reti bianche la prima frazione di Inter-Bodo Glimt. I nerazzurri spingono con insistenza, creano e sfiorano la rete a più riprese, specialmente con Dimarco, Zielinski e Thuram. Il Bodo però regge in qualche modo, si difende con ordine e rientra negli spogliatoi con il risultato di 0-0.21:48

GOL! Inter-BODO GLIMT 0-2! Rete di Håkon EVJEN! Splendida azione del Bodo Glimt che raddoppia e di fatto blinda la qualificazione. Break veloce e cross fantastico di Hauge per Evjen che aggancia e lascia partire una conclusione incrociata di destro potente e precisa.22:32

PREPARTITA

Inter - Bodø/Glimt è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Bodø/Glimt sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente l'Inter si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L'Inter ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15.

Inter e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Inter-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La sconfitta dell'Inter all'andata contro il Bodø/Glimt è stata solo la seconda subita da una squadra italiana contro una norvegese in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Milan contro il Rosenborg nel dicembre 1996 (1-2).

Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal Lillestrøm nel primo turno del 1987/88 (contro il Linfield).

L'ultima squadra a qualificarsi in un doppio confronto a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo una sconfitta con almeno due gol di scarto nella gara d'andata giocata in trasferta è stato il Liverpool nel 2018/19 (contro il Barcellona in semifinale, 4-3 in aggregato). Da allora altre 11 squadre si sono trovate in questa situazione ma non sono riuscite a passare il turno.

Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra, al di fuori di quelle dei cinque maggiori campionati europei, a vincere quattro partite consecutive in un'edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro avversari provenienti da quei campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dopo l'Ajax nel 1971/72, che in quella stagione vinse la Coppa dei Campioni.

L'Inter – che deve recuperare due gol dalla gara d'andata – ha vinto con almeno due gol di scarto solo in sei delle 52 partite giocate nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League e non ha mai vinto una gara con tre o più gol di scarto nella fase a eliminazione diretta della competizione.

L'Inter ha vinto le prime quattro partite in UEFA Champions League sotto la guida di Christian Chivu, ma da allora ha perso quattro delle ultime cinque (1V). Tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell'Inter nella competizione, Chivu ha ora la percentuale di sconfitte più alta (44% - 4/9).

Il primo gol di Sondre Fet contro l'Inter nell'andata è arrivato al termine di un'azione da 16 passaggi; la sequenza più lunga che ha portato a un gol per il Bodø/Glimt in questa UEFA Champions League, nonché la sequenza più lunga che ha preceduto un gol subito dall'Inter in questa edizione.

Jens Petter Hauge ha segnato cinque gol col Bodø/Glimt in questa UEFA Champions League; nessun giocatore norvegese ne ha realizzati di più per un club norvegese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League (cinque anche per Frode Johnsen nel 2000/01 e John Carew nel 1999/00, entrambi con il Rosenborg).

Sulla base degli Expected Goals on Target subiti, due dei tre portieri che hanno evitato più reti (autogol esclusi) in questa stagione di UEFA Champions League sono Nikita Haikin del Bodø/Glimt (+4.6, primo in classifica) e Yann Sommer dell'Inter (+2.6, terzo).

Alessandro Bastoni (attualmente a quota 49)potrebbe diventare il primo giocatore italiano a disputare 50 gare da titolare con l'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League e solamente il quinto giocatore di movimento a raggiungere questo traguardo con la squadra nerazzurra (dopo Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Iván Córdoba e Lautaro Martínez).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: