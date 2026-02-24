Dopo un primo tempo all'arrembaggio, nel secondo tempo l'Inter crolla fisicamente sotto i colpi di un Bodo Glimt brillante e cinico. I norvegesi reggono e poi affondano il colpo, con Hauge prima, bravo a sfruttare un errore enorme di Akanji, e con Evjen poi, autore di un gol arrivato al termine di un'azione splendida. Bastoni prova a riaccendere le speranze, ma il Bodo controlla, gestisce e alla fine passa il turno.
Nel prossimo turno di campionato l'Inter se la dovrà vedere con il Genoa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta del match tra Inter e Bodo Glimt, arrivederci al prossimo turno di Champions League.22:53
Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:39
78'
Sostituzione Bodo Glimt: esce Kasper Høgh, entra Andreas Helmersen.22:37
78'
Sostituzione Bodo Glimt: esce Ole Didrik Blomberg, entra Isak Määttä.22:37
76'
GOL! INTER-Bodo Glimt 1-2! Rete di Alessandro BASTONI! Calcio d'angolo battuto ancora una volta in maniera perfetta da Dimarco per Bisseck che schiaccia. Haikin pare, Bonny sulla respinta la strozza, ma la palla diventa buona per Bastoni che in qualche modo riesce ad insaccarla.
GOL! Inter-BODO GLIMT 0-2! Rete di Håkon EVJEN! Splendida azione del Bodo Glimt che raddoppia e di fatto blinda la qualificazione. Break veloce e cross fantastico di Hauge per Evjen che aggancia e lascia partire una conclusione incrociata di destro potente e precisa.22:32
70'
Ennesimo spunto splendido di Dimarco che serve Akanji che tira di prima intenzione con il destro: la palla termina sul palo.22:27
68'
Cartellino giallo per Jostein Gundersen.22:25
66'
Ci prova Akanji di testa, bravo Hogh a chiudere in angolo.22:23
63'
Sostituzione Inter: esce Luis Henrique, entra Andy Diouf.22:21
63'
Sostituzione Inter: esce Piotr Zielinski, entra Petar Sucic.22:21
Ci prova Pio Esposito con il destro incrociato, palla di poco fuori a lato.22:18
58'
GOL! Inter-BODO GLIMT 0-1! Rete di Jens Petter HAUGE! Errore clamoroso di Akanji in costruzione, ne approfitta Blomberg che riconquista palla e conclude con il destro. Sommer para, ma sulla respinta Hauge deposita in rete.22:18
54'
Cross di Dimarco, sponda di Frattesi e intervento decisivo di Bjortfut che chiude in angolo.22:16
50'
Ci prova Dimarco con il mancino direttamente da punizione, conclusione che si rivela però lenta e centrale.22:08
46'
Inizia il secondo tempo di INTER-BODO GLIMT!22:03
Inn asa Inter scalpitano ovviamente Bonny e Carlos Augusto in vista della seconda frazione.21:49
Termina a reti bianche la prima frazione di Inter-Bodo Glimt. I nerazzurri spingono con insistenza, creano e sfiorano la rete a più riprese, specialmente con Dimarco, Zielinski e Thuram. Il Bodo però regge in qualche modo, si difende con ordine e rientra negli spogliatoi con il risultato di 0-0.21:48
45'+1'
Finisce il primo tempo di INTER-BODO GLIMT!21:47
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:47
42'
Azione confusa dell'Inter che si conclude con un'altra conclusione di Dimarco, stavolta però parecchio imprecisa e che termina abbondantemente sopra la traversa.21:44
38'
Possesso palla prolungato dell'Inter che prova a trovare spazi, il Bodo però continua a non mollare di un centimetro e a concedere pochissimo.21:39
34'
Tunnel e destro a giro splendido di Zielinski, palla di poco fuori a lato.21:33
32'
Ci prova Pio Esposito con il destro, respinge la linea difensiva del Bodo21:33
29'
Angolo fantasitco di Dimarco e Frattesi che stacca alla perfezione, bravissimo Haikin a respingere ancora una volta.21:29
25'
Calcio d'angolo ottimo di ZIelinski, ma Bastoni da posizione ravvicinata non riesce ad inquadrare lo specchio.21:24
22'
Continue verticalizzazioni e cambi di gioco da parte dei nerazzurri che provano a stressare costantemente la linea difensiva del Bodo che però regge.21:23
18'
L'Inter insiste e spinge soprattutto sulle corsie laterali, il Bodo risulta molto compatto e ben organizzato.21:20
15'
Bravissimo Thuram a liberarsi di un paio di avversari e a concludere con il destro, ancora una volta bene Haikin nella respinta. Il Bodo si salva.21:16
11'
Ancora una volta pericoloso Dimarco: questa volta l'esterno mancino si mette in proprio e conclude verso lo specchio, bravo Haikin a respingere.21:13
7'
Bravo a sovrapporsi Luis Henrique e a crossare per Frattesi che conclude con il destro di prima intenzione, riesce a respingere Bjorkan.21:08
4'
Subito grande spunto di Dimarco che lascia partire un cross preciso per Pio Esposito che, di testa e da posizione ravvicinata, non riesce ad inquadrare la porta di poco.21:04
1'
Inizia il primo tempo di INTER-BODO GLIMT!21:00
Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal Lillestrøm nel primo turno del 1987/88 (contro il Linfield).20:06
La sconfitta dell'Inter all'andata contro il Bodø/Glimt è stata solo la seconda subita da una squadra italiana contro una norvegese in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Milan contro il Rosenborg nel dicembre 1996 (1-2).20:05
Le scelte di Knutsen: giocano Hauge e Blomberg a supporto di Hogh. Confermato Bjorkan in difesa a sintra, gioca Evjen in mezzo al campo.20:04
Le scelte di Chivu: gioca Frattesi in mediana, avanti spazio per la coppia formata da Pio Esposito e Thuram. Ancora Luis Henrique a destra, dietro gioca Akanji con Bisseck e Bastoni.20:02
Panchina Bodo Glimt: 12 Di Gennaro, 13 J. Martínez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sučić, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 47 Lavelli20:01
Panchina Inter: 12 Di Gennaro, 13 J. Martínez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sučić, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 47 Lavelli.20:01
Formazione INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 23 Barella, 32 Dimarco; 94 P. Esposito, 9 Thuram.20:00
All'andata le due squadre si sono date battaglia in una sfida ricca di gol, terminata con il risultato di 3-1 per il Bodo Glimt.19:59
Benvenuti alla diretta del match tra Inter e Bodo Glimt, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League.19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori19:59
Formazioni Inter - Bodø/Glimt
Inter
Bodø/Glimt
TITOLARI INTER
(1) YANN SOMMER (P)
(95) ALESSANDRO BASTONI (D)
(31) YANN BISSECK (D)
(25) MANUEL AKANJI (D)
(32) FEDERICO DIMARCO (C)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(11) LUIS HENRIQUE (C)
(16) DAVIDE FRATTESI (C)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(9) MARCUS THURAM (A)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
PANCHINA INTER
(12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
(8) PETAR SUCIC (C)
(47) MATTEO LAVELLI (A)
(2) DENZEL DUMFRIES (D)
(30) CARLOS AUGUSTO (D)
(36) MATTEO DARMIAN (D)
(15) FRANCESCO ACERBI (D)
(14) ANGE-YOAN BONNY (A)
(17) ANDY DIOUF (C)
(13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(6) STEFAN DE VRIJ (D)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
TITOLARI BODø/GLIMT
(12) NIKITA HAIKIN (P)
(6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
(20) FREDRIK SJØVOLD (D)
(15) FREDRIK BJØRKAN (D)
(4) ODIN BJØRTUFT (D)
(19) SONDRE FET (C)
(7) PATRICK BERG (C)
(26) HÅKON EVJEN (C)
(10) JENS PETTER HAUGE (A)
(11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
(9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
(45) ISAK SJONG (P)
(23) MAGNUS RIISNÆS (C)
(5) HAITAM ALEESAMI (D)
(22) ANDERS KLYNGE (C)
(1) JULIAN FAYE LUND (P)
(24) DANIEL BASSI (A)
(8) SONDRE AUKLEND (C)
(21) ANDREAS HELMERSEN (A)
(14) ULRIK SALTNES (C)
(25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
(94) AUGUST MIKKELSEN (A)
(2) VILLADS NIELSEN (D)
ALLENATORE BODø/GLIMT
Kjetil Knutsen
PREPARTITA
Inter - Bodø/Glimt è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Bodø/Glimt sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente l'Inter si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). L'Inter ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15.
Inter e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.
Inter-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La sconfitta dell'Inter all'andata contro il Bodø/Glimt è stata solo la seconda subita da una squadra italiana contro una norvegese in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Milan contro il Rosenborg nel dicembre 1996 (1-2).
Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra norvegese a superare un turno a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal Lillestrøm nel primo turno del 1987/88 (contro il Linfield).
L'ultima squadra a qualificarsi in un doppio confronto a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo una sconfitta con almeno due gol di scarto nella gara d'andata giocata in trasferta è stato il Liverpool nel 2018/19 (contro il Barcellona in semifinale, 4-3 in aggregato). Da allora altre 11 squadre si sono trovate in questa situazione ma non sono riuscite a passare il turno.
Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra, al di fuori di quelle dei cinque maggiori campionati europei, a vincere quattro partite consecutive in un'edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro avversari provenienti da quei campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dopo l'Ajax nel 1971/72, che in quella stagione vinse la Coppa dei Campioni.
L'Inter – che deve recuperare due gol dalla gara d'andata – ha vinto con almeno due gol di scarto solo in sei delle 52 partite giocate nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League e non ha mai vinto una gara con tre o più gol di scarto nella fase a eliminazione diretta della competizione.
L'Inter ha vinto le prime quattro partite in UEFA Champions League sotto la guida di Christian Chivu, ma da allora ha perso quattro delle ultime cinque (1V). Tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell'Inter nella competizione, Chivu ha ora la percentuale di sconfitte più alta (44% - 4/9).
Il primo gol di Sondre Fet contro l'Inter nell'andata è arrivato al termine di un'azione da 16 passaggi; la sequenza più lunga che ha portato a un gol per il Bodø/Glimt in questa UEFA Champions League, nonché la sequenza più lunga che ha preceduto un gol subito dall'Inter in questa edizione.
Jens Petter Hauge ha segnato cinque gol col Bodø/Glimt in questa UEFA Champions League; nessun giocatore norvegese ne ha realizzati di più per un club norvegese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League (cinque anche per Frode Johnsen nel 2000/01 e John Carew nel 1999/00, entrambi con il Rosenborg).
Sulla base degli Expected Goals on Target subiti, due dei tre portieri che hanno evitato più reti (autogol esclusi) in questa stagione di UEFA Champions League sono Nikita Haikin del Bodø/Glimt (+4.6, primo in classifica) e Yann Sommer dell'Inter (+2.6, terzo).
Alessandro Bastoni (attualmente a quota 49)potrebbe diventare il primo giocatore italiano a disputare 50 gare da titolare con l'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League e solamente il quinto giocatore di movimento a raggiungere questo traguardo con la squadra nerazzurra (dopo Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Iván Córdoba e Lautaro Martínez).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: