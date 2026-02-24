Incontro terminato, Newcastle 3, Qarabağ 2.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Newcastle 3, Qarabağ 2.
Secondo tempo terminato, Newcastle 3, Qarabağ 2.22:49
Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nick Woltemade.22:48
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Toral Bayramov (Qarabağ).22:48
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Lewis Hall (Newcastle).22:46
Tiro respinto. Musa Qurbanli (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area.22:46
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sandro Tonali con cross da calcio d'angolo.22:45
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:45
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:44
Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Anthony Gordon.22:44
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42
Fallo di Toral Bayramov (Qarabağ).22:42
Sostituzione, Newcastle. Leo Shahar sostituisce Jacob Murphy.22:42
Tiro parato. Musa Qurbanli (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kady Borges.22:40
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alex Murphy.22:37
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).22:36
Pedro Bicalho (Qarabağ) e' ammonito per fallo.22:35
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Gordon.22:35
Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Elvin Cafarquliyev.22:34
Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Marko Jankovic.22:33
Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Abdellah Zoubir.22:33
Tiro respinto. Alex Murphy (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Sandro Tonali con cross.22:31
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:30
Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Anthony Gordon.22:30
Tiro respinto. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.22:29
Tentativo fallito. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kady Borges da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).22:28
Sostituzione, Newcastle. Yoane Wissa sostituisce William Osula.22:28
Tentativo fallito. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Harvey Barnes.22:27
Gara riprende.22:24
Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Camilo Durán per infortunio.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Camilo Durán (Qarabağ) per infortunio.22:22
Fallo di Dan Burn (Newcastle).22:22
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Badavi Hüseynov (Qarabağ).22:21
Tiro respinto. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Sandro Tonali con cross.22:21
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).22:21
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe Willock.22:20
Sostituzione, Qarabağ. Kady Borges sostituisce Joni Montiel.22:17
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).22:14
Tiro parato. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:14
Gol! Newcastle 3, Qarabağ 2. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:12
Tiro respinto. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.22:12
Rigore parato! Marko Jankovic (Qarabağ) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12
Rigore concesso da Dan Burn (Newcastle) per un fallo di mano in area.22:11
Fallo di William Osula (Newcastle).22:10
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Sostituzione, Newcastle. Anthony Gordon sostituisce Joelinton.22:09
Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Sven Botman.22:08
Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Kieran Trippier.22:08
Gol! Newcastle 3, Qarabağ 1. Sven Botman (Newcastle) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kieran Trippier con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).22:06
Gol! Newcastle 2, Qarabağ 1. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joni Montiel.22:05
Fallo di Joelinton (Newcastle).22:04
Joni Montiel (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:04
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:01
Tiro respinto. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di destro da fuori area.22:01
Fallo di Joelinton (Newcastle).22:00
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Inizia il Secondo tempo Newcastle 2, Qarabağ 0.22:00
Primo tempo terminato, Newcastle 2, Qarabağ 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:44
Fallo di Joelinton (Newcastle).21:44
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Fuorigioco. Kevin Medina(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.21:42
Tentativo fallito. Badavi Hüseynov (Qarabağ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joni Montiel con cross da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:40
Tiro parato. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Joni Montiel con passaggio filtrante.21:40
Tiro parato. Sven Botman (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kieran Trippier.21:40
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).21:40
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).21:37
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Tentativo fallito. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nick Woltemade con passaggio filtrante.21:36
Tentativo fallito. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:34
Jacob Murphy (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Kevin Medina (Qarabağ).21:31
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Joelinton (Newcastle).21:30
Tentativo fallito. Matheus Silva (Qarabağ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic con cross da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:29
Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Camilo Durán e' colto in fuorigioco.21:27
Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).21:12
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).21:10
Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).21:07
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Gol! Newcastle 2, Qarabağ 0. Joelinton (Newcastle) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Harvey Barnes con cross.21:05
Gol! Newcastle 1, Qarabağ 0. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:04
Tiro parato. William Osula (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Harvey Barnes.21:04
Tiro respinto. Dan Burn (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Nick Woltemade.21:04
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Fallo di Dani Bolt (Qarabağ).21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. James' Park
Città: Newcastle
Capienza: 52405 spettatori19:55
Newcastle United - Qarabag è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Qarabag sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|11
|Falli fischiati
|316
|Fuorigioco
|21
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|45
|Espulsioni
|5
|Cartellini per partita
|4.7
|Falli per cartellino
|6.0
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie A
|Genoa-Lecce 0-0
|14-09-2025
|Serie A
|Pisa-Udinese 0-1
|27-09-2025
|Serie B
|Cesena-Palermo 1-1
|18-10-2025
|Serie A
|Roma-Inter 0-1
|30-10-2025
|Serie A
|Pisa-Lazio 0-0
|30-11-2025
|Serie A
|Roma-Napoli 0-1
|14-12-2025
|Serie A
|Bologna-Juventus 0-1
|04-01-2026
|Serie A
|Lazio-Napoli 0-2
|11-01-2026
|Serie A
|Fiorentina-Milan 1-1
|17-01-2026
|Serie A
|Cagliari-Juventus 1-0
|01-02-2026
|Serie A
|Cremonese-Inter 0-2
|07-02-2026
|Serie A
|Genoa-Napoli 2-3
Attualmente Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Qarabag si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 21.
Newcastle United e Qarabag è la prima che si affrontano in campionato.
Newcastle United-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Newcastle United
|Qarabag
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|5
|3
|Numero di partite perse
|2
|5
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|23
|14
|Gol totali subiti
|8
|27
|Media gol subiti per partita
|0.9
|3.0
|Percentuale possesso palla
|48.9
|45.7
|Numero totale di passaggi
|3858
|3617
|Numero totale di passaggi riusciti
|3170
|2963
|Tiri nello specchio della porta
|62
|35
|Percentuale di tiri in porta
|65.3
|57.4
|Numero totale di cross
|156
|99
|Numero medio di cross riusciti
|42
|18
|Duelli per partita vinti
|389
|407
|Duelli per partita persi
|383
|397
|Corner subiti
|58
|64
|Corner guadagnati
|46
|36
|Numero di punizioni a favore
|91
|129
|Numero di punizioni concesse
|87
|60
|Tackle totali
|127
|141
|Percentuale di successo nei tackle
|55.9
|58.9
|Fuorigiochi totali
|12
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND