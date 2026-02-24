Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Newcastle United - Qarabag è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle United - Qarabag sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 316 Fuorigioco 21 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 45 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3

Attualmente Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Qarabag si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 21.

Newcastle United e Qarabag è la prima che si affrontano in campionato.

Newcastle United-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Con la vittoria del Newcastle nella gara d’andata, le squadre inglesi hanno vinto nove delle 10 partite contro il Qarabağ nelle principali competizioni europee (1N). Il punteggio aggregato di queste nove vittorie è 33-2.

Il Qarabağ ha perso tutte le cinque trasferte precedenti contro squadre inglesi con un punteggio aggregato di 1-19 e senza segnare nelle quattro più recenti.

Il Newcastle detiene un vantaggio di cinque gol in questa sfida contro il Qarabağ – l’ultima volta che la squadra inglese ha vinto una sfida andata e ritorno a eliminazione diretta in una grande competizione europea con un vantaggio almeno uguale risale alla Coppa UEFA 2004/05 (7-1 contro l’Olympiakos FC negli ottavi di finale), mentre la sua vittoria aggregata più larga di sempre è di otto gol, ottenuta contro il Royal Antwerp nella Coppa UEFA 1994/95 (10-2 nella gara d’andata).

Nessuna squadra nella storia delle principali competizioni europee ha perso la gara d’andata di una sfida a eliminazione diretta su doppio incontro con uno scarto di almeno cinque gol ed è poi riuscita a passare il turno – questa inoltre sarà la 301ª volta che una squadra affronta la gara di ritorno dopo una sconfitta con almeno cinque gol subiti nella gara d’andata.

Il Qarabağ ha subito sei gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (contro Liverpool e Newcastle), diventando una delle sole tre squadre di questo secolo a subire almeno sei gol in partite consecutive nella stessa edizione, dopo il Maccabi Haifa nel 2022/23 e la Dinamo Zagabria nel 2011/12.

Il Newcastle ha vinto cinque delle nove partite disputate in questa UEFA Champions League (2N, 2P) e potrebbe arrivare a sei per la prima volta in una singola edizione (cinque, ma in 12 partite, anche nel 2002/03).

Il Newcastle ha segnato in ciascuna delle ultime 11 partite disputate in UEFA Champions League (25 gol realizzati); solo il Bayern Monaco (15) ha attualmente una serie più lunga di partite consecutive con almeno una rete realizzata nel torneo.

Il Qarabağ ha subito 27 gol in nove partite nella UEFA Champions League in corso, solo uno in meno rispetto al record negativo di gol subiti da una squadra in una singola edizione della moderna edizione del torneo (dal 1992/93): 28, il Bayer Leverkusen nel 2001/02 (17 partite disputate).

Anthony Gordon del Newcastle ha segnato 10 gol in 15 presenze in UEFA Champions League diventando il secondo giocatore inglese più veloce a raggiungere la doppia cifra di reti nella competizione, dietro soltanto a Harry Kane (12 presenze).

Anthony Gordon ha segnato 10 gol col Newcastle nella UEFA Champions League in corso; gli unici giocatori ad aver realizzato più reti per un club inglese in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League sono Ruud van Nistelrooy (12 col Manchester United nel 2002/03) e Erling Haaland (12 per il Manchester City nel 2022/23).

