Newcastle United-Qarabag: 3-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. James' Park di Newcastle
24 Febbraio 2026 ore 21:00
Newcastle United
3
Qarabag
2
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 4' 1-0 Sandro Tonali
  2. 6' 2-0 Joelinton
  3. 50' 2-1 Camilo Durán
  4. 52' 3-1 Sven Botman
  5. 57' 3-2 Elvin Cafarquliyev
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Newcastle 3, Qarabağ 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Newcastle 3, Qarabağ 2.22:49

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nick Woltemade.22:48

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Toral Bayramov (Qarabağ).22:48

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Lewis Hall (Newcastle).22:46

  6. 90'+1'

    Tiro respinto. Musa Qurbanli (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area.22:46

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sandro Tonali con cross da calcio d'angolo.22:45

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:45

  10. 90'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:44

  11. 90'

    Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Anthony Gordon.22:44

  12. 88'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42

  13. 88'

    Fallo di Toral Bayramov (Qarabağ).22:42

  15. 87'

    Sostituzione, Newcastle. Leo Shahar sostituisce Jacob Murphy.22:42

  16. 85'

    Tiro parato. Musa Qurbanli (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kady Borges.22:40

  17. 83'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alex Murphy.22:37

  18. 82'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  19. 82'

    Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).22:36

  21. 80'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) e' ammonito per fallo.22:35

  22. 80'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Gordon.22:35

  23. 79'

    Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Elvin Cafarquliyev.22:34

  24. 79'

    Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Marko Jankovic.22:33

  25. 79'

    Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Abdellah Zoubir.22:33

  27. 76'

    Tiro respinto. Alex Murphy (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Sandro Tonali con cross.22:31

  28. 75'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:30

  29. 75'

    Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Anthony Gordon.22:30

  30. 75'

    Tiro respinto. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.22:29

  31. 74'

    Tentativo fallito. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kady Borges da calcio d'angolo.22:29

  33. 74'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).22:28

  34. 73'

    Sostituzione, Newcastle. Yoane Wissa sostituisce William Osula.22:28

  35. 72'

    Tentativo fallito. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Harvey Barnes.22:27

  36. 69'

    Gara riprende.22:24

  37. 69'

    Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Camilo Durán per infortunio.22:24

  39. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Camilo Durán (Qarabağ) per infortunio.22:22

  40. 67'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).22:22

  41. 67'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  42. 67'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Badavi Hüseynov (Qarabağ).22:21

  43. 67'

    Tiro respinto. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Sandro Tonali con cross.22:21

  45. 66'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).22:21

  46. 66'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe Willock.22:20

  47. 62'

    Sostituzione, Qarabağ. Kady Borges sostituisce Joni Montiel.22:17

  48. 59'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).22:14

  49. 59'

    Tiro parato. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:14

  51. 57'

    Gol! Newcastle 3, Qarabağ 2. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:12

  52. 57'

    Tiro respinto. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.22:12

  53. 57'

    Rigore parato! Marko Jankovic (Qarabağ) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12

  54. 56'

    Rigore concesso da Dan Burn (Newcastle) per un fallo di mano in area.22:11

  55. 55'

    Fallo di William Osula (Newcastle).22:10

  57. 55'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  58. 54'

    Sostituzione, Newcastle. Anthony Gordon sostituisce Joelinton.22:09

  59. 54'

    Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Sven Botman.22:08

  60. 54'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Kieran Trippier.22:08

  61. 52'

    Gol! Newcastle 3, Qarabağ 1. Sven Botman (Newcastle) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kieran Trippier con cross da calcio d'angolo.22:07

  63. 52'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).22:06

  64. 50'

    Gol! Newcastle 2, Qarabağ 1. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joni Montiel.22:05

  65. 49'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).22:04

  66. 49'

    Joni Montiel (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04

  67. 49'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:04

  69. 49'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  70. 47'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).22:01

  71. 46'

    Tiro respinto. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di destro da fuori area.22:01

  72. 46'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).22:00

  73. 46'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  75. Inizia il Secondo tempo Newcastle 2, Qarabağ 0.22:00

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Newcastle 2, Qarabağ 0.21:45

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  78. 45'

    Tentativo fallito. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:44

  79. 44'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).21:44

  81. 44'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44

  82. 43'

    Fuorigioco. Kevin Medina(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.21:42

  83. 41'

    Tentativo fallito. Badavi Hüseynov (Qarabağ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joni Montiel con cross da calcio d'angolo.21:41

  84. 41'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:40

  85. 41'

    Tiro parato. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Joni Montiel con passaggio filtrante.21:40

  87. 41'

    Tiro parato. Sven Botman (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kieran Trippier.21:40

  88. 40'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).21:40

  89. 38'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).21:37

  90. 38'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

  91. 36'

    Tentativo fallito. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nick Woltemade con passaggio filtrante.21:36

  93. 35'

    Tentativo fallito. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:34

  94. 31'

    Jacob Murphy (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  95. 31'

    Fallo di Kevin Medina (Qarabağ).21:31

  96. 30'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Joelinton (Newcastle).21:30

  97. 30'

    Tentativo fallito. Matheus Silva (Qarabağ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic con cross da calcio d'angolo.21:30

  99. 30'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:29

  100. 28'

    Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Camilo Durán e' colto in fuorigioco.21:27

  101. 13'

    Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).21:12

  102. 13'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  103. 10'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).21:10

  105. 8'

    Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).21:07

  106. 8'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  107. 6'

    Gol! Newcastle 2, Qarabağ 0. Joelinton (Newcastle) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Harvey Barnes con cross.21:05

  108. 4'

    Gol! Newcastle 1, Qarabağ 0. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:04

  109. 4'

    Tiro parato. William Osula (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Harvey Barnes.21:04

  111. 4'

    Tiro respinto. Dan Burn (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Nick Woltemade.21:04

  112. 4'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  113. 4'

    Fallo di Dani Bolt (Qarabağ).21:03

  114. Inizia il Primo tempo.21:00

  115. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  117. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. James' Park
    Città: Newcastle
    Capienza: 52405 spettatori19:55

Formazioni Newcastle United - Qarabag

Newcastle United
Qarabag
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (27) NICK WOLTEMADE (C)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (23) JACOB MURPHY (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
  • (18) WILLIAM OSULA (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
  • (62) SEAN NEAVE (A)
  • (58) AIDAN HARRIS (P)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (61) LEO SHAHAR (D)
  • (26) JOHN RUDDY (P)
  • (1) NICK POPE (P)
  • (9) YOANE WISSA (A)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (18) DANI BOLT (C)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (A)
  • (9) JONI MONTIEL (A)
PANCHINA QARABAG
  • (32) HIKMAT CABRAYILZADA (D)
  • (30) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (89) AMIN RAMAZANOV (P)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (A)
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (20) KADY BORGES (C)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
PREPARTITA

Newcastle United - Qarabag è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Qarabag sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati316
Fuorigioco21
Rigori assegnati2
Ammonizioni45
Espulsioni5
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.0

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1
14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3

Attualmente Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Qarabag si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 21.

Newcastle United e Qarabag è la prima che si affrontano in campionato.

Newcastle United-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Con la vittoria del Newcastle nella gara d’andata, le squadre inglesi hanno vinto nove delle 10 partite contro il Qarabağ nelle principali competizioni europee (1N). Il punteggio aggregato di queste nove vittorie è 33-2.
  • Il Qarabağ ha perso tutte le cinque trasferte precedenti contro squadre inglesi con un punteggio aggregato di 1-19 e senza segnare nelle quattro più recenti.
  • Il Newcastle detiene un vantaggio di cinque gol in questa sfida contro il Qarabağ – l’ultima volta che la squadra inglese ha vinto una sfida andata e ritorno a eliminazione diretta in una grande competizione europea con un vantaggio almeno uguale risale alla Coppa UEFA 2004/05 (7-1 contro l’Olympiakos FC negli ottavi di finale), mentre la sua vittoria aggregata più larga di sempre è di otto gol, ottenuta contro il Royal Antwerp nella Coppa UEFA 1994/95 (10-2 nella gara d’andata).
  • Nessuna squadra nella storia delle principali competizioni europee ha perso la gara d’andata di una sfida a eliminazione diretta su doppio incontro con uno scarto di almeno cinque gol ed è poi riuscita a passare il turno – questa inoltre sarà la 301ª volta che una squadra affronta la gara di ritorno dopo una sconfitta con almeno cinque gol subiti nella gara d’andata.
  • Il Qarabağ ha subito sei gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (contro Liverpool e Newcastle), diventando una delle sole tre squadre di questo secolo a subire almeno sei gol in partite consecutive nella stessa edizione, dopo il Maccabi Haifa nel 2022/23 e la Dinamo Zagabria nel 2011/12.
  • Il Newcastle ha vinto cinque delle nove partite disputate in questa UEFA Champions League (2N, 2P) e potrebbe arrivare a sei per la prima volta in una singola edizione (cinque, ma in 12 partite, anche nel 2002/03).
  • Il Newcastle ha segnato in ciascuna delle ultime 11 partite disputate in UEFA Champions League (25 gol realizzati); solo il Bayern Monaco (15) ha attualmente una serie più lunga di partite consecutive con almeno una rete realizzata nel torneo.
  • Il Qarabağ ha subito 27 gol in nove partite nella UEFA Champions League in corso, solo uno in meno rispetto al record negativo di gol subiti da una squadra in una singola edizione della moderna edizione del torneo (dal 1992/93): 28, il Bayer Leverkusen nel 2001/02 (17 partite disputate).
  • Anthony Gordon del Newcastle ha segnato 10 gol in 15 presenze in UEFA Champions League diventando il secondo giocatore inglese più veloce a raggiungere la doppia cifra di reti nella competizione, dietro soltanto a Harry Kane (12 presenze).
  • Anthony Gordon ha segnato 10 gol col Newcastle nella UEFA Champions League in corso; gli unici giocatori ad aver realizzato più reti per un club inglese in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League sono Ruud van Nistelrooy (12 col Manchester United nel 2002/03) e Erling Haaland (12 per il Manchester City nel 2022/23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Newcastle UnitedQarabag
Partite giocate99
Numero di partite vinte53
Numero di partite perse25
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati2314
Gol totali subiti827
Media gol subiti per partita0.93.0
Percentuale possesso palla48.945.7
Numero totale di passaggi38583617
Numero totale di passaggi riusciti31702963
Tiri nello specchio della porta6235
Percentuale di tiri in porta65.357.4
Numero totale di cross15699
Numero medio di cross riusciti4218
Duelli per partita vinti389407
Duelli per partita persi383397
Corner subiti5864
Corner guadagnati4636
Numero di punizioni a favore91129
Numero di punizioni concesse8760
Tackle totali127141
Percentuale di successo nei tackle55.958.9
Fuorigiochi totali128
Numero totale di cartellini gialli139
Numero totale di cartellini rossi00

