Incontro terminato, Ajax 0, Benfica 2.
Secondo tempo terminato, Ajax 0, Benfica 2.20:37
Sostituzione, Benfica. Rodrigo Rêgo sostituisce Leandro Barreiro.20:36
Sostituzione, Benfica. Manu Silva sostituisce Vangelis Pavlidis.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Fallo di Ko Itakura (Ajax).20:34
Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Gol! Ajax 0, Benfica 2. Leandro Barreiro (Benfica) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fredrik Aursnes in seguito a un contropiede.20:32
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Fredrik Aursnes con cross da calcio d'angolo.20:32
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Jorthy Mokio (Ajax).20:31
Fallo di Kian Fitz-Jim (Ajax).20:26
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, Ajax. Raúl Moro sostituisce Youri Regeer.20:25
Sostituzione, Benfica. Tomás Araújo sostituisce Heorhii Sudakov.20:24
Fallo di Kasper Dolberg (Ajax).20:21
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Wout Weghorst (Ajax).20:20
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).20:19
Tiro parato. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorthy Mokio.20:19
Fallo di Youri Baas (Ajax).20:17
Amar Dedic (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Sostituzione, Ajax. Kasper Dolberg sostituisce Mika Godts.20:17
Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Davy Klaassen.20:17
Sostituzione, Ajax. Oscar Gloukh sostituisce Rayane Bounida.20:17
Samuel Dahl (Benfica) e' ammonito per fallo.20:16
Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).20:16
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).20:14
Tiro parato. Amar Dedic (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fredrik Aursnes.20:14
Fallo di mano di Leandro Barreiro (Benfica).20:13
Wout Weghorst (Ajax) e' ammonito.20:11
Fallo di Wout Weghorst (Ajax).20:11
Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Amar Dedic (Benfica).20:10
Youri Baas (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).20:05
Fallo di Rayane Bounida (Ajax).20:04
Samuel Dahl (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Heorhii Sudakov.20:03
Sostituzione, Ajax. Jorthy Mokio sostituisce Owen Wijndal.20:02
Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).20:02
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da António Silva (Benfica).20:00
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Samuel Dahl (Benfica).20:00
Tentativo fallito. Enzo Barrenechea (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amar Dedic.19:56
Tentativo fallito. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wout Weghorst.19:55
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).19:53
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Enzo Barrenechea (Benfica).19:53
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).19:53
Tiro parato. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Youri Regeer.19:52
Inizia il Secondo tempo Ajax 0, Benfica 1.19:48
Primo tempo terminato, Ajax 0, Benfica 1.19:32
Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Owen Wijndal.19:31
Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).19:30
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Fredrik Aursnes (Benfica).19:28
Fallo di mano di Wout Weghorst (Ajax).19:28
Fallo di Josip Sutalo (Ajax).19:25
António Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Amar Dedic (Benfica).19:23
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).19:17
Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayane Bounida con passaggio filtrante.19:17
Tentativo fallito. Wout Weghorst (Ajax) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayane Bounida con cross.19:15
Wout Weghorst (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).19:13
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:12
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).19:10
Tiro respinto. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Youri Baas.19:10
Tiro respinto. Leandro Barreiro (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vangelis Pavlidis.19:08
Amar Dedic (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06
Fallo di Kenneth Taylor (Ajax).19:06
Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area.19:06
Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Ko Itakura (Ajax).19:05
Fallo di Ko Itakura (Ajax).19:04
Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leandro Barreiro.18:59
Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Richard Ríos (Benfica).18:59
Gol! Ajax 0, Benfica 1. Samuel Dahl (Benfica) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Samuel Dahl18:51
Tiro parato. Richard Ríos (Benfica) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Heorhii Sudakov con cross.18:50
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Youri Baas (Ajax).18:50
Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:50
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Rayane Bounida (Ajax).18:48
Fallo di Wout Weghorst (Ajax).18:47
Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).18:46
Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Johan Cruijff ArenA
Città: Amsterdam
Capienza: 53320 spettatori17:35
Ajax - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Ajax - Benfica sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Ajax si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Benfica si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 16; Benfica ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.
Ajax e Benfica si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ajax ha vinto 1 volta, Benfica ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Ajax-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ajax
|Benfica
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|4
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|14
|8
|Media gol subiti per partita
|3.5
|2.0
|Percentuale possesso palla
|47.7
|49.5
|Numero totale di passaggi
|1820
|1797
|Numero totale di passaggi riusciti
|1566
|1528
|Tiri nello specchio della porta
|7
|14
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|40.0
|Numero totale di cross
|54
|69
|Numero medio di cross riusciti
|11
|12
|Duelli per partita vinti
|177
|193
|Duelli per partita persi
|167
|190
|Corner subiti
|19
|18
|Corner guadagnati
|13
|27
|Numero di punizioni a favore
|62
|44
|Numero di punizioni concesse
|45
|39
|Tackle totali
|58
|70
|Percentuale di successo nei tackle
|48.3
|65.7
|Fuorigiochi totali
|6
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
