PREPARTITA

Ajax - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Benfica sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Ajax si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Benfica si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 16; Benfica ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Ajax e Benfica si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ajax ha vinto 1 volta, Benfica ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Ajax-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la decima sfida tra Ajax e Benfica nelle competizioni europee, con la squadra olandese sconfitta solo in due delle nove precedenti (4V, 3N) – le sconfitte sono arrivate nel primo incontro (1-3 nel 1969) e in quello più recente (0-1 nel 2022).

Entrambe le vittorie del Benfica contro l'Ajax nelle coppe europee sono arrivate in trasferta: successo in Coppa dei Campioni nel febbraio 1969 (3-1) e in Champions League a marzo 2022 (1-0). Il club portoghese ha vinto metà delle gare disputate in casa dei Lancieri (2/4 - 2P).

Il Benfica ha perso solo una delle ultime nove trasferte contro squadre olandesi nelle competizioni europee (2V, 6N - qualificazioni incluse), mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime quattro (2V, 1N, 1P).

L'Ajax arriva a questa partita già nella sua peggior serie di sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee, avendo perso le ultime sette gare di fila (tre in Europa League, quattro in Champions League), con un punteggio aggregato di 4-22 in queste gare.

Il Benfica ha perso tutte le ultime sei partite in Champions League, comprese le prime tre sotto la guida di José Mourinho senza segnare alcun gol. L'allenatore portoghese - che si appresta a collezionare la sua 155ª panchina nel torneo - non ha mai perso quattro incontri consecutivi alla guida di una stessa squadra nella competizione.

L'Ajax è, con un solo gol segnato, la squadra con il minor numero di reti in questa Champions League, nonostante un valore di Expected Goals di 3.99. I portoghesi hanno la quinta peggiore differenza tra gol realizzati e xG nel torneo in corso (-2.99) e la percentuale realizzativa più bassa nella competizione (3.3%).

L'Ajax è stato in svantaggio per il 68% del totale dei minuti giocati in questa Champions League, la percentuale più alta per una squadra nella competizione. Il club olandese ha passato sotto nel punteggio 265:39 minuti, su 390:30 complessivamente giocati nelle prime quattro partite del torneo in corso.

Heorhii Sudakov ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore del Benfica in questa Champions League (otto) ed è l'unico calciatore dei portoghesi ad aver fornito un assist nella competizione in corso (contro il Qarabag). Tra i suoi compagni, l'ucraino è anche quello che ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) terminati all'interno dell'area di rigore (quattro).

Wout Weghorst è l'unico giocatore dell'Ajax ad aver segnato in questa Champions League (un gol con due tiri tentati), mentre i suoi compagni, escludendolo, hanno effettuato complessivamente 28 conclusioni senza andare a segno (0 reti da 2.99 xG).

Nessun calciatore ha creato più occasioni tramite Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) rispetto a Richard Ríos in questa Champions League: cinque, record assoluto per un centrocampista centrale (Kylian Mbappé, Bradley Barcola e Alejandro Grimaldo gli altri a quota cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: