Ajax-Benfica: 0-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam
25 Novembre 2025 ore 18:45
Ajax
0
Benfica
2
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 6' 0-1 Samuel Dahl
  2. 90' 0-2 Leandro Barreiro
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Ajax 0, Benfica 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Ajax 0, Benfica 2.20:37

  3. 90'+3'

    Sostituzione, Benfica. Rodrigo Rêgo sostituisce Leandro Barreiro.20:36

  4. 90'+2'

    Sostituzione, Benfica. Manu Silva sostituisce Vangelis Pavlidis.20:35

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  6. 90'+1'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).20:34

  7. 90'+1'

    Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  9. 90'

    Gol! Ajax 0, Benfica 2. Leandro Barreiro (Benfica) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fredrik Aursnes in seguito a un contropiede.20:32

  10. 89'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Fredrik Aursnes con cross da calcio d'angolo.20:32

  11. 89'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Jorthy Mokio (Ajax).20:31

  12. 84'

    Fallo di Kian Fitz-Jim (Ajax).20:26

  13. 84'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  15. 83'

    Sostituzione, Ajax. Raúl Moro sostituisce Youri Regeer.20:25

  16. 81'

    Sostituzione, Benfica. Tomás Araújo sostituisce Heorhii Sudakov.20:24

  17. 78'

    Fallo di Kasper Dolberg (Ajax).20:21

  18. 78'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  19. 77'

    Fallo di Wout Weghorst (Ajax).20:20

  21. 77'

    Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  22. 77'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).20:19

  23. 77'

    Tiro parato. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorthy Mokio.20:19

  24. 75'

    Fallo di Youri Baas (Ajax).20:17

  25. 75'

    Amar Dedic (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  27. 75'

    Sostituzione, Ajax. Kasper Dolberg sostituisce Mika Godts.20:17

  28. 75'

    Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Davy Klaassen.20:17

  29. 74'

    Sostituzione, Ajax. Oscar Gloukh sostituisce Rayane Bounida.20:17

  30. 74'

    Samuel Dahl (Benfica) e' ammonito per fallo.20:16

  31. 74'

    Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

  33. 74'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).20:16

  34. 72'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).20:14

  35. 72'

    Tiro parato. Amar Dedic (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fredrik Aursnes.20:14

  36. 71'

    Fallo di mano di Leandro Barreiro (Benfica).20:13

  37. 69'

    Wout Weghorst (Ajax) e' ammonito.20:11

  39. 69'

    Fallo di Wout Weghorst (Ajax).20:11

  40. 69'

    Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  41. 68'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Amar Dedic (Benfica).20:10

  42. 62'

    Youri Baas (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05

  43. 62'

    Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).20:05

  45. 61'

    Fallo di Rayane Bounida (Ajax).20:04

  46. 61'

    Samuel Dahl (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04

  47. 61'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Heorhii Sudakov.20:03

  48. 60'

    Sostituzione, Ajax. Jorthy Mokio sostituisce Owen Wijndal.20:02

  49. 60'

    Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  51. 60'

    Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).20:02

  52. 58'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da António Silva (Benfica).20:00

  53. 58'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Samuel Dahl (Benfica).20:00

  54. 53'

    Tentativo fallito. Enzo Barrenechea (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amar Dedic.19:56

  55. 52'

    Tentativo fallito. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wout Weghorst.19:55

  57. 51'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).19:53

  58. 51'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Enzo Barrenechea (Benfica).19:53

  59. 50'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).19:53

  60. 50'

    Tiro parato. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Youri Regeer.19:52

  61. Inizia il Secondo tempo Ajax 0, Benfica 1.19:48

  63. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Ajax 0, Benfica 1.19:32

  64. 45'+1'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Owen Wijndal.19:31

  65. 45'

    Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  67. 45'

    Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).19:30

  69. 44'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Fredrik Aursnes (Benfica).19:28

  70. 43'

    Fallo di mano di Wout Weghorst (Ajax).19:28

  71. 40'

    Fallo di Josip Sutalo (Ajax).19:25

  72. 40'

    António Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  73. 39'

    Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  75. 39'

    Fallo di Amar Dedic (Benfica).19:23

  76. 33'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).19:17

  77. 33'

    Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayane Bounida con passaggio filtrante.19:17

  78. 31'

    Tentativo fallito. Wout Weghorst (Ajax) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayane Bounida con cross.19:15

  79. 28'

    Wout Weghorst (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  81. 28'

    Fallo di Leandro Barreiro (Benfica).19:13

  82. 27'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).19:12

  83. 27'

    Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  84. 26'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).19:10

  85. 26'

    Tiro respinto. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Youri Baas.19:10

  87. 24'

    Tiro respinto. Leandro Barreiro (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vangelis Pavlidis.19:08

  88. 21'

    Amar Dedic (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06

  89. 21'

    Fallo di Kenneth Taylor (Ajax).19:06

  90. 21'

    Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area.19:06

  91. 20'

    Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  93. 20'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).19:05

  94. 19'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).19:04

  95. 19'

    Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  96. 15'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leandro Barreiro.18:59

  97. 14'

    Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  99. 14'

    Fallo di Richard Ríos (Benfica).18:59

  100. 6'

    Gol! Ajax 0, Benfica 1. Samuel Dahl (Benfica) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.

  101. 6'

    Tiro parato. Richard Ríos (Benfica) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Heorhii Sudakov con cross.18:50

  102. 6'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Youri Baas (Ajax).18:50

  103. 6'

    Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:50

  105. 4'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Rayane Bounida (Ajax).18:48

  106. 3'

    Fallo di Wout Weghorst (Ajax).18:47

  107. 3'

    Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  108. Fallo di Davy Klaassen (Ajax).18:46

  109. Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  111. Inizia il Primo tempo.18:45

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  114. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Johan Cruijff ArenA
    Città: Amsterdam
    Capienza: 53320 spettatori17:35

Formazioni Ajax - Benfica

Ajax
Benfica
TITOLARI AJAX
  • (1) VÍTEZSLAV JAROS (P)
  • (6) YOURI REGEER (D)
  • (15) YOURI BAAS (D)
  • (5) OWEN WIJNDAL (D)
  • (37) JOSIP SUTALO (D)
  • (4) KO ITAKURA (C)
  • (43) RAYANE BOUNIDA (C)
  • (8) KENNETH TAYLOR (C)
  • (11) MIKA GODTS (C)
  • (18) DAVY KLAASSEN (C)
  • (25) WOUT WEGHORST (A)
PANCHINA AJAX
  • (28) KIAN FITZ-JIM (C)
  • (9) KASPER DOLBERG (A)
  • (17) OLIVER EDVARDSEN (A)
  • (10) OSCAR GLOUKH (C)
  • (3) ANTON GAAEI (D)
  • (7) RAÚL MORO (A)
  • (41) GERALD ALDERS (D)
  • (2) LUCAS ROSA (D)
  • (12) JOERI HEERKENS (P)
  • (22) REMKO PASVEER (P)
  • (16) JAMES MCCONNELL (C)
  • (24) JORTHY MOKIO (D)
ALLENATORE AJAX
  • Fred Grim
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (30) NICOLÁS OTAMENDI (D)
  • (17) AMAR DEDIC (D)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (8) FREDRIK AURSNES (C)
  • (20) RICHARD RÍOS (C)
  • (5) ENZO BARRENECHEA (C)
  • (18) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (10) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA BENFICA
  • (24) SAMUEL SOARES (P)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (39) HENRIQUE ARAÚJO (A)
  • (9) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (67) RODRIGO RÊGO (A)
  • (16) MANU SILVA (C)
  • (66) JOSHUA WYNDER (D)
  • (84) JOÃO REGO (C)
  • (25) GIANLUCA PRESTIANNI (A)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (68) JOÃO VELOSO (C)
  • (3) RAFA OBRADOR (D)
ALLENATORE BENFICA
  • José Mário dos Santos Mourinho Félix
PREPARTITA

Ajax - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Ajax - Benfica sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Ajax si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Benfica si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 16; Benfica ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Ajax e Benfica si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ajax ha vinto 1 volta, Benfica ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Ajax-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa sarà la decima sfida tra Ajax e Benfica nelle competizioni europee, con la squadra olandese sconfitta solo in due delle nove precedenti (4V, 3N) – le sconfitte sono arrivate nel primo incontro (1-3 nel 1969) e in quello più recente (0-1 nel 2022).
  • Entrambe le vittorie del Benfica contro l'Ajax nelle coppe europee sono arrivate in trasferta: successo in Coppa dei Campioni nel febbraio 1969 (3-1) e in Champions League a marzo 2022 (1-0). Il club portoghese ha vinto metà delle gare disputate in casa dei Lancieri (2/4 - 2P).
  • Il Benfica ha perso solo una delle ultime nove trasferte contro squadre olandesi nelle competizioni europee (2V, 6N - qualificazioni incluse), mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime quattro (2V, 1N, 1P).
  • L'Ajax arriva a questa partita già nella sua peggior serie di sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee, avendo perso le ultime sette gare di fila (tre in Europa League, quattro in Champions League), con un punteggio aggregato di 4-22 in queste gare.
  • Il Benfica ha perso tutte le ultime sei partite in Champions League, comprese le prime tre sotto la guida di José Mourinho senza segnare alcun gol. L'allenatore portoghese - che si appresta a collezionare la sua 155ª panchina nel torneo - non ha mai perso quattro incontri consecutivi alla guida di una stessa squadra nella competizione.
  • L'Ajax è, con un solo gol segnato, la squadra con il minor numero di reti in questa Champions League, nonostante un valore di Expected Goals di 3.99. I portoghesi hanno la quinta peggiore differenza tra gol realizzati e xG nel torneo in corso (-2.99) e la percentuale realizzativa più bassa nella competizione (3.3%).
  • L'Ajax è stato in svantaggio per il 68% del totale dei minuti giocati in questa Champions League, la percentuale più alta per una squadra nella competizione. Il club olandese ha passato sotto nel punteggio 265:39 minuti, su 390:30 complessivamente giocati nelle prime quattro partite del torneo in corso.
  • Heorhii Sudakov ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore del Benfica in questa Champions League (otto) ed è l'unico calciatore dei portoghesi ad aver fornito un assist nella competizione in corso (contro il Qarabag). Tra i suoi compagni, l'ucraino è anche quello che ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) terminati all'interno dell'area di rigore (quattro).
  • Wout Weghorst è l'unico giocatore dell'Ajax ad aver segnato in questa Champions League (un gol con due tiri tentati), mentre i suoi compagni, escludendolo, hanno effettuato complessivamente 28 conclusioni senza andare a segno (0 reti da 2.99 xG).
  • Nessun calciatore ha creato più occasioni tramite Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) rispetto a Richard Ríos in questa Champions League: cinque, record assoluto per un centrocampista centrale (Kylian Mbappé, Bradley Barcola e Alejandro Grimaldo gli altri a quota cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AjaxBenfica
Partite giocate44
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati12
Gol totali subiti148
Media gol subiti per partita3.52.0
Percentuale possesso palla47.749.5
Numero totale di passaggi18201797
Numero totale di passaggi riusciti15661528
Tiri nello specchio della porta714
Percentuale di tiri in porta33.340.0
Numero totale di cross5469
Numero medio di cross riusciti1112
Duelli per partita vinti177193
Duelli per partita persi167190
Corner subiti1918
Corner guadagnati1327
Numero di punizioni a favore6244
Numero di punizioni concesse4539
Tackle totali5870
Percentuale di successo nei tackle48.365.7
Fuorigiochi totali64
Numero totale di cartellini gialli98
Numero totale di cartellini rossi10

Ajax - Benfica Live

