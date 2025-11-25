La Juventus batte il Bodo Glimt in una partita davvero rocambolesca. I bianconeri, grazie ad uno spettacolare Yildiz, danno vita ad una prestazione praticamente perfetta nel secondo tempo. Prima il ribaltone con i gol di Openda e McKennie e poi la rete decisiva nel finale di David dopo il pareggio momentaneo del Bodo con Fet su rigore. La Juventus, aggrappandosi alle giocate di classe del suo numero 10, vince e finalmente respira in Champions League.
Nel prossimo turno di campionato la Juventus dovrà affrontare il Cagliari.
90'+6'
Fine partita: BODO GLIMT-JUVENTUS 2-3 (27' Blomberg, 49' Openda, 59' McKennie, 88' Fet, 91' David).22:58
90'+4'
Cartellino giallo per Weston McKennie.22:54
90'+3'
Esattamente come in occasione del gol, Yildiz semina il panico e conclude con il mancino, questa volta sul tapin però David non riesce a trovare il gol.22:54
90'+1'
GOL! Bodo Glimt-JUVENTUS 2-3! Rete di Jonathan DAVID! Ancora una volta splendida giocata di Yildiz che semina di nuovo il panico sulla sinistra. Il turco conclude con il mancino, Haikin para, ma sulla respinta David deposita in rete.
Ancora Yildiz che semina il panico sulla corsia mancina, sempre attento Haikin in uscita.22:24
65'
Ci prova Yildiz con un insidiosissimo destro a giro, bravo Haikin a deviare in calcio d'angolo.22:22
61'
Sostituzione Bodo Glimt: esce Haitam Aleesami, entra Brede Moe.22:22
61'
Sostituzione Bodo Glimt: esce Isak Määttä, entra Sondre Auklend.22:22
59'
GOL! Bodo Glimt-JUVENTUS 1-2! Rete di Weston MCKENNIE! Spettacolare giocata di Yildiz, bravo a trovare Miretti, perfetto a sua volta a crossare per Mckennie. L'americano non sbaglia di testa e porta in vantaggio la Juventus. I bianconeri l'hanno ribaltata.
Annullato il gol a Fabio Miretti per posizione di fuorigioco. Openda è infatti partito in offside in occasione del contropiede che ha portato poi al gol dell'ex Genoa. Si resta sull'1-1.22:13
51'
Cartellino giallo per Fabio Miretti.22:08
49'
GOL! Bodo Glimt-JUVENTUS 1-1! Rete di Loïs OPENDA! Subito protagonista Yildiz che riesce a dare una scossa immediata: conclusione deviata e palla che diventa buona per Openda, bravo a girare subito con il destro verso la porta.
Occhio in casa Juventus ovviamente soprattutto a Yildiz e Vlahovic che potrebbero tornare utili per il secondo tempo.21:49
Il Bodo Glimt è in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco. Una Juventus molto timida e sterile offensivamente soffre il freddo e le folate dei norvegesi, molto pungenti soprattutto sulle corsie laterali. A sbloccare il match è Blomberg con un gran sinistro al 27'. Da quel momento i bianconeri provano a creare qualcosa di più concreto, affidandosi però soltanto alle giocate individuali di Conceicao, senza dubbio il più pimpante. Il Bodo regge, all'intervallo è 1-0 per i padroni di casa.21:48
45'+1'
Finisce il primo tempo di BODO GLIMT-JUVENTUS!21:47
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:46
44'
Occasione enorme per Conceicao che conclude di prima intenzione con il mancino da posizione ravvicinata: palla lenta e centrale, facilmente gestibile per Haikin.21:45
40'
Cartellino giallo per Lloyd Kelly.21:41
37'
Fase di stallo del match. Il Bodo Glimt gestisce, la Juventus non riesce a sfondare, soprattutto centralmente.21:39
33'
Ci prova ancora Adzic, questa volta di testa. Molto bravo Haikin a distendersi e a deviare in angolo.21:33
31'
Break della Juventus con Conceicao e Openda: il portoghese arriva alla conclusione con il mancino, la palla termina di pochissimo fuori a lato.21:32
28'
GOL! BODO GLIMT-Juventus 1-0! Rete di Ole Didrik BLOMBERG! Calcio d'angolo insidioso battuto da Hogh, palla che schizza buona sul secondo palo dove Blomberg, bravo a sfruttare anche l'estrema passività della difesa bianconera, riesce a concludere di prima intenzione con il mancino e a battere Perin.21:29
26'
Grande occasione per il Bodo con la conclusione di mancino di Blomberg, bravissimo Kelly nel chiudere e deviare in angolo. La palla sfiora il palo e va sul fondo.21:26
22'
Ottimo spunto di Conceicao, bravo a servire Adzic che con il destro al volo conclude di poco alto sopra la traversa.21:22
19'
Ci prova il Bodo Glimt con Bjortuft di testa, bravo a Koopmeiners a deviare in angolo.21:21
15'
Ritmi abbastanza bassi, le due squadre faticano ad affondare il colpo.21:17
12'
Ci prova Locatelli con il mancino dalla lunga distanza, blocca senza problema Haikin.21:11
9'
Gran tentativo di Conceicao con il mancino, bella parata di Haikin che devia in angolo.21:09
7'
La Juventus ci prova con Openda, intenzionato sempre a scappare in profondità. L'attaccante belga fin qui ha già collezionato due falli.21:08
4'
Subito bella iniziativa del Bodo Glimt con Bjorkan. Riesce a liberare Locatelli.21:05
1'
Inizia il primo tempo di BODO GLIMT-JUVENTUS!21:01
La Juventus affronterà un avversario norvegese in una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2001/02, quando pareggiò 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.20:30
La prossima sarà la 14ª volta in cui il Bodø/Glimt affronterà una squadra italiana nelle competizioni europee (4V, 1N, 8P), ma la prima in assoluto contro la Juventus nonostante abbia già incontrato sei diverse formazioni italiane.20:30
Le scelte di Spalletti: super turnover per la Juventus con Perin preferito a Di Gregorio in porta. Ancora Koopmeiners in difesa, spazio ad Adzic in mediana. Giocano Conceicao e Miretti alle spalle di Openda.20:30
Le scelte di Knutsen: titolari Maata e Blomberg in avanti a supporto di Hogh. C'è Evjen in mediana con Berg. Confermato ovviamente Bjorruft.20:29
Formazione BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. 20:24
Il Bodo Glimt è reduce dalla vittoria per 1-2 sul Kristelig, mentre la Juventus arriva dall'1-1 con la Fiorentina.20:22
Benvenuti alla diretta del match tra Bodo Glimt e Juventus, valevole per la 5a giornata della fase a gironi della Champions League.20:20
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion Città: Bodø/Glimt Capienza: 7800 spettatori20:20
Formazioni Bodø/Glimt - Juventus
Bodø/Glimt
Juventus
TITOLARI BODø/GLIMT
(12) NIKITA HAIKIN (P)
(20) FREDRIK SJØVOLD (D)
(15) FREDRIK BJØRKAN (D)
(4) ODIN BJØRTUFT (D)
(5) HAITAM ALEESAMI (D)
(19) SONDRE FET (C)
(7) PATRICK BERG (C)
(26) HÅKON EVJEN (C)
(11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
(9) KASPER HØGH (A)
(25) ISAK MÄÄTTÄ (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
(1) JULIAN FAYE LUND (P)
(2) VILLADS NIELSEN (D)
(44) MAGNUS BRØNDBO (P)
(10) JENS PETTER HAUGE (C)
(24) DANIEL BASSI (A)
(21) ANDREAS HELMERSEN (A)
(22) ANDERS KLYNGE (C)
(8) SONDRE AUKLEND (C)
(23) MAGNUS RIISNÆS (C)
(18) BREDE MOE (D)
(30) MATHIAS JØRGENSEN (A)
(14) ULRIK SALTNES (C)
ALLENATORE BODø/GLIMT
Kjetil Knutsen
TITOLARI JUVENTUS
(1) MATTIA PERIN (P)
(6) LLOYD KELLY (D)
(8) TEUN KOOPMEINERS (D)
(15) PIERRE KALULU (D)
(22) WESTON MCKENNIE (C)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(21) FABIO MIRETTI (C)
(27) ANDREA CAMBIASO (C)
(17) VASILIJE ADZIC (A)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
(20) LOÏS OPENDA (A)
PANCHINA JUVENTUS
(10) KENAN YILDIZ (A)
(40) JONAS ROUHI (D)
(19) KHÉPHREN THURAM (C)
(30) JONATHAN DAVID (A)
(43) MATTEO FUSCALDO (P)
(11) EDON ZHEGROVA (A)
(18) FILIP KOSTIC (C)
(25) JOÃO MÁRIO (D)
(9) DUSAN VLAHOVIC (A)
(32) JUAN CABAL (D)
(16) MICHELE DI GREGORIO (P)
ALLENATORE JUVENTUS
Luciano Spalletti
Highlights e tabellino della partita
27'
Gol di Ole Didrik Blomberg (Bodø/Glimt)
39'
Ammonito Lloyd Kelly (Juventus)
45'
Sostituzione: esce Vasilije Adzic ed entra Kenan Yildiz (Juventus)
48'
Gol di Loïs Openda (Juventus)
50'
Ammonito Fabio Miretti (Juventus)
59'
Gol di Weston McKennie (Juventus)
61'
Sostituzione: esce Haitam Aleesami ed entra Brede Moe (Bodø/Glimt)
68'
Sostituzione: esce Fabio Miretti ed entra Khéphren Thuram (Juventus)
75'
Sostituzione: esce Loïs Openda ed entra Jonathan David (Juventus)
77'
Sostituzione: esce Ole Didrik Blomberg ed entra Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)
83'
Sostituzione: esce Francisco Conceição ed entra Edon Zhegrova (Juventus)
85'
Ammonito Juan Cabal (Juventus)
87'
Sostituzione: esce Kasper Høgh ed entra Andreas Helmersen (Bodø/Glimt)
91'
Gol di Jonathan David (Juventus)
94'
Ammonito Weston McKennie (Juventus)
PREPARTITA
Bodø/Glimt - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt. Arbitro di Bodø/Glimt - Juventus sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente Bodø/Glimt si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Juventus si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Bodø/Glimt ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11; la Juventus ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.
Bodø/Glimt e Juventus è la prima che si affrontano in campionato.
Bodø/Glimt-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La prossima sarà la 14ª volta in cui il Bodø/Glimt affronterà una squadra italiana nelle competizioni europee (4V, 1N, 8P), ma la prima in assoluto contro la Juventus nonostante abbia già incontrato sei diverse formazioni italiane.
La Juventus affronterà un avversario norvegese in una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2001/02, quando pareggiò 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.
La Juventus ha pareggiato tutte le quattro trasferte contro squadre norvegesi nelle coppe europee, con il medesimo punteggio di 1-1 in ognuna di esse (contro il Kongsvinger IL nel 1993 e in tre occasioni contro il Rosenborg tra il 1997 e il 2001).
Il Bodø/Glimt è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League (2N, 2P) e, dei 10 precedenti incontri in competizioni UEFA tra squadre norvegesi e italiane, solo uno è stato vinto da una formazione norvegese (Rosenborg 2-1 Milan nel dicembre 1996 – 4N, 5P).
La Juventus è da cinque partite senza vittorie in Champions League (3N, 2P) e non ha ancora vinto nelle prime quattro gare dell'edizione 2025/26 (3N, 1P), rischiando di eguagliare il suo peggior periodo senza successi nella competizione, registrato tra aprile e novembre 2013 (sei partite) sotto la guida di Antonio Conte.
La Juventus ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 12 trasferte in Champions League (5N, 6P), con l'unico successo arrivato contro il Lipsia nell'ottobre 2024 (3-2), dopo aver vinto cinque delle sei trasferte nella competizione precedenti a queste ultime 12 (1P).
Il Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle sue ultime sette partite nelle principali competizioni europee (2N, 5P) e, se non dovesse vincere stavolta, eguaglierebbe la sua peggior serie negativa di sempre: otto gare senza successo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023.
Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0-0 contro l'Aston Villa, 2-0 contro il Manchester City e 0-0 contro il Club Brugge), la Juventus ha subito gol in sette partite di fila in Champions League, con una media di due a gara (quattordici in totale).
Dušan Vlahović, con tre reti, è il solo giocatore della Juventus ad aver segnato più di un gol in questa edizione della Champions League e, segnando ancora, diventerebbe l'ottavo giocatore juventino a raggiungere la doppia cifra in questa competizione (attualmente a quota nove), nonché il primo dal novembre 2020, quando lo fece Álvaro Morata.
Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è il giocatore che ha completato il maggior numero di dribbling in questa edizione della Champions League (18), risultando anche a pari merito per il maggior numero di occasioni create a seguito di un movimento palla al piede (sette), insieme a Kylian Mbappé.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: