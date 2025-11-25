La Juventus batte il Bodo Glimt in una partita davvero rocambolesca. I bianconeri, grazie ad uno spettacolare Yildiz, danno vita ad una prestazione praticamente perfetta nel secondo tempo. Prima il ribaltone con i gol di Openda e McKennie e poi la rete decisiva nel finale di David dopo il pareggio momentaneo del Bodo con Fet su rigore. La Juventus, aggrappandosi alle giocate di classe del suo numero 10, vince e finalmente respira in Champions League.

Grande occasione per il Bodo con la conclusione di mancino di Blomberg, bravissimo Kelly nel chiudere e deviare in angolo. La palla sfiora il palo e va sul fondo.21:26

Il Bodo Glimt è in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco. Una Juventus molto timida e sterile offensivamente soffre il freddo e le folate dei norvegesi, molto pungenti soprattutto sulle corsie laterali. A sbloccare il match è Blomberg con un gran sinistro al 27'. Da quel momento i bianconeri provano a creare qualcosa di più concreto, affidandosi però soltanto alle giocate individuali di Conceicao, senza dubbio il più pimpante. Il Bodo regge, all'intervallo è 1-0 per i padroni di casa.21:48

Annullato il gol a Fabio Miretti per posizione di fuorigioco. Openda è infatti partito in offside in occasione del contropiede che ha portato poi al gol dell'ex Genoa. Si resta sull'1-1.22:13

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Juventus sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Juventus si trova 21° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Bodø/Glimt ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11; la Juventus ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.

Bodø/Glimt e Juventus è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La prossima sarà la 14ª volta in cui il Bodø/Glimt affronterà una squadra italiana nelle competizioni europee (4V, 1N, 8P), ma la prima in assoluto contro la Juventus nonostante abbia già incontrato sei diverse formazioni italiane.

La Juventus affronterà un avversario norvegese in una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2001/02, quando pareggiò 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.

La Juventus ha pareggiato tutte le quattro trasferte contro squadre norvegesi nelle coppe europee, con il medesimo punteggio di 1-1 in ognuna di esse (contro il Kongsvinger IL nel 1993 e in tre occasioni contro il Rosenborg tra il 1997 e il 2001).

Il Bodø/Glimt è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League (2N, 2P) e, dei 10 precedenti incontri in competizioni UEFA tra squadre norvegesi e italiane, solo uno è stato vinto da una formazione norvegese (Rosenborg 2-1 Milan nel dicembre 1996 – 4N, 5P).

La Juventus è da cinque partite senza vittorie in Champions League (3N, 2P) e non ha ancora vinto nelle prime quattro gare dell'edizione 2025/26 (3N, 1P), rischiando di eguagliare il suo peggior periodo senza successi nella competizione, registrato tra aprile e novembre 2013 (sei partite) sotto la guida di Antonio Conte.

La Juventus ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 12 trasferte in Champions League (5N, 6P), con l'unico successo arrivato contro il Lipsia nell'ottobre 2024 (3-2), dopo aver vinto cinque delle sei trasferte nella competizione precedenti a queste ultime 12 (1P).

Il Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle sue ultime sette partite nelle principali competizioni europee (2N, 5P) e, se non dovesse vincere stavolta, eguaglierebbe la sua peggior serie negativa di sempre: otto gare senza successo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023.

Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0-0 contro l'Aston Villa, 2-0 contro il Manchester City e 0-0 contro il Club Brugge), la Juventus ha subito gol in sette partite di fila in Champions League, con una media di due a gara (quattordici in totale).

Dušan Vlahović, con tre reti, è il solo giocatore della Juventus ad aver segnato più di un gol in questa edizione della Champions League e, segnando ancora, diventerebbe l'ottavo giocatore juventino a raggiungere la doppia cifra in questa competizione (attualmente a quota nove), nonché il primo dal novembre 2020, quando lo fece Álvaro Morata.

Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è il giocatore che ha completato il maggior numero di dribbling in questa edizione della Champions League (18), risultando anche a pari merito per il maggior numero di occasioni create a seguito di un movimento palla al piede (sette), insieme a Kylian Mbappé.

