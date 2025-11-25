Incontro terminato, Borussia Dortmund 4, Villarreal 0.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, Borussia Dortmund 4, Villarreal 0.
Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 4, Villarreal 0.23:00
Gol! Borussia Dortmund 4, Villarreal 0. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pascal Groß con cross.22:59
Tentativo fallito. Yan Couto (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Fábio Silva.22:57
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:55
Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:54
Tani Oluwaseyi (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54
Fallo di mano di Yan Couto (Borussia Dortmund).22:54
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Fallo di Pau Navarro (Villarreal).22:52
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).22:49
Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Waldemar Anton.22:48
Sostituzione, Villarreal. Ilias Akhomach sostituisce Tajon Buchanan.22:48
Sostituzione, Villarreal. Pau Navarro sostituisce Santiago Mouriño.22:47
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Borussia Dortmund 3, Villarreal 0. Fábio Silva (Borussia Dortmund) colpisce la traversa con un tiro di destro.22:47
Rigore per Borussia Dortmund. Karim Adeyemi e'stato atterrato in area di rigore.22:45
Rigore concesso da Sergi Cardona (Villarreal) per un fallo in area.22:45
Sostituzione, Borussia Dortmund. Pascal Groß sostituisce Felix Nmecha.22:42
Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Marcel Sabitzer.22:42
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:41
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tiro respinto. Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:41
Sostituzione, Villarreal. Dani Parejo sostituisce Santi Comesaña.22:38
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:37
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).22:34
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Julian Brandt.22:33
Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Serhou Guirassy.22:32
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:32
Tani Oluwaseyi (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Alberto Moleiro con cross.22:30
Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Nicolas Pépé.22:29
Sostituzione, Villarreal. Rafa Marín sostituisce Thomas Partey.22:29
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:29
Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:29
Fallo di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:28
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:27
Thomas Partey (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:24
Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Gol! Borussia Dortmund 3, Villarreal 0. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).22:22
Tentativo fallito. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:20
Gol! Borussia Dortmund 2, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:19
Rigore parato! Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.22:18
Juan Foyth (Villarreal) e' stato espulso.22:17
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Juan Foyth (Villarreal).22:16
Rigore concesso da Juan Foyth (Villarreal) per un fallo di mano in area.22:14
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area.22:14
Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area. Assist di Julian Brandt.22:14
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).22:13
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tiro respinto. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergi Cardona.22:12
Fallo di Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).22:10
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.22:10
Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.21:53
Gol! Borussia Dortmund 1, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Aaron Anselmino da calcio d'angolo.21:50
Tiro respinto. Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Waldemar Anton.21:50
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:49
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:47
Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Gara riprende.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Pépé (Villarreal) per infortunio.21:44
Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tani Oluwaseyi.21:41
Tiro respinto. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area.21:36
Tiro respinto. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergi Cardona con cross.21:36
Tentativo fallito. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Thomas Partey in seguito a un calcio da fermo.21:34
Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).21:33
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).21:31
Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santi Comesaña in seguito a un contropiede.21:31
Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).21:28
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa.21:26
Fallo di Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).21:26
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:24
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:23
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).21:23
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Tani Oluwaseyi (Villarreal).21:22
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).21:20
Julian Brandt (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:18
Fuorigioco. Thomas Partey(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.21:14
Tiro respinto. Thomas Partey (Villarreal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pape Gueye.21:14
Fallo di Julian Brandt (Borussia Dortmund).21:12
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:11
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, (Borussia Dortmund).21:10
Fallo di Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).21:08
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di mano di Sergi Cardona (Villarreal).21:06
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).21:05
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).21:04
Inizia il Primo tempo.21:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
Città: Dortmund
Capienza: 81365 spettatori19:50
Borussia Dortmund - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Villarreal sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|132
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|19
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.7
|Falli per cartellino
|6.9
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie A
|Genoa-Lecce 0-0
|14-09-2025
|Serie A
|Pisa-Udinese 0-1
|27-09-2025
|Serie B
|Cesena-Palermo 1-1
|18-10-2025
|Serie A
|Roma-Inter 0-1
|30-10-2025
|Serie A
|Pisa-Lazio 0-0
Attualmente Borussia Dortmund si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Villarreal si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Borussia Dortmund ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 10.
Borussia Dortmund e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.
Borussia Dortmund-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Borussia Dortmund
|Villarreal
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|13
|2
|Gol totali subiti
|11
|6
|Media gol subiti per partita
|2.8
|1.5
|Percentuale possesso palla
|53.8
|44.9
|Numero totale di passaggi
|2091
|1603
|Numero totale di passaggi riusciti
|1785
|1331
|Tiri nello specchio della porta
|22
|13
|Percentuale di tiri in porta
|62.9
|31.7
|Numero totale di cross
|59
|61
|Numero medio di cross riusciti
|8
|18
|Duelli per partita vinti
|175
|187
|Duelli per partita persi
|187
|203
|Corner subiti
|12
|11
|Corner guadagnati
|17
|11
|Numero di punizioni a favore
|46
|58
|Numero di punizioni concesse
|46
|50
|Tackle totali
|66
|69
|Percentuale di successo nei tackle
|54.5
|56.5
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI