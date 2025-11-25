Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Borussia Dortmund-Villarreal: 4-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund
25 Novembre 2025 ore 21:00
Borussia Dortmund
4
Villarreal
0
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 45+2' 1-0 Serhou Guirassy
  2. 54' 2-0 Serhou Guirassy
  3. 58' 3-0 Karim Adeyemi
  4. 90+5' 4-0 Daniel Svensson
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Borussia Dortmund 4, Villarreal 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 4, Villarreal 0.23:00

  3. 90'+5'

    Gol! Borussia Dortmund 4, Villarreal 0. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pascal Groß con cross.22:59

  4. 90'+2'

    Tentativo fallito. Yan Couto (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Fábio Silva.22:57

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:55

  6. 90'

    Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:54

  7. 90'

    Tani Oluwaseyi (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54

  9. 89'

    Fallo di mano di Yan Couto (Borussia Dortmund).22:54

  10. 88'

    Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52

  11. 88'

    Fallo di Pau Navarro (Villarreal).22:52

  12. 85'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49

  13. 85'

    Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).22:49

  15. 84'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Waldemar Anton.22:48

  16. 83'

    Sostituzione, Villarreal. Ilias Akhomach sostituisce Tajon Buchanan.22:48

  17. 83'

    Sostituzione, Villarreal. Pau Navarro sostituisce Santiago Mouriño.22:47

  18. 82'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Borussia Dortmund 3, Villarreal 0. Fábio Silva (Borussia Dortmund) colpisce la traversa con un tiro di destro.22:47

  19. 81'

    Rigore per Borussia Dortmund. Karim Adeyemi e'stato atterrato in area di rigore.22:45

  21. 81'

    Rigore concesso da Sergi Cardona (Villarreal) per un fallo in area.22:45

  22. 77'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Pascal Groß sostituisce Felix Nmecha.22:42

  23. 77'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Marcel Sabitzer.22:42

  24. 77'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:41

  25. 77'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  27. 77'

    Tiro respinto. Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:41

  28. 74'

    Sostituzione, Villarreal. Dani Parejo sostituisce Santi Comesaña.22:38

  29. 72'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  30. 72'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:37

  31. 71'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:35

  33. 70'

    Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).22:34

  34. 70'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  35. 68'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Julian Brandt.22:33

  36. 68'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Serhou Guirassy.22:32

  37. 68'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:32

  39. 68'

    Tani Oluwaseyi (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  40. 66'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Alberto Moleiro con cross.22:30

  41. 65'

    Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Nicolas Pépé.22:29

  42. 65'

    Sostituzione, Villarreal. Rafa Marín sostituisce Thomas Partey.22:29

  43. 64'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:29

  45. 64'

    Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:29

  46. 63'

    Fallo di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:28

  47. 63'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  48. 62'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:27

  49. 62'

    Thomas Partey (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  51. 59'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:24

  52. 59'

    Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  53. 58'

    Gol! Borussia Dortmund 3, Villarreal 0. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22

  54. 57'

    Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  55. 57'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).22:22

  57. 56'

    Tentativo fallito. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:20

  58. 54'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:19

  59. 54'

    Rigore parato! Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.22:18

  60. 52'

    Juan Foyth (Villarreal) e' stato espulso.22:17

  61. 52'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Juan Foyth (Villarreal).22:16

  63. 50'

    Rigore concesso da Juan Foyth (Villarreal) per un fallo di mano in area.22:14

  64. 50'

    Tiro respinto. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area.22:14

  65. 50'

    Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area. Assist di Julian Brandt.22:14

  66. 49'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).22:13

  67. 49'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  69. 47'

    Tiro respinto. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergi Cardona.22:12

  70. 46'

    Fallo di Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).22:10

  71. 46'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  72. Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.22:10

  73. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.21:53

  75. 45'+2'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Aaron Anselmino da calcio d'angolo.21:50

  76. 45'+2'

    Tiro respinto. Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Waldemar Anton.21:50

  77. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:49

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:49

  79. 43'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:47

  81. 43'

    Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  82. 42'

    Gara riprende.21:45

  83. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Pépé (Villarreal) per infortunio.21:44

  84. 38'

    Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tani Oluwaseyi.21:41

  85. 33'

    Tiro respinto. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area.21:36

  87. 33'

    Tiro respinto. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergi Cardona con cross.21:36

  88. 31'

    Tentativo fallito. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Thomas Partey in seguito a un calcio da fermo.21:34

  89. 30'

    Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).21:33

  90. 30'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  91. 27'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).21:31

  93. 27'

    Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santi Comesaña in seguito a un contropiede.21:31

  94. 25'

    Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).21:28

  95. 25'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  96. 23'

    Tiro parato. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa.21:26

  97. 22'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).21:26

  99. 22'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  100. 21'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:24

  101. 20'

    Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  102. 20'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:23

  103. 19'

    Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  105. 19'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).21:23

  106. 19'

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  107. 19'

    Fallo di Tani Oluwaseyi (Villarreal).21:22

  108. 17'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  109. 17'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).21:20

  111. 14'

    Julian Brandt (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  112. 14'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:18

  113. 11'

    Fuorigioco. Thomas Partey(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.21:14

  114. 11'

    Tiro respinto. Thomas Partey (Villarreal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pape Gueye.21:14

  115. 8'

    Fallo di Julian Brandt (Borussia Dortmund).21:12

  117. 8'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  118. 8'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:11

  119. 8'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  120. 7'

    Gara riprende.21:10

  121. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, (Borussia Dortmund).21:10

  123. 5'

    Fallo di Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).21:08

  124. 5'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  125. 2'

    Fallo di mano di Sergi Cardona (Villarreal).21:06

  126. Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).21:05

  127. Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).21:04

  129. Inizia il Primo tempo.21:04

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
    Città: Dortmund
    Capienza: 81365 spettatori19:50

Formazioni Borussia Dortmund - Villarreal

Borussia Dortmund
Villarreal
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (28) AARON ANSELMINO (D)
  • (4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (20) MARCEL SABITZER (C)
  • (2) YAN COUTO (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (C)
  • (27) KARIM ADEYEMI (A)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (10) JULIAN BRANDT (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (16) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (39) FILIPPO MANÉ (D)
  • (13) PASCAL GROß (C)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (23) EMRE CAN (C)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (37) COLE CAMPBELL (A)
  • (31) SILAS OSTRZINSKI (P)
  • (26) JULIAN RYERSON (D)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
TITOLARI VILLARREAL
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (8) JUAN FOYTH (D)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (17) TAJON BUCHANAN (C)
  • (16) THOMAS PARTEY (C)
  • (19) NICOLAS PÉPÉ (A)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
  • (24) ALFONSO PEDRAZA (D)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (20) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (6) MANOR SOLOMON (A)
  • (10) DANI PAREJO (C)
  • (25) ARNAU TENAS (P)
  • (26) PAU NAVARRO (D)
  • (7) GERARD MORENO (A)
  • (3) ADRIÀ ALTI (D)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
  • (4) RAFA MARÍN (D)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Marcelino García
PREPARTITA

Borussia Dortmund - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Villarreal sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati132
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni19
Espulsioni0
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.9

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0

Attualmente Borussia Dortmund si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Villarreal si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Borussia Dortmund ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 10.

Borussia Dortmund e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Borussia Dortmund ha giocato 42 partite in totale contro otto avversarie spagnole differenti nelle maggiori competizioni europee (14V, 11N, 17P), ma questa sarà la prima volta che giocherà contro il Villarreal.
  • Il Borussia Dortmund ha perso solo tre delle 17 partite casalinghe contro avversarie spagnole in Champions League (8V, 6N), vincendo tre delle quattro giocate a partire dal 2023/24 (1P).
  • Il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte contro squadre tedesche nelle coppe europee (3N, 1P), pareggiando ciascuna delle ultime tre. L’ultima vittoria degli spagnoli in casa di una squadra tedesca risale a marzo 2011: 3-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League (andata degli ottavi di finale).
  • Dal termine della stagione 2022/23, il Borussia Dortmund ha perso soltanto una delle 18 partite casalinghe in Champions League (11V, 6N): 2-3 contro il Barcellona nel dicembre 2024. Tra le squadre che hanno preso parte a ciascuna delle ultime quattro edizioni del torneo, solo Bayern Monaco (5%) e Inter (5%) hanno una percentuale di sconfitte interne inferiore rispetto a quella del BVB (6%) nel periodo.
  • Il Villarreal è attualmente 32° nella classifica della Champions League 2025/26, con un solo punto conquistato in quattro partite (1N, 3P). Tuttavia, in base al modello degli Expected Points, quella spagnola è la squadra con la peggior differenza di posizioni in classifica (-19) rispetto a quella prevista (13° posto).
  • Le quattro partite del Borussia Dortmund in questa edizione di Champions League hanno visto un totale di 24 gol segnati (13 a favore, 11 subiti), il maggior numero di sempre per una squadra nelle sue prime quattro gare in una singola edizione della competizione.
  • Il Borussia Dortmund vanta 10 marcatori differenti nella Champions League 2025/26 e nessuna formazione ha trovato il gol con più giocatori diversi in questa edizione del torneo (autoreti escluse) - 10 anche il Paris Saint-Germain.
  • Il difensore del Villarreal Santiago Mouriño ha il maggior numero di contrasti e intercetti combinati (25) in questa Champions League, mentre solo Matheus Silva (42) ha vinto più duelli dell'uruguaiano (35).
  • Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato un solo gol in quattro partite nella Champions League in corso, dopo aver realizzato 13 reti in 14 gare nella passata edizione del torneo. Inoltre, le sue conclusioni hanno prodotto un valore di Expected Goals per 90 minuti pari a 0.32 nella competizione in corso, dopo che in quella passata vantava 1.02 xG per 90'.
  • Nicolas Pépé del Villarreal è uno dei sette giocatori con almeno 10 occasioni create (10) e almeno 10 passaggi in avanti su azione (11) in questa Champions League, assieme a Florian Wirtz, Kylian Mbappé, Jens Petter Hauge, Bradley Barcola, Michael Olise e Lee Kang-In.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Borussia DortmundVillarreal
Partite giocate44
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati132
Gol totali subiti116
Media gol subiti per partita2.81.5
Percentuale possesso palla53.844.9
Numero totale di passaggi20911603
Numero totale di passaggi riusciti17851331
Tiri nello specchio della porta2213
Percentuale di tiri in porta62.931.7
Numero totale di cross5961
Numero medio di cross riusciti818
Duelli per partita vinti175187
Duelli per partita persi187203
Corner subiti1211
Corner guadagnati1711
Numero di punizioni a favore4658
Numero di punizioni concesse4650
Tackle totali6669
Percentuale di successo nei tackle54.556.5
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli410
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio