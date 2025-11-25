Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Villarreal sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 132 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 19 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0

Attualmente Borussia Dortmund si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Villarreal si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Borussia Dortmund ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 10.

Borussia Dortmund e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Borussia Dortmund ha giocato 42 partite in totale contro otto avversarie spagnole differenti nelle maggiori competizioni europee (14V, 11N, 17P), ma questa sarà la prima volta che giocherà contro il Villarreal.

Il Borussia Dortmund ha perso solo tre delle 17 partite casalinghe contro avversarie spagnole in Champions League (8V, 6N), vincendo tre delle quattro giocate a partire dal 2023/24 (1P).

Il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte contro squadre tedesche nelle coppe europee (3N, 1P), pareggiando ciascuna delle ultime tre. L’ultima vittoria degli spagnoli in casa di una squadra tedesca risale a marzo 2011: 3-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League (andata degli ottavi di finale).

Dal termine della stagione 2022/23, il Borussia Dortmund ha perso soltanto una delle 18 partite casalinghe in Champions League (11V, 6N): 2-3 contro il Barcellona nel dicembre 2024. Tra le squadre che hanno preso parte a ciascuna delle ultime quattro edizioni del torneo, solo Bayern Monaco (5%) e Inter (5%) hanno una percentuale di sconfitte interne inferiore rispetto a quella del BVB (6%) nel periodo.

Il Villarreal è attualmente 32° nella classifica della Champions League 2025/26, con un solo punto conquistato in quattro partite (1N, 3P). Tuttavia, in base al modello degli Expected Points, quella spagnola è la squadra con la peggior differenza di posizioni in classifica (-19) rispetto a quella prevista (13° posto).

Le quattro partite del Borussia Dortmund in questa edizione di Champions League hanno visto un totale di 24 gol segnati (13 a favore, 11 subiti), il maggior numero di sempre per una squadra nelle sue prime quattro gare in una singola edizione della competizione.

Il Borussia Dortmund vanta 10 marcatori differenti nella Champions League 2025/26 e nessuna formazione ha trovato il gol con più giocatori diversi in questa edizione del torneo (autoreti escluse) - 10 anche il Paris Saint-Germain.

Il difensore del Villarreal Santiago Mouriño ha il maggior numero di contrasti e intercetti combinati (25) in questa Champions League, mentre solo Matheus Silva (42) ha vinto più duelli dell'uruguaiano (35).

Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato un solo gol in quattro partite nella Champions League in corso, dopo aver realizzato 13 reti in 14 gare nella passata edizione del torneo. Inoltre, le sue conclusioni hanno prodotto un valore di Expected Goals per 90 minuti pari a 0.32 nella competizione in corso, dopo che in quella passata vantava 1.02 xG per 90'.

Nicolas Pépé del Villarreal è uno dei sette giocatori con almeno 10 occasioni create (10) e almeno 10 passaggi in avanti su azione (11) in questa Champions League, assieme a Florian Wirtz, Kylian Mbappé, Jens Petter Hauge, Bradley Barcola, Michael Olise e Lee Kang-In.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: