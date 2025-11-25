Virgilio Sport
Chelsea-Barcellona: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stamford Bridge di Londra
25 Novembre 2025 ore 21:00
Chelsea
3
Barcellona
0
Partita finita
Arbitro: Slavko Vincic
  1. 27' 1-0 Jules Koundé (A)
  2. 55' 2-0 Estêvão
  3. 73' 3-0 Liam Delap
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Chelsea 3, Barcellona 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Chelsea 3, Barcellona 0.22:52

  3. 90'+3'

    Fallo di Liam Delap (Chelsea).22:52

  4. 90'+3'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  6. 90'+1'

    Tentativo fallito. Andreas Christensen (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Marcus Rashford.22:49

  7. 88'

    Liam Delap (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  9. 88'

    Fallo di Eric García (Barcellona).22:47

  10. 88'

    Fallo di Josh Acheampong (Chelsea).22:46

  11. 88'

    Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  12. 84'

    Liam Delap (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  13. 84'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:42

  15. 83'

    Sostituzione, Chelsea. Tyrique George sostituisce Estêvão.22:41

  16. 82'

    Sostituzione, Chelsea. Josh Acheampong sostituisce Reece James.22:41

  17. 81'

    Fallo di Liam Delap (Chelsea).22:39

  18. 81'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  19. 81'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani Olmo.22:39

  21. 80'

    Gara riprende.22:39

  22. 80'

    Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Lamine Yamal.22:38

  23. 80'

    Sostituzione, Barcellona. Gerard Martín sostituisce Alejandro Balde.22:38

  24. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Estêvão (Chelsea) per infortunio.22:38

  25. 79'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).22:37

  27. 79'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  28. 78'

    Tiro parato. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Estêvão.22:37

  29. 75'

    Sostituzione, Chelsea. Jamie Gittens sostituisce Pedro Neto.22:34

  30. 75'

    Decisione VAR: Gol Chelsea 3-0 Barcellona (Liam Delap).22:33

  31. 73'

    Gol! Chelsea 3, Barcellona 0. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enzo Fernández.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:32

  33. 71'

    Tentativo fallito. Liam Delap (Chelsea) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Reece James con cross.22:30

  34. 71'

    Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Estêvão.22:30

  35. 71'

    Tentativo fallito. Wesley Fofana (Chelsea) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:29

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Joan García (Barcellona).22:28

  37. 70'

    Tiro parato. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Sánchez.22:28

  39. 68'

    Fallo di Reece James (Chelsea).22:27

  40. 68'

    Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  41. 67'

    Fallo di Estêvão (Chelsea).22:26

  42. 67'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  43. 67'

    Fallo di Pedro Neto (Chelsea).22:25

  45. 67'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  46. 66'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).22:25

  47. 66'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  48. 63'

    Gara riprende.22:22

  49. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Eric García (Barcellona) per infortunio.22:21

  51. 62'

    Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Fermín López.22:21

  52. 62'

    Sostituzione, Barcellona. Raphinha sostituisce Robert Lewandowski.22:21

  53. 62'

    Fallo di Andrey Santos (Chelsea).22:20

  54. 62'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  55. 59'

    Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce Alejandro Garnacho.22:18

  57. 58'

    Estêvão (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  58. 58'

    Fallo di Eric García (Barcellona).22:17

  59. 55'

    Gol! Chelsea 2, Barcellona 0. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Reece James.22:13

  60. 53'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).22:12

  61. 52'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:11

  63. 52'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  64. 52'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).22:10

  65. 52'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  66. 51'

    Tiro respinto. Estêvão (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:10

  67. 50'

    Fuorigioco. Enzo Fernández(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Alejandro Garnacho e' colto in fuorigioco.22:09

  69. 47'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:06

  70. 47'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  71. 46'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:04

  72. 46'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  73. Inizia il Secondo tempo Chelsea 1, Barcellona 0.22:04

  75. 45'

    Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Ferran Torres.22:03

  76. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Andrey Santos sostituisce Malo Gusto.22:03

  77. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Chelsea 1, Barcellona 0.21:48

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  79. 44'

    Secondo cartellino giallo per Ronald Araujo (Barcellona) per fallo.21:44

  81. 44'

    Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).21:44

  82. 44'

    Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44

  83. 43'

    Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).21:43

  84. 43'

    Trevoh Chalobah (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  85. 40'

    Malo Gusto (Chelsea) e' ammonito per fallo.21:40

  87. 40'

    Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  88. 40'

    Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:40

  89. 39'

    Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Enzo Fernández e' colto in fuorigioco.21:40

  90. 34'

    Fuorigioco. Estêvão(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Malo Gusto e' colto in fuorigioco.21:35

  91. 33'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ferran Torres.21:34

  93. 32'

    Ronald Araujo (Barcellona) e' ammonito.21:32

  94. 32'

    Fuorigioco. Enzo Fernández(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Estêvão e' colto in fuorigioco.21:32

  95. 31'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).21:31

  96. 31'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  97. 30'

    Fallo di Wesley Fofana (Chelsea).21:31

  99. 30'

    Ferran Torres (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  100. 30'

    Tentativo fallito. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Malo Gusto.21:30

  101. 30'

    Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Enzo Fernández.21:30

  102. 29'

    Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  103. 29'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:29

  105. 27'

    Autorete di Jules Koundé, Barcellona. Chelsea 1, Barcellona 0..21:28

  106. 27'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Marc Cucurella.21:28

  107. 27'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Alejandro Balde (Barcellona).21:27

  108. 27'

    Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Garnacho.21:27

  109. 26'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moisés Caicedo.21:26

  111. 24'

    Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Estêvão con passaggio filtrante.21:25

  112. 22'

    Fuorigioco. Estêvão(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Trevoh Chalobah e' colto in fuorigioco.21:23

  113. 21'

    Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22

  114. 21'

    Fallo di Jules Koundé (Barcellona).21:22

  115. 20'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:20

  117. 20'

    Pedro Neto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  118. 18'

    Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  119. 18'

    Fallo di Estêvão (Chelsea).21:18

  120. 17'

    Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Enzo Fernández e' colto in fuorigioco.21:18

  121. 17'

    Gara riprende.21:17

  123. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Fermín López (Barcellona) per infortunio.21:16

  124. 14'

    Gara riprende.21:14

  125. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Fermín López (Barcellona) per infortunio.21:14

  126. 12'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:13

  127. 12'

    Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  129. 11'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Lamine Yamal.21:11

  130. 8'

    Fallo di Reece James (Chelsea).21:09

  131. 8'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  132. 8'

    Tiro parato. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moisés Caicedo.21:09

  133. 6'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lamine Yamal.21:06

  135. 4'

    Fallo di mano di Wesley Fofana (Chelsea).21:04

  136. 3'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Alejandro Balde (Barcellona).21:04

  137. 3'

    Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  138. 3'

    Fallo di Eric García (Barcellona).21:03

  139. 2'

    Fallo di Trevoh Chalobah (Chelsea).21:02

  141. 2'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  142. Fuorigioco. Pau Cubarsí(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.21:01

  143. Inizia il Primo tempo.21:01

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stamford Bridge
    Città: Londra
    Capienza: 41798 spettatori19:46

Formazioni Chelsea - Barcellona

Chelsea
Barcellona
TITOLARI CHELSEA
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (27) MALO GUSTO (D)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (29) WESLEY FOFANA (D)
  • (41) ESTÊVÃO (C)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (C)
  • (24) REECE JAMES (C)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (7) PEDRO NETO (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (11) JAMIE GITTENS (A)
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
  • (4) TOSIN ADARABIOYO (D)
  • (20) JOÃO PEDRO (A)
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (5) BENOÎT BADIASHILE (D)
  • (12) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (40) FACUNDO BUONANOTTE (C)
  • (32) TYRIQUE GEORGE (A)
  • (9) LIAM DELAP (A)
ALLENATORE CHELSEA
  • Enzo Maresca
TITOLARI BARCELLONA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (7) FERRAN TORRES (C)
  • (24) ERIC GARCÍA (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (15) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (14) MARCUS RASHFORD (A)
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (11) RAPHINHA (A)
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
PREPARTITA

Chelsea - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Barcellona sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Chelsea si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Barcellona si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Chelsea ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Barcellona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.

Chelsea e Barcellona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 4 volte, il Barcellona ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Chelsea-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Chelsea ha perso solo una delle ultime nove partite contro il Barcellona in Champions League (2V, 6N), ma l'unica sconfitta è arrivata proprio nel confronto più recente (0-3 al Camp Nou nel marzo 2018), risultato che costò ai Blues l'eliminazione agli ottavi di finale della scorsa edizione del torneo (1-4 il punteggio complessivo di quella doppia sfida).
  • Il Barcellona ha vinto solo una delle otto trasferte europee contro il Chelsea (2N, 5P): successo per 2-1 nel febbraio 2006 in Champions League; da allora, i Blaugrana non hanno più vinto nessuna delle quattro gare giocate a Stamford Bridge (2N, 2P).
  • Dal 2013/14, il Barcellona ha perso solo due delle nove trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League (6V, 1N). Queste due sconfitte sono arrivate contro il Manchester City di Pep Guardiola nel novembre 2016 (1-3) e contro il Liverpool di Jürgen Klopp nel maggio 2019 (0-4).
  • Le squadre inglesi hanno vinto nove delle ultime 10 partite contro formazioni spagnole in Champions League (1N), con l'unica eccezione rappresentata dalla vittoria del Barcellona sul Newcastle a settembre (2-1). Dopo quel successo Blaugrana, le squadre inglesi hanno registrato quattro successi consecutivi senza subire gol contro avversarie spagnole nel torneo (Arsenal-Atlético Madrid 4-0; Villarreal-Manchester City 0-2; Liverpool-Real Madrid 1-0; Newcastle-Athletic 2-0).
  • Il Barcellona ha segnato in ognuna delle ultime 24 gare giocate in Champions League (67 gol in totale): si tratta della striscia aperta di gare con almeno un gol all'attivo più lunga nella competizione. Inoltre, le squadre di Hansi Flick non hanno mai chiuso un match senza segnare in UCL (36/36 partite a bersaglio – 18 il Barcellona e 18 il Bayern Monaco).
  • Il Chelsea è la squadra con la più bassa età media dei propri titolari in questa Champions League (23 anni e 278 giorni). Inoltre, i Blues hanno schierato 14 giocatori differenti con al massimo 23 anni di età, anche questo un record nel torneo in corso.
  • Il Barcellona, con 12 ammonizioni, ha ricevuto il maggior numero di cartellini gialli in questa Champions League, nonostante abbia commesso solo 37 falli (quinto dato più basso). Inoltre, nessuna squadra ha visto ammonire più giocatori diversi (otto) rispetto alla formazione allenata da Hansi Flick.
  • In questa Champions League, Marcus Rashford è stato coinvolto in cinque gol in quattro partite con il Barcelona (4G+1A): solo Hristo Stoichkov, con otto partecipazioni attive nel 1994 (5G+3A), ha fatto meglio nelle sue prime cinque presenze nel torneo con i catalani.
  • Estêvão - a segno in ognuna delle sue prime due gare da titolare nella competizione - è il miglior marcatore del Chelsea in questa Champions League con due gol. Il classe 2007 potrebbe diventare il secondo giocatore più giovane a segnare in ciascuna delle sue prime tre gare giocate dal 1' nel torneo (18 anni e 215 giorni il giorno della partita), dopo Kylian Mbappé con il Monaco nel 2017 (18 anni e 113 giorni).
  • Il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha completato il 94.6% dei passaggi effettuati in situazioni di pressione ad alta intensità in questa Champions League (140/148), la percentuale di successo più alta tra i giocatori che hanno tentato almeno 50 passaggi in queste situazioni di gioco nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ChelseaBarcellona
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati912
Gol totali subiti67
Media gol subiti per partita1.51.8
Percentuale possesso palla56.865.0
Numero totale di passaggi20502365
Numero totale di passaggi riusciti18362103
Tiri nello specchio della porta2021
Percentuale di tiri in porta48.842.0
Numero totale di cross6239
Numero medio di cross riusciti118
Duelli per partita vinti178191
Duelli per partita persi183171
Corner subiti1317
Corner guadagnati2419
Numero di punizioni a favore3944
Numero di punizioni concesse5437
Tackle totali6959
Percentuale di successo nei tackle60.966.1
Fuorigiochi totali83
Numero totale di cartellini gialli812
Numero totale di cartellini rossi10

Chelsea - Barcellona Live

Virgilio Sport
