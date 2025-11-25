Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

PREPARTITA

Chelsea - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Barcellona sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Chelsea si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Barcellona si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Chelsea ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Barcellona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.

Chelsea e Barcellona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 4 volte, il Barcellona ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Chelsea-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Chelsea ha perso solo una delle ultime nove partite contro il Barcellona in Champions League (2V, 6N), ma l'unica sconfitta è arrivata proprio nel confronto più recente (0-3 al Camp Nou nel marzo 2018), risultato che costò ai Blues l'eliminazione agli ottavi di finale della scorsa edizione del torneo (1-4 il punteggio complessivo di quella doppia sfida).

Il Barcellona ha vinto solo una delle otto trasferte europee contro il Chelsea (2N, 5P): successo per 2-1 nel febbraio 2006 in Champions League; da allora, i Blaugrana non hanno più vinto nessuna delle quattro gare giocate a Stamford Bridge (2N, 2P).

Dal 2013/14, il Barcellona ha perso solo due delle nove trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League (6V, 1N). Queste due sconfitte sono arrivate contro il Manchester City di Pep Guardiola nel novembre 2016 (1-3) e contro il Liverpool di Jürgen Klopp nel maggio 2019 (0-4).

Le squadre inglesi hanno vinto nove delle ultime 10 partite contro formazioni spagnole in Champions League (1N), con l'unica eccezione rappresentata dalla vittoria del Barcellona sul Newcastle a settembre (2-1). Dopo quel successo Blaugrana, le squadre inglesi hanno registrato quattro successi consecutivi senza subire gol contro avversarie spagnole nel torneo (Arsenal-Atlético Madrid 4-0; Villarreal-Manchester City 0-2; Liverpool-Real Madrid 1-0; Newcastle-Athletic 2-0).

Il Barcellona ha segnato in ognuna delle ultime 24 gare giocate in Champions League (67 gol in totale): si tratta della striscia aperta di gare con almeno un gol all'attivo più lunga nella competizione. Inoltre, le squadre di Hansi Flick non hanno mai chiuso un match senza segnare in UCL (36/36 partite a bersaglio – 18 il Barcellona e 18 il Bayern Monaco).

Il Chelsea è la squadra con la più bassa età media dei propri titolari in questa Champions League (23 anni e 278 giorni). Inoltre, i Blues hanno schierato 14 giocatori differenti con al massimo 23 anni di età, anche questo un record nel torneo in corso.

Il Barcellona, con 12 ammonizioni, ha ricevuto il maggior numero di cartellini gialli in questa Champions League, nonostante abbia commesso solo 37 falli (quinto dato più basso). Inoltre, nessuna squadra ha visto ammonire più giocatori diversi (otto) rispetto alla formazione allenata da Hansi Flick.

In questa Champions League, Marcus Rashford è stato coinvolto in cinque gol in quattro partite con il Barcelona (4G+1A): solo Hristo Stoichkov, con otto partecipazioni attive nel 1994 (5G+3A), ha fatto meglio nelle sue prime cinque presenze nel torneo con i catalani.

Estêvão - a segno in ognuna delle sue prime due gare da titolare nella competizione - è il miglior marcatore del Chelsea in questa Champions League con due gol. Il classe 2007 potrebbe diventare il secondo giocatore più giovane a segnare in ciascuna delle sue prime tre gare giocate dal 1' nel torneo (18 anni e 215 giorni il giorno della partita), dopo Kylian Mbappé con il Monaco nel 2017 (18 anni e 113 giorni).

Il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha completato il 94.6% dei passaggi effettuati in situazioni di pressione ad alta intensità in questa Champions League (140/148), la percentuale di successo più alta tra i giocatori che hanno tentato almeno 50 passaggi in queste situazioni di gioco nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: