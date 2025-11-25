Incontro terminato, Chelsea 3, Barcellona 0.
Secondo tempo terminato, Chelsea 3, Barcellona 0.22:52
Fallo di Liam Delap (Chelsea).22:52
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Tentativo fallito. Andreas Christensen (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Marcus Rashford.22:49
Liam Delap (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Fallo di Eric García (Barcellona).22:47
Fallo di Josh Acheampong (Chelsea).22:46
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Liam Delap (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:42
Sostituzione, Chelsea. Tyrique George sostituisce Estêvão.22:41
Sostituzione, Chelsea. Josh Acheampong sostituisce Reece James.22:41
Fallo di Liam Delap (Chelsea).22:39
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani Olmo.22:39
Gara riprende.22:39
Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Lamine Yamal.22:38
Sostituzione, Barcellona. Gerard Martín sostituisce Alejandro Balde.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Estêvão (Chelsea) per infortunio.22:38
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).22:37
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tiro parato. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Estêvão.22:37
Sostituzione, Chelsea. Jamie Gittens sostituisce Pedro Neto.22:34
Decisione VAR: Gol Chelsea 3-0 Barcellona (Liam Delap).22:33
Gol! Chelsea 3, Barcellona 0. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enzo Fernández.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:32
Tentativo fallito. Liam Delap (Chelsea) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Reece James con cross.22:30
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Estêvão.22:30
Tentativo fallito. Wesley Fofana (Chelsea) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Joan García (Barcellona).22:28
Tiro parato. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Sánchez.22:28
Fallo di Reece James (Chelsea).22:27
Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Estêvão (Chelsea).22:26
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Pedro Neto (Chelsea).22:25
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).22:25
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Eric García (Barcellona) per infortunio.22:21
Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Fermín López.22:21
Sostituzione, Barcellona. Raphinha sostituisce Robert Lewandowski.22:21
Fallo di Andrey Santos (Chelsea).22:20
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce Alejandro Garnacho.22:18
Estêvão (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Eric García (Barcellona).22:17
Gol! Chelsea 2, Barcellona 0. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Reece James.22:13
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).22:12
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:11
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).22:10
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tiro respinto. Estêvão (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:10
Fuorigioco. Enzo Fernández(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Alejandro Garnacho e' colto in fuorigioco.22:09
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:06
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:04
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Inizia il Secondo tempo Chelsea 1, Barcellona 0.22:04
Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Ferran Torres.22:03
Sostituzione, Chelsea. Andrey Santos sostituisce Malo Gusto.22:03
Primo tempo terminato, Chelsea 1, Barcellona 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Secondo cartellino giallo per Ronald Araujo (Barcellona) per fallo.21:44
Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).21:44
Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).21:43
Trevoh Chalobah (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Malo Gusto (Chelsea) e' ammonito per fallo.21:40
Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:40
Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Enzo Fernández e' colto in fuorigioco.21:40
Fuorigioco. Estêvão(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Malo Gusto e' colto in fuorigioco.21:35
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ferran Torres.21:34
Ronald Araujo (Barcellona) e' ammonito.21:32
Fuorigioco. Enzo Fernández(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Estêvão e' colto in fuorigioco.21:32
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).21:31
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Wesley Fofana (Chelsea).21:31
Ferran Torres (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tentativo fallito. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Malo Gusto.21:30
Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Enzo Fernández.21:30
Marc Cucurella (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:29
Autorete di Jules Koundé, Barcellona. Chelsea 1, Barcellona 0..21:28
Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Marc Cucurella.21:28
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Alejandro Balde (Barcellona).21:27
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Garnacho.21:27
Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moisés Caicedo.21:26
Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Estêvão con passaggio filtrante.21:25
Fuorigioco. Estêvão(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Trevoh Chalobah e' colto in fuorigioco.21:23
Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Fallo di Jules Koundé (Barcellona).21:22
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:20
Pedro Neto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Alejandro Balde (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Estêvão (Chelsea).21:18
Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Enzo Fernández e' colto in fuorigioco.21:18
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Fermín López (Barcellona) per infortunio.21:16
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Fermín López (Barcellona) per infortunio.21:14
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:13
Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Lamine Yamal.21:11
Fallo di Reece James (Chelsea).21:09
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro parato. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moisés Caicedo.21:09
Tentativo fallito. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lamine Yamal.21:06
Fallo di mano di Wesley Fofana (Chelsea).21:04
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Alejandro Balde (Barcellona).21:04
Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Eric García (Barcellona).21:03
Fallo di Trevoh Chalobah (Chelsea).21:02
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fuorigioco. Pau Cubarsí(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 41798 spettatori19:46
Chelsea - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Barcellona sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Chelsea si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Barcellona si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Chelsea ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Barcellona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.
Chelsea e Barcellona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 4 volte, il Barcellona ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Chelsea-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Chelsea
|Barcellona
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|9
|12
|Gol totali subiti
|6
|7
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.8
|Percentuale possesso palla
|56.8
|65.0
|Numero totale di passaggi
|2050
|2365
|Numero totale di passaggi riusciti
|1836
|2103
|Tiri nello specchio della porta
|20
|21
|Percentuale di tiri in porta
|48.8
|42.0
|Numero totale di cross
|62
|39
|Numero medio di cross riusciti
|11
|8
|Duelli per partita vinti
|178
|191
|Duelli per partita persi
|183
|171
|Corner subiti
|13
|17
|Corner guadagnati
|24
|19
|Numero di punizioni a favore
|39
|44
|Numero di punizioni concesse
|54
|37
|Tackle totali
|69
|59
|Percentuale di successo nei tackle
|60.9
|66.1
|Fuorigiochi totali
|8
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
