Galatasaray-Union Saint-Gilloise: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
25 Novembre 2025 ore 18:45
Galatasaray
0
Union Saint-Gilloise
1
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Martínez
  1. 57' 0-1 Promise David
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.20:40

  3. 90'+7'

    Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rob Schoofs.20:40

  4. 90'+5'

    Tentativo fallito. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ilkay Gündogan.20:38

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adem Zorgane.20:37

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gabriel Sara in seguito a un calcio da fermo.20:35

  7. 90'+1'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  9. 90'+1'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:34

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34

  11. 90'

    Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Sofiane Boufal e' colto in fuorigioco.20:33

  12. 90'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Fedde Leysen sostituisce Ousseynou Niang.20:33

  13. 89'

    Secondo cartellino giallo per Arda Ünyay (Galatasaray) per fallo.20:32

  15. 89'

    Fallo di Arda Ünyay (Galatasaray).20:32

  16. 89'

    Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  17. 85'

    Tentativo fallito. Arda Ünyay (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz con cross da calcio d'angolo.20:29

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).20:28

  19. 84'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27

  21. 84'

    Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).20:27

  22. 82'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

  23. 82'

    Fallo di Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise).20:26

  24. 82'

    Gara riprende.20:25

  25. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:25

  27. 80'

    Arda Ünyay (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:23

  28. 78'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  29. 78'

    Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).20:21

  30. 76'

    Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.20:20

  31. 76'

    Tiro respinto. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Gabriel Sara con cross.20:20

  33. 76'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).20:19

  34. 76'

    Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Davinson Sánchez con cross.20:19

  35. 76'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  36. 76'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:19

  37. 74'

    Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area tira alto.20:17

  39. 74'

    Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane.20:17

  40. 73'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).20:16

  41. 73'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

  42. 71'

    Gara riprende.20:15

  43. 71'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs sostituisce Anouar Ait El Hadj.20:14

  45. 71'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Raul Florucz per infortunio.20:14

  46. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.20:13

  47. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:13

  48. 69'

    Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).20:12

  49. 68'

    Fallo di mano di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:11

  51. 66'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  52. 66'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:10

  53. 65'

    Gara riprende.20:08

  54. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:08

  55. 64'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:07

  57. 64'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).20:07

  58. 64'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  59. 63'

    Lucas Torreira (Galatasaray) e' ammonito.20:06

  60. 63'

    Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) e' ammonito.20:06

  61. 62'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05

  63. 62'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).20:05

  64. 62'

    Tiro respinto. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Adem Zorgane.20:05

  65. 58'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez sostituisce Promise David.20:02

  66. 57'

    Gol! Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane.20:01

  67. 56'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  69. 56'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:59

  70. 54'

    Gara riprende.19:57

  71. 53'

    Sostituzione, Galatasaray. Arda Ünyay sostituisce Ismail Jakobs per infortunio.19:57

  72. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Ugurcan Çakir (Galatasaray) per infortunio.19:56

  73. 52'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  75. 52'

    Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:55

  76. 49'

    Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52

  77. 49'

    Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).19:52

  78. Inizia il Secondo tempo Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 0.19:49

  79. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 0.19:32

  81. 45'+2'

    Tentativo fallito. Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.19:32

  82. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:31

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  84. 44'

    Tentativo fallito. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Abdülkerim Bardakci con suggerimento di testa.19:30

  85. 41'

    Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Roland Sallai con cross.19:26

  87. 40'

    Tiro respinto. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) in seguito a una mischia da centro area. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross.19:26

  88. 40'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:25

  89. 37'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23

  90. 37'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:23

  91. 36'

    Promise David (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:22

  93. 36'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  94. 36'

    Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:22

  95. 35'

    Tentativo fallito. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.19:21

  96. 34'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Gabriel Sara (Galatasaray).19:20

  97. 33'

    Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anouar Ait El Hadj.19:18

  99. 29'

    Fuorigioco. Mauro Icardi(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:14

  100. 28'

    Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:13

  101. 27'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:12

  102. 27'

    Gabriel Sara (Galatasaray) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leroy Sané.19:12

  103. 27'

    Tiro respinto. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gabriel Sara.19:12

  105. 27'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:12

  106. 26'

    Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:11

  107. 25'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).19:10

  108. 22'

    Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:07

  109. 22'

    Tiro respinto. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Abdülkerim Bardakci.19:07

  111. 21'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:07

  112. 21'

    Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  113. 21'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:06

  114. 20'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:05

  115. 20'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05

  117. 19'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:05

  118. 18'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  119. 18'

    Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).19:04

  120. 16'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).19:02

  121. 16'

    Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  123. 14'

    Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).19:00

  124. 14'

    Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:00

  125. 14'

    Tiro respinto. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area.19:00

  126. 13'

    Ilkay Gündogan (Galatasaray) e' ammonito per fallo.18:59

  127. 13'

    Fallo di Ilkay Gündogan (Galatasaray).18:59

  129. 13'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  130. 12'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).18:58

  131. 11'

    Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Leroy Sané da calcio d'angolo.18:56

  132. 10'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).18:55

  133. 9'

    Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).18:55

  135. 8'

    Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.18:53

  136. 7'

    Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:53

  137. 7'

    Fallo di mano di Roland Sallai (Galatasaray).18:52

  138. 5'

    Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.18:50

  139. 4'

    Tiro respinto. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Anouar Ait El Hadj.18:50

  141. 2'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).18:48

  142. 2'

    Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  143. Inizia il Primo tempo.18:46

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori17:38

Formazioni Galatasaray - Union Saint-Gilloise

Galatasaray
Union Saint-Gilloise
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (65) EGE ARAÇ (C)
  • (72) ÇAGRI BALTA (A)
  • (68) FURKAN KOÇAK (C)
  • (67) EYÜP KARASU (C)
  • (64) YUSUF KAHRAMAN (D)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (91) ARDA ÜNYAY (D)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (37) KJELL SCHERPEN (P)
  • (5) KEVIN MAC ALLISTER (D)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (22) OUSSEYNOU NIANG (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (30) RAUL FLORUCZ (A)
  • (10) ANOUAR AIT EL HADJ (A)
  • (12) PROMISE DAVID (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (20) MARC GIGER (A)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
  • (4) MATHIAS RASMUSSEN (C)
  • (23) SOFIANE BOUFAL (A)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (48) FEDDE LEYSEN (D)
  • (3) MAMADOU BARRY (D)
  • (27) LOUIS PATRIS (D)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
PREPARTITA

Galatasaray - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Union Saint-Gilloise sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Galatasaray si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Union Saint-Gilloise si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Union Saint-Gilloise ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12.

Galatasaray e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Galatasaray-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questo sarà il primo incontro di sempre tra Galatasaray e Union Saint-Gilloise nelle coppe europee. Inoltre, i turchi affronteranno una squadra belga per la prima volta dalla doppia sfida con il Club Bruges (0-0 in trasferta e 1-1 in casa) nella Champions League 2019/20.
  • Nessuna squadra belga ha mai perso contro il Galatasaray in competizioni europee (4V, 4N), e tutte le tre partite di Champions League in cui un club di questa nazione è stato ospitato dalla formazione turca sono finite in parità (0-0 contro il Club Brugge nel 2002, 1-1 contro l'Anderlecht nel 2014 e 1-1 contro il Club Brugge nel 2019).
  • L’Union Saint-Gilloise ha perso cinque delle ultime sette partite nelle principali competizioni europee (2V), sebbene nelle due gare in cui ha evitato la sconfitta in questo periodo abbia ottenuto due successi in trasferta: 2-1 contro l’Ajax nel febbraio 2025 e 3-1 contro il PSV nel settembre 2025.
  • Il Galatasaray ha vinto tutte le ultime tre partite in Champions League, tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 33 gare nella competizione. I turchi potrebbero vincere quattro incontri consecutivi per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Dopo la vittoria nella prima gara di Champions League (3-1 contro il PSV alla prima giornata), l'Union Saint-Gilloise ha perso tutte le successive tre partite nel torneo, subendo almeno tre gol in ogni incontro (11 gol concessi in totale).
  • Il Galatasaray ha vinto le ultime due gare casalinghe in Champions League, superando Liverpool (1-0) e Bodø/Glimt (3-1): l'ultima volta che il club turco è riuscito a vincere tre partite interne consecutive nella stessa edizione del torneo risale alla stagione 2000/01, quando ne vinse quattro di fila raggiungendo i quarti di finale.
  • In questa Champions League, solo il Bayern Monaco (345:49) ha passato più tempo in vantaggio rispetto al Galatasaray (246:41). In particolare, la squadra turca è stata avanti nel punteggio per il 62% del totale dei minuti giocati finora nella competizione (pareggiando per il 24% e inseguendo per il 14%).
  • Victor Osimhen ha segnato in ognuna delle sue ultime otto presenze nelle principali coppe europee con il Galatasaray, per un totale di 12 reti – l’ultimo a riuscirci in nove partite consecutive fu Robert Lewandowski con il Bayern Monaco, tra novembre 2020 e novembre 2021 (nove).
  • La metà dei gol dell'Union Saint-Gilloise in Champions League (due su quattro) è stata segnata da difensori, con Kevin Mac Allister e Ross Sykes autori degli ultimi due – entrambi su sviluppo di calcio piazzato negli ultimi 10 minuti di gioco.
  • Lucas Torreira del Galatasaray ha completato il 78% dei passaggi lunghi effettuati in questa edizione di Champions League (18/23), la seconda percentuale di successo più alta nel torneo (min. 20 passaggi lunghi tentati), dietro solo ad Aleix García (86% – 24/28).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayUnion Saint-Gilloise
Partite giocate44
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati84
Gol totali subiti612
Media gol subiti per partita1.53.0
Percentuale possesso palla46.336.0
Numero totale di passaggi16801325
Numero totale di passaggi riusciti14081047
Tiri nello specchio della porta2823
Percentuale di tiri in porta60.952.3
Numero totale di cross6750
Numero medio di cross riusciti2018
Duelli per partita vinti188218
Duelli per partita persi178222
Corner subiti1825
Corner guadagnati1518
Numero di punizioni a favore3731
Numero di punizioni concesse5052
Tackle totali64101
Percentuale di successo nei tackle56.255.4
Fuorigiochi totali814
Numero totale di cartellini gialli68
Numero totale di cartellini rossi00

