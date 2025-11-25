Incontro terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.
Incontro terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.
Secondo tempo terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.20:40
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rob Schoofs.20:40
Tentativo fallito. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ilkay Gündogan.20:38
Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adem Zorgane.20:37
Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gabriel Sara in seguito a un calcio da fermo.20:35
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34
Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Sofiane Boufal e' colto in fuorigioco.20:33
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Fedde Leysen sostituisce Ousseynou Niang.20:33
Secondo cartellino giallo per Arda Ünyay (Galatasaray) per fallo.20:32
Fallo di Arda Ünyay (Galatasaray).20:32
Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tentativo fallito. Arda Ünyay (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz con cross da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).20:28
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27
Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).20:27
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Fallo di Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise).20:26
Gara riprende.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:25
Arda Ünyay (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:23
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).20:21
Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.20:20
Tiro respinto. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Gabriel Sara con cross.20:20
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).20:19
Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Davinson Sánchez con cross.20:19
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:19
Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area tira alto.20:17
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane.20:17
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).20:16
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Gara riprende.20:15
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs sostituisce Anouar Ait El Hadj.20:14
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Raul Florucz per infortunio.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:13
Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).20:12
Fallo di mano di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:11
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:10
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) per infortunio.20:08
Davinson Sánchez (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:07
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).20:07
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Lucas Torreira (Galatasaray) e' ammonito.20:06
Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) e' ammonito.20:06
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).20:05
Tiro respinto. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Adem Zorgane.20:05
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez sostituisce Promise David.20:02
Gol! Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Zorgane.20:01
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:59
Gara riprende.19:57
Sostituzione, Galatasaray. Arda Ünyay sostituisce Ismail Jakobs per infortunio.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Ugurcan Çakir (Galatasaray) per infortunio.19:56
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:55
Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52
Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).19:52
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 0.19:49
Primo tempo terminato, Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 0.19:32
Tentativo fallito. Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.19:32
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Abdülkerim Bardakci con suggerimento di testa.19:30
Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Roland Sallai con cross.19:26
Tiro respinto. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) in seguito a una mischia da centro area. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross.19:26
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:25
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:23
Promise David (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:22
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).19:22
Tentativo fallito. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Gabriel Sara (Galatasaray).19:20
Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anouar Ait El Hadj.19:18
Fuorigioco. Mauro Icardi(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:14
Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.19:13
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:12
Gabriel Sara (Galatasaray) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leroy Sané.19:12
Tiro respinto. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gabriel Sara.19:12
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:12
Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).19:10
Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:07
Tiro respinto. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Abdülkerim Bardakci.19:07
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:07
Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:06
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:05
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:05
Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).19:04
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).19:02
Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).19:00
Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:00
Tiro respinto. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area.19:00
Ilkay Gündogan (Galatasaray) e' ammonito per fallo.18:59
Fallo di Ilkay Gündogan (Galatasaray).18:59
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).18:58
Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Leroy Sané da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).18:55
Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).18:55
Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.18:53
Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:53
Fallo di mano di Roland Sallai (Galatasaray).18:52
Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.18:50
Tiro respinto. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Anouar Ait El Hadj.18:50
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).18:48
Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori17:38
Galatasaray - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Union Saint-Gilloise sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Galatasaray si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Union Saint-Gilloise si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Union Saint-Gilloise ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12.
Galatasaray e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.
Galatasaray-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Galatasaray
|Union Saint-Gilloise
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|4
|Gol totali subiti
|6
|12
|Media gol subiti per partita
|1.5
|3.0
|Percentuale possesso palla
|46.3
|36.0
|Numero totale di passaggi
|1680
|1325
|Numero totale di passaggi riusciti
|1408
|1047
|Tiri nello specchio della porta
|28
|23
|Percentuale di tiri in porta
|60.9
|52.3
|Numero totale di cross
|67
|50
|Numero medio di cross riusciti
|20
|18
|Duelli per partita vinti
|188
|218
|Duelli per partita persi
|178
|222
|Corner subiti
|18
|25
|Corner guadagnati
|15
|18
|Numero di punizioni a favore
|37
|31
|Numero di punizioni concesse
|50
|52
|Tackle totali
|64
|101
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|55.4
|Fuorigiochi totali
|8
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
