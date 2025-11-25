Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

Galatasaray - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Union Saint-Gilloise sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Galatasaray si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Union Saint-Gilloise si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Union Saint-Gilloise ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12.

Galatasaray e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Galatasaray-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro di sempre tra Galatasaray e Union Saint-Gilloise nelle coppe europee. Inoltre, i turchi affronteranno una squadra belga per la prima volta dalla doppia sfida con il Club Bruges (0-0 in trasferta e 1-1 in casa) nella Champions League 2019/20.

Nessuna squadra belga ha mai perso contro il Galatasaray in competizioni europee (4V, 4N), e tutte le tre partite di Champions League in cui un club di questa nazione è stato ospitato dalla formazione turca sono finite in parità (0-0 contro il Club Brugge nel 2002, 1-1 contro l'Anderlecht nel 2014 e 1-1 contro il Club Brugge nel 2019).

L’Union Saint-Gilloise ha perso cinque delle ultime sette partite nelle principali competizioni europee (2V), sebbene nelle due gare in cui ha evitato la sconfitta in questo periodo abbia ottenuto due successi in trasferta: 2-1 contro l’Ajax nel febbraio 2025 e 3-1 contro il PSV nel settembre 2025.

Il Galatasaray ha vinto tutte le ultime tre partite in Champions League, tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 33 gare nella competizione. I turchi potrebbero vincere quattro incontri consecutivi per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

Dopo la vittoria nella prima gara di Champions League (3-1 contro il PSV alla prima giornata), l'Union Saint-Gilloise ha perso tutte le successive tre partite nel torneo, subendo almeno tre gol in ogni incontro (11 gol concessi in totale).

Il Galatasaray ha vinto le ultime due gare casalinghe in Champions League, superando Liverpool (1-0) e Bodø/Glimt (3-1): l'ultima volta che il club turco è riuscito a vincere tre partite interne consecutive nella stessa edizione del torneo risale alla stagione 2000/01, quando ne vinse quattro di fila raggiungendo i quarti di finale.

In questa Champions League, solo il Bayern Monaco (345:49) ha passato più tempo in vantaggio rispetto al Galatasaray (246:41). In particolare, la squadra turca è stata avanti nel punteggio per il 62% del totale dei minuti giocati finora nella competizione (pareggiando per il 24% e inseguendo per il 14%).

Victor Osimhen ha segnato in ognuna delle sue ultime otto presenze nelle principali coppe europee con il Galatasaray, per un totale di 12 reti – l’ultimo a riuscirci in nove partite consecutive fu Robert Lewandowski con il Bayern Monaco, tra novembre 2020 e novembre 2021 (nove).

La metà dei gol dell'Union Saint-Gilloise in Champions League (due su quattro) è stata segnata da difensori, con Kevin Mac Allister e Ross Sykes autori degli ultimi due – entrambi su sviluppo di calcio piazzato negli ultimi 10 minuti di gioco.

Lucas Torreira del Galatasaray ha completato il 78% dei passaggi lunghi effettuati in questa edizione di Champions League (18/23), la seconda percentuale di successo più alta nel torneo (min. 20 passaggi lunghi tentati), dietro solo ad Aleix García (86% – 24/28).

