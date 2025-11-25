Incontro terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2.
Secondo tempo terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2.22:48
Fuorigioco. Savinho(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Tijjani Reijnders e' colto in fuorigioco.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:45
Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.22:44
Tiro respinto. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area.22:44
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Aleix García (Bayer Leverkusen).22:42
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:42
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:40
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:39
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Nathan Tella sostituisce Christian Kofane.22:38
Tentativo fallito. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:37
Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro da centro area.22:36
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.22:35
Tiro parato. Nathan Aké (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders con cross.22:34
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:32
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:32
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).22:30
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nico O'Reilly con cross.22:28
Erling Haaland (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:28
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Tijjani Reijnders (Manchester City).22:27
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Ernest Poku.22:27
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Phil Foden con passaggio filtrante.22:25
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).22:25
Fuorigioco. Alejandro Grimaldo(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.22:24
Tiro respinto. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza.22:24
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tijjani Reijnders con cross.22:21
Sostituzione, Manchester City. Rayan Cherki sostituisce Abdukodir Khusanov.22:20
Sostituzione, Manchester City. Erling Haaland sostituisce Omar Marmoush.22:20
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:18
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:16
Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di John Stones.22:16
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:15
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:15
Tentativo fallito. Savinho (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di John Stones con passaggio filtrante.22:12
Gol! Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Maza con cross.
Guarda la scheda del giocatore Patrik Schick22:09
Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico González.22:08
Fallo di Omar Marmoush (Manchester City).22:05
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:04
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:02
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Nathan Aké (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:01
Sostituzione, Manchester City. Jérémy Doku sostituisce Oscar Bobb.22:00
Sostituzione, Manchester City. Nico O'Reilly sostituisce Rayan Aït-Nouri.22:00
Sostituzione, Manchester City. Phil Foden sostituisce Rico Lewis.22:00
Inizia il Secondo tempo Manchester City 0, Bayer Leverkusen 1.22:00
Primo tempo terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 1.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico González.21:44
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).21:43
Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:42
Nathan Aké (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:39
Fallo di Nathan Aké (Manchester City).21:38
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Rayan Aït-Nouri (Manchester City) per infortunio.21:35
Tentativo fallito. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nico González con suggerimento di testa.21:30
Rico Lewis (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Fallo di Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).21:26
Gol! Manchester City 0, Bayer Leverkusen 1. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Kofane.21:22
Fallo di Savinho (Manchester City).21:19
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Oscar Bobb.21:18
Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:11
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Rayan Aït-Nouri (Manchester City).21:11
Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Christian Kofane.21:11
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:05
Tiro parato. Nathan Aké (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Oscar Bobb.21:05
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).21:05
Tentativo fallito. Rico Lewis (Manchester City) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium
Città: Manchester
Capienza: 55000 spettatori19:55
Manchester City - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Bayer Leverkusen sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente Manchester City si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bayer Leverkusen si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Manchester City ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.
Manchester City e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.
Manchester City-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Manchester City
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|10
|6
|Gol totali subiti
|3
|10
|Media gol subiti per partita
|0.8
|2.5
|Percentuale possesso palla
|65.2
|46.4
|Numero totale di passaggi
|2732
|1942
|Numero totale di passaggi riusciti
|2511
|1711
|Tiri nello specchio della porta
|32
|14
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|42.4
|Numero totale di cross
|58
|37
|Numero medio di cross riusciti
|17
|9
|Duelli per partita vinti
|177
|153
|Duelli per partita persi
|140
|179
|Corner subiti
|14
|18
|Corner guadagnati
|19
|15
|Numero di punizioni a favore
|46
|37
|Numero di punizioni concesse
|42
|38
|Tackle totali
|55
|55
|Percentuale di successo nei tackle
|54.5
|63.6
|Fuorigiochi totali
|6
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI