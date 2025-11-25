Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Manchester City - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Bayer Leverkusen sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Manchester City si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bayer Leverkusen si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Manchester City ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.

Manchester City e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

Manchester City-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Per il Manchester City, il Bayer Leverkusen (prossimo avversario in Champions League) diventerà l’ottava squadra tedesca diversa affrontata nelle competizioni europee – in generale questa sarà la loro 39ª partita contro formazioni tedesche (24V, 6N, 8P).

Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 24 partite contro squadre tedesche in Champions League (19V, 4N), contro il Lipsia nel dicembre 2021 (1-2) - per il City inoltre sono 67 i gol realizzati in queste 24 partite (media di 2.8 a gara).

Il Manchester City ha vinto le ultime 13 partite casalinghe contro squadre tedesche in Champions League con un punteggio complessivo di 49-13; l'ultima formazione tedesca ad evitare una sconfitta in questa competizione all'Etihad Stadium è stata il Bayern Monaco nell'ottobre 2013 (vittoria 3-1), allora guidato dall'attuale allenatore dei Citizens Pep Guardiola.

Il Bayer Leverkusen ha perso otto delle sue 10 trasferte contro squadre inglesi in Champions League (1V, 1N); l'unica vittoria e anche unica volta con la porta inviolata nelle gare di questo tipo risale al successo per 1-0 contro il Tottenham nel novembre 2016. La loro trasferta più recente di questo tipo invece è stata una sconfitta per 0-4 contro il Liverpool ad Anfield nella scorsa stagione (novembre 2024).

Questa sarà la 100a partita per Pep Guardiola alla guida del Manchester City in Champions League (62V, 19N, 18P); Guardiola diventerà solo il terzo allenatore a raggiungere le 100 partite con una squadra inglese in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Alex Ferguson (190 con il Manchester United) e Arsène Wenger (177 con l'Arsenal).

Il Manchester City non è mai stato in svantaggio in questa Champions League e ha condotto per il 62% del tempo di gioco totale (239:45); durante le oltre due ore di partita in cui il punteggio è stato in parità (146:43) i Citizens hanno effettuato 41 tiri subendone solo due.

Il Manchester City è la squadra che in questa edizione della UEFA Champions League conta il maggior numero di passaggi riusciti (2.511), la migliore precisione di passaggio (91.9%), il maggior numero di sequenze di almeno 10 passaggi su azione (95) e il maggior numero di passaggi per sequenza (6.2); il City è inoltre l'unica squadra a non aver concesso alcun contropiede alle formazioni affrontate.

Erling Haaland del Manchester City potrebbe disputare la sua 50ª partita da titolare in Champions League (attualmente a quota 49); il norvegese, anche se non andasse a segno in questo match, deterrà comunque il record di gol segnati nelle prime 50 partite da titolare nella competizione (50 marcature al momento).

Aleix García del Bayer Leverkusen è il giocatore che ha completato più cambi di gioco in questa edizione di Champions League (8/8, 100% di precisione), oltre a classificarsi terzo tra i centrocampisti per passaggi che hanno rotto almeno una linea di pressione avversaria (48), superato solo da Joey Veerman (70) e Vitinha (63).

Erling Haaland ha segnato di prima intenzione 24 dei suoi 31 gol realizzati per il Manchester City in Champions League (77%) – nessuno conta così tanti gol di questo tipo nel torneo dall'inizio della stagione 2022/23.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: