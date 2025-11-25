Virgilio Sport
Manchester City-Bayer Leverkusen: 0-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Etihad Stadium di Manchester
25 Novembre 2025 ore 21:00
Manchester City
0
Bayer Leverkusen
2
Partita finita
Arbitro: João Pinheiro
  1. 23' 0-1 Alejandro Grimaldo
  2. 54' 0-2 Patrik Schick
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2.22:48

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Savinho(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Tijjani Reijnders e' colto in fuorigioco.22:47

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:45

  5. 89'

    Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.22:44

  6. 89'

    Tiro respinto. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area.22:44

  7. 87'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Aleix García (Bayer Leverkusen).22:42

  9. 87'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:42

  10. 85'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:40

  11. 84'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  12. 84'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:39

  13. 83'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Nathan Tella sostituisce Christian Kofane.22:38

  15. 82'

    Tentativo fallito. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:37

  16. 81'

    Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro da centro area.22:36

  17. 80'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.22:35

  18. 79'

    Tiro parato. Nathan Aké (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders con cross.22:34

  19. 77'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:32

  21. 77'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  22. 77'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:32

  23. 75'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).22:30

  24. 73'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nico O'Reilly con cross.22:28

  25. 73'

    Erling Haaland (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  27. 73'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:28

  28. 72'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Tijjani Reijnders (Manchester City).22:27

  29. 72'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Ernest Poku.22:27

  30. 70'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Phil Foden con passaggio filtrante.22:25

  31. 70'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).22:25

  33. 69'

    Fuorigioco. Alejandro Grimaldo(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.22:24

  34. 69'

    Tiro respinto. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza.22:24

  35. 66'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tijjani Reijnders con cross.22:21

  36. 65'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Cherki sostituisce Abdukodir Khusanov.22:20

  37. 65'

    Sostituzione, Manchester City. Erling Haaland sostituisce Omar Marmoush.22:20

  39. 63'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:18

  40. 61'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:16

  41. 61'

    Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di John Stones.22:16

  42. 60'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:15

  43. 60'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  45. 60'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:15

  46. 57'

    Tentativo fallito. Savinho (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di John Stones con passaggio filtrante.22:12

  47. 54'

    Gol! Manchester City 0, Bayer Leverkusen 2. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Maza con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Patrik Schick22:09

  48. 53'

    Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico González.22:08

  49. 50'

    Fallo di Omar Marmoush (Manchester City).22:05

  51. 50'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  52. 49'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:04

  53. 49'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Abdukodir Khusanov (Manchester City).22:04

  54. 47'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:02

  55. 47'

    Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  57. 46'

    Nathan Aké (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  58. 46'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:01

  59. 45'

    Sostituzione, Manchester City. Jérémy Doku sostituisce Oscar Bobb.22:00

  60. 45'

    Sostituzione, Manchester City. Nico O'Reilly sostituisce Rayan Aït-Nouri.22:00

  61. 45'

    Sostituzione, Manchester City. Phil Foden sostituisce Rico Lewis.22:00

  63. Inizia il Secondo tempo Manchester City 0, Bayer Leverkusen 1.22:00

  64. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Manchester City 0, Bayer Leverkusen 1.21:45

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  66. 45'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico González.21:44

  67. 43'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).21:43

  69. 42'

    Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  70. 42'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:42

  71. 39'

    Nathan Aké (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  72. 39'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:39

  73. 39'

    Fallo di Nathan Aké (Manchester City).21:38

  75. 39'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  76. 36'

    Gara riprende.21:35

  77. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Rayan Aït-Nouri (Manchester City) per infortunio.21:35

  78. 30'

    Tentativo fallito. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nico González con suggerimento di testa.21:30

  79. 27'

    Rico Lewis (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  81. 27'

    Fallo di Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen).21:26

  82. 23'

    Gol! Manchester City 0, Bayer Leverkusen 1. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Kofane.21:22

  83. 20'

    Fallo di Savinho (Manchester City).21:19

  84. 20'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  85. 18'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Oscar Bobb.21:18

  87. 12'

    Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:11

  88. 11'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Rayan Aït-Nouri (Manchester City).21:11

  89. 11'

    Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Christian Kofane.21:11

  90. 6'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:05

  91. 5'

    Tiro parato. Nathan Aké (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Oscar Bobb.21:05

  93. 5'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).21:05

  94. 5'

    Tentativo fallito. Rico Lewis (Manchester City) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:04

  95. 4'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:04

  96. Inizia il Primo tempo.21:00

  97. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  99. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Etihad Stadium
    Città: Manchester
    Capienza: 55000 spettatori19:55

Formazioni Manchester City - Bayer Leverkusen

Manchester City
Bayer Leverkusen
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (1) JAMES TRAFFORD (P)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (6) NATHAN AKÉ (D)
  • (4) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (14) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (82) RICO LEWIS (C)
  • (26) SAVINHO (A)
  • (7) OMAR MARMOUSH (A)
  • (52) OSCAR BOBB (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (27) MATHEUS NUNES (C)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (33) NICO O'REILLY (C)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (24) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (A)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Pep Guardiola
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (19) ERNEST POKU (D)
  • (44) JEANUËL BELOCIAN (D)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
  • (30) IBRAHIM MAZA (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (43) BEN HAWIGHORST (D)
  • (27) JEREMIAH MENSAH (C)
  • (9) CLAUDIO ECHEVERRI (C)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (17) ELIESSE BEN SEGHIR (A)
  • (46) FERDINAND POHL (D)
  • (40) JESPER SCHLICH (P)
  • (23) NATHAN TELLA (A)
  • (45) NABA MENSAH (C)
  • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
PREPARTITA

Manchester City - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Bayer Leverkusen sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Manchester City si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bayer Leverkusen si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Manchester City ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Bayer Leverkusen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.

Manchester City e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

Manchester City-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Per il Manchester City, il Bayer Leverkusen (prossimo avversario in Champions League) diventerà l’ottava squadra tedesca diversa affrontata nelle competizioni europee – in generale questa sarà la loro 39ª partita contro formazioni tedesche (24V, 6N, 8P).
  • Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 24 partite contro squadre tedesche in Champions League (19V, 4N), contro il Lipsia nel dicembre 2021 (1-2) - per il City inoltre sono 67 i gol realizzati in queste 24 partite (media di 2.8 a gara).
  • Il Manchester City ha vinto le ultime 13 partite casalinghe contro squadre tedesche in Champions League con un punteggio complessivo di 49-13; l'ultima formazione tedesca ad evitare una sconfitta in questa competizione all'Etihad Stadium è stata il Bayern Monaco nell'ottobre 2013 (vittoria 3-1), allora guidato dall'attuale allenatore dei Citizens Pep Guardiola.
  • Il Bayer Leverkusen ha perso otto delle sue 10 trasferte contro squadre inglesi in Champions League (1V, 1N); l'unica vittoria e anche unica volta con la porta inviolata nelle gare di questo tipo risale al successo per 1-0 contro il Tottenham nel novembre 2016. La loro trasferta più recente di questo tipo invece è stata una sconfitta per 0-4 contro il Liverpool ad Anfield nella scorsa stagione (novembre 2024).
  • Questa sarà la 100a partita per Pep Guardiola alla guida del Manchester City in Champions League (62V, 19N, 18P); Guardiola diventerà solo il terzo allenatore a raggiungere le 100 partite con una squadra inglese in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Alex Ferguson (190 con il Manchester United) e Arsène Wenger (177 con l'Arsenal).
  • Il Manchester City non è mai stato in svantaggio in questa Champions League e ha condotto per il 62% del tempo di gioco totale (239:45); durante le oltre due ore di partita in cui il punteggio è stato in parità (146:43) i Citizens hanno effettuato 41 tiri subendone solo due.
  • Il Manchester City è la squadra che in questa edizione della UEFA Champions League conta il maggior numero di passaggi riusciti (2.511), la migliore precisione di passaggio (91.9%), il maggior numero di sequenze di almeno 10 passaggi su azione (95) e il maggior numero di passaggi per sequenza (6.2); il City è inoltre l'unica squadra a non aver concesso alcun contropiede alle formazioni affrontate.
  • Erling Haaland del Manchester City potrebbe disputare la sua 50ª partita da titolare in Champions League (attualmente a quota 49); il norvegese, anche se non andasse a segno in questo match, deterrà comunque il record di gol segnati nelle prime 50 partite da titolare nella competizione (50 marcature al momento).
  • Aleix García del Bayer Leverkusen è il giocatore che ha completato più cambi di gioco in questa edizione di Champions League (8/8, 100% di precisione), oltre a classificarsi terzo tra i centrocampisti per passaggi che hanno rotto almeno una linea di pressione avversaria (48), superato solo da Joey Veerman (70) e Vitinha (63).
  • Erling Haaland ha segnato di prima intenzione 24 dei suoi 31 gol realizzati per il Manchester City in Champions League (77%) – nessuno conta così tanti gol di questo tipo nel torneo dall'inizio della stagione 2022/23.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Manchester CityBayer Leverkusen
Partite giocate44
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati106
Gol totali subiti310
Media gol subiti per partita0.82.5
Percentuale possesso palla65.246.4
Numero totale di passaggi27321942
Numero totale di passaggi riusciti25111711
Tiri nello specchio della porta3214
Percentuale di tiri in porta57.142.4
Numero totale di cross5837
Numero medio di cross riusciti179
Duelli per partita vinti177153
Duelli per partita persi140179
Corner subiti1418
Corner guadagnati1915
Numero di punizioni a favore4637
Numero di punizioni concesse4238
Tackle totali5555
Percentuale di successo nei tackle54.563.6
Fuorigiochi totali67
Numero totale di cartellini gialli97
Numero totale di cartellini rossi01

Manchester City - Bayer Leverkusen Live

Virgilio Sport
