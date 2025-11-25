Virgilio Sport
Marsiglia-Newcastle United: 2-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Orange Vélodrome di Marsiglia
25 Novembre 2025 ore 21:00
Marsiglia
2
Newcastle United
1
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 6' 0-1 Harvey Barnes
  2. 46' 1-1 Pierre-Emerick Aubameyang
  3. 50' 2-1 Pierre-Emerick Aubameyang
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Marsiglia 2, Newcastle 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Marsiglia 2, Newcastle 1.22:57

  3. 90'+6'

    Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:57

  4. 90'+6'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:57

  5. 90'+5'

    Tiro parato. Robinio Vaz (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:56

  6. 90'+3'

    Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:54

  7. 90'+3'

    Jacob Ramsey (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Marsiglia. Robinio Vaz sostituisce Pierre-Emerick Aubameyang.22:53

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  11. 88'

    Sostituzione, Marsiglia. Angel Gomes sostituisce Mason Greenwood.22:49

  12. 86'

    Tentativo fallito. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:46

  13. 84'

    Tentativo fallito. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:45

  15. 83'

    Arthur Vermeeren (Marsiglia) e' ammonito.22:44

  16. 83'

    Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:44

  17. 83'

    Jacob Ramsey (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  18. 82'

    Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:42

  19. 82'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  21. 81'

    Emerson (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  22. 81'

    Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).22:41

  23. 79'

    Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa.22:40

  24. 78'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:38

  25. 78'

    Tiro parato. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nick Woltemade.22:38

  27. 76'

    Benjamin Pavard (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  28. 76'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).22:37

  29. 75'

    Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).22:36

  30. 75'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

  31. 75'

    Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nick Woltemade.22:36

  33. 74'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).22:35

  34. 73'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:34

  35. 72'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Joe Willock.22:33

  36. 72'

    Sostituzione, Newcastle. Nick Woltemade sostituisce Anthony Gordon.22:33

  37. 70'

    Tentativo fallito. Leonardo Balerdi (Marsiglia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Emerson con cross da calcio d'angolo.22:30

  39. 69'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Lewis Miley (Newcastle).22:29

  40. 68'

    Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Miley.22:29

  41. 68'

    Gara riprende.22:29

  42. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) per infortunio.22:28

  43. 67'

    Mason Greenwood (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:27

  45. 67'

    Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:27

  46. 67'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  47. 65'

    Dan Burn (Newcastle) e' ammonito per fallo.22:26

  48. 65'

    Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  49. 65'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).22:26

  51. 64'

    Tiro respinto. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matt O'Riley.22:25

  52. 63'

    Tentativo fallito. Benjamin Pavard (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mason Greenwood con cross da calcio d'angolo.22:24

  53. 62'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Harvey Barnes (Newcastle).22:23

  54. 62'

    Tiro respinto. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:23

  55. 62'

    Sostituzione, Marsiglia. Matt O'Riley sostituisce Darryl Bakola.22:23

  57. 61'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:22

  58. 61'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Timothy Weah.22:22

  59. 61'

    Sostituzione, Newcastle. Anthony Elanga sostituisce Fabian Schär.22:21

  60. 60'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Tino Livramento.22:21

  61. 60'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Jacob Murphy.22:21

  63. 60'

    Tentativo fallito. Fabian Schär (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sandro Tonali con cross da calcio d'angolo.22:21

  64. 59'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:20

  65. 59'

    Tiro parato. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Bruno Guimarães.22:20

  66. 57'

    Tiro respinto. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joe Willock.22:18

  67. 56'

    Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Paixão.22:17

  69. 54'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Igor Paixão (Marsiglia).22:15

  70. 52'

    Emerson (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:13

  71. 52'

    Fallo di Emerson (Marsiglia).22:13

  72. 52'

    Joe Willock (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  73. 52'

    Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timothy Weah con cross.22:12

  75. 50'

    Gol! Marsiglia 2, Newcastle 1. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Timothy Weah con cross.22:11

  76. 48'

    Fuorigioco. Joe Willock(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.22:09

  77. 48'

    Tentativo fallito. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon.22:09

  78. 48'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sandro Tonali.22:08

  79. 46'

    Gol! Marsiglia 1, Newcastle 1. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Darryl Bakola in seguito a un contropiede.22:07

  81. Inizia il Secondo tempo Marsiglia 0, Newcastle 1.22:06

  82. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Marsiglia 0, Newcastle 1.21:49

  83. 45'+4'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Joe Willock con cross.21:49

  84. 45'+1'

    Gara riprende.21:46

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  87. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.21:44

  88. 44'

    Gerónimo Rulli (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  89. 44'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:44

  90. 43'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe Willock.21:43

  91. 42'

    Anthony Gordon (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:42

  93. 41'

    Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  94. 41'

    Fallo di Anthony Gordon (Newcastle).21:42

  95. 41'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:41

  96. 40'

    Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:40

  97. 39'

    Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).21:40

  99. 39'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  100. 37'

    Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mason Greenwood con cross.21:37

  101. 37'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Arthur Vermeeren.21:37

  102. 36'

    Darryl Bakola (Marsiglia) e' ammonito.21:36

  103. 36'

    Darryl Bakola (Marsiglia) cade ma ha simulato.21:36

  105. 34'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mason Greenwood.21:34

  106. 34'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Timothy Weah.21:34

  107. 31'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).21:31

  108. 31'

    Tiro parato. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Guimarães.21:31

  109. 28'

    Darryl Bakola (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  111. 28'

    Fallo di Fabian Schär (Newcastle).21:29

  112. 27'

    Tentativo fallito. Darryl Bakola (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:27

  113. 25'

    Gara riprende.21:25

  114. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.21:24

  115. 23'

    Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:23

  117. 22'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Tino Livramento (Newcastle).21:22

  118. 20'

    Joe Willock (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:20

  119. 20'

    Darryl Bakola (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  120. 20'

    Fallo di Joe Willock (Newcastle).21:20

  121. 20'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).21:20

  123. 19'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).21:19

  124. 19'

    Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mason Greenwood con passaggio filtrante.21:19

  125. 18'

    Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mason Greenwood.21:18

  126. 17'

    Darryl Bakola (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  127. 17'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).21:17

  129. 14'

    Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Timothy Weah e' colto in fuorigioco.21:14

  130. 10'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).21:10

  131. 8'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:09

  132. 6'

    Gol! Marsiglia 0, Newcastle 1. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:06

  133. 6'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Sandro Tonali.21:06

  135. 4'

    Tentativo fallito. Joe Willock (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:04

  136. 4'

    Tiro respinto. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area. Assist di Sandro Tonali con cross.21:04

  137. 3'

    Leonardo Balerdi (Marsiglia) e' ammonito per fallo.21:03

  138. 3'

    Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:03

  139. 3'

    Joe Willock (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  141. 3'

    Tiro respinto. Bruno Guimarães (Newcastle) un tiro di destro da centro area.21:03

  142. 2'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:02

  143. Inizia il Primo tempo.21:01

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Orange Vélodrome
    Città: Marsiglia
    Capienza: 67354 spettatori19:58

Formazioni Marsiglia - Newcastle United

Marsiglia
Newcastle United
TITOLARI MARSIGLIA
  • (1) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (22) TIMOTHY WEAH (D)
  • (5) LEONARDO BALERDI (D)
  • (33) EMERSON (D)
  • (28) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (50) DARRYL BAKOLA (C)
  • (10) MASON GREENWOOD (C)
  • (14) IGOR PAIXÃO (C)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (18) ARTHUR VERMEEREN (C)
  • (97) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (A)
PANCHINA MARSIGLIA
  • (8) ANGEL GOMES (C)
  • (34) ROBINIO VAZ (A)
  • (12) JEFFREY DE LANGE (P)
  • (76) TADJIDINE MMADI (C)
  • (17) MATT O'RILEY (C)
  • (19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)
  • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
  • (26) BILAL NADIR (C)
  • (6) ULISSES GARCIA (D)
  • (40) JELLE VAN NECK (P)
ALLENATORE MARSIGLIA
  • Roberto De Zerbi
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (1) NICK POPE (P)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (5) FABIAN SCHÄR (D)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (21) TINO LIVRAMENTO (C)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
  • (28) JOE WILLOCK (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (67) LEWIS MILEY (C)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (85) SAM ALABI (C)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (31) MAX THOMPSON (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
PREPARTITA

Marsiglia - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Newcastle United sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati2
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino6.8

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

Attualmente Marsiglia si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Newcastle United si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Marsiglia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6; Newcastle United ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4.

Marsiglia e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.

Marsiglia-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • L'unico precedente tra Olympique Marsiglia e Newcastle in Europa risale alla stagione 2003/04, quando i francesi rimasero imbattuti in semifinale di Coppa UEFA con una vittoria in casa (2-0) e un pareggio in trasferta (0-0) contro i Magpies.
  • Questa sarà la nona volta in cui il Newcastle affronterà una squadra francese in trasferta nelle competizioni europee, con l'unica vittoria nelle precedenti otto (3N, 4P) arrivata contro il Sochaux in Coppa UEFA nel novembre 2004 (4-0).
  • L'Olympique Marsiglia non vince da 12 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (3N, 9P), con l'ultimo successo risalente al dicembre 2010 contro il Chelsea (1-0 in Champions League); in questi incontri ha segnato solo cinque gol.
  • L’allenatore del Newcastle Eddie Howe ha affrontato il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi in tre occasioni precedenti in tutte le competizioni, con entrambi i manager che hanno registrato una vittoria ciascuno (1N).
  • Il Newcastle potrebbe vincere quattro partite consecutive in Champions League per la prima volta nella sua storia (attualmente a tre successi di fila), mentre ha già stabilito la sua striscia record di clean sheet nel torneo (tre).
  • Il Marsiglia è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa edizione della Champions League (sei) ed è l'unica formazione ad aver subito più di una sconfitta dopo aver segnato il primo gol dell'incontro nell'attuale torneo (due – entrambe per 2-1 contro Real Madrid e Sporting CP).
  • Il Newcastle ha segnato 10 gol in quattro partite di Champions League in questa stagione, sei in più rispetto all'intera sua precedente partecipazione alla competizione sotto la guida di Eddie Howe (sei in sei partite nel 2023/24), ed è una delle sole cinque squadre con una percentuale realizzativa pari o superiore al 20% in questa edizione (20% - 10 gol da 50 tiri).
  • Anthony Gordon è stato coinvolto in cinque gol in quattro partite di Champions League in questa stagione (quattro gol, un assist), con solo Victor Osimhen (sei) che ha un totale maggiore nell'edizione corrente – solo Alan Shearer (sette nel 2002/03: sei gol, un assist) ha avuto più coinvolgimenti in gol in una singola campagna di Champions League per il Newcastle.
  • Pierre-Emerick Aubameyang e Igor Paixão sono la coppia con il maggior numero di combinazioni per gol (tre) in questa edizione della Champions League, con due assist di Aubameyang e uno di Paixão .
  • Bruno Guimarães del Newcastle ha realizzato il numero più alto, a pari merito, di passaggi che rompono la linea difensiva avversaria in questa edizione di Champions League (nove, come Joshua Kimmich), mentre in generale nella competizione solo l'Atlético Madrid (35) ha superato i Magpies (32) per numero di passaggi di questo tipo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MarsigliaNewcastle United
Partite giocate44
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati610
Gol totali subiti52
Media gol subiti per partita1.20.5
Percentuale possesso palla51.450.8
Numero totale di passaggi19191729
Numero totale di passaggi riusciti16361418
Tiri nello specchio della porta1826
Percentuale di tiri in porta47.470.3
Numero totale di cross4470
Numero medio di cross riusciti1018
Duelli per partita vinti178198
Duelli per partita persi154196
Corner subiti2224
Corner guadagnati1325
Numero di punizioni a favore4745
Numero di punizioni concesse6146
Tackle totali7561
Percentuale di successo nei tackle58.750.8
Fuorigiochi totali68
Numero totale di cartellini gialli84
Numero totale di cartellini rossi10

