Incontro terminato, Marsiglia 2, Newcastle 1.
Incontro terminato, Marsiglia 2, Newcastle 1.
Secondo tempo terminato, Marsiglia 2, Newcastle 1.22:57
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:57
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:57
Tiro parato. Robinio Vaz (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:56
Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:54
Jacob Ramsey (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Sostituzione, Marsiglia. Robinio Vaz sostituisce Pierre-Emerick Aubameyang.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Sostituzione, Marsiglia. Angel Gomes sostituisce Mason Greenwood.22:49
Tentativo fallito. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:46
Tentativo fallito. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:45
Arthur Vermeeren (Marsiglia) e' ammonito.22:44
Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:44
Jacob Ramsey (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:42
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Emerson (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).22:41
Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa.22:40
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:38
Tiro parato. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nick Woltemade.22:38
Benjamin Pavard (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).22:37
Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).22:36
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nick Woltemade.22:36
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).22:35
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:34
Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Joe Willock.22:33
Sostituzione, Newcastle. Nick Woltemade sostituisce Anthony Gordon.22:33
Tentativo fallito. Leonardo Balerdi (Marsiglia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Emerson con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Lewis Miley (Newcastle).22:29
Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Miley.22:29
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) per infortunio.22:28
Mason Greenwood (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:27
Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:27
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Dan Burn (Newcastle) e' ammonito per fallo.22:26
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Dan Burn (Newcastle).22:26
Tiro respinto. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matt O'Riley.22:25
Tentativo fallito. Benjamin Pavard (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mason Greenwood con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Harvey Barnes (Newcastle).22:23
Tiro respinto. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:23
Sostituzione, Marsiglia. Matt O'Riley sostituisce Darryl Bakola.22:23
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:22
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Timothy Weah.22:22
Sostituzione, Newcastle. Anthony Elanga sostituisce Fabian Schär.22:21
Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Tino Livramento.22:21
Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Jacob Murphy.22:21
Tentativo fallito. Fabian Schär (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sandro Tonali con cross da calcio d'angolo.22:21
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:20
Tiro parato. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Bruno Guimarães.22:20
Tiro respinto. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joe Willock.22:18
Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Paixão.22:17
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Igor Paixão (Marsiglia).22:15
Emerson (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:13
Fallo di Emerson (Marsiglia).22:13
Joe Willock (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timothy Weah con cross.22:12
Gol! Marsiglia 2, Newcastle 1. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Timothy Weah con cross.22:11
Fuorigioco. Joe Willock(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.22:09
Tentativo fallito. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon.22:09
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sandro Tonali.22:08
Gol! Marsiglia 1, Newcastle 1. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Darryl Bakola in seguito a un contropiede.22:07
Inizia il Secondo tempo Marsiglia 0, Newcastle 1.22:06
Primo tempo terminato, Marsiglia 0, Newcastle 1.21:49
Tiro respinto. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Joe Willock con cross.21:49
Gara riprende.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.21:44
Gerónimo Rulli (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:44
Tiro parato. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe Willock.21:43
Anthony Gordon (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:42
Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Anthony Gordon (Newcastle).21:42
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:41
Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:40
Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).21:40
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mason Greenwood con cross.21:37
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Arthur Vermeeren.21:37
Darryl Bakola (Marsiglia) e' ammonito.21:36
Darryl Bakola (Marsiglia) cade ma ha simulato.21:36
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mason Greenwood.21:34
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Timothy Weah.21:34
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).21:31
Tiro parato. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Guimarães.21:31
Darryl Bakola (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Fabian Schär (Newcastle).21:29
Tentativo fallito. Darryl Bakola (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:27
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.21:24
Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:23
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Tino Livramento (Newcastle).21:22
Joe Willock (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:20
Darryl Bakola (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Fallo di Joe Willock (Newcastle).21:20
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).21:20
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).21:19
Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mason Greenwood con passaggio filtrante.21:19
Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mason Greenwood.21:18
Darryl Bakola (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).21:17
Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Timothy Weah e' colto in fuorigioco.21:14
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).21:10
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:09
Gol! Marsiglia 0, Newcastle 1. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:06
Tiro respinto. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Sandro Tonali.21:06
Tentativo fallito. Joe Willock (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:04
Tiro respinto. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area. Assist di Sandro Tonali con cross.21:04
Leonardo Balerdi (Marsiglia) e' ammonito per fallo.21:03
Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:03
Joe Willock (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Tiro respinto. Bruno Guimarães (Newcastle) un tiro di destro da centro area.21:03
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Leonardo Balerdi (Marsiglia).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Orange Vélodrome
Città: Marsiglia
Capienza: 67354 spettatori19:58
Marsiglia - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Newcastle United sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|48
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Parma-Atalanta 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Sampdoria-Cesena 1-2
|25-10-2025
|Serie A
|Napoli-Inter 3-1
|01-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Empoli 1-0
Attualmente Marsiglia si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Newcastle United si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Marsiglia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6; Newcastle United ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4.
Marsiglia e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.
Marsiglia-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Marsiglia
|Newcastle United
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|10
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.5
|Percentuale possesso palla
|51.4
|50.8
|Numero totale di passaggi
|1919
|1729
|Numero totale di passaggi riusciti
|1636
|1418
|Tiri nello specchio della porta
|18
|26
|Percentuale di tiri in porta
|47.4
|70.3
|Numero totale di cross
|44
|70
|Numero medio di cross riusciti
|10
|18
|Duelli per partita vinti
|178
|198
|Duelli per partita persi
|154
|196
|Corner subiti
|22
|24
|Corner guadagnati
|13
|25
|Numero di punizioni a favore
|47
|45
|Numero di punizioni concesse
|61
|46
|Tackle totali
|75
|61
|Percentuale di successo nei tackle
|58.7
|50.8
|Fuorigiochi totali
|6
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
