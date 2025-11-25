Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Marsiglia - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marsiglia - Newcastle United sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

Attualmente Marsiglia si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Newcastle United si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Marsiglia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6; Newcastle United ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4.

Marsiglia e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.

Marsiglia-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'unico precedente tra Olympique Marsiglia e Newcastle in Europa risale alla stagione 2003/04, quando i francesi rimasero imbattuti in semifinale di Coppa UEFA con una vittoria in casa (2-0) e un pareggio in trasferta (0-0) contro i Magpies.

Questa sarà la nona volta in cui il Newcastle affronterà una squadra francese in trasferta nelle competizioni europee, con l'unica vittoria nelle precedenti otto (3N, 4P) arrivata contro il Sochaux in Coppa UEFA nel novembre 2004 (4-0).

L'Olympique Marsiglia non vince da 12 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (3N, 9P), con l'ultimo successo risalente al dicembre 2010 contro il Chelsea (1-0 in Champions League); in questi incontri ha segnato solo cinque gol.

L’allenatore del Newcastle Eddie Howe ha affrontato il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi in tre occasioni precedenti in tutte le competizioni, con entrambi i manager che hanno registrato una vittoria ciascuno (1N).

Il Newcastle potrebbe vincere quattro partite consecutive in Champions League per la prima volta nella sua storia (attualmente a tre successi di fila), mentre ha già stabilito la sua striscia record di clean sheet nel torneo (tre).

Il Marsiglia è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa edizione della Champions League (sei) ed è l'unica formazione ad aver subito più di una sconfitta dopo aver segnato il primo gol dell'incontro nell'attuale torneo (due – entrambe per 2-1 contro Real Madrid e Sporting CP).

Il Newcastle ha segnato 10 gol in quattro partite di Champions League in questa stagione, sei in più rispetto all'intera sua precedente partecipazione alla competizione sotto la guida di Eddie Howe (sei in sei partite nel 2023/24), ed è una delle sole cinque squadre con una percentuale realizzativa pari o superiore al 20% in questa edizione (20% - 10 gol da 50 tiri).

Anthony Gordon è stato coinvolto in cinque gol in quattro partite di Champions League in questa stagione (quattro gol, un assist), con solo Victor Osimhen (sei) che ha un totale maggiore nell'edizione corrente – solo Alan Shearer (sette nel 2002/03: sei gol, un assist) ha avuto più coinvolgimenti in gol in una singola campagna di Champions League per il Newcastle.

Pierre-Emerick Aubameyang e Igor Paixão sono la coppia con il maggior numero di combinazioni per gol (tre) in questa edizione della Champions League, con due assist di Aubameyang e uno di Paixão .

Bruno Guimarães del Newcastle ha realizzato il numero più alto, a pari merito, di passaggi che rompono la linea difensiva avversaria in questa edizione di Champions League (nove, come Joshua Kimmich), mentre in generale nella competizione solo l'Atlético Madrid (35) ha superato i Magpies (32) per numero di passaggi di questo tipo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: