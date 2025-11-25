Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Qarabag e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League.23:00

90'+7' FISCHIO FINALE: NAPOLI-QARABAG 2-0. La squadra di Conte vince con il gol di McTominay e l'autorete di Jankovic.22:53

90'+3' Giropalla del Napoli. Il Qarabag non riesce a recuperare il pallone.22:49

90' Segnalati sei minuti di recupero.22:47

90' Quinta sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina Alessandro Buongiorno, minuti per Juan Jesus.22:46

90' Quarta sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di David Neres, al suo posto Antonio Vergara.22:46

87' Bella chiusura difensiva di Di Lorenzo, bravo a fermare la corsa di Addai.22:44

84' Uscita molto avventurosa di Milinkovic-Savic, che riesce comunque a fermare Akhundzada in fallo laterale.22:41

81' Tiro da lontanissimo di Addai, che calcia potente ma trova la risposta attenta di Milinkovic-Savic.22:37

80' Napoli in pieno controllo del match in questa fase.22:36

77' AMMONITO Amir Rrahmani per un fallo su Akhundzada.22:33

76' Quinta sostituzione per il Qarabag. Matheus Silva lascia spazio a Daniel Lima de Castro.22:47

76' Quarta sostituzione per il Qarabag. Esce Elvin Jafarquliyev, entra Toral Bayramov.22:40

76' Terza sostituzione per il Qarabag. Fuori Camilo Durán, dentro Nariman Akhundzada.22:32

75' Terza sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina Rasmus Højlund, minuti per Lorenzo Lucca.22:32

75' Seconda sostituzione per il Napoli. Noa Lang lascia spazio a Eljif Elmas.22:31

74' PALO DI McTOMINAY! Lo scozzese va via sulla sinistra e calcia dall'interno dell'area, colpendo il primo palo, probabilmente anche a causa di una deviazione di Kochalski.22:31

72' GOL! NAPOLI-Qarabag 2-0! Autorete di Marko Jankovic! Neres crossa sul secondo palo per Olivera, che rimette il pallone al centro per McTominay. Lo scozzese gira al volo con il destro e colpisce Jankovic, che manda il pallone nella propria porta.



70' TRAVERSA DI NERES! Il brasiliano va via in campo aperto contro Mmae, arriva al limite dell'area e cerca qualcosa a metà tra un tiro e un cross per Lang, ma finisce per colpire il legno.22:28

68' CHE OCCASIONE PER HOJLUND! Politano crossa sul primo palo per il danese, che gira di testa, ma da due passi non trova la porta.22:25

67' KOCHALSKI STRAORDINARIO! Doppio clamoroso intervento del portiere del Qarabag, che prima salva in uscita su Lang e poi, totalmente fuori equilibrio, riesce a deviare una conclusione a botta sicura di McTominay.22:24

65' GOL! NAPOLI-Qarabag 1-0! Rete di Scott McTominay! Corner a rientrare di Lang, intervento goffo di Mustafazada che rischia l'autogol. Kochalski riesce a salvare ma mette il pallone sulla testa di McTominay, che spinge in porta il vantaggio azzurro.



65' CI PROVA OLIVERA! Politano rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per l'inserimento dell'uruguaiano, che calcia al volo, trovando la risposta di Kochalski.22:21

64' Prima sostituzione per il Napoli. Esce Sam Beukema, entra Matteo Politano.22:20

62' OCCASIONE PER NERES! Il brasiliano riceve da Di Lorenzo in area, controlla e calcia con l'interno sul secondo palo. Kochalski si allunga e blocca a terra.22:19

61' Seconda sostituzione per il Qarabag. Non ce la fa Kevin Medina, al suo posto Samy Mmaee.22:17

61' Prima sostituzione per il Qarabag. Fuori Leandro Andrade, dentro Oleksii Kashchuk.22:17

58' Ancora problemi per Medina, che sembra non aver recuperato dalla pallonata subita qualche minuto fa.22:14

56' KOCHALSKI PARA IL RIGORE DI HOJLUND! Il danese alza la conclusione a mezza altezza incrociando un po' il tiro. Il portiere del Qarabag intuisce e riesce a respingere con una mano.22:14

55' AMMONITO Marko Jankovic per il fallo da rigore.22:12

54' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Buongiorno verticalizza per Di Lorenzo che, nell'interpretazione di Marciniak, viene ostacolato irregolarmente da Jankovic. Nessun dubbio per l'arbitro polacco.22:11

54' Si riprende ora a giocare con Medina regolarmente in campo.22:10

51' Durissima pallonata al volto subita da Medina. Gioco fermo al Maradona, in campo i sanitari.22:08

50' AMMONITO Noa Lang per una trattenuta ai danni di Addai.22:06

48' Conclusione improvvisa di Duran, che prova a sorprendere Milinkovic-Savic calciando forte sul primo palo con il sinistro. L'ex portiere del Torino blocca in due tempi.22:05

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Napoli-Qarabag. Nessun cambio all'intervallo.22:02

Come già accaduto con l'Atalanta, sono Neres e Lang i più attivi e propositivi nel Napoli, che ha faticato invece a mettere in movimento Hojlund, ben controllato dai due centrali del Qarabag. Un po' in ombra anche McTominay, che ha sbagliato più di un passaggio. Buona prima frazione degli azeri, che hanno sofferto non molto in fase difensiva e si sono presentati più di una volta dalle parti di Milinkovic-Savic, finora mai costretto, però, a parare.21:57

Nessun gol nei primi 45 minuti di Napoli-Qarabag, in cui la squadra di Conte cresce col passare del tempo e riesce a rendersi pericolosa soltanto nel finale. A partire meglio, infatti, sono gli azeri, che ci provano con il tiro da fuori Addai, largo di poco. Il Napoli, come detto, sale di livello soltanto negli ultimi dieci minuti, provandoci con una bellissima rovesciata di Neres parata da Kochalski. La più grande occasione del primo tempo arriva al 41', quando Di Lorenzo si presenta solo davanti al portiere, ma scivola al momento del tiro e permette a Mustafazada di deviare la sua conclusione.21:55

45' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-QARABAG 0-0. Parità all'intervallo.21:46

43' AMMONITO Kevin Medina per un intervento in ritardo su Lang.21:43

41' CLAMOROSA OCCASIONE PER DI LORENZO! Buongiorno va in verticale per Di Lorenzo che, solo davanti a Kochalski, ha tutto il tempo per controllare, ma scivola al momento del tiro. Mustafazada interviene in scivolata e mette in corner.21:42

40' Muove palla il Napoli, che al momento non trova spazi.21:41

37' Addai raccoglie un pallone vagante in area, si gira e calcia sul primo palo, trovando la deviazione di Beukema.21:37

35' COS'HA PROVATO NERES! Lang va via a Silva sulla sinistra e crossa in area per il brasiliano, che si coordina in rovesciata e colpisce benissimo. Kochalski ha un gran riflesso e riesce a respingere.21:36

32' Errore tecnico di Lang, che sbaglia il passaggio laterale per Olivera.21:32

29' Azione offensiva prolungata del Qarabag. Il Napoli attende.21:29

26' Di Lorenzo riceve sulla corsa da Lobotka e crossa basso al centro dell'area, dove Medina riesce a intervenire in scivolata.21:27

23' Passata metà del primo tempo al Maradona. Non si sblocca il match.21:24

20' Di Lorenzo alza il pallone in profondità per la corsa di Neres, che inizialmente prende il tempo a Medina, bravo poi ad accompagnare sul fondo il brasiliano.21:20

17' Corner a rientrare di Lang e sponda aerea di Buongiorno, che trova Beukema sul secondo palo. L'olandese non riesce né a calciare né a servire compagni. Rimessa dal fondo per il Qarabag.21:18

15' Grande intervento difensivo di Mustafazada, bravo ad anticipare Hojlund sul cross basso di Neres, cercato bene in profondità da Beukema.21:16

14' Tentativo di percussione di Medina, che subisce il fallo di Buongiorno a centrocampo.21:15

11' Altra bella azione del Qarabag, non finalizzata bene da Duran, che sbaglia l'ultimo passaggio per Andrade e consente a Milinkovic-Savic di bloccare il pallone.21:12

8' Cross insidioso dal fondo di Lang, deviazione di Mustafazada che non inganna però Kochalski.21:09

6' CI PROVA ADDAI! Il numero 11 recupera palla sulla trequarti, si sposta il pallone sul sinistro e calcia forte a incrociare, andando vicino al palo.21:07

3' Bell'inizio del Qarabag, che arriva alla conclusione dal limite dell'area con Jankovic, deviata in calcio d'angolo da Beukema.21:03

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Qarabag.21:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Nel giorno del quinto anniversario della morte del Pibe e nello stadio che porta il suo nome, tra poco scenderanno in campo Napoli e Qarabag.20:50

Nel Qarabag particolare attenzione all'esterno destro d'attacco Leandro Andrare, capocannoniere della formazione azera in Champions League con tre gol segnati nelle prime quattro partite.20:49

Un solo cambio per Conte rispetto alla formazione schierata nell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta: fuori Gutierrez (out per una distorsione alla caviglia), dentro Olivera. Conferme in blocco per la difesa a tre e per il tridente offensivo, formato anche oggi da Neres, Lang e Politano. Vanno in panchina Elmas, Politano e Lucca. Sempre indisponbili Meret, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku.20:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Qarabag si schiera in campo con il 4-2-3-1: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov.20:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino.20:43

Virtuoso, invece, il percorso del Qarabag, quindicesimo in classifica, in piena zona playoff. Gli azeri, primi nel loro campionato, hanno vinto sul campo del Benfica e in casa con il Copenhagen, oltre ad aver fermato il Chelsea sul 2-2. In trasferta, contro l'Athletic Club, l'unica sconfitta finora registrata in Champions.20:40

Obiettivo tre punti per il Napoli, al momento 25esimo nella classifica della League Phase e, dunque, non qualificato alla fase a eliminazione diretta della Champions.La squadra di Antonio Conte ha però gli stessi punti di Club Brugge ed Eintracht Francoforte, rispettivamente 23esima e 24esima e, al momento, ai playoff. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro l'Atalanta, hanno ottenuto un solo successo, finora, in Champions League, a fronte di un pareggio e due sconfitte.20:37

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Qarabag, gara valida per la 5^ giornata della League Phase della UEFA Champions League.20:33

