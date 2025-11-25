Incontro terminato, Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.
Secondo tempo terminato, Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.22:55
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).22:54
Fuorigioco. Mojmír Chytil(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da David Zima (Slavia Praga).22:51
Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:50
Alejandro Rego (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:49
Íñigo Lekue (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tiro respinto. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Mikel Jauregizar con cross.22:49
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:48
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) e' ammonito.22:46
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).22:46
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di David Zima (Slavia Praga).22:43
Selton Sánchez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).22:40
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Christos Zafeiris.22:39
Sostituzione, Athletic Bilbao. Íñigo Lekue sostituisce Jesús Areso.22:39
Sostituzione, Athletic Bilbao. Unai Gómez sostituisce Gorka Guruzeta.22:39
Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).22:37
Tentativo fallito. Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Navarro con cross in seguito a un calcio da fermo.22:36
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).22:35
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da David Zima (Slavia Praga).22:34
Tiro respinto. Alejandro Rego (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Robert Navarro.22:34
Fallo di Tomás Holes (Slavia Praga).22:33
Nico Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:28
Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Christos Zafeiris e' colto in fuorigioco.22:27
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:25
Selton Sánchez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Holes con cross.22:25
Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:24
Sostituzione, Athletic Bilbao. Mikel Jauregizar sostituisce Íñigo Ruíz de Galarreta.22:24
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:23
Fallo di mano di Vasil Kusej (Slavia Praga).22:22
Vasil Kusej (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).22:20
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:20
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).22:19
Unai Simón (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:18
Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Williams sostituisce Alex Berenguer.22:18
Sostituzione, Athletic Bilbao. Selton Sánchez sostituisce Oihan Sancet.22:18
Fuorigioco. Christos Zafeiris(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Michal Sadílek e' colto in fuorigioco.22:17
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:17
Sostituzione, Slavia Praga. Vasil Kusej sostituisce Youssoupha Sanyang.22:16
Sostituzione, Slavia Praga. Jan Boril sostituisce Youssoupha Mbodji.22:16
Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Holes sostituisce David Doudera.22:15
Tiro respinto. Alejandro Rego (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oihan Sancet.22:15
Fallo di Youssoupha Sanyang (Slavia Praga).22:13
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da David Moses (Slavia Praga).22:12
Tiro parato. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alex Berenguer con cross.22:12
Tiro parato. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Berenguer.22:12
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Christos Zafeiris (Slavia Praga) per infortunio.22:10
Tentativo fallito. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:10
Tiro parato. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10
Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adama Boiro.22:09
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).22:07
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.22:06
Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.21:49
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:48
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:48
Fallo di David Zima (Slavia Praga).21:47
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Gara riprende.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Michal Sadílek (Slavia Praga) per infortunio.21:45
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).21:44
Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).21:41
Tiro respinto. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.21:41
Tiro parato. David Zima (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:40
Tiro respinto. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di David Doudera con cross.21:40
Tomás Chory (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:40
Tomás Chory (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:39
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).21:39
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).21:37
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:35
David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).21:34
Tentativo fallito. Alejandro Rego (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Berenguer in seguito a un calcio da fermo.21:34
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).21:33
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).21:32
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla lunga distanza. Assist di Michal Sadílek.21:31
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).21:29
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Chory (Slavia Praga) per infortunio.21:27
Fuorigioco. Stepán Chaloupek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Mbodji e' colto in fuorigioco.21:22
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) per infortunio.21:21
Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).21:20
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).21:19
Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).21:19
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) e' ammonito.21:18
Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:18
Fuorigioco. Christos Zafeiris(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.21:16
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).21:16
Lukás Provod (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:14
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).21:14
Unai Simón (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Oihan Sancet (Athletic Bilbao).21:13
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).21:13
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomás Chory.21:12
Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Robert Navarro.21:11
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).21:06
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:05
Tiro parato. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gorka Guruzeta.21:05
Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:05
Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:04
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).21:02
Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori19:48
Slavia Praga - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Athletic Bilbao sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente Slavia Praga si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
Slavia Praga e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.
Slavia Praga-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Slavia Praga
|Athletic Bilbao
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|8
|9
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.2
|Percentuale possesso palla
|44.2
|46.8
|Numero totale di passaggi
|1319
|1634
|Numero totale di passaggi riusciti
|1008
|1312
|Tiri nello specchio della porta
|17
|15
|Percentuale di tiri in porta
|43.6
|44.1
|Numero totale di cross
|72
|67
|Numero medio di cross riusciti
|21
|14
|Duelli per partita vinti
|205
|186
|Duelli per partita persi
|221
|220
|Corner subiti
|22
|11
|Corner guadagnati
|15
|15
|Numero di punizioni a favore
|42
|40
|Numero di punizioni concesse
|69
|60
|Tackle totali
|93
|85
|Percentuale di successo nei tackle
|48.4
|70.6
|Fuorigiochi totali
|13
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
