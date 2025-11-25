Virgilio Sport
Slavia Praga-Athletic Bilbao: 0-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Fortuna Arena di Praga
25 Novembre 2025 ore 21:00
Slavia Praga
0
Athletic Bilbao
0
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.22:55

    3. 90'+4'

      Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

    4. 90'+4'

      Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).22:54

    5. 90'+3'

      Fuorigioco. Mojmír Chytil(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.22:54

    6. 90'+3'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53

    7. 90'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da David Zima (Slavia Praga).22:51

    9. 90'

      Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:50

    10. 90'

      Alejandro Rego (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

    11. 89'

      Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:49

    12. 89'

      Íñigo Lekue (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

    13. 88'

      Tiro respinto. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Mikel Jauregizar con cross.22:49

    15. 88'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:48

    16. 85'

      Aitor Paredes (Athletic Bilbao) e' ammonito.22:46

    17. 85'

      Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).22:46

    18. 85'

      Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

    19. 82'

      Fallo di David Zima (Slavia Praga).22:43

    21. 82'

      Selton Sánchez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

    22. 81'

      Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:41

    23. 80'

      Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).22:40

    24. 79'

      Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Christos Zafeiris.22:39

    25. 79'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Íñigo Lekue sostituisce Jesús Areso.22:39

    27. 79'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Unai Gómez sostituisce Gorka Guruzeta.22:39

    28. 77'

      Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

    29. 77'

      Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).22:37

    30. 75'

      Tentativo fallito. Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Navarro con cross in seguito a un calcio da fermo.22:36

    31. 74'

      Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).22:35

    33. 74'

      Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

    34. 73'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da David Zima (Slavia Praga).22:34

    35. 73'

      Tiro respinto. Alejandro Rego (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Robert Navarro.22:34

    36. 73'

      Fallo di Tomás Holes (Slavia Praga).22:33

    37. 73'

      Nico Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

    39. 68'

      David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

    40. 68'

      Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:28

    41. 67'

      Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Christos Zafeiris e' colto in fuorigioco.22:27

    42. 65'

      Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:25

    43. 65'

      Selton Sánchez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

    45. 65'

      Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Holes con cross.22:25

    46. 64'

      Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

    47. 64'

      Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:24

    48. 64'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Mikel Jauregizar sostituisce Íñigo Ruíz de Galarreta.22:24

    49. 63'

      Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

    51. 63'

      Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:23

    52. 62'

      Fallo di mano di Vasil Kusej (Slavia Praga).22:22

    53. 60'

      Vasil Kusej (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

    54. 60'

      Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).22:20

    55. 59'

      Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

    57. 59'

      Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:20

    58. 58'

      Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).22:19

    59. 58'

      Unai Simón (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

    60. 58'

      David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    61. 58'

      Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:18

    63. 58'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Williams sostituisce Alex Berenguer.22:18

    64. 58'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Selton Sánchez sostituisce Oihan Sancet.22:18

    65. 57'

      Fuorigioco. Christos Zafeiris(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Michal Sadílek e' colto in fuorigioco.22:17

    66. 56'

      David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

    67. 56'

      Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:17

    69. 55'

      Sostituzione, Slavia Praga. Vasil Kusej sostituisce Youssoupha Sanyang.22:16

    70. 55'

      Sostituzione, Slavia Praga. Jan Boril sostituisce Youssoupha Mbodji.22:16

    71. 55'

      Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Holes sostituisce David Doudera.22:15

    72. 54'

      Tiro respinto. Alejandro Rego (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oihan Sancet.22:15

    73. 53'

      Fallo di Youssoupha Sanyang (Slavia Praga).22:13

    75. 53'

      Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

    76. 52'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da David Moses (Slavia Praga).22:12

    77. 52'

      Tiro parato. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alex Berenguer con cross.22:12

    78. 52'

      Tiro parato. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Berenguer.22:12

    79. 51'

      Gara riprende.22:11

    81. 50'

      Gara momentaneamente sospesa, Christos Zafeiris (Slavia Praga) per infortunio.22:10

    82. 50'

      Tentativo fallito. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:10

    83. 50'

      Tiro parato. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10

    84. 49'

      Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adama Boiro.22:09

    85. 47'

      Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).22:07

    87. 47'

      Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

    88. Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.22:06

    89. 45'+5'

      Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Athletic Bilbao 0.21:49

    90. 45'+3'

      Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:48

    91. 45'+3'

      Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

    93. 45'+3'

      Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:48

    94. 45'+3'

      Fallo di David Zima (Slavia Praga).21:47

    95. 45'+3'

      Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

    96. 45'+2'

      Gara riprende.21:46

    97. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

    99. 45'+1'

      Gara momentaneamente sospesa, Michal Sadílek (Slavia Praga) per infortunio.21:45

    100. 45'

      David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

    101. 45'

      Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).21:44

    102. 42'

      Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

    103. 42'

      Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).21:41

    105. 41'

      Tiro respinto. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.21:41

    106. 41'

      Tiro parato. David Zima (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:40

    107. 41'

      Tiro respinto. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di David Doudera con cross.21:40

    108. 41'

      Tomás Chory (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

    109. 41'

      Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:40

    111. 40'

      Tomás Chory (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:39

    112. 40'

      Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).21:39

    113. 40'

      Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

    114. 38'

      Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).21:37

    115. 38'

      Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

    117. 36'

      Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

    118. 36'

      Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:35

    119. 34'

      David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

    120. 34'

      Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).21:34

    121. 34'

      Tentativo fallito. Alejandro Rego (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Berenguer in seguito a un calcio da fermo.21:34

    123. 34'

      Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).21:33

    124. 34'

      Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

    125. 32'

      Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).21:32

    126. 32'

      Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

    127. 32'

      Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla lunga distanza. Assist di Michal Sadílek.21:31

    129. 30'

      Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).21:29

    130. 30'

      Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

    131. 28'

      Gara riprende.21:28

    132. 27'

      Gara momentaneamente sospesa, Tomás Chory (Slavia Praga) per infortunio.21:27

    133. 23'

      Fuorigioco. Stepán Chaloupek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Mbodji e' colto in fuorigioco.21:22

    135. 22'

      Gara riprende.21:22

    136. 22'

      Gara momentaneamente sospesa, Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) per infortunio.21:21

    137. 21'

      Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).21:20

    138. 21'

      Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

    139. 20'

      Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

    141. 20'

      Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).21:19

    142. 19'

      Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).21:19

    143. 19'

      Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

    144. 19'

      Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) e' ammonito.21:18

    145. 19'

      Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

    147. 19'

      Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:18

    148. 17'

      Fuorigioco. Christos Zafeiris(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.21:16

    149. 16'

      David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

    150. 16'

      Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).21:16

    151. 15'

      Lukás Provod (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:14

    153. 15'

      Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).21:14

    154. 15'

      Unai Simón (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

    155. 14'

      Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Oihan Sancet (Athletic Bilbao).21:13

    156. 13'

      Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

    157. 13'

      Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).21:13

    159. 12'

      Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomás Chory.21:12

    160. 11'

      Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Robert Navarro.21:11

    161. 7'

      Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).21:06

    162. 7'

      Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

    163. 6'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:05

    165. 6'

      Tiro parato. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gorka Guruzeta.21:05

    166. 6'

      Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:05

    167. 6'

      Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    168. 5'

      Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:04

    169. 5'

      Stepán Chaloupek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

    171. 2'

      Oihan Sancet (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    172. 2'

      Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).21:02

    173. 2'

      Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:01

    174. Inizia il Primo tempo.21:00

    175. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

    177. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Fortuna Arena
      Città: Praga
      Capienza: 19084 spettatori19:48

    Formazioni Slavia Praga - Athletic Bilbao

    Slavia Praga
    Athletic Bilbao
    TITOLARI SLAVIA PRAGA
    • (36) JINDRICH STANEK (P)
    • (16) DAVID MOSES (D)
    • (12) YOUSSOUPHA MBODJI (D)
    • (4) DAVID ZIMA (D)
    • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
    • (21) DAVID DOUDERA (C)
    • (11) YOUSSOUPHA SANYANG (C)
    • (17) LUKÁS PROVOD (C)
    • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
    • (10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
    • (25) TOMÁS CHORY (A)
    PANCHINA SLAVIA PRAGA
    • (9) VASIL KUSEJ (A)
    • (5) IGOH OGBU (D)
    • (30) DANIEL TOULA (A)
    • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
    • (18) JAN BORIL (D)
    • (27) TOMÁS VLCEK (D)
    • (43) TOMÁS JELÍNEK (C)
    • (3) TOMÁS HOLES (D)
    • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
    • (7) MUHAMMED CHAM (C)
    • (8) DAIKI HASHIOKA (D)
    • (31) ERIK PREKOP (A)
    ALLENATORE SLAVIA PRAGA
    • Jindrich Trpisovsky
    TITOLARI ATHLETIC BILBAO
    • (1) UNAI SIMÓN (P)
    • (3) DANI VIVIAN (D)
    • (4) AITOR PAREDES (D)
    • (19) ADAMA BOIRO (D)
    • (12) JESÚS ARESO (D)
    • (8) OIHAN SANCET (C)
    • (16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)
    • (23) ROBERT NAVARRO (C)
    • (7) ALEX BERENGUER (C)
    • (30) ALEJANDRO REGO (C)
    • (11) GORKA GURUZETA (A)
    PANCHINA ATHLETIC BILBAO
    • (26) MIKEL SANTOS (P)
    • (31) ASIER HIERRO (A)
    • (17) YURI BERCHICHE (D)
    • (44) SELTON SÁNCHEZ (C)
    • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
    • (10) NICO WILLIAMS (A)
    • (15) ÍÑIGO LEKUE (D)
    • (27) ÁLEX PADILLA (P)
    • (6) MIKEL VESGA (C)
    • (20) UNAI GÓMEZ (C)
    • (2) ANDONI GOROSABEL (D)
    • (18) MIKEL JAUREGIZAR (C)
    ALLENATORE ATHLETIC BILBAO
    • Ernesto Valverde
    PREPARTITA

    Slavia Praga - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
    Arbitro di Slavia Praga - Athletic Bilbao sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

    Attualmente Slavia Praga si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
    Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

    Slavia Praga e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.

    Slavia Praga-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    •  
    • Slavia Praga e Athletic Club si affrontano per la seconda volta in competizioni europee dopo il loro precedente incrocio avvenuto in Europa League nella stagione scorsa, quando i baschi vinsero 1-0 in trasferta.
    • Lo Slavia Praga ha vinto solo una delle 13 partite disputate contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee (6N, 6P), battendo il Siviglia 4-3 in casa in Europa League nel marzo 2019.
    • L’Athletic Club ha perso solo una delle sue quattro partite in competizioni europee contro avversarie della Repubblica Ceca (2V, 1N), con la sconfitta che è arrivata nella sua unica trasferta: un 1-3 contro lo Sparta Praga nell'ottobre 2012, in Europa League, sotto la guida di Marcelo Bielsa.
    • La Slavia Praga non trova il successo in una delle principali competizioni europee dalla vittoria in trasferta sul Ludogorets in Europa League nel settembre 2024 (0-2); da allora ha disputato 11 incontri senza successi (4N, 7P), subendo almeno due gol in sette degli ultimi otto.
    • L'Athletic Club non ha vinto nessuna delle sue sei trasferte nelle principali competizioni europee nel 2025 (1N, 5P) e non incappa in sette gare esterne di fila senza successi dal periodo tra il dicembre 1985 e il dicembre 1994, quando subì otto ko di fila in Coppa UEFA.
    • L'Athletic Club di Ernesto Valverde ha perso tre delle quattro partite disputate in questa edizione della Champions League (1P), dopo che l'allenatore era rimasto imbattuto in 20 gare consecutive della fase a gironi/campionato della competizione (14V, 6N) prima della stagione 2025/26.
    • Nel corso di questa Champions League, durante le partite dello Slavia Praga il pallone è rimasto in gioco solo per il 50.2% del tempo, la percentuale più bassa nel torneo in corso. La squadra ceca detiene la percentuale più bassa anche in riferimento al solo secondo tempo, con appena il 48.3%.
    • L'Athletic Club ha schierato 15 titolari di 23 anni o meno in questa edizione della Champions League, eguagliando il proprio record in una singola stagione della competizione (15 anche nel 1998/99).
    • Vasil Kusej è uno dei soli quattro giocatori con almeno dieci occasioni create e nessun assist all'attivo in questa edizione della Champions League, insieme a Kylian Mbappé (16), Lee Kang-In (12) e Jens Petter Hauge (11).
    • Aitor Paredes è il difensore centrale che ha intercettato (11) e recuperato (25) più palloni in questa edizione della Champions League, pur essendo stato ammonito in entrambe le sue trasferte nella competizione contro Borussia Dortmund e Newcastle.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Slavia PragaAthletic Bilbao
    Partite giocate44
    Numero di partite vinte01
    Numero di partite perse23
    Numero di partite pareggiate20
    Gol totali segnati24
    Gol totali subiti89
    Media gol subiti per partita2.02.2
    Percentuale possesso palla44.246.8
    Numero totale di passaggi13191634
    Numero totale di passaggi riusciti10081312
    Tiri nello specchio della porta1715
    Percentuale di tiri in porta43.644.1
    Numero totale di cross7267
    Numero medio di cross riusciti2114
    Duelli per partita vinti205186
    Duelli per partita persi221220
    Corner subiti2211
    Corner guadagnati1515
    Numero di punizioni a favore4240
    Numero di punizioni concesse6960
    Tackle totali9385
    Percentuale di successo nei tackle48.470.6
    Fuorigiochi totali134
    Numero totale di cartellini gialli85
    Numero totale di cartellini rossi00

