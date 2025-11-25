Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Slavia Praga - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Athletic Bilbao sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Slavia Praga si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Slavia Praga e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.

Slavia Praga-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Slavia Praga e Athletic Club si affrontano per la seconda volta in competizioni europee dopo il loro precedente incrocio avvenuto in Europa League nella stagione scorsa, quando i baschi vinsero 1-0 in trasferta.

Lo Slavia Praga ha vinto solo una delle 13 partite disputate contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee (6N, 6P), battendo il Siviglia 4-3 in casa in Europa League nel marzo 2019.

L’Athletic Club ha perso solo una delle sue quattro partite in competizioni europee contro avversarie della Repubblica Ceca (2V, 1N), con la sconfitta che è arrivata nella sua unica trasferta: un 1-3 contro lo Sparta Praga nell'ottobre 2012, in Europa League, sotto la guida di Marcelo Bielsa.

La Slavia Praga non trova il successo in una delle principali competizioni europee dalla vittoria in trasferta sul Ludogorets in Europa League nel settembre 2024 (0-2); da allora ha disputato 11 incontri senza successi (4N, 7P), subendo almeno due gol in sette degli ultimi otto.

L'Athletic Club non ha vinto nessuna delle sue sei trasferte nelle principali competizioni europee nel 2025 (1N, 5P) e non incappa in sette gare esterne di fila senza successi dal periodo tra il dicembre 1985 e il dicembre 1994, quando subì otto ko di fila in Coppa UEFA.

L'Athletic Club di Ernesto Valverde ha perso tre delle quattro partite disputate in questa edizione della Champions League (1P), dopo che l'allenatore era rimasto imbattuto in 20 gare consecutive della fase a gironi/campionato della competizione (14V, 6N) prima della stagione 2025/26.

Nel corso di questa Champions League, durante le partite dello Slavia Praga il pallone è rimasto in gioco solo per il 50.2% del tempo, la percentuale più bassa nel torneo in corso. La squadra ceca detiene la percentuale più bassa anche in riferimento al solo secondo tempo, con appena il 48.3%.

L'Athletic Club ha schierato 15 titolari di 23 anni o meno in questa edizione della Champions League, eguagliando il proprio record in una singola stagione della competizione (15 anche nel 1998/99).

Vasil Kusej è uno dei soli quattro giocatori con almeno dieci occasioni create e nessun assist all'attivo in questa edizione della Champions League, insieme a Kylian Mbappé (16), Lee Kang-In (12) e Jens Petter Hauge (11).

Aitor Paredes è il difensore centrale che ha intercettato (11) e recuperato (25) più palloni in questa edizione della Champions League, pur essendo stato ammonito in entrambe le sue trasferte nella competizione contro Borussia Dortmund e Newcastle.

