In pieno recupero, errore di Kobel, cross di Pasalic e intervento di Bensebaini su Krstovic che vale il rigore, dopo il check del VAR. Samardzic é freddo e porta la Dea avanti in Champions.

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund, ritorno dei play off di Champions League.15:34

Serve una vera e propria impresa per la squadra bergamasca, sconfitta all'andata per 2-0, gol di Guirassy e rappoddio di Beier. 15:37

Palladino deve fare a meno di De Ketelaere e Raspadori, opta per Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca, che vince il ballottaggio con Krstovic. Pasalic e non Ederson a centrocampo, Hien e non Djimsiti in difesa.18:14

Numeri che non favoriscono la Dea: Atalanta che ha perso tutti e quattro i doppi confronti europei in cui era sotto dopo l'andata; Borussia Dortmund che ha passato il turno in sette dei nove confronti di Champions League quando ha vinto l'andata.18:18

Che sfida fisica tra Hien e Guirassy, per ora sta avendo la meglio l'ex Verona.19:07

Gara che si sta facendo molto fisica, le due formazioni non stanno mollando su nessun pallone.19:21

La squadra di Palladino ha interpretato molto bene la gara, partendo forte, sapendo soffrire nei momenti giusti e cercando di affondare soprattutto con Zalewski.19:36

MIRACOLO DI CARNESECCHI! Stop, controllo e girata di Guirassy, il portiere mette in angolo! Azione poi fermata per fuorigioco che sarebbe stato ricontrollato al VAR in caso di gol.19:53

PREPARTITA

Atalanta - Borussia Dortmund è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 18:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Borussia Dortmund sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Borussia Dortmund si trova 17° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17.

Atalanta e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.

Atalanta-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta è stata eliminata in ognuno degli ultimi quattro turni a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee dopo aver perso la sfida di andata. La sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund è stata la prima volta in cui l'Atalanta ha perso un match d'andata in questi tornei con più di un gol di scarto.

Il Borussia Dortmund ha superato sette dei nove turni a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver vinto l’andata. Nelle due occasioni in cui è stato eliminato, aveva vinto la gara d'andata con un solo gol di margine (contro il PSG nel 2019/20 e contro il Chelsea nel 2022/23).

Prima di questa stagione, ci sono stati 126 casi in cui una squadra ha perso l'andata di una fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con due o più gol di scarto – solo 15 di queste sono poi riuscite a qualificarsi, l'ultima il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018/19.

L'Atalanta non ha ottenuto vittorie in tutti e tre i precedenti incontri contro il Borussia Dortmund tra tutte le competizioni (1N 2P) e l'unica partita giocata in casa contro questa avversaria è terminata con un pareggio per 1-1, nella UEFA Europa League 2017/18.

Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre italiane tra tutte le competizioni (2N 5P), battendo il Milan per 3-1 nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24.

L'Atalanta ha perso tutte le sue ultime tre partite di UEFA Champions League e finora non è mai arrivata a quattro sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee.

Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle sue ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, subendo quattro gol in tre di queste partite.

L'Atalanta ha effettuato solo sette tiri nella sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund nella gara d'andata: solo una volta ha fatto registrare un numero inferiore di tiri nelle 42 partite giocate in UEFA Champions League (due contro il Real Madrid, nel febbraio 2021).

Serhou Guirassy è stato coinvolto in 24 gol in sole 23 partite di UEFA Champions League con il Borussia Dortmund (17G+7A), meno solo di Marco Reus con la maglia giallonera (37 - 24G+13A).

Serhou Guirassy e Maximilian Beier sono andati a segno nel 2-0 del Borussia Dortmund contro l'Atalanta nella gara d'andata: solo Erling Haaland (negli ottavi del 2020/21 contro il Siviglia) ha segnato in entrambe le partite di una doppia sfida nella fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League con il club tedesco.

