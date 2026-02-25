ESPULSO Ramy Bensebaini. Secondo giallo e espulsione per il difensore!20:41
90'+7'
RIGORE PER LA DEA! Martinez va a rivede le immagini: l'arbitro spagnolo indica gli undici metri!20:41
90'+7'
ESPULSO Nico Schlotterbeck. Rosso dalla panchina per proteste. 20:41
90'+5'
Check del VAR sull'intervento del difensore per un possibile anche cartellino rosso.20:40
90'+4'
CHE OCCASIONE PER LA DEA! Kobel sbaglia un rinvio, cross di Pasalic deviato dal portiere, Bensebaini con il tacco trova palla ma anche la faccia di Krstovic, che viene colpito. Dea che chiede il rigore.20:39
90'+2'
Problema per Samardzic, gioco fermo.20:36
90'+1'
Saranno tre i minuti di recupero.20:34
90'
Cross di Bernasconi, pallone forte che non trova compagni.20:34
89'
Squadre ora molto guardinghe, i supplementari si avvicinano.20:34
87'
Borussia Dortmund che praticamente gioca ad isolare Adeyemi contro Ahanor.20:32
86'
Contatto tra Guirassy e Hien in area, che duello tra i due su ogni pallone.20:30
Che rischio per la Dea, azione nata da una incomprensione tra Bernasconi e Kolasinac.19:58
54'
PALO DI BEIER! Diagonale della punta che prende il palo interno, Brandt non riesce nel tap in vincente!19:58
53'
AMMONITO Emre Can. Fallo su Zalewski che lo aveva anticipato sulla treqaurti. 19:57
53'
Partita decisamente viva, con la Dea che spinge mentre il Dortmund aspetta e riparte.19:56
52'
DE ROON! Samardzic pesca il taglio del mediano che calcia di potenza, ma Kobel respinge.19:55
50'
MIRACOLO DI CARNESECCHI! Stop, controllo e girata di Guirassy, il portiere mette in angolo! Azione poi fermata per fuorigioco che sarebbe stato ricontrollato al VAR in caso di gol.19:53
48'
Parla persa sanguinosa di Bellingham, Pasalic arriva sul fondo ma non trova il cross vincente.19:52
47'
Cross di Pasalic, anticipado Scamacca: partita molto forte la Dea.19:50
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:49
Ora un secondo tempo tutto da giocare, con le due squadre che in questo momento andrebbero ai supplementari.19:36
La squadra di Palladino ha interpretato molto bene la gara, partendo forte, sapendo soffrire nei momenti giusti e cercando di affondare soprattutto con Zalewski.19:36
Dea che va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 e rimette in equilibrio il discorso qualificazione: apre Scamacca, chiude Zappacosta con un bel destro che batte Kobel anche per la deviazione di Bensebaini.19:35
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA - BORUSSIA DORTMUND! 2-0 il parziale.19:34
45'+1'
Un minuto di recupero.19:34
45'
GOL! ATALANTA - Borussia Dortmund 2-0! Rete di Davide Zappacosta. Conclusione potente dal limite dell'esterno, che mette sul destro una respinta di Kobel ed insacca ache grazie ad una deviazione.
Sull'azione di angolo, torre al centro di Pasalic allontanata da Emre Can.18:52
4'
ZALEWSKI! Discesa di Kolasinac, scarico sull'ex Roma che incrocia bene: Kobel in tuffo mette in angolo.18:52
3'
Subito il pressing alto dei tedeschi, giro palla dell'Atalanta.18:50
2'
Atalanta in completo nerazzurro, Borussia Dortmund in giallo.18:48
1'
INIZIA ATALANTA - BORUSSIA DORTMUND! Primo pallone per i tedeschi!18:48
Bellissimo colpo d'occhio alla New Balance Arena, con la tifoseria locale che mostra la sua coreografia: il gol di Ilicic a Dortmund. 18:43
Dirige il match l'arbitro spagnolo José María Sánchez Martínez.18:19
Numeri che non favoriscono la Dea: Atalanta che ha perso tutti e quattro i doppi confronti europei in cui era sotto dopo l'andata; Borussia Dortmund che ha passato il turno in sette dei nove confronti di Champions League quando ha vinto l'andata.18:18
Kovac punta ancora su Guirassy in avanti, con Beiber e Brandt alle sue spalle. In difesa Can prende il posto del giovane Reggiani, che sembrava favorito alla vigilia.18:15
Palladino deve fare a meno di De Ketelaere e Raspadori, opta per Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca, che vince il ballottaggio con Krstovic. Pasalic e non Ederson a centrocampo, Hien e non Djimsiti in difesa.18:14
La formazione del BORUSSIA DORTMUND: (3-4-2-1): Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Brandt, Beier - Guirassy.18:12
Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca18:11
Serve una vera e propria impresa per la squadra bergamasca, sconfitta all'andata per 2-0, gol di Guirassy e rappoddio di Beier. 15:37
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund, ritorno dei play off di Champions League.15:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori15:34
Formazioni Atalanta - Borussia Dortmund
Atalanta
Borussia Dortmund
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(4) ISAK HIEN (D)
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(42) GIORGIO SCALVINI (D)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(8) MARIO PASALIC (C)
(47) LORENZO BERNASCONI (C)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
(10) LAZAR SAMARDZIC (A)
(59) NICOLA ZALEWSKI (A)
PANCHINA ATALANTA
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(6) YUNUS MUSAH (C)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(45) DOMINIC VAVASSORI (A)
(13) ÉDERSON (C)
(7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
(5) MITCHEL BAKKER (D)
(31) FRANCESCO ROSSI (P)
(69) HONEST AHANOR (D)
(19) BERAT DJIMSITI (D)
(16) RAOUL BELLANOVA (D)
(3) ODILON KOSSOUNOU (D)
ALLENATORE ATALANTA
Raffaele Palladino
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
(1) GREGOR KOBEL (P)
(23) EMRE CAN (D)
(3) WALDEMAR ANTON (D)
(5) RAMY BENSEBAINI (D)
(26) JULIAN RYERSON (C)
(7) JOBE BELLINGHAM (C)
(8) FELIX NMECHA (C)
(24) DANIEL SVENSSON (C)
(9) SERHOU GUIRASSY (A)
(14) MAXIMILIAN BEIER (A)
(10) JULIAN BRANDT (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
(31) SILAS OSTRZINSKI (P)
(2) YAN COUTO (D)
(6) SALIH ÖZCAN (C)
(17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
(33) ALEXANDER MEYER (P)
(49) LUCA REGGIANI (D)
(20) MARCEL SABITZER (C)
(27) KARIM ADEYEMI (A)
(47) ELIAS BENKARA (D)
(4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
(21) FÁBIO SILVA (A)
(40) SAMUELE INÁCIO (A)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
Niko Kovac
PREPARTITA
Atalanta - Borussia Dortmund è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 18:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Borussia Dortmund sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Borussia Dortmund si trova 17° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17.
Atalanta e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.
Atalanta-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta è stata eliminata in ognuno degli ultimi quattro turni a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee dopo aver perso la sfida di andata. La sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund è stata la prima volta in cui l'Atalanta ha perso un match d'andata in questi tornei con più di un gol di scarto.
Il Borussia Dortmund ha superato sette dei nove turni a eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver vinto l’andata. Nelle due occasioni in cui è stato eliminato, aveva vinto la gara d'andata con un solo gol di margine (contro il PSG nel 2019/20 e contro il Chelsea nel 2022/23).
Prima di questa stagione, ci sono stati 126 casi in cui una squadra ha perso l'andata di una fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con due o più gol di scarto – solo 15 di queste sono poi riuscite a qualificarsi, l'ultima il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018/19.
L'Atalanta non ha ottenuto vittorie in tutti e tre i precedenti incontri contro il Borussia Dortmund tra tutte le competizioni (1N 2P) e l'unica partita giocata in casa contro questa avversaria è terminata con un pareggio per 1-1, nella UEFA Europa League 2017/18.
Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre italiane tra tutte le competizioni (2N 5P), battendo il Milan per 3-1 nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24.
L'Atalanta ha perso tutte le sue ultime tre partite di UEFA Champions League e finora non è mai arrivata a quattro sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee.
Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle sue ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, subendo quattro gol in tre di queste partite.
L'Atalanta ha effettuato solo sette tiri nella sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund nella gara d'andata: solo una volta ha fatto registrare un numero inferiore di tiri nelle 42 partite giocate in UEFA Champions League (due contro il Real Madrid, nel febbraio 2021).
Serhou Guirassy è stato coinvolto in 24 gol in sole 23 partite di UEFA Champions League con il Borussia Dortmund (17G+7A), meno solo di Marco Reus con la maglia giallonera (37 - 24G+13A).
Serhou Guirassy e Maximilian Beier sono andati a segno nel 2-0 del Borussia Dortmund contro l'Atalanta nella gara d'andata: solo Erling Haaland (negli ottavi del 2020/21 contro il Siviglia) ha segnato in entrambe le partite di una doppia sfida nella fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League con il club tedesco.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: