Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Arsenal - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Bayern Monaco sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 134 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 25 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2

Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Arsenal ha segnato 14 gol e ne ha subiti 1; Bayern Monaco ha segnato 15 gol e ne ha subiti 6.

Arsenal e Bayern Monaco si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 3 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Arsenal-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'Arsenal ha affrontato il Bayern Monaco 14 volte in Champions League, il maggior numero di incontri disputati contro una singola squadra nella competizione; i Gunners non hanno vinto nessuno degli ultimi cinque dop un successo per 2-0 nell'ottobre 2015 (1N, 4P); tre delle quattro sconfitte subite nel parziale dai Gunners sono maturate col punteggio di 5-1.

Questa sarà la quinta volta che il Bayern Monaco affronta l'Arsenal nella fase a gironi di Champions League, dopo averlo incontrato sia nel 2000/01 (seconda fase a gironi) che nel 2015/16; la squadra tedesca ha perso solo una di queste partite, una sconfitta per 2-0 all'Emirates Stadium nell'ottobre 2015 con gol di Olivier Giroud e Mesut Özil.

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime otto partite disputate nella fase a gironi/campionato di Champions League con un punteggio complessivo di 24-2, la sua striscia di successi più lunga in questa fase della competizione.

Dopo un ko per 3-0 contro il PSG del settembre 2017, il Bayern Monaco ha perso solo tre delle sue successive 52 partite nella fase a gironi di Champions League (45V, 4N) e tutte e tre le sconfitte subite nel periodo sono peraltro arrivate in trasferta.

L'Arsenal è l'unica squadra che non ha ancora subito gol in questa edizione di Champions League e risulta la squadra con l'indice di Expected Goals a sfavore più basso (1.94) e il minor numero tiri nello specchio della porta subiti (sette); il Bayern Monaco invece è la squadra che vanta il miglior attacco (14 reti, a pari merito con il PSG) e il più alto indice di Expected Goals (12.3).

Arsenal e Bayern Monaco sono due delle quattro squadre che non sono mai passate in svantaggio finora in questa Champions League, insieme a Inter e Manchester City; i bavaresi sono inoltre la formazione che ha finora trascorso più minuti in vantaggio (345:49, l'89% del tempo totale di gioco).

Oltre a essere la squadra con il miglior attacco in queste prime quattro giornate di Champions League (14 – come il PSG), il Bayern Monaco è anche la formazione che ha colpito più legni (sette). A partire dalla stagione 2003/04, nessuna squadra ne ha mai colpiti di più dopo le prime quattro uscite in una singola edizione del torneo (sette anche il Barcellona nel 2010/11 e il Real Madrid nel 2018/19).

L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha segnato 15 gol in 21 presenze in carriera contro l'Arsenal in tutte le competizioni, incluso un record di sei reti in dieci partite all'Emirates Stadium, più di qualsiasi altro giocatore in trasferta nella storia dello stadio.

Gabriel Magalhães ha vinto il 70% dei duelli aerei ingaggiati con la maglia dell'Arsenal in Champions League (52 su 74); dall'inizio della stagione 2023/24, si tratta della più alta percentuale di duelli aerei vinti per un giocatore tra quelli che ne hanno tentati almeno 50 nella competizione.

Joshua Kimmich, che ha raggiunto le 100 presenze in Champions League nella vittoria del Bayern Monaco contro il PSG alla quarta giornata, è il giocatore che vanta la percentuale di successi più alta (71% - 71 vittorie in 100 partite) tra i 53 con almeno 100 presenze nella competizione (dal 1992/93).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: