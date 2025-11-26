Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Arsenal-Bayern Monaco: 3-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Emirates Stadium di Londra
26 Novembre 2025 ore 21:00
Arsenal
3
Bayern Monaco
1
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 22' 1-0 Jurriën Timber
  2. 32' 1-1 Lennart Karl
  3. 69' 2-1 Noni Madueke
  4. 77' 3-1 Gabriel Martinelli
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Arsenal 3, Bayern Monaco 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Arsenal 3, Bayern Monaco 1.22:54

  3. 90'+4'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:53

  4. 90'+4'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Min-Jae Kim (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Leon Goretzka.22:51

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:51

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Min-Jae Kim (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:51

  9. 90'+1'

    Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  10. 90'+1'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:50

  11. 90'+1'

    Tiro parato. Riccardo Calafiori (Arsenal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice con cross.22:50

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  13. 90'

    Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:49

  15. 90'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  16. 87'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  17. 87'

    Fallo di Cristhian Mosquera (Arsenal).22:46

  18. 85'

    Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  19. 85'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).22:45

  21. 85'

    Fuorigioco. Mikel Merino(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Gabriel Martinelli e' colto in fuorigioco.22:44

  22. 83'

    Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  23. 83'

    Gioco pericoloso di Martín Zubimendi (Arsenal).22:42

  24. 82'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Min-Jae Kim sostituisce Dayot Upamecano.22:41

  25. 81'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Raphaël Guerreiro sostituisce Lennart Karl.22:41

  27. 81'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Joshua Kimmich.22:41

  28. 81'

    Sostituzione, Arsenal. Martin Ødegaard sostituisce Eberechi Eze.22:40

  29. 81'

    Sostituzione, Arsenal. Ben White sostituisce Jurriën Timber.22:40

  30. 80'

    Mikel Merino (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:39

  31. 80'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  33. 80'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).22:39

  34. 79'

    Fallo di Nicolas Jackson (Bayern Monaco).22:38

  35. 79'

    Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  36. 77'

    Gol! Arsenal 3, Bayern Monaco 1. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eberechi Eze con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:36

  37. 75'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:34

  39. 75'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  40. 74'

    William Saliba (Arsenal) e' ammonito.22:33

  41. 74'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  42. 74'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).22:33

  43. 72'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Konrad Laimer.22:32

  45. 72'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Nicolas Jackson sostituisce Serge Gnabry.22:32

  46. 71'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  47. 71'

    Fallo di Noni Madueke (Arsenal).22:30

  48. 69'

    Gol! Arsenal 2, Bayern Monaco 1. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Riccardo Calafiori con cross.22:29

  49. 68'

    Sostituzione, Arsenal. Gabriel Martinelli sostituisce Bukayo Saka.22:27

  51. 68'

    Sostituzione, Arsenal. Riccardo Calafiori sostituisce Myles Lewis-Skelly.22:27

  52. 65'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:24

  53. 64'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  54. 64'

    Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).22:23

  55. 63'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:22

  57. 63'

    Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  58. 62'

    Tiro parato. Declan Rice (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noni Madueke.22:21

  59. 61'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  60. 61'

    Fallo di Noni Madueke (Arsenal).22:20

  61. 60'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Manuel Neuer (Bayern Monaco).22:19

  63. 60'

    Tiro parato. Cristhian Mosquera (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:19

  64. 59'

    Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:18

  65. 59'

    Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  66. 58'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.22:17

  67. 57'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).22:16

  69. 56'

    Tiro parato. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich.22:15

  70. 55'

    Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka con cross.22:14

  71. 54'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:14

  72. 53'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  73. 53'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:13

  75. 52'

    Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bukayo Saka da calcio d'angolo.22:11

  76. 50'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:09

  77. 49'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:09

  78. 49'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  79. 48'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Manuel Neuer (Bayern Monaco).22:07

  81. 48'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.22:07

  82. 46'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  83. 46'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:06

  84. Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Bayern Monaco 1.22:05

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Arsenal 1, Bayern Monaco 1.21:48

  87. 45'+3'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  88. 45'+3'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:48

  89. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  90. 43'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:43

  91. 43'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:43

  93. 43'

    Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  94. 39'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:39

  95. 39'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  96. 38'

    Sostituzione, Arsenal. Noni Madueke sostituisce Leandro Trossard per infortunio.21:38

  97. 38'

    Gara riprende.21:38

  99. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Leandro Trossard (Arsenal) per infortunio.21:36

  100. 35'

    Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonathan Tah.21:35

  101. 32'

    Gol! Arsenal 1, Bayern Monaco 1. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Serge Gnabry.21:32

  102. 31'

    Tentativo fallito. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikel Merino.21:30

  103. 26'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  105. 26'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:26

  106. 23'

    Dayot Upamecano (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:23

  107. 23'

    Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:23

  108. 23'

    Cristhian Mosquera (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  109. 22'

    Gol! Arsenal 1, Bayern Monaco 0. Jurriën Timber (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.21:21

  111. 21'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:21

  112. 20'

    Tentativo fallito. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.21:20

  113. 19'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Leandro Trossard (Arsenal).21:19

  114. 18'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  115. 18'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:18

  117. 17'

    Gara riprende.21:17

  118. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Bukayo Saka (Arsenal) per infortunio.21:16

  119. 15'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:14

  120. 15'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  121. 14'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:13

  123. 14'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  124. 13'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  125. 13'

    Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).21:13

  126. 8'

    Fuorigioco. Mikel Merino(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Leandro Trossard e' colto in fuorigioco.21:08

  127. 5'

    Tentativo fallito. William Saliba (Arsenal) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05

  129. 4'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:04

  130. 4'

    Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  131. 4'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  132. 4'

    Fallo di Declan Rice (Arsenal).21:03

  133. Inizia il Primo tempo.21:00

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Emirates Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 60272 spettatori19:48

Formazioni Arsenal - Bayern Monaco

Arsenal
Bayern Monaco
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (A)
  • (23) MIKEL MERINO (A)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (35) TOMMY SETFORD (P)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (11) GABRIEL MARTINELLI (A)
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (8) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (22) ETHAN NWANERI (C)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (7) SERGE GNABRY (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (36) WISDOM MIKE (A)
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (3) MIN-JAE KIM (D)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
  • (20) TOM BISCHOF (C)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
PREPARTITA

Arsenal - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Bayern Monaco sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati134
Fuorigioco8
Rigori assegnati6
Ammonizioni25
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.3

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0
18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0
02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0
09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2

Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Arsenal ha segnato 14 gol e ne ha subiti 1; Bayern Monaco ha segnato 15 gol e ne ha subiti 6.

Arsenal e Bayern Monaco si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 3 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Arsenal-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • L'Arsenal ha affrontato il Bayern Monaco 14 volte in Champions League, il maggior numero di incontri disputati contro una singola squadra nella competizione; i Gunners non hanno vinto nessuno degli ultimi cinque dop un successo per 2-0 nell'ottobre 2015 (1N, 4P); tre delle quattro sconfitte subite nel parziale dai Gunners sono maturate col punteggio di 5-1.
  • Questa sarà la quinta volta che il Bayern Monaco affronta l'Arsenal nella fase a gironi di Champions League, dopo averlo incontrato sia nel 2000/01 (seconda fase a gironi) che nel 2015/16; la squadra tedesca ha perso solo una di queste partite, una sconfitta per 2-0 all'Emirates Stadium nell'ottobre 2015 con gol di Olivier Giroud e Mesut Özil.
  • L'Arsenal ha vinto tutte le ultime otto partite disputate nella fase a gironi/campionato di Champions League con un punteggio complessivo di 24-2, la sua striscia di successi più lunga in questa fase della competizione.
  • Dopo un ko per 3-0 contro il PSG del settembre 2017, il Bayern Monaco ha perso solo tre delle sue successive 52 partite nella fase a gironi di Champions League (45V, 4N) e tutte e tre le sconfitte subite nel periodo sono peraltro arrivate in trasferta.
  • L'Arsenal è l'unica squadra che non ha ancora subito gol in questa edizione di Champions League e risulta la squadra con l'indice di Expected Goals a sfavore più basso (1.94) e il minor numero tiri nello specchio della porta subiti (sette); il Bayern Monaco invece è la squadra che vanta il miglior attacco (14 reti, a pari merito con il PSG) e il più alto indice di Expected Goals (12.3).
  • Arsenal e Bayern Monaco sono due delle quattro squadre che non sono mai passate in svantaggio finora in questa Champions League, insieme a Inter e Manchester City; i bavaresi sono inoltre la formazione che ha finora trascorso più minuti in vantaggio (345:49, l'89% del tempo totale di gioco).
  • Oltre a essere la squadra con il miglior attacco in queste prime quattro giornate di Champions League (14 – come il PSG), il Bayern Monaco è anche la formazione che ha colpito più legni (sette). A partire dalla stagione 2003/04, nessuna squadra ne ha mai colpiti di più dopo le prime quattro uscite in una singola edizione del torneo (sette anche il Barcellona nel 2010/11 e il Real Madrid nel 2018/19).
  • L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha segnato 15 gol in 21 presenze in carriera contro l'Arsenal in tutte le competizioni, incluso un record di sei reti in dieci partite all'Emirates Stadium, più di qualsiasi altro giocatore in trasferta nella storia dello stadio.
  • Gabriel Magalhães ha vinto il 70% dei duelli aerei ingaggiati con la maglia dell'Arsenal in Champions League (52 su 74); dall'inizio della stagione 2023/24, si tratta della più alta percentuale di duelli aerei vinti per un giocatore tra quelli che ne hanno tentati almeno 50 nella competizione.
  • Joshua Kimmich, che ha raggiunto le 100 presenze in Champions League nella vittoria del Bayern Monaco contro il PSG alla quarta giornata, è il giocatore che vanta la percentuale di successi più alta (71% - 71 vittorie in 100 partite) tra i 53 con almeno 100 presenze nella competizione (dal 1992/93).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ArsenalBayern Monaco
Partite giocate44
Numero di partite vinte44
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1114
Gol totali subiti03
Media gol subiti per partita0.00.8
Percentuale possesso palla57.853.7
Numero totale di passaggi17512293
Numero totale di passaggi riusciti14682037
Tiri nello specchio della porta2738
Percentuale di tiri in porta60.060.3
Numero totale di cross6344
Numero medio di cross riusciti154
Duelli per partita vinti210144
Duelli per partita persi187154
Corner subiti1514
Corner guadagnati1522
Numero di punizioni a favore6624
Numero di punizioni concesse5544
Tackle totali5259
Percentuale di successo nei tackle63.559.3
Fuorigiochi totali68
Numero totale di cartellini gialli117
Numero totale di cartellini rossi01

Arsenal - Bayern Monaco Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio