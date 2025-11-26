Incontro terminato, Arsenal 3, Bayern Monaco 1.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, Arsenal 3, Bayern Monaco 1.
Secondo tempo terminato, Arsenal 3, Bayern Monaco 1.22:54
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:53
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tentativo fallito. Min-Jae Kim (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Leon Goretzka.22:51
Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:51
Tiro respinto. Min-Jae Kim (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:51
Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:50
Tiro parato. Riccardo Calafiori (Arsenal) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice con cross.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:49
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Cristhian Mosquera (Arsenal).22:46
Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di William Saliba (Arsenal).22:45
Fuorigioco. Mikel Merino(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Gabriel Martinelli e' colto in fuorigioco.22:44
Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Gioco pericoloso di Martín Zubimendi (Arsenal).22:42
Sostituzione, Bayern Monaco. Min-Jae Kim sostituisce Dayot Upamecano.22:41
Sostituzione, Bayern Monaco. Raphaël Guerreiro sostituisce Lennart Karl.22:41
Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Joshua Kimmich.22:41
Sostituzione, Arsenal. Martin Ødegaard sostituisce Eberechi Eze.22:40
Sostituzione, Arsenal. Ben White sostituisce Jurriën Timber.22:40
Mikel Merino (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:39
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).22:39
Fallo di Nicolas Jackson (Bayern Monaco).22:38
Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Gol! Arsenal 3, Bayern Monaco 1. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eberechi Eze con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:36
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:34
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
William Saliba (Arsenal) e' ammonito.22:33
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di William Saliba (Arsenal).22:33
Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Konrad Laimer.22:32
Sostituzione, Bayern Monaco. Nicolas Jackson sostituisce Serge Gnabry.22:32
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Noni Madueke (Arsenal).22:30
Gol! Arsenal 2, Bayern Monaco 1. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Riccardo Calafiori con cross.22:29
Sostituzione, Arsenal. Gabriel Martinelli sostituisce Bukayo Saka.22:27
Sostituzione, Arsenal. Riccardo Calafiori sostituisce Myles Lewis-Skelly.22:27
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:24
Konrad Laimer (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).22:23
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:22
Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro parato. Declan Rice (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noni Madueke.22:21
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Noni Madueke (Arsenal).22:20
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Manuel Neuer (Bayern Monaco).22:19
Tiro parato. Cristhian Mosquera (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:19
Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:18
Noni Madueke (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).22:16
Tiro parato. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich.22:15
Tiro parato. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka con cross.22:14
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:14
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:13
Tentativo fallito. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bukayo Saka da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:09
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:09
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Manuel Neuer (Bayern Monaco).22:07
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.22:07
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:06
Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Bayern Monaco 1.22:05
Primo tempo terminato, Arsenal 1, Bayern Monaco 1.21:48
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:43
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:43
Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:39
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Sostituzione, Arsenal. Noni Madueke sostituisce Leandro Trossard per infortunio.21:38
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, Leandro Trossard (Arsenal) per infortunio.21:36
Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonathan Tah.21:35
Gol! Arsenal 1, Bayern Monaco 1. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Serge Gnabry.21:32
Tentativo fallito. Eberechi Eze (Arsenal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikel Merino.21:30
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:26
Dayot Upamecano (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:23
Cristhian Mosquera (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Gol! Arsenal 1, Bayern Monaco 0. Jurriën Timber (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).21:21
Tentativo fallito. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Leandro Trossard (Arsenal).21:19
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:18
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Bukayo Saka (Arsenal) per infortunio.21:16
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:14
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:13
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).21:13
Fuorigioco. Mikel Merino(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Leandro Trossard e' colto in fuorigioco.21:08
Tentativo fallito. William Saliba (Arsenal) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Declan Rice con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:04
Eberechi Eze (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Declan Rice (Arsenal).21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Emirates Stadium
Città: Londra
Capienza: 60272 spettatori19:48
Arsenal - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Bayern Monaco sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|134
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|6
|Ammonizioni
|25
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|5.0
|Falli per cartellino
|5.3
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|29-08-2025
|Serie A
|Cremonese-Sassuolo 3-2
|05-10-2025
|Serie A
|Juventus-Milan 0-0
|18-10-2025
|Serie A
|Pisa-Verona 0-0
|02-11-2025
|Serie A
|Milan-Roma 1-0
|09-11-2025
|Serie A
|Genoa-Fiorentina 2-2
Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Arsenal ha segnato 14 gol e ne ha subiti 1; Bayern Monaco ha segnato 15 gol e ne ha subiti 6.
Arsenal e Bayern Monaco si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 3 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Arsenal-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Arsenal
|Bayern Monaco
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|11
|14
|Gol totali subiti
|0
|3
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.8
|Percentuale possesso palla
|57.8
|53.7
|Numero totale di passaggi
|1751
|2293
|Numero totale di passaggi riusciti
|1468
|2037
|Tiri nello specchio della porta
|27
|38
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|60.3
|Numero totale di cross
|63
|44
|Numero medio di cross riusciti
|15
|4
|Duelli per partita vinti
|210
|144
|Duelli per partita persi
|187
|154
|Corner subiti
|15
|14
|Corner guadagnati
|15
|22
|Numero di punizioni a favore
|66
|24
|Numero di punizioni concesse
|55
|44
|Tackle totali
|52
|59
|Percentuale di successo nei tackle
|63.5
|59.3
|Fuorigiochi totali
|6
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI