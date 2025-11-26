Clamorosa beffa nel recupero per l'Inter che cade ancora dopo il derby nonostante una buona prestazione al Wanda Metropolitano. Colchoneros avanti al 9' dopo un paio di occasioni nerazzurre in avvio: Julian Alvarez segna da due passi, l'arbitro prima annulla per un tocco di mano di Baena poi cambia idea dopo aver rivisto l'episodio al monitor. Nella ripresa grande inizio dei nerazzurri che collezionano chance e alla fine trovano il pari con Zielinski, assistito da Bonny. Nel finale la doccia gelata: Gimenez incorna da corner e stende l'Inter. Primo passo falso stagionale in Champions per Chivu, l'Atletico invece sale a quota 9 punti.
L'Inter al momento si trova nel treno delle seconde con PSG, Bayern e Real Madrid . L'Atletico è 11esimo insieme a Newcastle, Liverpool e Galatasaray.
FINE PARTITA. ATLETICO-INTER 2-1. Gimenez in pieno recupero beffa i nerazzurri sugli sviluppi di corner.22:56
90'+3'
GOL! ATLETICO-Inter 2-1. Ha segnato Gimenez! Beffati i nerazzurri in pieno recupero da corner battuto da Griezmann. Gimenez prende il tempo alla difesa a zona dell'Inter e stacca in corsa mettendola nell'angolo. Non può arrivare Sommer.22:54
90'
Saranno quattro i minuti di recupero.22:51
90'
Griezmann si costruisce il destro al limite ma calcia debole e centrale. 22:50
89'
Barella abbattuto nella propria area da una pallonata in faccia. È stato colpito fortuitamente da Akanji. 22:49
85'
Girata di testa sul primo palo di Thuram da corner: aveva preso benissimo il tempo da corner ma ha mandato alto.22:45
82'
BASTONI, CHE CHIUSURA! Pubill arriva in corsa e calcia forte dal limite. Sommer respinge ma lascia lì: bravissimo Bastoni in scivolata a far rimpallare il pallone sulle gambe di Griezmann e guadagnare rimessa da fondo. Il francese era pronto al tap-in.22:43
81'
Pio Esposito cerca un esterno complicato dal limite dell'area, pallone sbucciato. 22:42
79'
SOSTITUZIONE PER L'INTER. Fuori Dimarco, dentro Luis Henrique.22:40
79'
NICO GONZALEZ CHIUDE SU CARLOS AUGUSTO! L'ex Juventus riesce ad anticipare il brasiliano, pronto a mettere dentro, sul cross di Dimarco. Ha rischiato anche l'autorete ma è stato un intervento salvifico.22:40
77'
CHE OCCASIONE PER GRIEZMANN! Altro bel pallone basso di Publill. Griezmann prende il tempo ad Akanji, controlla e calcia col destro quasi a botta sicura. Sommer efficace a coprire il proprio palo e respingere la conclusione da distanza ravvicinatissima. 22:39
74'
GIRATA DI SORLOTH! Si coordina molto bene sul cross a mezza altezza di Nico Gonzalez. Il pallone finisce alto di poco. Bravo Bastoni a disturbarlo. 22:34
72'
SOSTITUZIONE PER L'INTER. Fuori Calhanoglu, dentro Frattesi.22:33
72'
SOSTITUZIONE PER L'INTER. Fuori Lautaro Martinez, dentro Esposito.22:32
71'
Vuole vincerla l'Atletico che ora ha di nuovo aumentato ritmo e pressione. 22:31
70'
Griezmann cerca il colpo di tacco sul cross basso e teso da destra di Pubill. Non gli riesce la deviazione. 22:30
69'
Giuliano Simeone cerca una conclusione improvvisa da fuori. Palla lontana dalla porta di Sommer. 22:30
68'
SOSTITUZIONE PER L'ATLETICO. Fuori Ruggeri, dentro Sørloth.22:29
68'
SOSTITUZIONE PER L'ATLETICO. Fuori Baena, dentro Griezmann.22:29
65'
SOSTITUZIONE PER L'INTER. Fuori Bonny, dentro Thuram.22:26
65'
SOSTITUZIONE PER L'INTER. Fuori Zielinski, dentro Sucic.22:25
64'
PROTESTE DELL'ATLETICO! Akanji va giù nella propria area per una pallonata in testa. L'arbitro ferma il gioco e subito dopo l'Atletico crea i presupposti per segnare. Ammonito il Cholo Simeone per proteste.22:25
61'
Baena cerca il destro a giro da fuori, largo. Ma ha reagito l'Atletico Madrid.22:21
60'
OCCASIONE PER SIMEONE! Scende a sinistra Ruggeri e crossa apparecchiando la volée di Giuliano Simeone che era solissimo in area. Palla alta di poco. 22:20
59'
SOSTITUZIONE PER L'ATLETICO. Fuori Gallagher, dentro Koke.22:20
59'
SOSTITUZIONE PER L'ATLETICO. Fuori Cardoso, dentro Pubill.22:20
58'
SOSTITUZIONE PER L'ATLETICO. Fuori Molina, dentro Nico Gonzalez.22:19
56'
Scintille tra Akanji e Giuliano Simeone dopo un contrasto in area dell'Inter. 22:16
54'
GOL! Atletico-INTER 1-1. Ha segnato Zielinski! Era nell'aria. Ennesima bella combinazione dei nerazzurri. Zielinski va da Bonny che restituisce il pallone al polacco in area. Poi chirurgico il piattone a battere Musso.
Ora l'Inter ha messo le tende nella metà campo dell'Atletico che fatica a ripartire.22:13
52'
Gimenez anticipa Lautaro sul cross basso di Dimarco. Grande triangolazione dell'Inter. 22:12
51'
Iniziano ad essere diverse le occasioni per l'Inter che ai punti meriterebbe almeno il pareggio. 22:11
50'
ALTRA OCCASIONE PER DIMARCO! Grande imbucata di Lautaro per il 32 che davanti a Musso non riesce a infilarlo. Tempestiva l'uscita bassa del portiere argentino. 22:10
48'
Lautaro Martinez cerca la sponda di testa sul cross di Carlos Augusto, ma non trova compagni. 22:08
47'
Bisseck decisivo nella sua area. Grande chiusura, risolutiva, su Giuliano Simeone. 22:07
46'
TRAVERSA DI BARELLA! Splendido lancio di Bastoni che pesca Barella in area. Altrettanto bello l'aggancio del centrocampista che poi incrocia col destro trovando la parte alta della traversa.22:07
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.22:06
Julian Alvarez è il giocatore dell'Atletico Madrid che ha segnato più precocemente 10 reti in Champions League: gli sono bastate 14 partite nel torneo.21:55
Non demerita l'Inter nel primo tempo: i nerazzurri partono forte e hanno due buone occasioni con Dimarco nei primissimi minuti. Al 9' passa però l'Atletico con Julian Alvarez che insacca sottomisura: l'arbitro prima annulla per un presunto tocco di mano di Baena nella precedente carambola ma poi, richiamato dal Var, torna sui suoi passi. Il resto della frazione è equilibrato: ancora Dimarco ha la terza buona chance della partita ma non inquadra lo specchio da dentro l'area.21:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: ATLETICO MADRID-INTER 1-0. Decide sin qui Julian Alvarez.21:59
45'+3'
Uscita fuori dalla propria area di Sommer per anticipare Baena, lanciato in contropiede da Alvarez.21:48
45'
Saranno tre i minuti di recupero. 21:47
45'
Alvarez sbaglia la misura del passaggio filtrante per Barrios. Avrebbe potuto metterlo davanti alla porta.21:46
44'
AMMONIZIONE PER L'INTER. Dimarco trattiene Giuliano Simeone.21:45
43'
OCCASIONE PER DIMARCO! Errore di Giuliano Simeone che regala il pallone a Barella nella propria area. Il suggerimento in mezzo viene riciclato da Bisseck per Dimarco. Il mancino dell'Inter ha tutto il tempo per aggiustarsi il pallone e prendere la mira. Palla non lontana dall'incrocio. 21:45
41'
Insiste l'Inter alla ricerca di uno spiraglio. Complicato bucare l'Atletico. 21:42
37'
Giuliano Simeone cade nuovamente in area per un contatto con Bastoni. Anche in questo caso non ci sono gli estremi per il rigore. Lautaro ne chiedeva il giallo per simulazione. 21:38
36'
Musso in uscita chiude lo specchio a Bonny sul lancio di Calhanoglu. Partito però in posizione irregolare l'attaccante dell'Inter.21:38
35'
Cross basso di Zielinski nel cuore dell'area dopo una buona trama dell'Inter. Nessun compagno pronto a raccogliere l'assistenza. 21:58
34'
Due buone giocate di Bonny spalle alla porta permettono all'Inter di risalire il campo.21:58
30'
Bisseck, in due tempi, risolve una situazione intricata nell'area nerazzurra.21:31
29'
Può riprendere il gioco, poco o nulla su Giuliano. Dall'altra parte anche Lautaro era caduto al limite, pure in questo caso senza irregolarità. 21:30
27'
Giuliano Simeone giù in area. Lamenta una presunta manata di Bastoni. Non c'è nulla per l'arbitro. 21:28
25'
Julian Alvarez cerca il piazzato da fuori, parata semplice per Sommer che blocca.21:26
23'
Si sta prendendo qualche rischio l'Inter nella costruzione dal basso. Sommer col brivido sulla pressione di Alvarez.21:24
19'
Calhanoglu spara da fuori. Il pallone rimbalza davanti a Musso che è bravo a distendersi in corner.21:20
17'
Hancko, salito fino al limite dell'area nerazzurra, cerca una sorta di tiro-cross al volo. Il pallone sfila sul fondo senza deviazioni.21:18
16'
Entrambe le squadre sono feroci nella riconquista.21:17
12'
Punita l'Inter dopo un grande avvio, ora la squadra di Chivu non deve disunirsi in un ambiente caldissimo.21:15
9'
GOL! ATLETICO-Inter 1-0. Ha segnato Julian Alvarez! L'arbitro, dopo la revisione, decide di convalidare la rete dell'argentino. Restano tanti dubbi. 21:23
9'
Letexier richiamato al monitor dal Var. Il pallone colpisce prima il ventre di Baena e poi, forse, il braccio. Ma l'immagine non è chiara. 21:23
9'
GOL ANNULLATO ALL'ATLETICO. Chiusura di Carlos Augusto su un cross deviato di Giuliano Simeone. Il pallone sbatte su Baena che nell'interpretazione dell'arbitro colpisce col braccio. Poi altra carambola sul laterale dell'Inter: ne approfitta Julian Alvarez che insacca, ma la rete è annullata.21:23
8'
Tiro di Lautaro, centrale: blocca Musso. Ma era stato eccellente il ribaltamento di fronte con Barella a spaccare in due il centrocampo dell'Atletico. 21:09
7'
Ci prova anche Bisseck, murato in area. Sul rimpallo è Lautaro a calciare di prima intenzione, sul fondo.21:07
6'
Cross avvolgente di Molina da destra, non arriva di poco Julian Alvarez in area.21:06
5'
Ritmi già forsennati al Wanda Metropolinato, con i nerazzurri che hanno mandato due segnali chiari. 21:05
3'
ANCORA DIMARCO! Scappa alle spalle della linea dell'Atletico e affila il diagonale dalla sinistra. Pallone largo di mezzo metro. 21:56
2'
DIMARCO VA IN PORTA! Punizione dai 23 metri diretta nello specchio. Musso c'è e respinge una traiettoria non troppo angolata. 21:06
1'
Barella, trattenuto da Baena, guadagna subito una buona punizione in zona offensiva.21:56
1'
È cominciata ATLETICO MADRID-INTER! Buona partita a tutti.21:01
Squadre ormai prossime all'ingresso in campo: clima a dir poco vibrante al Wanda Metropolitano. 20:56
Al Wanda dirige il match l’arbitro francese Francois Letexier. Gli assistenti sono Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, il quarto ufficiale Jeremie Pignard, al Var Willy Delajod e Tiago Martins.20:53
Nell’Inter riposa Thuram, Bonny viene preferito a Pio Esposito. Nonostante le difficoltà nel derby Carlos Augusto vince ancora il ballottaggio come vice Dumfries, a destra, con Luis Henrique. Zielinski titolare al posto di Sucic, in difesa c’è Bisseck e non Acerbi. 20:49
Tra le fila dell’Atletico c’è il pesante forfait di Oblak, al suo posto in porta va Musso. Out anche Marcos Llorente. Recupera e parte subito titolare Giuliano Simeone, sorprendente la scelta in mediana di Cardoso che non partiva dall’inizio dallo scorso 30 agosto. Tra le altre novità ci sono Hancko in difesa e Gallagher a destra. Griezmann e Koke si accomodano in panchina. Il 4-4-2 disegnato da Simeone potrebbe essere anche un 4-5-1. 20:47
FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, Bisseck, Bastoni - Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Lautaro, Bonny.20:45
FORMAZIONE ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso - Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri - Gallagher, Cardoso, Barrios, Giuliano Simeone - Baena, Alvarez.20:45
Dall’altra parte Cristian Chivu non ha fatto drammi dopo la sconfitta nel derby col Milan: "Il bello del calcio è che dopo una sconfitta hai la possibilità di prenderti una rivincita e di far vedere che a volte un risultato può essere ingiusto. Noi nel derby abbiamo messo qualità, attenzione, maturità, ci è mancata un po’ di fortuna, forse lucidità sotto porta".20:38
Diego Simeone, allenatore dell’Atletico ed ex giocatore nerazzurro, ha presentato così la sfida: "L'Inter è una squadra che gioca molto bene, una squadra con personalità e uno schema offensivo molto chiaro. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan [nel fine settimana] hanno dominato tutta la partita, hanno avuto occasioni da gol e avrebbero potuto vincere. In Champions League, i loro numeri parlano da soli".20:36
La vittoria per 1-0 di domenica sul campo del Getafe ha dimostrato la solidità difensiva dell'Atleti nella Liga dopo il ritorno di José Giménez. Con l'uruguaiano in campo, i biancorossi hanno subito un solo gol nelle ultime cinque partite. I nerazzurri sono invece reduci dall’amara sconfitta nel derby col Milan per 0-1. Alla squadra di Chivu serve subito una reazione per lasciarsi alle spalle un’altra stracittadina indigesta.20:36
L'ultima partita dell'Inter contro avversari spagnoli è stato il doppio confronto della semifinale della passata stagione, vinta complessivamente per 7-6 contro il Barcelona (3-3 t, 4-3 c dts), per un totale di una sconfitta nelle ultime otto partite contro club della Liga (V3 P4).20:34
Il club madrileno ha vinto otto delle ultime dieci partite casalinghe contro squadre italiane (1P e 1S), anche se tra partite in casa e in trasferta la vittoria del 2024 contro l'Inter è una delle sole tre ottenute nelle ultime nove (2P 4S).20:32
Atletico Madrid e Inter si sono affrontati quattro volte, l'ultima delle quali negli ottavi di finale del 2023/24, quando gli spagnoli vinsero 3-2 ai calci di rigore. L'Inter vinse l'andata in casa per 1-0 ma perse 2-1 in Spagna. I nerazzurri sono usciti sconfitti 2-0 contro l'Atleti nella Supercoppa UEFA del 2010 da campioni in carica di Champions League.20:30
Benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League.19:38
Atletico Madrid - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Arbitro di Atletico Madrid - Inter sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.
Attualmente Atletico Madrid si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 4° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Atletico Madrid ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10; l'Inter ha segnato 12 gol e ne ha subiti 3.
Atletico Madrid e Inter si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 1 volta, l'Inter ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Atletico Madrid-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà solo la quarta sfida tra Atlético Madrid e Inter in tutte le competizioni: gli spagnoli hanno vinto 2-0 nella Supercoppa UEFA 2010 a Monaco, prima che le due squadre vincessero in casa negli ottavi di finale della Champions League 2023/24 (l'Atlético Madrid si è qualificato ai rigori).
L'Inter non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 12 trasferte europee contro avversarie spagnole (4N, 8P), dall'1-5 contro il Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05; l'ultima, un pareggio per 3-3 con il Barcellona, risale all'andata delle semifinali della scorsa stagione.
L'Atlético Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe in Champions League (1P) ed è a partire dalla stagione 2023/24 la squadra con più successi interni nella competizione; inoltre, dopo i cinque gol segnati contro l'Eintracht Francoforte e i tre contro l'Union Saint-Gilloise, gli spagnoli potrebbero realizzare almeno tre reti in tre gare interne di fila per la prima volta nella loro storia nella competizione.
L'Inter è una delle tre squadre, insieme al Bayern Monaco e all'Arsenal, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite in questa stagione di Champions League, ma non è mai riuscita a vincere le prime cinque gare di un'edizione del torneo; le uniche formazioni italiane a esserci riuscite sono il Milan nel 1992/93 (sei), la Juventus nel 2004/05 e il Napoli nel 2022/23 (entrambe cinque).
L'Inter, insieme all'Arsenal, è una delle due sole squadre che non hanno subito alcun gol su azione nelle prime quattro giornate di questa Champions League: l'unica rete incassata finora dai nerazzurri nel torneo è infatti arrivata su calcio d'angolo contro il Kairat nello scorso turno.
Il 40% dei gol realizzati dall'Atlético Madrid in questa Champions League (4 su 10) è arrivato su contropiede, record nel torneo in corso; tre di queste marcature sono arrivate nel successo per 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise nello scorso turno.
Nelle prime quattro giornate di questa Champions League l'Inter è stata sia la squadra che ha vinto più duelli aerei sia in generale (69) che in percentuale (69% - 69/100).
Dall'inizio della stagione 2023/24 Julián Álvarez dell'Atlético Madrid ha segnato quattordici gol da 6.4 Expected Goals in Champions League ed è di conseguenza il giocatore con la differenza positiva più ampia tra gol segnati e xG nel periodo (+7,6).
Se dovesse partire titolare in questo incontro, Lautaro Martínez diventerebbe il quinto giocatore a raggiungere quota 50 presenze dal primo minuto con la maglia dell'Inter in Champions League dopo Javier Zanetti (91), Esteban Cambiasso (56), Iván Córdoba (54) e Julio César (52).
Solamente Lamine Yamal (7.1) ed Estêvão (6.8) hanno preso parte a più tiri in media per 90 minuti rispetto a Francesco Pio Esposito (6.6 – sette occasioni create, 13 tiri in 274 minuti) in questa Champions League tra i giocatori di età inferiore ai 21 anni.
