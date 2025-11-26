L'Inter al momento si trova nel treno delle seconde con PSG, Bayern e Real Madrid . L'Atletico è 11esimo insieme a Newcastle, Liverpool e Galatasaray.

Clamorosa beffa nel recupero per l'Inter che cade ancora dopo il derby nonostante una buona prestazione al Wanda Metropolitano. Colchoneros avanti al 9' dopo un paio di occasioni nerazzurre in avvio: Julian Alvarez segna da due passi, l'arbitro prima annulla per un tocco di mano di Baena poi cambia idea dopo aver rivisto l'episodio al monitor. Nella ripresa grande inizio dei nerazzurri che collezionano chance e alla fine trovano il pari con Zielinski, assistito da Bonny. Nel finale la doccia gelata: Gimenez incorna da corner e stende l'Inter. Primo passo falso stagionale in Champions per Chivu, l'Atletico invece sale a quota 9 punti.

Atletico Madrid e Inter si sono affrontati quattro volte, l'ultima delle quali negli ottavi di finale del 2023/24, quando gli spagnoli vinsero 3-2 ai calci di rigore. L'Inter vinse l'andata in casa per 1-0 ma perse 2-1 in Spagna. I nerazzurri sono usciti sconfitti 2-0 contro l'Atleti nella Supercoppa UEFA del 2010 da campioni in carica di Champions League.20:30

Il club madrileno ha vinto otto delle ultime dieci partite casalinghe contro squadre italiane (1P e 1S), anche se tra partite in casa e in trasferta la vittoria del 2024 contro l'Inter è una delle sole tre ottenute nelle ultime nove (2P 4S).20:32

La vittoria per 1-0 di domenica sul campo del Getafe ha dimostrato la solidità difensiva dell'Atleti nella Liga dopo il ritorno di José Giménez. Con l'uruguaiano in campo, i biancorossi hanno subito un solo gol nelle ultime cinque partite. I nerazzurri sono invece reduci dall’amara sconfitta nel derby col Milan per 0-1. Alla squadra di Chivu serve subito una reazione per lasciarsi alle spalle un’altra stracittadina indigesta.20:36

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico ed ex giocatore nerazzurro, ha presentato così la sfida: "L'Inter è una squadra che gioca molto bene, una squadra con personalità e uno schema offensivo molto chiaro. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan [nel fine settimana] hanno dominato tutta la partita, hanno avuto occasioni da gol e avrebbero potuto vincere. In Champions League, i loro numeri parlano da soli".20:36

Dall’altra parte Cristian Chivu non ha fatto drammi dopo la sconfitta nel derby col Milan: "Il bello del calcio è che dopo una sconfitta hai la possibilità di prenderti una rivincita e di far vedere che a volte un risultato può essere ingiusto. Noi nel derby abbiamo messo qualità, attenzione, maturità, ci è mancata un po’ di fortuna, forse lucidità sotto porta".20:38

Tra le fila dell’Atletico c’è il pesante forfait di Oblak, al suo posto in porta va Musso. Out anche Marcos Llorente. Recupera e parte subito titolare Giuliano Simeone, sorprendente la scelta in mediana di Cardoso che non partiva dall’inizio dallo scorso 30 agosto. Tra le altre novità ci sono Hancko in difesa e Gallagher a destra. Griezmann e Koke si accomodano in panchina. Il 4-4-2 disegnato da Simeone potrebbe essere anche un 4-5-1. 20:47

Al Wanda dirige il match l’arbitro francese Francois Letexier. Gli assistenti sono Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, il quarto ufficiale Jeremie Pignard, al Var Willy Delajod e Tiago Martins.20:53

Letexier richiamato al monitor dal Var. Il pallone colpisce prima il ventre di Baena e poi, forse, il braccio. Ma l'immagine non è chiara. 21:23

OCCASIONE PER DIMARCO! Errore di Giuliano Simeone che regala il pallone a Barella nella propria area. Il suggerimento in mezzo viene riciclato da Bisseck per Dimarco. Il mancino dell'Inter ha tutto il tempo per aggiustarsi il pallone e prendere la mira. Palla non lontana dall'incrocio. 21:45

Non demerita l'Inter nel primo tempo: i nerazzurri partono forte e hanno due buone occasioni con Dimarco nei primissimi minuti. Al 9' passa però l'Atletico con Julian Alvarez che insacca sottomisura: l'arbitro prima annulla per un presunto tocco di mano di Baena nella precedente carambola ma poi, richiamato dal Var, torna sui suoi passi. Il resto della frazione è equilibrato: ancora Dimarco ha la terza buona chance della partita ma non inquadra lo specchio da dentro l'area.21:53

Julian Alvarez è il giocatore dell'Atletico Madrid che ha segnato più precocemente 10 reti in Champions League: gli sono bastate 14 partite nel torneo.21:55

GOL! Atletico-INTER 1-1. Ha segnato Zielinski! Era nell'aria. Ennesima bella combinazione dei nerazzurri. Zielinski va da Bonny che restituisce il pallone al polacco in area. Poi chirurgico il piattone a battere Musso. Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski 22:15

OCCASIONE PER SIMEONE! Scende a sinistra Ruggeri e crossa apparecchiando la volée di Giuliano Simeone che era solissimo in area. Palla alta di poco. 22:20

Vuole vincerla l'Atletico che ora ha di nuovo aumentato ritmo e pressione. 22:31

CHE OCCASIONE PER GRIEZMANN! Altro bel pallone basso di Publill. Griezmann prende il tempo ad Akanji, controlla e calcia col destro quasi a botta sicura. Sommer efficace a coprire il proprio palo e respingere la conclusione da distanza ravvicinatissima. 22:39

NICO GONZALEZ CHIUDE SU CARLOS AUGUSTO! L'ex Juventus riesce ad anticipare il brasiliano, pronto a mettere dentro, sul cross di Dimarco. Ha rischiato anche l'autorete ma è stato un intervento salvifico.22:40

BASTONI, CHE CHIUSURA! Pubill arriva in corsa e calcia forte dal limite. Sommer respinge ma lascia lì: bravissimo Bastoni in scivolata a far rimpallare il pallone sulle gambe di Griezmann e guadagnare rimessa da fondo. Il francese era pronto al tap-in.22:43

Girata di testa sul primo palo di Thuram da corner: aveva preso benissimo il tempo da corner ma ha mandato alto.22:45

Barella abbattuto nella propria area da una pallonata in faccia. È stato colpito fortuitamente da Akanji. 22:49

GOL! ATLETICO-Inter 2-1. Ha segnato Gimenez! Beffati i nerazzurri in pieno recupero da corner battuto da Griezmann. Gimenez prende il tempo alla difesa a zona dell'Inter e stacca in corsa mettendola nell'angolo. Non può arrivare Sommer.22:54

PREPARTITA

Atletico Madrid - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Inter sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente Atletico Madrid si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 4° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Atletico Madrid ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10; l'Inter ha segnato 12 gol e ne ha subiti 3.

Atletico Madrid e Inter si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Atletico Madrid ha vinto 1 volta, l'Inter ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Atletico Madrid-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà solo la quarta sfida tra Atlético Madrid e Inter in tutte le competizioni: gli spagnoli hanno vinto 2-0 nella Supercoppa UEFA 2010 a Monaco, prima che le due squadre vincessero in casa negli ottavi di finale della Champions League 2023/24 (l'Atlético Madrid si è qualificato ai rigori).

L'Inter non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 12 trasferte europee contro avversarie spagnole (4N, 8P), dall'1-5 contro il Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05; l'ultima, un pareggio per 3-3 con il Barcellona, risale all'andata delle semifinali della scorsa stagione.

L'Atlético Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe in Champions League (1P) ed è a partire dalla stagione 2023/24 la squadra con più successi interni nella competizione; inoltre, dopo i cinque gol segnati contro l'Eintracht Francoforte e i tre contro l'Union Saint-Gilloise, gli spagnoli potrebbero realizzare almeno tre reti in tre gare interne di fila per la prima volta nella loro storia nella competizione.

L'Inter è una delle tre squadre, insieme al Bayern Monaco e all'Arsenal, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite in questa stagione di Champions League, ma non è mai riuscita a vincere le prime cinque gare di un'edizione del torneo; le uniche formazioni italiane a esserci riuscite sono il Milan nel 1992/93 (sei), la Juventus nel 2004/05 e il Napoli nel 2022/23 (entrambe cinque).

L'Inter, insieme all'Arsenal, è una delle due sole squadre che non hanno subito alcun gol su azione nelle prime quattro giornate di questa Champions League: l'unica rete incassata finora dai nerazzurri nel torneo è infatti arrivata su calcio d'angolo contro il Kairat nello scorso turno.

Il 40% dei gol realizzati dall'Atlético Madrid in questa Champions League (4 su 10) è arrivato su contropiede, record nel torneo in corso; tre di queste marcature sono arrivate nel successo per 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise nello scorso turno.

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League l'Inter è stata sia la squadra che ha vinto più duelli aerei sia in generale (69) che in percentuale (69% - 69/100).

Dall'inizio della stagione 2023/24 Julián Álvarez dell'Atlético Madrid ha segnato quattordici gol da 6.4 Expected Goals in Champions League ed è di conseguenza il giocatore con la differenza positiva più ampia tra gol segnati e xG nel periodo (+7,6).

Se dovesse partire titolare in questo incontro, Lautaro Martínez diventerebbe il quinto giocatore a raggiungere quota 50 presenze dal primo minuto con la maglia dell'Inter in Champions League dopo Javier Zanetti (91), Esteban Cambiasso (56), Iván Córdoba (54) e Julio César (52).

Solamente Lamine Yamal (7.1) ed Estêvão (6.8) hanno preso parte a più tiri in media per 90 minuti rispetto a Francesco Pio Esposito (6.6 – sette occasioni create, 13 tiri in 274 minuti) in questa Champions League tra i giocatori di età inferiore ai 21 anni.

