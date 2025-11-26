Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Copenaghen-Kairat: 3-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parken di Copenhagen
26 Novembre 2025 ore 18:45
Copenaghen
3
Kairat
2
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 26' 1-0 Viktor Dadason
  2. 59' 2-0 Jordan Larsson (R)
  3. 73' 3-0 Robert Silva
  4. 81' 3-1 Dastan Satpaev
  5. 90' 3-2 Olzhas Baybek
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2.20:38

  3. 90'+6'

    Tiro parato. Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Zaria.20:38

  4. 90'+5'

    Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).20:37

  5. 90'+5'

    Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37

  6. 90'+5'

    Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).20:37

  7. 90'+5'

    Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  9. 90'+3'

    Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) e' ammonito.20:35

  10. 90'+3'

    Ricardinho (FK Qairat Almaty) e' ammonito.20:35

  11. 90'+2'

    Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.20:35

  12. 90'+2'

    Yoram Zague (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  13. 90'+2'

    Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).20:34

  15. 90'+2'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.20:34

  16. 90'+2'

    Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).20:34

  17. 90'+2'

    Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  18. 90'+1'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Munashe Garan'anga sostituisce Viktor Dadason.20:33

  19. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  21. 90'

    Gol! FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2. Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Zaria.20:32

  22. 89'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).20:31

  23. 89'

    Ricardinho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  24. 87'

    Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.20:29

  25. 87'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:29

  27. 87'

    Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).20:29

  28. 87'

    Tiro parato. Jug Stanojev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Zaria.20:29

  29. 85'

    Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  30. 85'

    Fallo di Adilet Sadybekov (FK Qairat Almaty).20:27

  31. 83'

    Tentativo fallito. Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ricardinho con cross.20:25

  33. 81'

    Gol! FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 1. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:23

  34. 79'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Youssoufa Moukoko sostituisce Robert Silva.20:22

  35. 79'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Yoram Zague sostituisce Junnosuke Suzuki.20:22

  36. 79'

    Fallo di Viktor Dadason (FC Copenaghen).20:21

  37. 79'

    Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  39. 78'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Edmilson.20:20

  40. 78'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Adilet Sadybekov sostituisce Damir Kasabulat.20:20

  41. 77'

    Tentativo fallito. Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:19

  42. 76'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).20:18

  43. 75'

    Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  45. 75'

    Fallo di Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty).20:17

  46. 73'

    Gol! FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 0. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:15

  47. 73'

    Tiro respinto. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos López.20:15

  48. 69'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Valeri Gromyko.20:11

  49. 69'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Giorgi Zaria sostituisce Jorginho.20:11

  51. 69'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Mads Emil Madsen sostituisce William Clem.20:11

  52. 69'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Mohamed Elyounoussi sostituisce Jordan Larsson.20:11

  53. 68'

    Fallo di mano di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).20:10

  54. 67'

    Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Damir Kasabulat.20:09

  55. 67'

    Tiro parato. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Viktor Claesson con cross.20:09

  57. 65'

    Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).20:07

  58. 65'

    Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:07

  59. 64'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Olzhas Baybek sostituisce Dan Glazer.20:06

  60. 62'

    Tiro parato. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junnosuke Suzuki con cross.20:04

  61. 59'

    Gol! FC Copenaghen 2, FK Qairat Almaty 0. Jordan Larsson (FC Copenaghen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.20:01

  63. 57'

    Decisione VAR: rigore FC Copenaghen.19:59

  64. 56'

    Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:58

  65. 55'

    Rigore concesso da Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) per un fallo di mano in area.19:57

  66. 55'

    Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).19:57

  67. 55'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  69. 54'

    Tiro respinto. William Clem (FC Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Robert Silva.19:56

  70. 54'

    Robert Silva (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56

  71. 54'

    Fallo di Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty).19:56

  72. 53'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).19:55

  73. 53'

    Tiro parato. Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Silva.19:55

  75. 53'

    Tentativo fallito. Dan Glazer (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:55

  76. 52'

    Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area in seguito a un calcio da fermo.19:55

  77. 52'

    Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).19:54

  78. 52'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:54

  79. 51'

    Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:53

  81. 51'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53

  82. Inizia il Secondo tempo FC Copenaghen 1, FK Qairat Almaty 0.19:48

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, FC Copenaghen 1, FK Qairat Almaty 0.19:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  85. 45'

    Tiro respinto. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area. Assist di Viktor Claesson.19:30

  87. 43'

    Fallo di Jordan Larsson (FC Copenaghen).19:27

  88. 43'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  89. 40'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  90. 40'

    Fallo di Jorginho (FK Qairat Almaty).19:25

  91. 39'

    Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).19:24

  93. 39'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  94. 39'

    Tentativo fallito. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.19:24

  95. 37'

    Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).19:21

  96. 37'

    Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  97. 36'

    Tentativo fallito. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Valeri Gromyko in seguito a un calcio da fermo.19:20

  99. 35'

    Fallo di William Clem (FC Copenaghen).19:19

  100. 35'

    Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  101. 33'

    Tiro parato. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:17

  102. 33'

    Tiro parato. Viktor Claesson (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:17

  103. 32'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).19:16

  105. 30'

    Tiro respinto. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area.19:14

  106. 29'

    Fallo di Viktor Dadason (FC Copenaghen).19:14

  107. 29'

    Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  108. 28'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:12

  109. 28'

    Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  111. 26'

    Gol! FC Copenaghen 1, FK Qairat Almaty 0. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.19:11

  112. 26'

    Tiro parato. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcos López con passaggio filtrante.19:11

  113. 25'

    Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  114. 25'

    Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).19:10

  115. 24'

    Tentativo fallito. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dastan Satpaev con cross.19:09

  117. 24'

    Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Marcos López con cross.19:08

  118. 22'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

  119. 22'

    Fallo di Dan Glazer (FK Qairat Almaty).19:07

  120. 22'

    Tiro respinto. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dastan Satpaev.19:06

  121. 20'

    Tiro respinto. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gabriel Pereira con suggerimento di testa.19:05

  123. 20'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).19:04

  124. 20'

    Tiro respinto. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area.19:04

  125. 19'

    Fallo di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).19:04

  126. 19'

    Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  127. 12'

    Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Edmilson con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.18:57

  129. 11'

    Tentativo fallito. Gabriel Pereira (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Marcos López con cross da calcio d'angolo.18:56

  130. 11'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).18:55

  131. 8'

    Gara riprende.18:53

  132. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Jorginho (FK Qairat Almaty) per infortunio.18:52

  133. 6'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).18:51

  135. 6'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  136. 5'

    Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).18:50

  137. 5'

    Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  138. Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).18:46

  139. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  141. Inizia il Primo tempo.18:45

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  144. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parken
    Città: Copenhagen
    Capienza: 38065 spettatori17:36

Formazioni Copenaghen - Kairat

Copenaghen
Kairat
TITOLARI COPENAGHEN
  • (1) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (5) GABRIEL PEREIRA (D)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (6) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (12) LUKAS LERAGER (C)
  • (11) JORDAN LARSSON (C)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (7) VIKTOR CLAESSON (C)
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (39) VIKTOR DADASON (A)
PANCHINA COPENAGHEN
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (4) MUNASHE GARAN'ANGA (D)
  • (61) OSCAR BUUR (P)
  • (23) DOMINIK SARAPATA (C)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (C)
  • (21) MADS EMIL MADSEN (C)
  • (24) BIRGER MELING (D)
  • (9) YOUSSOUFA MOUKOKO (A)
  • (22) YORAM ZAGUE (D)
ALLENATORE COPENAGHEN
  • Jacob Neestrup
TITOLARI KAIRAT
  • (77) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (24) ALEKSANDR MRYNSKIY (D)
  • (25) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (20) ERKIN TAPALOV (D)
  • (80) EGOR SOROKIN (D)
  • (18) DAN GLAZER (C)
  • (4) DAMIR KASABULAT (C)
  • (7) JORGINHO (C)
  • (9) DASTAN SATPAEV (C)
  • (55) VALERI GROMYKO (C)
  • (26) EDMILSON (A)
PANCHINA KAIRAT
  • (10) GIORGI ZARIA (C)
  • (14) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (1) ALEKSANDR ZARUTSKIY (P)
  • (99) RICARDINHO (A)
  • (17) OLZHAS BAYBEK (C)
  • (5) LEV KURGIN (D)
  • (3) LUÍS MATA (D)
  • (82) SHERHAN KALMURZA (P)
  • (33) JUG STANOJEV (C)
  • (6) ADILET SADYBEKOV (C)
ALLENATORE KAIRAT
  • Rafael Urazbakhtin
PREPARTITA

Copenaghen - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Copenaghen - Kairat sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente Copenaghen si trova 29° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Kairat si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Copenaghen ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; Kairat ha segnato 4 gol e ne ha subiti 14.

Copenaghen e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.

Copenaghen-Kairat ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Copenaghen e Kairat Almaty, nonché il primo nelle principali competizioni europee tra squadre provenienti dalla Danimarca e dal Kazakistan.
  • Il Kairat Almaty ha incontrato avversarie danesi in due sole precedenti occasioni in Europa, entrambe nei turni di qualificazione all'Europa League contro l'Esbjerg nel 2014/15, ed è stato eliminato dopo un pareggio per 1-1 in casa e una sconfitta per 0-1 in trasferta.
  • Il Kairat Almaty è alla ricerca della prima vittoria di sempre di una squadra kazaka in Champions League: in 10 partite finora disputate il bilancio del club è di cinque pareggi e cinque sconfitte, tra cui quattro ko in cinque trasferte (1N).
  • Il Copenaghen non ha ancora vinto in questa edizione della Champions League (1N, 3P) e ha perso tutte le ultime tre partite, eguagliando la sua peggior striscia di ko consecutivi nella competizione; la sconfitta 0-4 contro il Tottenham alla quarta giornata è stata inoltre la sua seconda più netta nel torneo per il club, superata solo dallo 0-5 subito contro il Manchester City nell'ottobre 2022.
  • Il Kairat Almaty è ancora alla ricerca della prima vittoria nelle competizioni europee in quella che sarà la sua 11ª partita in questi tornei (3N, 7P); tutte e tre le gare in cui è riuscito a non perdere finora sono terminate sul punteggio di 0-0 (due volte contro l'Omonia Nicosia nel 2021 e contro il Pafos lo scorso ottobre).
  • Il Copenhagen ha subito almeno due gol in ognuna delle ultime sei partite di Champions League (18 in totale), la striscia aperta di questo tipo più lunga tra tutte le squadre coinvolte nell'edizione 2025/26 della competizione.
  • Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, il Kairat Almaty risulta penultimo sia per xG a favore (2.6) che per xG a sfavore (11.5). Nelle quattro partite finora disputate, inoltre, la formazione kazaka è quella che ha registrato la differenza negativa più alta tra Expected Goals a favore e contro (-8.9).
  • Se dovesse partite titolare per il Kairat in questa partita, Dastan Satpaev diventerà il giocatore più giovane nella storia della Champions League a scendere in campo dall'inizio in tutte le prime cinque gare della sua squadra in una singola edizione del torneo (17 anni e 106 giorni nella data dell'incontro), superando il precedente primato di Youri Tielemans con l'Anderlecht nel 2014/15 (17 anni e 203 giorni).
  • Il centrocampista del Copenaghen Lukas Lerager ha recuperato la palla dando poi inizio a 59 sequenze in questa Champions League, record dopo le prime quattro giornate; inoltre, solo Nuno Mendes (otto) ha dato il via a più sequenze terminate con un tiro di Lerager (sette) nel torneo in corso.
  • Temirlan Anarbekov del Kairat ha subito solo due gol in questa edizione di Champions League, nonostante abbia affrontato un totale di Expected Goals nello specchio della porta di 5.8, registrando così il maggior numero di gol evitati tra tutti i portieri del torneo (+3,8) dopo le prime quattro giornate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CopenaghenKairat
Partite giocate44
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati42
Gol totali subiti1211
Media gol subiti per partita3.02.8
Percentuale possesso palla40.443.1
Numero totale di passaggi14061491
Numero totale di passaggi riusciti11081171
Tiri nello specchio della porta1913
Percentuale di tiri in porta50.035.1
Numero totale di cross6351
Numero medio di cross riusciti1711
Duelli per partita vinti185186
Duelli per partita persi183208
Corner subiti1927
Corner guadagnati2115
Numero di punizioni a favore3740
Numero di punizioni concesse5544
Tackle totali7773
Percentuale di successo nei tackle61.063.0
Fuorigiochi totali54
Numero totale di cartellini gialli98
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio