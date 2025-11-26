Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Copenaghen - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Kairat sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente Copenaghen si trova 29° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Kairat si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Copenaghen ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; Kairat ha segnato 4 gol e ne ha subiti 14.

Copenaghen e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.

Copenaghen-Kairat ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Copenaghen e Kairat Almaty, nonché il primo nelle principali competizioni europee tra squadre provenienti dalla Danimarca e dal Kazakistan.

Il Kairat Almaty ha incontrato avversarie danesi in due sole precedenti occasioni in Europa, entrambe nei turni di qualificazione all'Europa League contro l'Esbjerg nel 2014/15, ed è stato eliminato dopo un pareggio per 1-1 in casa e una sconfitta per 0-1 in trasferta.

Il Kairat Almaty è alla ricerca della prima vittoria di sempre di una squadra kazaka in Champions League: in 10 partite finora disputate il bilancio del club è di cinque pareggi e cinque sconfitte, tra cui quattro ko in cinque trasferte (1N).

Il Copenaghen non ha ancora vinto in questa edizione della Champions League (1N, 3P) e ha perso tutte le ultime tre partite, eguagliando la sua peggior striscia di ko consecutivi nella competizione; la sconfitta 0-4 contro il Tottenham alla quarta giornata è stata inoltre la sua seconda più netta nel torneo per il club, superata solo dallo 0-5 subito contro il Manchester City nell'ottobre 2022.

Il Kairat Almaty è ancora alla ricerca della prima vittoria nelle competizioni europee in quella che sarà la sua 11ª partita in questi tornei (3N, 7P); tutte e tre le gare in cui è riuscito a non perdere finora sono terminate sul punteggio di 0-0 (due volte contro l'Omonia Nicosia nel 2021 e contro il Pafos lo scorso ottobre).

Il Copenhagen ha subito almeno due gol in ognuna delle ultime sei partite di Champions League (18 in totale), la striscia aperta di questo tipo più lunga tra tutte le squadre coinvolte nell'edizione 2025/26 della competizione.

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, il Kairat Almaty risulta penultimo sia per xG a favore (2.6) che per xG a sfavore (11.5). Nelle quattro partite finora disputate, inoltre, la formazione kazaka è quella che ha registrato la differenza negativa più alta tra Expected Goals a favore e contro (-8.9).

Se dovesse partite titolare per il Kairat in questa partita, Dastan Satpaev diventerà il giocatore più giovane nella storia della Champions League a scendere in campo dall'inizio in tutte le prime cinque gare della sua squadra in una singola edizione del torneo (17 anni e 106 giorni nella data dell'incontro), superando il precedente primato di Youri Tielemans con l'Anderlecht nel 2014/15 (17 anni e 203 giorni).

Il centrocampista del Copenaghen Lukas Lerager ha recuperato la palla dando poi inizio a 59 sequenze in questa Champions League, record dopo le prime quattro giornate; inoltre, solo Nuno Mendes (otto) ha dato il via a più sequenze terminate con un tiro di Lerager (sette) nel torneo in corso.

Temirlan Anarbekov del Kairat ha subito solo due gol in questa edizione di Champions League, nonostante abbia affrontato un totale di Expected Goals nello specchio della porta di 5.8, registrando così il maggior numero di gol evitati tra tutti i portieri del torneo (+3,8) dopo le prime quattro giornate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: