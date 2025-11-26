Incontro terminato, FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2.
Incontro terminato, FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2.
Secondo tempo terminato, FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2.20:38
Tiro parato. Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Zaria.20:38
Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).20:37
Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37
Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).20:37
Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) e' ammonito.20:35
Ricardinho (FK Qairat Almaty) e' ammonito.20:35
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.20:35
Yoram Zague (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).20:34
Lukas Lerager (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.20:34
Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).20:34
Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Sostituzione, FC Copenaghen. Munashe Garan'anga sostituisce Viktor Dadason.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Gol! FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 2. Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Zaria.20:32
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).20:31
Ricardinho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.20:29
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:29
Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).20:29
Tiro parato. Jug Stanojev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Zaria.20:29
Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Adilet Sadybekov (FK Qairat Almaty).20:27
Tentativo fallito. Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ricardinho con cross.20:25
Gol! FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 1. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:23
Sostituzione, FC Copenaghen. Youssoufa Moukoko sostituisce Robert Silva.20:22
Sostituzione, FC Copenaghen. Yoram Zague sostituisce Junnosuke Suzuki.20:22
Fallo di Viktor Dadason (FC Copenaghen).20:21
Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Edmilson.20:20
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Adilet Sadybekov sostituisce Damir Kasabulat.20:20
Tentativo fallito. Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).20:18
Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty).20:17
Gol! FC Copenaghen 3, FK Qairat Almaty 0. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:15
Tiro respinto. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos López.20:15
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Valeri Gromyko.20:11
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Giorgi Zaria sostituisce Jorginho.20:11
Sostituzione, FC Copenaghen. Mads Emil Madsen sostituisce William Clem.20:11
Sostituzione, FC Copenaghen. Mohamed Elyounoussi sostituisce Jordan Larsson.20:11
Fallo di mano di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).20:10
Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Damir Kasabulat.20:09
Tiro parato. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Viktor Claesson con cross.20:09
Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).20:07
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:07
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Olzhas Baybek sostituisce Dan Glazer.20:06
Tiro parato. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junnosuke Suzuki con cross.20:04
Gol! FC Copenaghen 2, FK Qairat Almaty 0. Jordan Larsson (FC Copenaghen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.20:01
Decisione VAR: rigore FC Copenaghen.19:59
Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:58
Rigore concesso da Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) per un fallo di mano in area.19:57
Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).19:57
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tiro respinto. William Clem (FC Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Robert Silva.19:56
Robert Silva (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty).19:56
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).19:55
Tiro parato. Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Silva.19:55
Tentativo fallito. Dan Glazer (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:55
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area in seguito a un calcio da fermo.19:55
Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).19:54
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:54
Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:53
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53
Inizia il Secondo tempo FC Copenaghen 1, FK Qairat Almaty 0.19:48
Primo tempo terminato, FC Copenaghen 1, FK Qairat Almaty 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tiro respinto. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area. Assist di Viktor Claesson.19:30
Fallo di Jordan Larsson (FC Copenaghen).19:27
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Jorginho (FK Qairat Almaty).19:25
Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).19:24
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tentativo fallito. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.19:24
Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).19:21
Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Tentativo fallito. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Valeri Gromyko in seguito a un calcio da fermo.19:20
Fallo di William Clem (FC Copenaghen).19:19
Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Tiro parato. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:17
Tiro parato. Viktor Claesson (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:17
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).19:16
Tiro respinto. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area.19:14
Fallo di Viktor Dadason (FC Copenaghen).19:14
Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:12
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Gol! FC Copenaghen 1, FK Qairat Almaty 0. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.19:11
Tiro parato. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcos López con passaggio filtrante.19:11
Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).19:10
Tentativo fallito. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dastan Satpaev con cross.19:09
Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Marcos López con cross.19:08
Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Fallo di Dan Glazer (FK Qairat Almaty).19:07
Tiro respinto. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dastan Satpaev.19:06
Tiro respinto. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gabriel Pereira con suggerimento di testa.19:05
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).19:04
Tiro respinto. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area.19:04
Fallo di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).19:04
Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Edmilson con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.18:57
Tentativo fallito. Gabriel Pereira (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Marcos López con cross da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).18:55
Gara riprende.18:53
Gara momentaneamente sospesa, Jorginho (FK Qairat Almaty) per infortunio.18:52
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).18:51
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).18:50
Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).18:46
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parken
Città: Copenhagen
Capienza: 38065 spettatori17:36
Copenaghen - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Copenaghen - Kairat sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente Copenaghen si trova 29° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Kairat si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Copenaghen ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; Kairat ha segnato 4 gol e ne ha subiti 14.
Copenaghen e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.
Copenaghen-Kairat ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Copenaghen
|Kairat
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|2
|Gol totali subiti
|12
|11
|Media gol subiti per partita
|3.0
|2.8
|Percentuale possesso palla
|40.4
|43.1
|Numero totale di passaggi
|1406
|1491
|Numero totale di passaggi riusciti
|1108
|1171
|Tiri nello specchio della porta
|19
|13
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|35.1
|Numero totale di cross
|63
|51
|Numero medio di cross riusciti
|17
|11
|Duelli per partita vinti
|185
|186
|Duelli per partita persi
|183
|208
|Corner subiti
|19
|27
|Corner guadagnati
|21
|15
|Numero di punizioni a favore
|37
|40
|Numero di punizioni concesse
|55
|44
|Tackle totali
|77
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|61.0
|63.0
|Fuorigiochi totali
|5
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
