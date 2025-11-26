Atalanta micidiale e abile a chiudere la pratica tedesca in pochi minuti, dopo un primo tempo di sofferenza, che ha visto nei primi venti minuti i padroni di casa comandare il gioco. I bergamaschi danno i primi segnali sul finire della prima frazione colpendo in pochi secondi per due volte il palo, ma regolano la pratica nella ripresa andando a segno con Lookman, Ederson e De Ketelaere in soli cinque minuti.

Nell'Eintracht Francoforte dietro alla punta Knauff c'è il terzetto sulla trequarti formato da Doan, Gotze e Knauff. In mezzo al campo giocano Dahoud, Chaibi. Nell'Atalanta confermato il tridente che vede Scamacca come punta con De Ketelaere, Lookman ai suoi lati. Difesa a tre formata da Kossounou, Hien, Djimsiti, mentre partono dalla panchina Pasalic, Samardzic e Krstovic.20:24

CHAIBI! Pericoloso l'Eintracht, l'algerino viene servito in area e tutto solo calcia di prima, ma Carnesecchi è attento e blocca.21:12

Gotze riceve alla in area, trova lo spazio e calcia, Zappacosta si immola e salva la propria porta.21:40

Ritmi alti e squadre che cercano il gol in diverse occasioni. Sono i tedeschi a partire meglio mettendo pressione alla difesa bergamasca, ma le azioni più pericolose sono per gli ospiti che nel giro di sessanta secondi colpiscono due pali con Lookman e Scamacca. 21:47

Brown scappa sulla corsia di sinistra e serve in area Burkardt che controlla e prova a piazzarla, non trovando però lo specchio della porta.22:07

GOL! Eintracht Francoforte - ATALANTA 0-1! Rete di Lookman. De Ketelaere riceve palla al limite e mette un pallone morbido che attraversa tutta l'area, Lookman non marcato calcia di controbalzo e insacca. Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman 22:23

GOL! Eintracht Francoforte - ATALANTA 0-3! Rete di De Ketelaere. Sovrapposizione di Zappacosta che crossa in area dalla sinistra, la palla viene deviata e finisce tra i piedi di Scamacca che colpisce la traversa, De Ketelaere si ritrova il pallone e calcia a rete. Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere 22:23

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Atalanta sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Eintracht Francoforte si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Eintracht Francoforte ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; l'Atalanta ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Eintracht Francoforte-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La prossima sarà la prima sfida ufficiale tra Eintracht Francoforte e Atalanta: la squadra tedesca non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite europee contro avversarie italiane, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli della quarta giornata (3P) e in nessuno di questi quattro incontri ha trovato la via del gol.

L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due partite europee contro avversarie tedesche, battendo il Bayer Leverkusen 3-0 nella finale di Europa League 2023/24 e lo Stoccarda 2-0 nella fase a gironi di Champions League 2024/25.

Dopo essere stato sconfitto per 5-1 sia nella seconda che nella terza giornata della fase a gironi di questa Champions League, l'Eintracht Francoforte ha pareggiato 0-0 con il Napoli nel quarto incontro – nonostante ciò, la squadra italiana ha tentato 18 tiri in quel pareggio, record di conclusioni in un incontro casalingo terminato senza gol segnati dal club nella competizione. In totale, solo il Kairat (35) ha subito più tiri nello specchio della porta in questa edizione del torneo rispetto all'Eintracht (34).

Dopo il pareggio a reti inviolate con lo Slavia Praga alla terza giornata e la vittoria per 1-0 sul Marsiglia alla quarta, l'Atalanta ha raggiunto quota sette clean sheet in Champions League dall'inizio della scorsa stagione: solo Inter (11), Arsenal (10) e Paris Saint-Germain (8) ne contano di più nel periodo.

Nelle due partite casalinghe dell'Eintracht Francoforte in questa edizione della Champions League sono stati realizzati esattamente sei gol: i tedeschi hanno battuto il Galatasaray 5-1 alla prima giornata e hanno perso 5-1 contro il Liverpool alla terza; la squadra tedesca è diventata così una delle sole tre formazioni nelle cui prime due gare in casa di una singola edizione della Champions League sono state realizzate più di cinque reti, insieme alla Roma nel 2014/15 (6F 8S) e al Tottenham nel 2019/20 (7F 7S).

Il nuovo tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, nella sua prima stagione da allenatore nelle competizioni europee, ha portato la Fiorentina fino alle semifinali di Conference League nella scorsa stagione (6V, 3N, 3P): solo il Chelsea vincitore della competizione (42) hanno realizzato più reti dei toscani (30) nell'edizione 2024/25 del torneo.

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League l'Eintracht Francoforte è la squadra che ha subito più tiri a seguito di un contropiede (10), mentre solo l'Union Saint-Gilloise (cinque) ha incassato più gol a seguito di questa particolare situazione di gioco rispetto ai tedeschi (quattro).

Lazar Samardzic ha segnato tre gol in Champions League dall'inizio della scorsa stagione, tutti da subentrato – tra i giocatori che hanno realizzato il 100% delle loro reti nella competizione nel periodo partendo dalla panchina, nessuno ha segnato di più rispetto al centrocampista dell'Atalanta (come Harvey Barnes, Ángel Correa, Marco Asensio e Nemanja Radonjic).

Nathaniel Brown ha vinto 20 dei 21 contrasti tentati in questa edizione della Champions League con una percentuale di successo del 95%, la più alta tra i giocatori con almeno 10 contrasti tentati nel periodo; in queste circostanze non è stato mai superato in dribbling e ha commesso un solo fallo.

Gianluca Scamacca ha segnato otto gol in dodici partite da titolare nelle principali competizioni europee, sei dei quali arrivati nelle nove presenze dal primo minuto con l'Stalanta; la sua unica precedente apparizione contro una squadra tedesca in Europa è coincisa con la finale di Europa League 2023/24, nella quale fornì l'assist per il terzo gol di Ademola Lookman.

