Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Liverpool-PSV Eindhoven: 1-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Anfield di Liverpool
26 Novembre 2025 ore 21:00
Liverpool
1
PSV Eindhoven
4
Partita finita
Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández
  1. 6' 0-1 Ivan Perisic (R)
  2. 16' 1-1 Dominik Szoboszlai
  3. 56' 1-2 Guus Til
  4. 73' 1-3 Couhaib Driouech
  5. 90+1' 1-4 Couhaib Driouech
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Liverpool 1, PSV Eindhoven 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Liverpool 1, PSV Eindhoven 4.22:51

  3. 90'+4'

    Fallo di Federico Chiesa (Liverpool).22:50

  4. 90'+4'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Federico Chiesa.22:50

  6. 90'+1'

    Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 4. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sergiño Dest in seguito a un contropiede.22:48

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  9. 90'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:46

  10. 90'

    Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  11. 89'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Dennis Man.22:45

  12. 88'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.22:44

  13. 87'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:44

  15. 87'

    Tiro respinto. Federico Chiesa (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Alexis Mac Allister.22:44

  16. 85'

    Fallo di Federico Chiesa (Liverpool).22:42

  17. 85'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  18. 84'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  19. 84'

    Fallo di Couhaib Driouech (PSV Eindhoven).22:40

  21. 83'

    Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mohamed Salah con cross.22:39

  22. 83'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).22:39

  23. 83'

    Tiro parato. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cody Gakpo con suggerimento di testa.22:39

  24. 82'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Virgil van Dijk.22:39

  25. 80'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:37

  27. 80'

    Tiro respinto. Federico Chiesa (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area.22:37

  28. 80'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Couhaib Driouech (PSV Eindhoven).22:36

  29. 78'

    Federico Chiesa (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  30. 78'

    Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).22:34

  31. 76'

    Sostituzione, Liverpool. Federico Chiesa sostituisce Ibrahima Konaté.22:33

  33. 76'

    Tentativo fallito. Milos Kerkez (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:32

  34. 75'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  35. 75'

    Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:31

  36. 73'

    Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 3. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:30

  37. 73'

    Tiro respinto. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Joey Veerman.22:30

  39. 73'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.22:29

  40. 72'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:28

  41. 71'

    Tiro parato. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Salah.22:28

  42. 70'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Ivan Perisic per infortunio.22:26

  43. 70'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Guus Til.22:26

  45. 67'

    Tiro respinto. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Cody Gakpo con cross.22:24

  46. 67'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:23

  47. 66'

    Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Isak.22:22

  48. 65'

    Tentativo fallito. Cody Gakpo (Liverpool) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:21

  49. 65'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:21

  51. 63'

    Tiro respinto. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area.22:19

  52. 62'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:18

  53. 62'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  54. 61'

    Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Hugo Ekitiké per infortunio.22:17

  55. 61'

    Gara riprende.22:17

  57. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Hugo Ekitiké (Liverpool) per infortunio.22:17

  58. 59'

    Tiro parato. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiño Dest.22:16

  59. 58'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.22:14

  60. 58'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Guus Til (PSV Eindhoven).22:14

  61. 58'

    Tiro respinto. Curtis Jones (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.22:14

  63. 56'

    Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 2. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mauro Júnior con passaggio filtrante.22:12

  64. 55'

    Tiro respinto. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross.22:11

  65. 54'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Dennis Man (PSV Eindhoven).22:11

  66. 53'

    Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.22:09

  67. 49'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Liverpool).22:05

  69. 49'

    Tiro parato. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta.22:05

  70. 49'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergiño Dest con cross in seguito a un contropiede.22:05

  71. 47'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Ekitiké.22:03

  72. Inizia il Secondo tempo Liverpool 1, PSV Eindhoven 1.22:02

  73. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Liverpool 1, PSV Eindhoven 1.21:46

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  76. 45'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:44

  77. 44'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  78. 44'

    Fallo di Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).21:43

  79. 42'

    Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:41

  81. 38'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  82. 38'

    Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).21:38

  83. 37'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).21:37

  84. 36'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Milos Kerkez con cross.21:35

  85. 36'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35

  87. 35'

    Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  88. 35'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:34

  89. 34'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:34

  90. 34'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  91. 34'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.21:33

  93. 34'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:33

  94. 32'

    Virgil van Dijk (Liverpool) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.21:31

  95. 31'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).21:30

  96. 31'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Gravenberch.21:30

  97. 30'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  99. 30'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:29

  100. 25'

    Gara riprende.21:24

  101. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Guus Til (PSV Eindhoven) per infortunio.21:23

  102. 23'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).21:22

  103. 22'

    Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Curtis Jones in seguito a un contropiede.21:21

  105. 18'

    Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:17

  106. 17'

    Virgil van Dijk (Liverpool) e' ammonito per fallo.21:16

  107. 17'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:16

  108. 17'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  109. 16'

    Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 1. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:15

  111. 16'

    Tiro parato. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Mac Allister.21:15

  112. 14'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:13

  113. 14'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  114. 13'

    Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  115. 13'

    Fallo di Dennis Man (PSV Eindhoven).21:12

  117. 12'

    Fallo di Cody Gakpo (Liverpool).21:11

  118. 12'

    Ivan Perisic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  119. 11'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:11

  120. 11'

    Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  121. 6'

    Gol! Liverpool 0, PSV Eindhoven 1. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic21:05

  123. 5'

    Rigore concesso da Virgil van Dijk (Liverpool) per un fallo di mano in area.21:04

  124. 4'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).21:03

  125. 3'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).21:02

  126. Inizia il Primo tempo.21:00

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  129. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Anfield
    Città: Liverpool
    Capienza: 61276 spettatori19:52

Formazioni Liverpool - PSV Eindhoven

Liverpool
PSV Eindhoven
TITOLARI LIVERPOOL
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (17) CURTIS JONES (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (18) CODY GAKPO (C)
  • (11) MOHAMED SALAH (C)
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (3) WATARU ENDO (C)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (74) KORNEL MISCIUR (P)
  • (14) FEDERICO CHIESA (A)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (22) JERDY SCHOUTEN (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (2) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (23) JOEY VEERMAN (C)
  • (27) DENNIS MAN (C)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (A)
  • (20) GUUS TIL (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (25) KILIANN SILDILLIA (D)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (21) MYRON BOADU (A)
  • (11) COUHAIB DRIOUECH (A)
  • (39) ADAMO NAGALO (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (9) RICARDO PEPI (A)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (1) NICK OLIJ (P)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
PREPARTITA

Liverpool - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - PSV Eindhoven sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente il Liverpool si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; PSV Eindhoven ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8.

Liverpool e PSV Eindhoven si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 5 volte, PSV Eindhoven ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Liverpool-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Liverpool ha vinto cinque delle prime sei sfide contro il PSV nelle competizioni europee (1P), ma è stato battuto 3-2 a Eindhoven nella fase a gironi della Champions League nella scorsa stagione in quella che è stata la sua unica sconfitta nella prima fase dell'edizione 2024/25.
  • Il PSV Eindhoven ha vinto solo una delle sue ultime 14 trasferte europee contro squadre inglesi (5N, 8P), un successo per 1-0 sul Tottenham nell'andata dei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 2007/08 grazie a un gol di Jefferson Farfán.
  • Il Liverpool ha vinto tutte le sue ultime 13 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato della Champions League, superando il Real Madrid 1-0 alla quarta giornata e stabilendo così la serie di successi interni più lunga in assoluto per una squadra della Premier League nella competizione; i Reds hanno perso solo una volta ad Anfield nelle loro ultime 25 gare della fase a gironi/campionato nel torneo (21V, 3N), un ko per 2-0 contro l'Atalanta nel novembre 2020.
  • Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle ultime 10 partite del PSV in Champions League (22 gol fatti, 23 gol subiti): solo Lazio (17 tra il 2007 e il 2023) e Real Madrid (11 tra il 2012 e il 2013, e tra il 2016 e il 2017) hanno registrati strisce più lunghe di gare in cui hanno sia realizzato che incassato almeno una rete nella competizione.
  • Solo il Club Bruges (14) ha registrato più attacchi diretti del Liverpool (12, a pari merito con il Marsiglia) in questa edizione della Champions League; i Reds hanno inoltre subito il terzo minor numero di attacchi diretti in assoluto (tre, a pari merito con il Chelsea), più solo di Manchester City e Inter (due).
  • Il PSV è la squadra che ha segnato più gol dall'86° in poi in questa edizione della Champions League (quattro); il pareggio raggiunto al 93° minuto alla quarta giornata contro l'Olympiakos è il gol che ha cambiato il risultato più tardivo in trasferta per gli olandesi nella storia della competizione.
  • L'allenatore del Liverpool Arne Slot ha vinto solo una delle sue ultime otto partite contro il PSV in tutte le competizioni (1V, 3N, 4P), e contro nessuna squadra ha subito più sconfitte nella sua carriera da allenatore (quattro – a pari merito con Twente e Vitesse).
  • Ricardo Pepi è stato coinvolto direttamente in cinque gol nelle sue ultime quattro presenze in Champions League (tre gol, due assist), inclusa una rete e un assist contro il Liverpool lo scorso gennaio; Pepi potrebbe inoltre diventare il quarto giocatore del PSV a segnare in almeno tre gare di fila nella competizione, dopo Gilles De Bilde (1997), Ruud van Nistelrooy (1998) e Luuk de Jong (2018).
  • Nelle prime quattro giornate di questa stagione di Champions League, gli unici giocatori che hanno creato almeno cinque grandi occasioni sono tutti del Liverpool: cinque ciascuno per Florian Wirtz, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai.
  • Il centrocampista del PSV Joey Veerman è il giocatore che ha effettuato più passaggi che hanno rotto una linea avversaria in questa Champions League: 70, quasi il doppio rispetto al compagno di squadra con il secondo totale più alto (Jerdy Schouten, 37).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LiverpoolPSV Eindhoven
Partite giocate44
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati99
Gol totali subiti47
Media gol subiti per partita1.01.8
Percentuale possesso palla56.558.8
Numero totale di passaggi21522078
Numero totale di passaggi riusciti18881790
Tiri nello specchio della porta3314
Percentuale di tiri in porta62.340.0
Numero totale di cross8575
Numero medio di cross riusciti2610
Duelli per partita vinti168195
Duelli per partita persi183195
Corner subiti1325
Corner guadagnati2821
Numero di punizioni a favore3632
Numero di punizioni concesse4240
Tackle totali4571
Percentuale di successo nei tackle51.153.5
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi00

Liverpool - PSV Eindhoven Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio