Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

Liverpool - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - PSV Eindhoven sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente il Liverpool si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Liverpool ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; PSV Eindhoven ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8.

Liverpool e PSV Eindhoven si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 5 volte, PSV Eindhoven ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Liverpool-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Liverpool ha vinto cinque delle prime sei sfide contro il PSV nelle competizioni europee (1P), ma è stato battuto 3-2 a Eindhoven nella fase a gironi della Champions League nella scorsa stagione in quella che è stata la sua unica sconfitta nella prima fase dell'edizione 2024/25.

Il PSV Eindhoven ha vinto solo una delle sue ultime 14 trasferte europee contro squadre inglesi (5N, 8P), un successo per 1-0 sul Tottenham nell'andata dei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 2007/08 grazie a un gol di Jefferson Farfán.

Il Liverpool ha vinto tutte le sue ultime 13 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato della Champions League, superando il Real Madrid 1-0 alla quarta giornata e stabilendo così la serie di successi interni più lunga in assoluto per una squadra della Premier League nella competizione; i Reds hanno perso solo una volta ad Anfield nelle loro ultime 25 gare della fase a gironi/campionato nel torneo (21V, 3N), un ko per 2-0 contro l'Atalanta nel novembre 2020.

Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle ultime 10 partite del PSV in Champions League (22 gol fatti, 23 gol subiti): solo Lazio (17 tra il 2007 e il 2023) e Real Madrid (11 tra il 2012 e il 2013, e tra il 2016 e il 2017) hanno registrati strisce più lunghe di gare in cui hanno sia realizzato che incassato almeno una rete nella competizione.

Solo il Club Bruges (14) ha registrato più attacchi diretti del Liverpool (12, a pari merito con il Marsiglia) in questa edizione della Champions League; i Reds hanno inoltre subito il terzo minor numero di attacchi diretti in assoluto (tre, a pari merito con il Chelsea), più solo di Manchester City e Inter (due).

Il PSV è la squadra che ha segnato più gol dall'86° in poi in questa edizione della Champions League (quattro); il pareggio raggiunto al 93° minuto alla quarta giornata contro l'Olympiakos è il gol che ha cambiato il risultato più tardivo in trasferta per gli olandesi nella storia della competizione.

L'allenatore del Liverpool Arne Slot ha vinto solo una delle sue ultime otto partite contro il PSV in tutte le competizioni (1V, 3N, 4P), e contro nessuna squadra ha subito più sconfitte nella sua carriera da allenatore (quattro – a pari merito con Twente e Vitesse).

Ricardo Pepi è stato coinvolto direttamente in cinque gol nelle sue ultime quattro presenze in Champions League (tre gol, due assist), inclusa una rete e un assist contro il Liverpool lo scorso gennaio; Pepi potrebbe inoltre diventare il quarto giocatore del PSV a segnare in almeno tre gare di fila nella competizione, dopo Gilles De Bilde (1997), Ruud van Nistelrooy (1998) e Luuk de Jong (2018).

Nelle prime quattro giornate di questa stagione di Champions League, gli unici giocatori che hanno creato almeno cinque grandi occasioni sono tutti del Liverpool: cinque ciascuno per Florian Wirtz, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai.

Il centrocampista del PSV Joey Veerman è il giocatore che ha effettuato più passaggi che hanno rotto una linea avversaria in questa Champions League: 70, quasi il doppio rispetto al compagno di squadra con il secondo totale più alto (Jerdy Schouten, 37).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: