Incontro terminato, Liverpool 1, PSV Eindhoven 4.
Secondo tempo terminato, Liverpool 1, PSV Eindhoven 4.22:51
Fallo di Federico Chiesa (Liverpool).22:50
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Federico Chiesa.22:50
Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 4. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sergiño Dest in seguito a un contropiede.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:46
Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Dennis Man.22:45
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:44
Tiro respinto. Federico Chiesa (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Alexis Mac Allister.22:44
Fallo di Federico Chiesa (Liverpool).22:42
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Couhaib Driouech (PSV Eindhoven).22:40
Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mohamed Salah con cross.22:39
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).22:39
Tiro parato. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cody Gakpo con suggerimento di testa.22:39
Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Virgil van Dijk.22:39
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:37
Tiro respinto. Federico Chiesa (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area.22:37
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Couhaib Driouech (PSV Eindhoven).22:36
Federico Chiesa (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).22:34
Sostituzione, Liverpool. Federico Chiesa sostituisce Ibrahima Konaté.22:33
Tentativo fallito. Milos Kerkez (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:32
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:31
Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 3. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:30
Tiro respinto. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Joey Veerman.22:30
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:28
Tiro parato. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Salah.22:28
Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Ivan Perisic per infortunio.22:26
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Guus Til.22:26
Tiro respinto. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Cody Gakpo con cross.22:24
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:23
Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Isak.22:22
Tentativo fallito. Cody Gakpo (Liverpool) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:21
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:21
Tiro respinto. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area.22:19
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:18
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Hugo Ekitiké per infortunio.22:17
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Hugo Ekitiké (Liverpool) per infortunio.22:17
Tiro parato. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiño Dest.22:16
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.22:14
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Guus Til (PSV Eindhoven).22:14
Tiro respinto. Curtis Jones (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.22:14
Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 2. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mauro Júnior con passaggio filtrante.22:12
Tiro respinto. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross.22:11
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Dennis Man (PSV Eindhoven).22:11
Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.22:09
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Liverpool).22:05
Tiro parato. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta.22:05
Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sergiño Dest con cross in seguito a un contropiede.22:05
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Ekitiké.22:03
Inizia il Secondo tempo Liverpool 1, PSV Eindhoven 1.22:02
Primo tempo terminato, Liverpool 1, PSV Eindhoven 1.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:44
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).21:43
Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:41
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).21:38
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).21:37
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Milos Kerkez con cross.21:35
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35
Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:34
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:34
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:33
Virgil van Dijk (Liverpool) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).21:30
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Gravenberch.21:30
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:29
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Guus Til (PSV Eindhoven) per infortunio.21:23
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).21:22
Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Curtis Jones in seguito a un contropiede.21:21
Fuorigioco. Joey Veerman(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:17
Virgil van Dijk (Liverpool) e' ammonito per fallo.21:16
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:16
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Gol! Liverpool 1, PSV Eindhoven 1. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:15
Tiro parato. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Mac Allister.21:15
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:13
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Fallo di Dennis Man (PSV Eindhoven).21:12
Fallo di Cody Gakpo (Liverpool).21:11
Ivan Perisic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:11
Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Gol! Liverpool 0, PSV Eindhoven 1. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic21:05
Rigore concesso da Virgil van Dijk (Liverpool) per un fallo di mano in area.21:04
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).21:03
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield
Città: Liverpool
Capienza: 61276 spettatori19:52
Liverpool - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - PSV Eindhoven sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente il Liverpool si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; PSV Eindhoven ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8.
Liverpool e PSV Eindhoven si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 5 volte, PSV Eindhoven ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Liverpool-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Liverpool
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|9
|9
|Gol totali subiti
|4
|7
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Percentuale possesso palla
|56.5
|58.8
|Numero totale di passaggi
|2152
|2078
|Numero totale di passaggi riusciti
|1888
|1790
|Tiri nello specchio della porta
|33
|14
|Percentuale di tiri in porta
|62.3
|40.0
|Numero totale di cross
|85
|75
|Numero medio di cross riusciti
|26
|10
|Duelli per partita vinti
|168
|195
|Duelli per partita persi
|183
|195
|Corner subiti
|13
|25
|Corner guadagnati
|28
|21
|Numero di punizioni a favore
|36
|32
|Numero di punizioni concesse
|42
|40
|Tackle totali
|45
|71
|Percentuale di successo nei tackle
|51.1
|53.5
|Fuorigiochi totali
|7
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
