Incontro terminato, Olympiacos 3, Real Madrid 4.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, Olympiacos 3, Real Madrid 4.
Secondo tempo terminato, Olympiacos 3, Real Madrid 4.22:55
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).22:54
Ferland Mendy (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:53
Fallo di Fran García (Real Madrid).22:52
Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Sostituzione, Real Madrid. Fran García sostituisce Vinícius Júnior.22:49
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:48
Tiro respinto. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayoub El Kaabi.22:48
Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).22:47
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Tentativo fallito. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis.22:45
Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Santiago Hezze.22:42
Gol! Olympiacos 3, Real Madrid 4. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabriel Strefezza con cross in seguito a un contropiede.22:40
Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:33
Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Mehdi Taremi.22:33
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Raúl Asencio.22:32
Ferland Mendy (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:31
Sostituzione, Olympiacos. Costinha sostituisce Rodinei.22:31
Sostituzione, Olympiacos. Gabriel Strefezza sostituisce Daniel Podence per infortunio.22:31
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Podence (Olympiacos) per infortunio.22:29
Tiro respinto. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Hezze.22:28
Tentativo fallito. Raúl Asencio (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross da calcio d'angolo.22:28
Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Kylian Mbappé.22:27
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Giulian Biancone (Olympiacos).22:27
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).22:26
Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giulian Biancone con passaggio filtrante.22:25
Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Francisco Ortega.22:25
Raúl Asencio (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).22:24
Tiro parato. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoub El Kaabi con suggerimento di testa.22:23
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).22:22
Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Podence.22:21
Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Lorenzo Pirola per infortunio.22:21
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Lorenzo Pirola (Olympiacos) per infortunio.22:20
Sostituzione, Real Madrid. Jude Bellingham sostituisce Arda Güler.22:20
Gol! Olympiacos 2, Real Madrid 4. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vinícius Júnior.22:18
Fuorigioco. Arda Güler(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.22:18
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:16
Arda Güler (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Arda Güler (Real Madrid).22:15
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fuorigioco. Daniel Podence(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:12
Gol! Olympiacos 2, Real Madrid 3. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Santiago Hezze con cross.
Guarda la scheda del giocatore Mehdi Taremi22:11
Fuorigioco. Trent Alexander-Arnold(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:10
Fallo di mano di Arda Güler (Real Madrid).22:08
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kylian Mbappé.22:07
Inizia il Secondo tempo Olympiacos 1, Real Madrid 3.22:04
Sostituzione, Real Madrid. Dani Ceballos sostituisce Eduardo Camavinga.22:04
Sostituzione, Olympiacos. Santiago Hezze sostituisce Dani García.22:04
Primo tempo terminato, Olympiacos 1, Real Madrid 3.21:48
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Andrii Lunin (Real Madrid).21:47
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dani García con cross.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.21:45
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).21:45
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:45
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Kylian Mbappé in seguito a un contropiede.21:44
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Francisco Ortega (Olympiacos).21:41
Francisco Ortega (Olympiacos) e' ammonito per fallo.21:40
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:40
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:39
Fallo di mano di Mehdi Taremi (Olympiacos).21:36
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Federico Valverde.21:36
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Tzolakis.21:34
Decisione VAR: no gol Olympiacos 1-3 Real Madrid.21:33
GOL CANCELLATO DAL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:32
Fuorigioco. Arda Güler(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:32
Gol! Olympiacos 1, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eduardo Camavinga.21:29
Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Chiquinho per infortunio.21:28
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Chiquinho (Olympiacos) per infortunio.21:26
Gol! Olympiacos 1, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arda Güler con cross.21:24
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Ferland Mendy.21:24
Eduardo Camavinga (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:23
Gol! Olympiacos 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vinícius Júnior con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:22
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Dani García (Olympiacos).21:20
Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lorenzo Pirola con suggerimento di testa.21:19
Fallo di Arda Güler (Real Madrid).21:18
Christos Mouzakitis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Dani García (Olympiacos).21:17
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Gelson Martins (Olympiacos).21:16
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Rodinei (Olympiacos).21:14
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.21:11
Gol! Olympiacos 1, Real Madrid 0. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ayoub El Kaabi.21:08
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Dani García (Olympiacos).21:08
Tentativo fallito. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:07
Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).21:06
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ayoub El Kaabi.21:04
Fuorigioco. Trent Alexander-Arnold(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:04
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Olympiacos).21:03
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ferland Mendy.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori19:48
Olympiakos - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Real Madrid sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente Olympiakos si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Olympiakos ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13; il Real Madrid ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.
Olympiakos e Real Madrid si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Olympiakos ha vinto 1 volta, il Real Madrid ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Olympiakos-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Olympiakos
|Real Madrid
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|2
|8
|Gol totali subiti
|9
|2
|Media gol subiti per partita
|2.2
|0.5
|Percentuale possesso palla
|43.9
|59.3
|Numero totale di passaggi
|1380
|2167
|Numero totale di passaggi riusciti
|1050
|1908
|Tiri nello specchio della porta
|12
|39
|Percentuale di tiri in porta
|38.7
|61.9
|Numero totale di cross
|101
|45
|Numero medio di cross riusciti
|26
|8
|Duelli per partita vinti
|207
|193
|Duelli per partita persi
|195
|173
|Corner subiti
|16
|18
|Corner guadagnati
|19
|31
|Numero di punizioni a favore
|41
|51
|Numero di punizioni concesse
|49
|39
|Tackle totali
|70
|57
|Percentuale di successo nei tackle
|65.7
|73.7
|Fuorigiochi totali
|8
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI