Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

GOL CANCELLATO DAL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:32

PREPARTITA

Olympiakos - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Real Madrid sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Olympiakos si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Olympiakos ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13; il Real Madrid ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.

Olympiakos e Real Madrid si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Olympiakos ha vinto 1 volta, il Real Madrid ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Olympiakos-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Olympiakos e Real Madrid si affronteranno per la nona volta nelle competizioni UEFA, con tutte le otto precedenti arrivate in Champions League; il club greco ha vinto solo una volta (3N, 4P), nell'incontro casalingo del dicembre 2005 terminato 2-1.

Tutte e quattro le sconfitte dell’Olympiakos contro il Real Madrid in Champions League sono arrivate in trasferta, mentre in casa è rimasto imbattuto in tutte le quattro sfide (1V, 3N) segnando più gol (cinque) di quanti ne ha subiti (quattro).

Il Real Madrid sta per affrontare la sua quinta trasferta contro l'Olympiakos in Champions League/Coppa dei Campioni ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in casa dei greci - tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in trasferta nella competizione, solo contro il Milan (sette - 2N 5P) ha disputato più incontri.

Il Real Madrid ha perso tre delle ultime quattro trasferte (1V) disputate in Champions League, non trovando la marcatura in tutte e tre le sconfitte (0-1 contro l'Atlético Madrid, 0-3 contro l'Arsenal e 0-1 contro il Liverpool): le Merengues sono incappate in tre sconfitte in un periodo di quattro gare fuori casa nella competizione per la prima volta dal periodo novembre 2007-ottobre 2008 (1V, 3P).

Tra i club con almeno 20 successi nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League l'Olympiakos è quello che vanta la percentuale più alta di successi in casa (85%), avendo ottenuto 40 delle sue 47 vittorie nella competizione in partite casalinghe.

Solo il 15% delle occasioni create dal Real Madrid in questa stagione di Champions League è arrivato dal terzo offensivo destro, la seconda percentuale più bassa dopo le prime quattro giornate, superiore solo a quella del Bayer Leverkusen (14%); i Blancos hanno guidano tuttavia la classifica per occasioni create sia nel terzo offensivo sinistro (27) che in quello centrale (30) nel torneo in corso.

L'Olympiakos ha registrato una media di 120.5 pressioni ad alta intensità nella trequarti avversaria a partita in questa Champions League, record nel torneo in corso; tra i giocatori, l'attaccante Ayoub El Kaabi che è stato l'unico a toccare quota 100 in questo periodo (115).

Kylian Mbappé è stato coinvolto in 43 gol in 43 trasferte nella sua carriera in Champions League (32 gol, 11 assist): tra i giocatori con almeno 10 presenze fuori casa nel torneo, il francese è quello che in media ha preso parte a più reti in trasferta nella storia della competizione (una esatta a match).

Chiquinho dell’Olympiakos è sia il giocatore che vanta il maggior numero di cross riusciti su azione (sette) che quello che ha creato più occasioni in questa particolare situazione di gioco (cinque) in questa Champions League.

Il Real Madrid ha visto i suoi giocatori Kylian Mbappé (sei) e Vinícius Júnior (quattro) creare 10 occasioni tra di loro in questa Champions League: si tratta della coppia con il maggior numero di occasioni create l'uno per l'altro nelle prime quattro giornate dell'attuale stagione.

