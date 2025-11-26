Virgilio Sport
Pafos-Monaco: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alphamega Stadium di Kolossi
26 Novembre 2025 ore 18:45
Pafos
2
Monaco
2
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 5' 0-1 Takumi Minamino
  2. 18' 1-1 David Luiz
  3. 26' 1-2 Folarin Balogun
  4. 88' 2-2 Mohammed Salisu (A)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Pafos 2, Monaco 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Pafos 2, Monaco 2.20:39

  3. 90'+2'

    Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).20:37

  4. 90'+2'

    Landry Dimata (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+1'

    Mohammed Salisu (Monaco) e' ammonito per fallo.20:35

  6. 90'+1'

    Fallo di Mohammed Salisu (Monaco).20:35

  7. 90'+1'

    Mons Bassouamina (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  10. 89'

    Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun.20:34

  11. 88'

    Autorete di Mohammed Salisu, Monaco. Pafos 2, Monaco 2..20:32

  12. 88'

    Ivan Sunjic (Pafos) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mislav Orsic con cross da calcio d'angolo.20:32

  13. 88'

    David Luiz (Pafos) e' ammonito.20:32

  15. 87'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Lukás Hrádecky (Monaco).20:32

  16. 87'

    Tiro parato. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Luiz con suggerimento di testa.20:32

  17. 86'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).20:31

  18. 86'

    Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di destro da centro area.20:30

  19. 84'

    Tiro respinto. Ansu Fati (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mamadou Coulibaly.20:28

  21. 82'

    Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  22. 82'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).20:27

  23. 82'

    Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pêpê Rodrigues.20:26

  24. 79'

    Sostituzione, Pafos. Landry Dimata sostituisce Vlad Dragomir.20:24

  25. 78'

    Gara riprende.20:23

  27. 78'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Felipe (Pafos) per infortunio.20:22

  28. 77'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22

  29. 77'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).20:22

  30. 77'

    Sostituzione, Monaco. Ansu Fati sostituisce Takumi Minamino.20:21

  31. 77'

    Sostituzione, Monaco. Thilo Kehrer sostituisce Vanderson.20:21

  33. 75'

    Tiro respinto. David Luiz (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Pêpê Rodrigues con cross.20:20

  34. 74'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Takumi Minamino (Monaco).20:19

  35. 73'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Lucas Michal (Monaco).20:18

  36. 73'

    Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di destro da centro area. Assist di Mons Bassouamina.20:18

  37. 73'

    Tentativo fallito. Mons Bassouamina (Pafos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.20:18

  39. 73'

    Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Pafos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:17

  40. 73'

    Tiro respinto. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:17

  41. 72'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  42. 72'

    Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).20:16

  43. 69'

    Sostituzione, Pafos. Mons Bassouamina sostituisce Anderson Silva.20:13

  45. 68'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Caio Henrique.20:13

  46. 66'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  47. 66'

    Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).20:10

  48. 66'

    Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Lamine Camara.20:10

  49. 65'

    Sostituzione, Monaco. Lucas Michal sostituisce Aleksandr Golovin.20:10

  51. 64'

    Tiro parato. Denis Zakaria (Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Camara con cross.20:08

  52. 63'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Anderson Silva (Pafos).20:08

  53. 63'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Mislav Orsic (Pafos).20:07

  54. 62'

    Denis Zakaria (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  55. 62'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).20:06

  57. 61'

    Tiro parato. Vlad Dragomir (Pafos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bruno Felipe con cross.20:05

  58. 58'

    Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02

  59. 58'

    Fallo di Jajá (Pafos).20:02

  60. 57'

    Sostituzione, Pafos. Jajá sostituisce Domingos Quina.20:01

  61. 56'

    Tentativo fallito. Bruno Felipe (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pêpê Rodrigues.20:00

  63. 53'

    Tiro parato. Anderson Silva (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vlad Dragomir con passaggio filtrante.19:58

  64. 49'

    Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  65. 49'

    Fallo di Anderson Silva (Pafos).19:53

  66. 49'

    Tiro parato. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takumi Minamino.19:53

  67. 47'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).19:52

  69. Inizia il Secondo tempo Pafos 1, Monaco 2.19:50

  70. 45'

    Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce David Goldar.19:49

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Pafos 1, Monaco 2.19:34

  72. 45'+3'

    David Goldar (Pafos) e' ammonito per fallo.19:33

  73. 45'+3'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  75. 45'+3'

    Fallo di David Goldar (Pafos).19:33

  76. 45'+2'

    Gara riprende.19:32

  77. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Caio Henrique (Monaco) per infortunio.19:31

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  81. 45'

    Fuorigioco. Bruno Felipe(Pafos) prova il lancio lungo, ma Anderson Silva e' colto in fuorigioco.19:30

  82. 44'

    Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  83. 44'

    Fallo di Anderson Silva (Pafos).19:29

  84. 42'

    Tiro parato. Vanderson (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maghnes Akliouche.19:27

  85. 41'

    Tiro respinto. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Folarin Balogun.19:26

  87. 39'

    Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Folarin Balogun.19:24

  88. 36'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Aleksandr Golovin.19:21

  89. 35'

    Tentativo fallito. Pêpê Rodrigues (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.19:21

  90. 35'

    Tentativo fallito. Lamine Camara (Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Caio Henrique.19:20

  91. 34'

    Tiro respinto. Aleksandr Golovin (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:19

  93. 33'

    Fallo di Folarin Balogun (Monaco).19:18

  94. 33'

    Derrick Luckassen (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  95. 33'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  96. 33'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:18

  97. 32'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).19:17

  99. 32'

    Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  100. 31'

    Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  101. 31'

    Fallo di Mislav Orsic (Pafos).19:16

  102. 30'

    Fallo di mano di Derrick Luckassen (Pafos).19:15

  103. 30'

    Tiro respinto. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Mislav Orsic con cross.19:15

  105. 29'

    Fallo di mano di Aleksandr Golovin (Monaco).19:14

  106. 28'

    Aleksandr Golovin (Monaco) e' ammonito.19:13

  107. 27'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).19:13

  108. 27'

    Bruno Felipe (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  109. 26'

    Gol! Pafos 1, Monaco 2. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:11

  111. 24'

    Fallo di Takumi Minamino (Monaco).19:09

  112. 24'

    David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  113. 21'

    Lamine Camara (Monaco) e' ammonito.19:07

  114. 21'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  115. 21'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:06

  117. 18'

    Gol! Pafos 1, Monaco 1. David Luiz (Pafos) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mislav Orsic con cross da calcio d'angolo.19:03

  118. 17'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).19:02

  119. 17'

    Tiro respinto. Bruno Felipe (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area.19:02

  120. 13'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).18:58

  121. 13'

    Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

  123. 8'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).18:53

  124. 8'

    Bruno Felipe (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

  125. 7'

    Anderson Silva (Pafos) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mislav Orsic.18:53

  126. 5'

    Gol! Pafos 0, Monaco 1. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.18:50

  127. 4'

    Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  129. 4'

    Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).18:50

  130. 4'

    Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Camara.18:49

  131. 2'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Folarin Balogun.18:47

  132. Inizia il Primo tempo.18:46

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alphamega Stadium
    Città: Kolossi
    Capienza: 10700 spettatori17:45

Formazioni Pafos - Monaco

Pafos
Monaco
TITOLARI PAFOS
  • (93) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (23) DERRICK LUCKASSEN (D)
  • (4) DAVID LUIZ (D)
  • (7) BRUNO FELIPE (D)
  • (5) DAVID GOLDAR (D)
  • (30) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
  • (26) IVAN SUNJIC (C)
  • (8) DOMINGOS QUINA (C)
  • (17) MISLAV ORSIC (C)
  • (33) ANDERSON SILVA (A)
PANCHINA PAFOS
  • (25) BRUNO LANGA (D)
  • (82) PETROS PETROU (P)
  • (10) LANDRY DIMATA (A)
  • (11) JAJÁ (A)
  • (99) THANASIS PAPADOUDIS (P)
  • (9) MONS BASSOUAMINA (A)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
ALLENATORE PAFOS
  • Juan Carlos Carcedo
TITOLARI MONACO
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (22) MOHAMMED SALISU (D)
  • (2) VANDERSON (D)
  • (4) JORDAN TEZE (D)
  • (18) TAKUMI MINAMINO (C)
  • (10) ALEKSANDR GOLOVIN (C)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (15) LAMINE CAMARA (C)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA MONACO
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (21) LUCAS MICHAL (A)
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (19) GEORGE ILENIKHENA (A)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (23) ALADJI BAMBA (C)
  • (43) BRADEL KIWA (D)
  • (8) PAUL POGBA (C)
  • (31) ANSU FATI (A)
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
  • (5) THILO KEHRER (D)
  • (20) KASSOUM OUATTARA (D)
ALLENATORE MONACO
  • Sébastien Pocognoli
PREPARTITA

Pafos - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Monaco sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Pafos si trova 23° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Monaco si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Monaco ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8.

Pafos e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Pafos-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • La prossima sarà la prima sfida in assoluto tra Pafos e Monaco, nonché solo il terzo incontro tra una squadra cipriota e una francese in Champions League (in precedenza, APOEL Nicosia contro Lione e Paris SG).
  • Il prossimo sarà il primo incontro in assoluto per il Monaco contro una squadra cipriota nelle competizioni europee e al contempo il primo match disputati da una squadra francese a Cipro in Champions League dall'ottobre 2014, quando il PSG vinse 1-0 contro l'APOEL Nicosia.
  • Il Monaco ha interrotto una striscia di sei partite senza vittorie in Champions League vincendo contro il Bodø/Glimt nella 4ª giornata (1-0); il club francese potrebbe inanellare due successi di fila nella competizione per la prima volta dal novembre 2024 e per la prima volta senza subire alcuna rete dal dicembre 2014 (1-0 contro il Bayer Leverkusen e 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo).
  • Il Pafos ha già mantenuto tre volte la porta inviolata in questa edizione della Champions League e se riuscisse a non subire gol contro il Monaco eguaglierebbe il record di clean sheet per un club cipriota in una singola edizione delle principali competizioni europee (quattro, stabilito dall'APOEL Nicosia nell'Europa League 2016/17).
  • L'età media dei titolari del Pafos in questa edizione della Champions League è 30 anni e 34 giorni, il che rende quella cipriota l'unica squadra scesa in campo con un undici di 30 o più anni nelle prime quattro giornate.
  • Il Monaco è la squadra che vanta la percentuale più alta (15.3%) di passaggi che rompono la linea avversaria effettuati rispetto al totale in questa Champions League e affronta il Pafos che risulta invece penultimo in questa particolare classifica (9.4%).
  • Il Monaco ha convertito in rete solo una delle 10 grandi occasioni avute a disposizione in questa edizione della Champions League (10%), percentuale più bassa nel torneo in corso; sei di queste dieci grandi occasioni non trasformate in gol hanno visto protagonisti Folarin Balogun (quattro) o Maghnes Akliouche (due).
  • Il Pafos è la squadra che ha registrato la percentuale di passaggi lunghi più alta in questa edizione della Champions League (21%).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore del Monaco ha preso parte a più gol in Champions League rispetto a Magnes Akliouche (cinque – due reti, tre assist), che è al contempo anche il giocatore del club monegasco che nel periodo vanta più dribbling riusciti (22) e occasioni create (20) nella competizione.
  • Il difensore del Pafos Derrick Luckassen è il giocatore che ha effettuato più respinte difensive (52) e respinte difensive di testa (31) in questa Champions League, metrica in cui la sua squadra detiene il primato complessivo con 166 respinte difensive effettuate, di cui 75 di testa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PafosMonaco
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati24
Gol totali subiti56
Media gol subiti per partita1.21.5
Percentuale possesso palla33.943.0
Numero totale di passaggi12321624
Numero totale di passaggi riusciti8861343
Tiri nello specchio della porta1118
Percentuale di tiri in porta45.847.4
Numero totale di cross2458
Numero medio di cross riusciti913
Duelli per partita vinti159190
Duelli per partita persi192187
Corner subiti2415
Corner guadagnati821
Numero di punizioni a favore4549
Numero di punizioni concesse4647
Tackle totali5375
Percentuale di successo nei tackle50.961.3
Fuorigiochi totali52
Numero totale di cartellini gialli47
Numero totale di cartellini rossi20

