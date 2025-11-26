Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Pafos - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.

Arbitro di Pafos - Monaco sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Pafos si trova 23° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Monaco si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Monaco ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8.

Pafos e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Pafos-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La prossima sarà la prima sfida in assoluto tra Pafos e Monaco, nonché solo il terzo incontro tra una squadra cipriota e una francese in Champions League (in precedenza, APOEL Nicosia contro Lione e Paris SG).

Il prossimo sarà il primo incontro in assoluto per il Monaco contro una squadra cipriota nelle competizioni europee e al contempo il primo match disputati da una squadra francese a Cipro in Champions League dall'ottobre 2014, quando il PSG vinse 1-0 contro l'APOEL Nicosia.

Il Monaco ha interrotto una striscia di sei partite senza vittorie in Champions League vincendo contro il Bodø/Glimt nella 4ª giornata (1-0); il club francese potrebbe inanellare due successi di fila nella competizione per la prima volta dal novembre 2024 e per la prima volta senza subire alcuna rete dal dicembre 2014 (1-0 contro il Bayer Leverkusen e 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo).

Il Pafos ha già mantenuto tre volte la porta inviolata in questa edizione della Champions League e se riuscisse a non subire gol contro il Monaco eguaglierebbe il record di clean sheet per un club cipriota in una singola edizione delle principali competizioni europee (quattro, stabilito dall'APOEL Nicosia nell'Europa League 2016/17).

L'età media dei titolari del Pafos in questa edizione della Champions League è 30 anni e 34 giorni, il che rende quella cipriota l'unica squadra scesa in campo con un undici di 30 o più anni nelle prime quattro giornate.

Il Monaco è la squadra che vanta la percentuale più alta (15.3%) di passaggi che rompono la linea avversaria effettuati rispetto al totale in questa Champions League e affronta il Pafos che risulta invece penultimo in questa particolare classifica (9.4%).

Il Monaco ha convertito in rete solo una delle 10 grandi occasioni avute a disposizione in questa edizione della Champions League (10%), percentuale più bassa nel torneo in corso; sei di queste dieci grandi occasioni non trasformate in gol hanno visto protagonisti Folarin Balogun (quattro) o Maghnes Akliouche (due).

Il Pafos è la squadra che ha registrato la percentuale di passaggi lunghi più alta in questa edizione della Champions League (21%).

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore del Monaco ha preso parte a più gol in Champions League rispetto a Magnes Akliouche (cinque – due reti, tre assist), che è al contempo anche il giocatore del club monegasco che nel periodo vanta più dribbling riusciti (22) e occasioni create (20) nella competizione.

Il difensore del Pafos Derrick Luckassen è il giocatore che ha effettuato più respinte difensive (52) e respinte difensive di testa (31) in questa Champions League, metrica in cui la sua squadra detiene il primato complessivo con 166 respinte difensive effettuate, di cui 75 di testa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: