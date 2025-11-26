Incontro terminato, Pafos 2, Monaco 2.
Incontro terminato, Pafos 2, Monaco 2.
Secondo tempo terminato, Pafos 2, Monaco 2.20:39
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).20:37
Landry Dimata (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Mohammed Salisu (Monaco) e' ammonito per fallo.20:35
Fallo di Mohammed Salisu (Monaco).20:35
Mons Bassouamina (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun.20:34
Autorete di Mohammed Salisu, Monaco. Pafos 2, Monaco 2..20:32
Ivan Sunjic (Pafos) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mislav Orsic con cross da calcio d'angolo.20:32
David Luiz (Pafos) e' ammonito.20:32
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Lukás Hrádecky (Monaco).20:32
Tiro parato. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Luiz con suggerimento di testa.20:32
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).20:31
Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di destro da centro area.20:30
Tiro respinto. Ansu Fati (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mamadou Coulibaly.20:28
Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).20:27
Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pêpê Rodrigues.20:26
Sostituzione, Pafos. Landry Dimata sostituisce Vlad Dragomir.20:24
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Felipe (Pafos) per infortunio.20:22
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).20:22
Sostituzione, Monaco. Ansu Fati sostituisce Takumi Minamino.20:21
Sostituzione, Monaco. Thilo Kehrer sostituisce Vanderson.20:21
Tiro respinto. David Luiz (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Pêpê Rodrigues con cross.20:20
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Takumi Minamino (Monaco).20:19
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Lucas Michal (Monaco).20:18
Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di destro da centro area. Assist di Mons Bassouamina.20:18
Tentativo fallito. Mons Bassouamina (Pafos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.20:18
Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Pafos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:17
Tiro respinto. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:17
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).20:16
Sostituzione, Pafos. Mons Bassouamina sostituisce Anderson Silva.20:13
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Caio Henrique.20:13
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).20:10
Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Lamine Camara.20:10
Sostituzione, Monaco. Lucas Michal sostituisce Aleksandr Golovin.20:10
Tiro parato. Denis Zakaria (Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Camara con cross.20:08
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Anderson Silva (Pafos).20:08
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Mislav Orsic (Pafos).20:07
Denis Zakaria (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).20:06
Tiro parato. Vlad Dragomir (Pafos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bruno Felipe con cross.20:05
Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Fallo di Jajá (Pafos).20:02
Sostituzione, Pafos. Jajá sostituisce Domingos Quina.20:01
Tentativo fallito. Bruno Felipe (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pêpê Rodrigues.20:00
Tiro parato. Anderson Silva (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vlad Dragomir con passaggio filtrante.19:58
Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Anderson Silva (Pafos).19:53
Tiro parato. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takumi Minamino.19:53
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).19:52
Inizia il Secondo tempo Pafos 1, Monaco 2.19:50
Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce David Goldar.19:49
Primo tempo terminato, Pafos 1, Monaco 2.19:34
David Goldar (Pafos) e' ammonito per fallo.19:33
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di David Goldar (Pafos).19:33
Gara riprende.19:32
Gara momentaneamente sospesa, Caio Henrique (Monaco) per infortunio.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Bruno Felipe(Pafos) prova il lancio lungo, ma Anderson Silva e' colto in fuorigioco.19:30
Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Anderson Silva (Pafos).19:29
Tiro parato. Vanderson (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maghnes Akliouche.19:27
Tiro respinto. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Folarin Balogun.19:26
Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Folarin Balogun.19:24
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Aleksandr Golovin.19:21
Tentativo fallito. Pêpê Rodrigues (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.19:21
Tentativo fallito. Lamine Camara (Monaco) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Caio Henrique.19:20
Tiro respinto. Aleksandr Golovin (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:19
Fallo di Folarin Balogun (Monaco).19:18
Derrick Luckassen (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:18
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).19:17
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Mislav Orsic (Pafos).19:16
Fallo di mano di Derrick Luckassen (Pafos).19:15
Tiro respinto. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Mislav Orsic con cross.19:15
Fallo di mano di Aleksandr Golovin (Monaco).19:14
Aleksandr Golovin (Monaco) e' ammonito.19:13
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).19:13
Bruno Felipe (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Gol! Pafos 1, Monaco 2. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:11
Fallo di Takumi Minamino (Monaco).19:09
David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Lamine Camara (Monaco) e' ammonito.19:07
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:06
Gol! Pafos 1, Monaco 1. David Luiz (Pafos) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mislav Orsic con cross da calcio d'angolo.19:03
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).19:02
Tiro respinto. Bruno Felipe (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area.19:02
Fallo di Lamine Camara (Monaco).18:58
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).18:53
Bruno Felipe (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53
Anderson Silva (Pafos) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mislav Orsic.18:53
Gol! Pafos 0, Monaco 1. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.18:50
Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).18:50
Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Camara.18:49
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Folarin Balogun.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alphamega Stadium
Città: Kolossi
Capienza: 10700 spettatori17:45
Pafos - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Monaco sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente Pafos si trova 23° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Monaco si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Monaco ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8.
Pafos e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.
Pafos-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pafos
|Monaco
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|5
|6
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.5
|Percentuale possesso palla
|33.9
|43.0
|Numero totale di passaggi
|1232
|1624
|Numero totale di passaggi riusciti
|886
|1343
|Tiri nello specchio della porta
|11
|18
|Percentuale di tiri in porta
|45.8
|47.4
|Numero totale di cross
|24
|58
|Numero medio di cross riusciti
|9
|13
|Duelli per partita vinti
|159
|190
|Duelli per partita persi
|192
|187
|Corner subiti
|24
|15
|Corner guadagnati
|8
|21
|Numero di punizioni a favore
|45
|49
|Numero di punizioni concesse
|46
|47
|Tackle totali
|53
|75
|Percentuale di successo nei tackle
|50.9
|61.3
|Fuorigiochi totali
|5
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
