Paris Saint-Germain - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Tottenham sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Tottenham si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Paris Saint-Germain ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8; il Tottenham ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Paris Saint-Germain e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.

Paris Saint-Germain-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Paris Saint-Germain e il Tottenham si sono affrontate una sola volta in una competizione europea, con i francesi che hanno rimontato uno svantaggio di 2-0 vincendo la Supercoppa Europea 2025/26 ai rigori all'inizio di questa stagione.

Il Tottenham ha perso solo due delle sue ultime 13 partite contro squadre francesi nelle maggiori competizioni europee (6V, 5N), incluso il pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Monaco in Champions League lo scorso mese.

Il Paris Saint-Germain ha perso solo una delle sue ultime sei partite casalinghe in Champions League contro squadre inglesi (4V, 1N), un 1-0 contro il Liverpool ai sedicesimi di finale del marzo 2025.

Il Tottenham non ha perso nessuna delle sue ultime cinque partite di Champions League (2V, 3N), mantenendo la porta inviolata in quattro di queste occasioni; l'ultima volta che gli Spurs hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione risale al periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019 (sette partite in quel caso).

Il Paris Saint-Germain ha vinto sei delle ultime sette partite nella fase a gironi della Champions League (1P), segnando una media di 3.6 gol a incontro in questo periodo; l'unica sconfitta è però arrivata nell'ultima gara interna contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi.

Il Tottenham ha mantenuto sette volte la porta inviolata nelle sue 13 partite disputate tra Champions League ed Europa League nel 2025, record nelle maggiori competizioni europee in questo anno solare; nella quarta giornata contro il Copenaghen gli Spurs hanno registrato solo 0.35 xG subiti, il suo dato più basso in una partita di Champions League dal febbraio 2019 contro il Borussia Dortmund (0.10).

Il Tottenham ha effettuato solo nove passaggi che rompono la linea terminati con un tiro in questa Champions League – nel torneo in corso solo il Pafos (cinque) ne conta meno, mentre solo il Real Madrid (45) ne ha effettuati di più del Paris Saint-Germain (41) nello stesso periodo.

Ben 13 delle 52 reti realizzate dal Paris Saint-Germain in Champions League dall'inizio della scorsa stagione sono state segnate da giocatori di 21 o meno anni (25%), almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra (Barcellona e Club Bruges a quota otto).

Micky van de Ven, con due reti, è il miglior marcatore del Tottenham in questa edizione della Champions League; l'ultimo difensore ad aver segnato più gol per un club di Premier League in una singola stagione della competizione è stato John Stones con il Manchester City nel 2017/18 (tre in quel caso).

Nuno Mendes (37) e Achraf Hakimi (32) del Paris Saint-Germain sono i due terzini con il maggior numero di partecipazioni a sequenze terminate con un tiro nelle prime quattro giornate di questa Champions League, nonché quelli con il maggior numero di partecipazioni a sequenze terminate con un gol (sette ciascuno).

