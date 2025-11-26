Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Paris Saint-Germain-Tottenham: 5-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parc des Princes di Parigi
26 Novembre 2025 ore 21:00
Paris Saint-Germain
5
Tottenham
3
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 35' 0-1 Richarlison
  2. 45' 1-1 Vitinha
  3. 50' 1-2 Randal Kolo Muani
  4. 53' 2-2 Vitinha
  5. 59' 3-2 Fabián Ruiz
  6. 65' 4-2 Willian Pacho
  7. 72' 4-3 Randal Kolo Muani
  8. 76' 5-3 Vitinha (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3.22:57

  3. 90'+7'

    Lucas Chevalier (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57

  4. 90'+7'

    Fallo di Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).22:57

  5. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain).22:56

  6. 90'+6'

    Fallo di Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain).22:56

  7. 90'+6'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:56

  9. 90'+5'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:55

  10. 90'+4'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Vitinha.22:54

  11. 90'+3'

    Lucas Hernández (Paris Saint Germain) e' stato espulso per rissa.22:53

  12. 90'+2'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:52

  13. 90'+2'

    Gara riprende.22:52

  15. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Xavi Simons (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:51

  16. 90'+1'

    Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:51

  17. 90'+1'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  18. 90'+1'

    Tiro respinto. João Neves (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area. Assist di Lee Kang-In con cross.22:51

  19. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  21. 90'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:50

  22. 89'

    Tentativo fallito. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rodrigo Bentancur con cross.22:49

  23. 89'

    Tiro respinto. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area.22:49

  24. 88'

    Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  25. 88'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:48

  27. 87'

    Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  28. 87'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:47

  29. 86'

    Fuorigioco. Lee Kang-In(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.22:46

  30. 85'

    Tentativo fallito. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Destiny Udogie.22:45

  31. 84'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Wilson Odobert sostituisce Pape Matar Sarr.22:44

  33. 84'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Xavi Simons sostituisce Randal Kolo Muani.22:44

  34. 84'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Djed Spence.22:44

  35. 83'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:43

  36. 82'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Lucas Chevalier (Paris Saint Germain).22:42

  37. 82'

    Tiro parato. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Randal Kolo Muani.22:42

  39. 81'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain).22:41

  40. 81'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  41. 80'

    Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:40

  42. 80'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  43. 79'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Ousmane Dembélé sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:39

  45. 79'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Quentin Ndjantou.22:39

  46. 76'

    Gol! Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3. Vitinha (Paris Saint Germain) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36

  47. 76'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Archie Gray.22:36

  48. 76'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Mohammed Kudus sostituisce Lucas Bergvall.22:36

  49. 75'

    Rigore concesso da Cristian Romero (Tottenham Hotspur) per un fallo di mano in area.22:35

  51. 75'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area.22:35

  52. 74'

    Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lee Kang-In.22:34

  53. 73'

    Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  54. 73'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:33

  55. 72'

    Gol! Paris Saint Germain 4, Tottenham Hotspur 3. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani22:32

  57. 69'

    Fallo di Lee Kang-In (Paris Saint Germain).22:29

  58. 69'

    Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  59. 67'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).22:27

  60. 67'

    Tiro parato. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabián Ruiz.22:27

  61. 65'

    Gol! Paris Saint Germain 4, Tottenham Hotspur 2. Willian Pacho (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:25

  63. 64'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).22:24

  64. 64'

    Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  65. 64'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:24

  66. 62'

    Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  67. 62'

    Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:22

  69. 59'

    Gol! Paris Saint Germain 3, Tottenham Hotspur 2. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Neves con passaggio filtrante.

    Guarda la scheda del giocatore Fabián Ruiz22:19

  70. 58'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  71. 58'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:18

  72. 57'

    Tentativo fallito. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:17

  73. 56'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Bradley Barcola.22:16

  75. 55'

    Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:15

  76. 55'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  77. 53'

    Gol! Paris Saint Germain 2, Tottenham Hotspur 2. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:13

  78. 52'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Warren Zaïre-Emery con passaggio filtrante.22:12

  79. 50'

    Gol! Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 2. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani22:09

  81. 49'

    Tiro respinto. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Richarlison con suggerimento di testa.22:09

  82. 49'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:09

  83. 48'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).22:08

  84. 45'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Nuno Mendes.22:05

  85. Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 1.22:05

  87. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 1.21:49

  88. 45'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:49

  89. 45'+2'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:48

  90. 45'+1'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  91. 45'+1'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:48

  93. 45'

    Gol! Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 1. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Quentin Ndjantou da calcio d'angolo.21:47

  94. 45'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:47

  95. 45'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.21:47

  96. 42'

    Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  97. 42'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:44

  99. 42'

    Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:43

  100. 42'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  101. 40'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).21:42

  102. 37'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  103. 37'

    Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).21:39

  105. 35'

    Gol! Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Randal Kolo Muani con suggerimento di testa.21:37

  106. 33'

    Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  107. 33'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:35

  108. 31'

    Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).21:33

  109. 31'

    Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  111. 31'

    Bradley Barcola (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  112. 31'

    Fallo di Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:32

  113. 28'

    Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).21:30

  114. 28'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  115. 25'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  117. 25'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:27

  118. 24'

    Fuorigioco. Micky van de Ven(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Richarlison e' colto in fuorigioco.21:26

  119. 23'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:24

  120. 21'

    João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  121. 21'

    Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).21:23

  123. 18'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Quentin Ndjantou.21:19

  124. 15'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  125. 15'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:17

  126. 9'

    Fallo di Marquinhos (Paris Saint Germain).21:10

  127. 9'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  129. 8'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.21:10

  130. 4'

    Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Neves.21:06

  131. 4'

    Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:05

  132. Inizia il Primo tempo.21:02

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parc des Princes
    Città: Parigi
    Capienza: 48712 spettatori19:56

Formazioni Paris Saint-Germain - Tottenham

Paris Saint-Germain
Tottenham
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (17) VITINHA (C)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (47) QUENTIN NDJANTOU (A)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (4) BERALDO (D)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (60) MARTIN JAMES (P)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (24) SENNY MAYULU (C)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (24) DJED SPENCE (D)
  • (23) PEDRO PORRO (D)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (30) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (15) LUCAS BERGVALL (C)
  • (9) RICHARLISON (A)
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (13) DESTINY UDOGIE (D)
  • (44) DANE SCARLETT (A)
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (28) WILSON ODOBERT (A)
  • (68) LUCÁ WILLIAMS-BARNETT (C)
  • (33) BEN DAVIES (D)
  • (20) MOHAMMED KUDUS (C)
  • (54) TYNAN THOMPSON (A)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Thomas Frank
PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Tottenham sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Tottenham si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Paris Saint-Germain ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8; il Tottenham ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Paris Saint-Germain e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.

Paris Saint-Germain-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Paris Saint-Germain e il Tottenham si sono affrontate una sola volta in una competizione europea, con i francesi che hanno rimontato uno svantaggio di 2-0 vincendo la Supercoppa Europea 2025/26 ai rigori all'inizio di questa stagione.
  • Il Tottenham ha perso solo due delle sue ultime 13 partite contro squadre francesi nelle maggiori competizioni europee (6V, 5N), incluso il pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Monaco in Champions League lo scorso mese.
  • Il Paris Saint-Germain ha perso solo una delle sue ultime sei partite casalinghe in Champions League contro squadre inglesi (4V, 1N), un 1-0 contro il Liverpool ai sedicesimi di finale del marzo 2025.
  • Il Tottenham non ha perso nessuna delle sue ultime cinque partite di Champions League (2V, 3N), mantenendo la porta inviolata in quattro di queste occasioni; l'ultima volta che gli Spurs hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione risale al periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019 (sette partite in quel caso).
  • Il Paris Saint-Germain ha vinto sei delle ultime sette partite nella fase a gironi della Champions League (1P), segnando una media di 3.6 gol a incontro in questo periodo; l'unica sconfitta è però arrivata nell'ultima gara interna contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi.
  • Il Tottenham ha mantenuto sette volte la porta inviolata nelle sue 13 partite disputate tra Champions League ed Europa League nel 2025, record nelle maggiori competizioni europee in questo anno solare; nella quarta giornata contro il Copenaghen gli Spurs hanno registrato solo 0.35 xG subiti, il suo dato più basso in una partita di Champions League dal febbraio 2019 contro il Borussia Dortmund (0.10).
  • Il Tottenham ha effettuato solo nove passaggi che rompono la linea terminati con un tiro in questa Champions League – nel torneo in corso solo il Pafos (cinque) ne conta meno, mentre solo il Real Madrid (45) ne ha effettuati di più del Paris Saint-Germain (41) nello stesso periodo.
  • Ben 13 delle 52 reti realizzate dal Paris Saint-Germain in Champions League dall'inizio della scorsa stagione sono state segnate da giocatori di 21 o meno anni (25%), almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra (Barcellona e Club Bruges a quota otto).
  • Micky van de Ven, con due reti, è il miglior marcatore del Tottenham in questa edizione della Champions League; l'ultimo difensore ad aver segnato più gol per un club di Premier League in una singola stagione della competizione è stato John Stones con il Manchester City nel 2017/18 (tre in quel caso).
  • Nuno Mendes (37) e Achraf Hakimi (32) del Paris Saint-Germain sono i due terzini con il maggior numero di partecipazioni a sequenze terminate con un tiro nelle prime quattro giornate di questa Champions League, nonché quelli con il maggior numero di partecipazioni a sequenze terminate con un gol (sette ciascuno).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Paris Saint-GermainTottenham
Partite giocate44
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati147
Gol totali subiti52
Media gol subiti per partita1.20.5
Percentuale possesso palla65.552.8
Numero totale di passaggi26611824
Numero totale di passaggi riusciti24401559
Tiri nello specchio della porta3712
Percentuale di tiri in porta58.737.5
Numero totale di cross6167
Numero medio di cross riusciti1518
Duelli per partita vinti167197
Duelli per partita persi149185
Corner subiti918
Corner guadagnati2815
Numero di punizioni a favore3943
Numero di punizioni concesse3243
Tackle totali7264
Percentuale di successo nei tackle58.364.1
Fuorigiochi totali85
Numero totale di cartellini gialli48
Numero totale di cartellini rossi11

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio