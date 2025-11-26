Incontro terminato, Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3.
Incontro terminato, Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3.
Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3.22:57
Lucas Chevalier (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Fallo di Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).22:57
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain).22:56
Fallo di Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain).22:56
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:56
Tentativo fallito. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:55
Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Vitinha.22:54
Lucas Hernández (Paris Saint Germain) e' stato espulso per rissa.22:53
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:52
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Xavi Simons (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:51
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:51
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Tiro respinto. João Neves (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area. Assist di Lee Kang-In con cross.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:50
Tentativo fallito. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rodrigo Bentancur con cross.22:49
Tiro respinto. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area.22:49
Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:48
Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:47
Fuorigioco. Lee Kang-In(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.22:46
Tentativo fallito. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Destiny Udogie.22:45
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Wilson Odobert sostituisce Pape Matar Sarr.22:44
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Xavi Simons sostituisce Randal Kolo Muani.22:44
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Djed Spence.22:44
Tentativo fallito. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Lucas Chevalier (Paris Saint Germain).22:42
Tiro parato. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Randal Kolo Muani.22:42
Fallo di Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain).22:41
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:40
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Sostituzione, Paris Saint Germain. Ousmane Dembélé sostituisce Khvicha Kvaratskhelia.22:39
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Quentin Ndjantou.22:39
Gol! Paris Saint Germain 5, Tottenham Hotspur 3. Vitinha (Paris Saint Germain) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36
Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Archie Gray.22:36
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Mohammed Kudus sostituisce Lucas Bergvall.22:36
Rigore concesso da Cristian Romero (Tottenham Hotspur) per un fallo di mano in area.22:35
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area.22:35
Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lee Kang-In.22:34
Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:33
Gol! Paris Saint Germain 4, Tottenham Hotspur 3. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani22:32
Fallo di Lee Kang-In (Paris Saint Germain).22:29
Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).22:27
Tiro parato. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabián Ruiz.22:27
Gol! Paris Saint Germain 4, Tottenham Hotspur 2. Willian Pacho (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).22:24
Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:24
Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:22
Gol! Paris Saint Germain 3, Tottenham Hotspur 2. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Neves con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Fabián Ruiz22:19
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:18
Tentativo fallito. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:17
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Bradley Barcola.22:16
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:15
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Gol! Paris Saint Germain 2, Tottenham Hotspur 2. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:13
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Warren Zaïre-Emery con passaggio filtrante.22:12
Gol! Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 2. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani22:09
Tiro respinto. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Richarlison con suggerimento di testa.22:09
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:09
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).22:08
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Nuno Mendes.22:05
Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 1.22:05
Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 1.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:49
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:48
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:48
Gol! Paris Saint Germain 1, Tottenham Hotspur 1. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Quentin Ndjantou da calcio d'angolo.21:47
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:47
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.21:47
Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:44
Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:43
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).21:42
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).21:39
Gol! Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Randal Kolo Muani con suggerimento di testa.21:37
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:35
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).21:33
Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:32
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).21:30
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:27
Fuorigioco. Micky van de Ven(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Richarlison e' colto in fuorigioco.21:26
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:24
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).21:23
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Quentin Ndjantou.21:19
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:17
Fallo di Marquinhos (Paris Saint Germain).21:10
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.21:10
Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Neves.21:06
Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:05
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori19:56
Paris Saint-Germain - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Tottenham sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Tottenham si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Paris Saint-Germain ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8; il Tottenham ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.
Paris Saint-Germain e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.
Paris Saint-Germain-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Paris Saint-Germain
|Tottenham
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|14
|7
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.5
|Percentuale possesso palla
|65.5
|52.8
|Numero totale di passaggi
|2661
|1824
|Numero totale di passaggi riusciti
|2440
|1559
|Tiri nello specchio della porta
|37
|12
|Percentuale di tiri in porta
|58.7
|37.5
|Numero totale di cross
|61
|67
|Numero medio di cross riusciti
|15
|18
|Duelli per partita vinti
|167
|197
|Duelli per partita persi
|149
|185
|Corner subiti
|9
|18
|Corner guadagnati
|28
|15
|Numero di punizioni a favore
|39
|43
|Numero di punizioni concesse
|32
|43
|Tackle totali
|72
|64
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|64.1
|Fuorigiochi totali
|8
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
