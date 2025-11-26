Incontro terminato, Sporting Lisbona 3, Bruges 0.
Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 3, Bruges 0.22:55
Gara riprende.22:55
Gara momentaneamente sospesa, Nordin Jackers (Bruges) per infortunio.22:54
Tiro parato. Salvador Blopa (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Ribeiro.22:53
Hugo Vetlesen (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:52
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jorne Spileers (Bruges).22:51
Tiro respinto. Matheus Reis (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).22:48
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Tentativo fallito. Hidemasa Morita (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:46
Sostituzione, Sporting Lisbona. Rodrigo Ribeiro sostituisce Luis Suárez.22:45
Sostituzione, Sporting Lisbona. Matheus Reis sostituisce Maxi Araújo.22:45
Tiro parato. Raphael Onyedika (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Vetlesen.22:43
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:42
Sostituzione, Bruges. Jorne Spileers sostituisce Hugo Siquet.22:41
Sostituzione, Bruges. Zaid Romero sostituisce Joaquin Seys.22:41
Hugo Vetlesen (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:40
Fuorigioco. Hidemasa Morita(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Salvador Blopa e' colto in fuorigioco.22:39
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nordin Jackers (Bruges).22:37
Tiro parato. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:37
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:36
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Sporting Lisbona. Salvador Blopa sostituisce Geovany Quenda.22:35
Sostituzione, Sporting Lisbona. Alisson Santos sostituisce Geny Catamo.22:35
Joaquin Seys (Bruges) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Joaquin Seys (Bruges).22:34
Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Aleksandar Stankovic.22:33
Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Carlos Forbs.22:33
Tiro parato. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Geovany Quenda.22:32
Fallo di Carlos Forbs (Bruges).22:30
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Gol! Sporting Lisbona 3, Bruges 0. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Geovany Quenda.22:29
Christos Tzolis (Bruges) e' ammonito per fallo.22:27
Fallo di Christos Tzolis (Bruges).22:27
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Diomande (Sporting Lisbona) per infortunio.22:26
Fallo di Christos Tzolis (Bruges).22:24
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Joaquin Seys con passaggio filtrante.22:23
Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce João Simões.22:23
Sostituzione, Bruges. Nicolò Tresoldi sostituisce Romeo Vermant.22:21
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:20
João Simões (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Joaquin Seys (Bruges).22:17
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tentativo fallito. Brandon Mechele (Bruges) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Hans Vanaken con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:15
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) per infortunio.22:10
Tentativo fallito. Joel Ordóñez (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:10
Fallo di Geovany Quenda (Sporting Lisbona).22:09
Brandon Mechele (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:08
Luis Suárez (Sporting Lisbona) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.22:08
Tentativo fallito. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Carlos Forbs.22:06
Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 2, Bruges 0.22:05
Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 2, Bruges 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Carlos Forbs (Bruges).21:45
Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).21:44
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Trincão con cross.21:43
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Geovany Quenda in seguito a un contropiede.21:39
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).21:37
Tentativo fallito. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:35
Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morten Hjulmand.21:34
Gol! Sporting Lisbona 2, Bruges 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Geny Catamo con passaggio filtrante.21:31
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:27
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tentativo fallito. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxi Araújo.21:27
Gol! Sporting Lisbona 1, Bruges 0. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luis Suárez.21:24
Tiro parato. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iván Fresneda.21:24
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morten Hjulmand.21:23
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:22
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:21
Raphael Onyedika (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:21
Raphael Onyedika (Bruges) e' ammonito per fallo.21:19
Geovany Quenda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:19
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:17
Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diomande (Sporting Lisbona).21:14
Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Carlos Forbs.21:14
Tentativo fallito. Joaquin Seys (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Siquet con cross.21:13
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:11
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:11
Decisione VAR: no cartellino rosso Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).21:10
Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).21:08
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).21:03
Tentativo fallito. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo.21:02
Geovany Quenda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:02
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori19:56
Sporting Lisbona - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Bruges sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente Sporting Lisbona si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bruges si trova 26° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Sporting Lisbona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.
Sporting Lisbona e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Lisbona
|Bruges
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|8
|8
|Gol totali subiti
|5
|10
|Media gol subiti per partita
|1.2
|2.5
|Percentuale possesso palla
|53.9
|40.2
|Numero totale di passaggi
|2047
|1642
|Numero totale di passaggi riusciti
|1780
|1387
|Tiri nello specchio della porta
|20
|20
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|54.1
|Numero totale di cross
|45
|30
|Numero medio di cross riusciti
|9
|6
|Duelli per partita vinti
|200
|168
|Duelli per partita persi
|180
|144
|Corner subiti
|17
|25
|Corner guadagnati
|13
|6
|Numero di punizioni a favore
|52
|36
|Numero di punizioni concesse
|48
|35
|Tackle totali
|59
|69
|Percentuale di successo nei tackle
|57.6
|55.1
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
