Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Bruges sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bruges si trova 26° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Sporting Lisbona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.

Sporting Lisbona e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Sporting Lisbona e Club Brugge si affrontano per la quarta volta nelle coppe europee; dopo essere rimasto imbattuto nei due confronti della Coppa delle Fiere 1967/68 (1V, 1N), il club portoghese ha perso l'ultimo confronto in Champions League lo scorso dicembre (1-2).

Lo Sporting Lisbona è stato battuto 2-1 dal Club Brugge nell’ultimo confronto in Champions League dopo essere passato in vantaggio al terzo minuto con Geny Catamo. Si tratta della seconda occasione in cui la squadra ha segnato il gol d’apertura più precocemente e poi perso un incontro nella competizione, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Marsiglia dell’ottobre 2022, quando la rete iniziale era arrivata al primo minuto.

Nelle ultime 12 partite tra squadre portoghesi e belghe in Champions League sono arrivate 10 vittorie per le formazioni lusitane (2P), sebbene l'ultima, nel dicembre 2024, sia coincisa con una vittoria del Club Brugge proprio contro lo Sporting Lisbona (2-1).

Il Club Brugge ha perso tutte le sue ultime tre trasferte in Champions League (0-3 contro l'Aston Villa, 1-2 contro l'Atalanta e 0-4 contro il Bayern Monaco), seconda striscia di ko esterni più lunga per il club nella competizione dopo le cinque sconfitte consecutive tra novembre 2005 e ottobre 2018.

Dopo le vittorie nelle prime due gare casalinghe di questa Champions League (4-1 contro il Kairat e 2-1 contro il Marsiglia), lo Sporting potrebbe centrare tre successi interni consecutivi in un'unica edizione del torneo per la prima volta nella sua storia.

Il Club Brugge non ha mai mantenuto la porta inviolata nelle sue ultime nove partite di Champions League (21 gol subiti) e solo una volta ha subito almeno un gol in 10 o più sfide consecutive nella competizione (una serie di 12 tra novembre 2005 e ottobre 2018).

Il pallone è stato in gioco per il 63.9% del tempo totale di gara del Club Brugge in questa edizione della Champions League, la percentuale più alta registrata da qualsiasi squadra nelle prime quattro giornate; lo Sporting risulta a sua volta tra le prime dieci formazioni (59.4% - 10° posto).

Lo Sporting Lisbona è la squadra che ha completato con successo più dribbling in questa Champions League (48); la metà di questi (24) sono arrivati in una sola gara contro il Kairat, record per una squadra in una singola partita nel torneo in corso.

Nordin Jackers del Club Brugge è il portiere che ha effettuato il maggior numero di passaggi che hanno rotto la linea avversaria (34) e che hanno oltrepassato la trequarti avversaria (27) in questa Champions League.

Nessun giocatore ha effettuato più passaggi che hanno rotto la linea avversaria dalla sua metà campo rispetto a Gonçalo Inácio in questa Champions League (36, come Josko Gvardiol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: