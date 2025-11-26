Virgilio Sport
Sporting Lisbona-Bruges: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona
26 Novembre 2025 ore 21:00
Sporting Lisbona
3
Bruges
0
Partita finita
Arbitro: Tobias Stieler
  1. 24' 1-0 Geovany Quenda
  2. 31' 2-0 Luis Suárez
  3. 70' 3-0 Trincão
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sporting Lisbona 3, Bruges 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 3, Bruges 0.22:55

  3. 90'+5'

    Gara riprende.22:55

  4. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Nordin Jackers (Bruges) per infortunio.22:54

  5. 90'+4'

    Tiro parato. Salvador Blopa (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Ribeiro.22:53

  6. 90'+3'

    Hugo Vetlesen (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  7. 90'+3'

    Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:52

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jorne Spileers (Bruges).22:51

  10. 90'+2'

    Tiro respinto. Matheus Reis (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:51

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  12. 89'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).22:48

  13. 89'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  15. 87'

    Tentativo fallito. Hidemasa Morita (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:46

  16. 86'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Rodrigo Ribeiro sostituisce Luis Suárez.22:45

  17. 86'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Matheus Reis sostituisce Maxi Araújo.22:45

  18. 84'

    Tiro parato. Raphael Onyedika (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Vetlesen.22:43

  19. 83'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:42

  21. 81'

    Sostituzione, Bruges. Jorne Spileers sostituisce Hugo Siquet.22:41

  22. 81'

    Sostituzione, Bruges. Zaid Romero sostituisce Joaquin Seys.22:41

  23. 81'

    Hugo Vetlesen (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  24. 81'

    Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:40

  25. 80'

    Fuorigioco. Hidemasa Morita(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Salvador Blopa e' colto in fuorigioco.22:39

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nordin Jackers (Bruges).22:37

  28. 78'

    Tiro parato. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:37

  29. 77'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:36

  30. 77'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  31. 76'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Salvador Blopa sostituisce Geovany Quenda.22:35

  33. 76'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Alisson Santos sostituisce Geny Catamo.22:35

  34. 75'

    Joaquin Seys (Bruges) e' ammonito per fallo.22:34

  35. 75'

    Fallo di Joaquin Seys (Bruges).22:34

  36. 75'

    Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  37. 74'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Aleksandar Stankovic.22:33

  39. 74'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Carlos Forbs.22:33

  40. 73'

    Tiro parato. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Geovany Quenda.22:32

  41. 71'

    Fallo di Carlos Forbs (Bruges).22:30

  42. 71'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30

  43. 70'

    Gol! Sporting Lisbona 3, Bruges 0. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Geovany Quenda.22:29

  45. 68'

    Christos Tzolis (Bruges) e' ammonito per fallo.22:27

  46. 68'

    Fallo di Christos Tzolis (Bruges).22:27

  47. 68'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  48. 68'

    Gara riprende.22:27

  49. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Diomande (Sporting Lisbona) per infortunio.22:26

  51. 65'

    Fallo di Christos Tzolis (Bruges).22:24

  52. 65'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  53. 64'

    Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Joaquin Seys con passaggio filtrante.22:23

  54. 63'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce João Simões.22:23

  55. 61'

    Sostituzione, Bruges. Nicolò Tresoldi sostituisce Romeo Vermant.22:21

  57. 61'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:20

  58. 61'

    João Simões (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  59. 57'

    Fallo di Joaquin Seys (Bruges).22:17

  60. 57'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  61. 57'

    Tentativo fallito. Brandon Mechele (Bruges) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Hans Vanaken con cross da calcio d'angolo.22:16

  63. 56'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:15

  64. 52'

    Gara riprende.22:11

  65. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) per infortunio.22:10

  66. 51'

    Tentativo fallito. Joel Ordóñez (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:10

  67. 50'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:10

  69. 49'

    Fallo di Geovany Quenda (Sporting Lisbona).22:09

  70. 49'

    Brandon Mechele (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  71. 48'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:08

  72. 48'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.22:08

  73. 46'

    Tentativo fallito. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Carlos Forbs.22:06

  75. Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 2, Bruges 0.22:05

  76. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 2, Bruges 0.21:48

  77. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  78. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Carlos Forbs (Bruges).21:45

  79. 44'

    Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).21:44

  81. 44'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  82. 43'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Trincão con cross.21:43

  83. 39'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Geovany Quenda in seguito a un contropiede.21:39

  84. 37'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  85. 37'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).21:37

  87. 35'

    Tentativo fallito. Maxi Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:35

  88. 34'

    Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morten Hjulmand.21:34

  89. 31'

    Gol! Sporting Lisbona 2, Bruges 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Geny Catamo con passaggio filtrante.21:31

  90. 27'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:27

  91. 27'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  93. 27'

    Tentativo fallito. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maxi Araújo.21:27

  94. 24'

    Gol! Sporting Lisbona 1, Bruges 0. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luis Suárez.21:24

  95. 24'

    Tiro parato. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iván Fresneda.21:24

  96. 23'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morten Hjulmand.21:23

  97. 22'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:22

  99. 22'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  100. 21'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:21

  101. 21'

    Raphael Onyedika (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  102. 21'

    Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:21

  103. 20'

    Raphael Onyedika (Bruges) e' ammonito per fallo.21:19

  105. 20'

    Geovany Quenda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  106. 20'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:19

  107. 17'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:17

  108. 17'

    Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  109. 15'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15

  111. 14'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diomande (Sporting Lisbona).21:14

  112. 14'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Carlos Forbs.21:14

  113. 13'

    Tentativo fallito. Joaquin Seys (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Siquet con cross.21:13

  114. 12'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:11

  115. 11'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:11

  117. 10'

    Decisione VAR: no cartellino rosso Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).21:10

  118. 9'

    Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).21:08

  119. 9'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  120. 4'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  121. 4'

    Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).21:03

  123. 3'

    Tentativo fallito. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maxi Araújo.21:02

  124. 2'

    Geovany Quenda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  125. 2'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:02

  126. 2'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  127. 2'

    Fallo di Joel Ordóñez (Bruges).21:02

  129. Inizia il Primo tempo.21:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio José Alvalade
    Città: Lisbona
    Capienza: 50044 spettatori19:56

Formazioni Sporting Lisbona - Bruges

Sporting Lisbona
Bruges
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (20) MAXI ARAÚJO (D)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (26) OUSMANE DIOMANDE (D)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (17) TRINCÃO (C)
  • (52) JOÃO SIMÕES (C)
  • (42) MORTEN HJULMAND (C)
  • (7) GEOVANY QUENDA (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (27) ALISSON SANTOS (A)
  • (5) HIDEMASA MORITA (C)
  • (70) SALVADOR BLOPA (D)
  • (2) MATHEUS REIS (D)
  • (14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (28) RODRIGO RIBEIRO (A)
  • (54) BRUNO RAMOS (D)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (91) RICARDO MANGAS (D)
  • (12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI BRUGES
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (15) RAPHAEL ONYEDIKA (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (8) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
PANCHINA BRUGES
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
  • (16) DANI VAN DEN HEUVEL (P)
  • (2) ZAID ROMERO (D)
  • (22) SIMON MIGNOLET (P)
  • (24) VINCE OSUJI (D)
  • (82) SAMUEL GOMEZ VAN HOOGEN (C)
  • (19) GUSTAF NILSSON (A)
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
ALLENATORE BRUGES
  • Nicky Hayen
PREPARTITA

Sporting Lisbona - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Bruges sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bruges si trova 26° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Sporting Lisbona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.

Sporting Lisbona e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Sporting Lisbona e Club Brugge si affrontano per la quarta volta nelle coppe europee; dopo essere rimasto imbattuto nei due confronti della Coppa delle Fiere 1967/68 (1V, 1N), il club portoghese ha perso l'ultimo confronto in Champions League lo scorso dicembre (1-2).
  • Lo Sporting Lisbona è stato battuto 2-1 dal Club Brugge nell’ultimo confronto in Champions League dopo essere passato in vantaggio al terzo minuto con Geny Catamo. Si tratta della seconda occasione in cui la squadra ha segnato il gol d’apertura più precocemente e poi perso un incontro nella competizione, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Marsiglia dell’ottobre 2022, quando la rete iniziale era arrivata al primo minuto.
  • Nelle ultime 12 partite tra squadre portoghesi e belghe in Champions League sono arrivate 10 vittorie per le formazioni lusitane (2P), sebbene l'ultima, nel dicembre 2024, sia coincisa con una vittoria del Club Brugge proprio contro lo Sporting Lisbona (2-1).
  • Il Club Brugge ha perso tutte le sue ultime tre trasferte in Champions League (0-3 contro l'Aston Villa, 1-2 contro l'Atalanta e 0-4 contro il Bayern Monaco), seconda striscia di ko esterni più lunga per il club nella competizione dopo le cinque sconfitte consecutive tra novembre 2005 e ottobre 2018.
  • Dopo le vittorie nelle prime due gare casalinghe di questa Champions League (4-1 contro il Kairat e 2-1 contro il Marsiglia), lo Sporting potrebbe centrare tre successi interni consecutivi in un'unica edizione del torneo per la prima volta nella sua storia.
  • Il Club Brugge non ha mai mantenuto la porta inviolata nelle sue ultime nove partite di Champions League (21 gol subiti) e solo una volta ha subito almeno un gol in 10 o più sfide consecutive nella competizione (una serie di 12 tra novembre 2005 e ottobre 2018).
  • Il pallone è stato in gioco per il 63.9% del tempo totale di gara del Club Brugge in questa edizione della Champions League, la percentuale più alta registrata da qualsiasi squadra nelle prime quattro giornate; lo Sporting risulta a sua volta tra le prime dieci formazioni (59.4% - 10° posto).
  • Lo Sporting Lisbona è la squadra che ha completato con successo più dribbling in questa Champions League (48); la metà di questi (24) sono arrivati in una sola gara contro il Kairat, record per una squadra in una singola partita nel torneo in corso.
  • Nordin Jackers del Club Brugge è il portiere che ha effettuato il maggior numero di passaggi che hanno rotto la linea avversaria (34) e che hanno oltrepassato la trequarti avversaria (27)  in questa Champions League.
  • Nessun giocatore ha effettuato più passaggi che hanno rotto la linea avversaria dalla sua metà campo rispetto a Gonçalo Inácio in questa Champions League (36, come Josko Gvardiol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting LisbonaBruges
Partite giocate44
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati88
Gol totali subiti510
Media gol subiti per partita1.22.5
Percentuale possesso palla53.940.2
Numero totale di passaggi20471642
Numero totale di passaggi riusciti17801387
Tiri nello specchio della porta2020
Percentuale di tiri in porta57.154.1
Numero totale di cross4530
Numero medio di cross riusciti96
Duelli per partita vinti200168
Duelli per partita persi180144
Corner subiti1725
Corner guadagnati136
Numero di punizioni a favore5236
Numero di punizioni concesse4835
Tackle totali5969
Percentuale di successo nei tackle57.655.1
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli94
Numero totale di cartellini rossi00

Sporting Lisbona - Bruges Live

