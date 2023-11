DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Lipsia? La gara tra Manchester city e Lipsia si giocherà martedì 28 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Lipsia? L'arbitro del match sarà Glenn Nyberg Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Lipsia sarà Alejandro José Hernández Hernández Dove si gioca Manchester city - Lipsia? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester city - Lipsia? Stadio Etihad Stadium Chi trasmette la partita Manchester city - Lipsia? La partita tra Manchester city e Lipsia verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky

PREPARTITA

Manchester City - Lipsia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Lipsia sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Manchester City-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la sesta partita del Manchester City in Champions League contro il Lipsia, con tre vittorie nelle cinque precedenti (1N, 1P). In casa, ha vinto 6-3 (settembre 2021) e 7-0 (marzo 2023).

Il Lipsia ha perso le ultime quattro trasferte di Champions League in Inghilterra con un punteggio complessivo di 20-3. Cercherà la prima vittoria esterna in Inghilterra da febbraio 2020, quando vinse 1-0 contro gli Spurs.

L'ultimo incontro tra Manchester City e Lipsia all'Etihad Stadium si è concluso con una vittoria per 7-0 per i padroni di casa (marzo 2023). Questo rimane il margine di vittoria più ampio di Pep Guardiola in una partita di Champions League (risultato verificatosi tre volte), così come la vittoria più ampia del Manchester City nelle competizioni europee (7-0 contro lo Schalke 04 a marzo 2019).

Il Lipsia ha vinto entrambe le trasferte di Champions League in questa stagione (3-1 contro lo Young Boys, 2-1 contro la Stella Rossa) e potrebbe eguagliare la serie di vittorie consecutive fuori casa più lunga nella competizione con una vittoria (in precedenza tre partite tra novembre 2017 e novembre 2019).

Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 17 partite di Champions League (12V, 5N), l'ultima sconfitta è arrivata a maggio 2022 contro il Real Madrid (semifinale, ritorno). Nella storia della Coppa dei Campioni/ Champions League, il Manchester United è l'unica squadra inglese ad aver avuto un'imbattibilità più lunga (25 partite tra settembre 2007 e maggio 2009).

In questa Champions League il Manchester City è la squadra che ha esercitato la percentuale più alta delle proprie pressioni nella trequarti avversaria (46.7%). Tuttavia, la squadra di Pep Guardiola – che ha registrato una media di possesso palla del 71% nelle quattro partite – ha esercitato il minor numero di pressioni totali nella competizione (1.039).

Il ventenne Xavi Simons ha segnato nelle ultime due partite di Champions League con il Lipsia (due gol). Solo un giocatore olandese sotto i 21 anni ha segnato in tre presenze consecutive nella competizione, Patrick Kluivert con l'Ajax nel 1995 (a 19 anni).

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato più gol contro il Lipsia che contro qualsiasi altra squadra nella sua carriera con i club, segnando 11 reti in sette presenze. È anche l'unica squadra contro cui ha segnato cinque gol in una singola partita nella sua carriera, nella vittoria per 7-0 del Manchester City a marzo di quest'anno.

Jérémy Doku ha completato 17 dei suoi 24 tentativi di dribbling con il Manchester City in Champions League (71%). Nonostante finora abbia giocato solo 146 minuti nella competizione in questa stagione, nessun giocatore ha completato più dribbling dell'esterno belga nelle prime quattro giornate.

Nessun giocatore ha creato più occasioni di David Raum del Lipsia in questa Champions League (15), mentre ha anche il totale di Expected Assist più alto nella competizione (2.1 xA e due assist).

Dove vedere Manchester City-Lipsia di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Manchester City-Lipsia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Manchester City-Lipsia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

