PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp sarà Bartosz Frankowski. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Shakhtar Donetsk-Royal Antwerp ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo tra Shakhtar Donetsk e Anversa risale alla seconda giornata di questa Champions League, una vittoria per 3-2 per la squadra ucraina. Comprese le qualificazioni, lo Shakhtar ha vinto le ultime sette partite europee contro squadre del Belgio.

L'unica partita europea dell’Anversa contro una squadra ucraina è stata contro lo Shakhtar Donetsk all'inizio di questa fase a gironi. Questa partita si giocherà al Volksparkstadion di Amburgo, con l'Anversa che è ancora senza vittorie in tutte le cinque partite europee giocate in Germania (2N, 3P).

Dopo la vittoria contro il Barcellona, lo Shakhtar Donetsk cercherà di vincere due partite consecutive in Champions League per la prima volta da febbraio 2018 sotto la guida di Paulo Fonseca (2-1 contro Manchester City e Roma).

L’Anversa è una delle uniche due squadre ad aver perso tutte le partite di Champions League in questa stagione (4/4), insieme al Benfica. La squadra belga ha subito più gol di qualsiasi altra squadra (14), mentre ha anche la peggiore differenza reti nel torneo in corso (-11).

La rete della vittoria dello Shakhtar Donetsk contro il Barcellona nell'ultima partita – firmata Danylo Sikan – è arrivata al termine di una sequenza di 27 passaggi; la più lunga per la squadra ucraina prima di un gol in Champions League (dal 2003/04).

10 dei 14 gol subiti dall’Anversa in questa Champions League sono arrivati nel secondo tempo (71%). La squadra belga è l'unica ad aver subito almeno 10 gol nel primo o nel secondo tempo delle partite di questa edizione.

​Arthur Vermeeren è uno degli unici due giocatori ad aver giocato ogni minuto per l’Anversa in Champions League in questa stagione (insieme a Soumaïla Coulibaly). Il diciottenne è uno dei soli tre teenager ad aver giocato ogni minuto della competizione quest'anno, insieme a Warren Zaïre-Emery (17) e João Neves (19).

Nessun giocatore dello Shakhtar Donetsk ha creato più occasioni (sei) o passato la linea difensiva avversaria con un passaggio più spesso (cinque) di Heorhii Sudakov in questa Champions League. Il ventunenne ha anche completato 49 passaggi nella trequarti avversaria, quasi il doppio del secondo giocatore dello Shakhtar (Oleksandr Zubkov, 26).

Jean Butez dell’Anversa ha concesso 11 gol in questa Champions League, nonostante abbia subito un valore di Expected Goals nello specchio di 7.5 (autogol esclusi). Infatti, è il portiere con il peggiore differenziale tra gol subiti e xG in porta in questa stagione (-3.5).

Yaroslav Rakitskyi dello Shakhtar Donetsk è il giocatore che ha effettuato più passaggi superando almeno due linee avversarie in questa stagione di Champions League (14). Infatti, il 21% dei suoi passaggi nella competizione hanno rotto almeno una linea avversaria; il massimo di qualsiasi altro giocatore dello Shakhtar.

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Royal Antwerp di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Royal Antwerp si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Shakhtar Donetsk-Royal Antwerp è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League