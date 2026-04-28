Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: 5-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Parc des Princes di Parigi 28 Aprile 2026 ore 21:00
Paris Saint-Germain
5
Bayern Monaco
4
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
17'0-1Harry Kane (R)
24'1-1Khvicha Kvaratskhelia
33'2-1João Neves
41'2-2Michael Olise
45+5'3-2Ousmane Dembélé (R)
56'4-2Khvicha Kvaratskhelia
58'5-2Ousmane Dembélé
65'5-3Dayot Upamecano
68'5-4Luis Díaz
0'
45'
90'
90'
95'
Una partita che entrerá nella storia della Champions League, una semifinale che vede ben nove reti e altre decine di bellissime giocate. Il PSG si impone per 5-4 sul Bayern Monaco, con il ritorno apertissimo.
Gara che é un ascensore di emozioni, prima Bayern, poi il PSG, con i francesi che sembrano aver trovato lo strappo con il 5-2 di Dembelé. I bavaresi hanno peró la forza di reagire e trovare altre due reti, chiudendo con una solo gol da recuperare nella prossima sfida.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Si deciderá tutto nella gara di ritorno, dalle altissime aspettative. Da PSG - Bayern Monaco é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League!23:01
90'+5'
FINISCE PSG - BAYERN MONACO! 5-4 IL FINALE!22:58
90'+4'
PACHO SULLA LINEA! Dopo l'uscita di Safonov, colpo di testa di Kane a pallonetto, con il centrale che allontana!22:58
90'+4'
Kane si prende l'angolo: tutto il Bayern ora in area, pronto per la deviazione, con Neuer a centrocampo.22:57
90'+3'
Sostituzione BAYERN MONACO: esce Aleksandar Pavlovic, entra Nicolas Jackson.22:56
90'+2'
Laimer con la veronica in area e la conclusione, scontro con Safonov che rimane a terra.22:56
90'+2'
Cross di Kimmich, attento Safonov in uscita.22:55
90'
Quattro i minuti di recupero.22:53
89'
Psg momentaneamente in dieci, Hakimi rientra ma si mantiene in posizione avanzata non potendo chiudere in difesa.22:53
88'
Problemi per Hakimi, che si tocca la coscia, con il PSG che ha finito i cambi.22:51
87'
TRAVERSA DI MAYULU! Prima ripartenza dopo molti minuti del PSG, Vitinha trova il talento che calcia di prima intenzione: sfera sul legno.22:50
86'
Psg che ora fatica a ripartire, forcing del Bayern Monaco.22:49
84'
Sostituzione PSG: esce Nuno Mendes, entra Lucas Hernández.22:47
Numero di Luis Diaz in area, Safanov capisce e lo anticipa in uscita.22:26
61'
Ora ogni contropiede del PSG é un pericolo, Kompany dalla tribuna medita delle contromosse.22:24
60'
Uno - due terrificante per la squadra di Luis Enrique, Bayern Monaco che ora si trova sotto di ben tre reti.22:23
58'
GOL! PSG - Bayern Monaco 5-2! Rete di Ousmane Dembélé. Altro contropiede per i parigini, Doue´serve il Pallone D'Oro che dribbla Upamecano e manda prima sul palo, poi in rete. 22:22
57'
Alla prima vera discesa di Hakimi, perso da Luis Diaz, arriva il poker del PSG: il cross dell'ex Inter trova il sette parigino che non sbaglia da dentro l'area.22:21
56'
GOL! PSG - Bayern Monaco 4-2! Rete di Khvicha Kvaratskhelia. Discesa di Hakimi, cross basso che non trova Dembelé ma alle sue spalle arriva il georgiano che, di destro sul primo palo, beffa Neuer!22:20
54'
LAIMER! Luis Diaz punta Marquinhos e tocca per il terzino che calcia di istinto: palla a lato!22:17
53'
Palla illuminante di Luis Diaz per Stanisic: Nuno Mendes é tagliato fuori, ma il croato sbaglia il tocco al centro.22:17
52'
Kvaratskhelia entra in area e si scontra con Upamecano al momento del tiro: Schärer fa segno che si puó continuare.22:14
50'
Anticipo di Upamecano che si lancia sualla fascia: il suo cross non trova compagni.22:13
49'
Hakimi di testa per Safonov, anticipando il lungo taglio di Laimer.22:12
47'
Ritmi altissimi anche in questo secondo tempo, squadre che hanno iniziato fortissimo.22:10
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:08
46'
Sostituzione BAYERN MONACO: esce Alphonso Davies, entra Konrad Laimer.22:07
Bavaresi che passano in vantaggio con il rigore di Kane, risponde Kvaratskhelia con Joao Neves che porta avanti i parigini. Pareggia Olise, nel finale Dembelé segna il rigore assegnato per un tocco di mano di Davies dopo il richiamo del VAR all'arbitro Schärer.21:56
Primo tempo di grandi emozioni in questa prima semifinale di Champions League: PSG che chiude in vantaggio per 3-2 sul Bayern, in una sfida apertissima.21:54
45'+6'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! PSG - BAYERN MONACO 3-2!21:53
45'+5'
GOL! PSG - Bayern Monaco 3-2! Rete su Rigore di Ousmane Dembélé. Il pallone d'Oro calcia di potenza sulla sinistra di Neuer: il portiere intuisce, ma non ci arriva!21:52
45'+4'
CALCIO DI RIGORE! Schärer va a rivedire le immagini e, dopo pochi secondi, indica gli undici metri!21:50
45'+2'
Check del VAR per il tocco di mano di Davies in area.21:49
45'+1'
Conclusione di Kvara, facile per Neuer. In precedenza proteste di Dembelé per un tocco di mano in area di Davies.21:48
45'
Un minuto di recupero.21:47
43'
Nuno Mendes di forza vince il primo duello con Olise, imprendibile per il portoghese in questo primo tempo.21:46
42'
Pareggio del Bayern, che primo tempo ricco di emozioni!21:46
41'
GOL! Psg - BAYERN MONACO 2-2! Rete di Michael Olise. L'esterno riceve al limite, centralmente, carica un sinistro potente che Safonov non riesce a respingere. Assist di Pavlovic. 21:44
40'
Stanisic si inserisce in area, al momento del tiro in area é chiuso da Hakimi!21:41
39'
Quanto sacrificio per Kvara, sempre pronto a farsi tutta la fascia per chiudere i tagli del Bayern quando Olise riceve palla.21:40
37'
DOUÉ! Altro contropiede del PSG, che in velocitá sta mettendo in difficoltá il Bayern: il diagonale della punta é a lato.21:39
35'
Spazio per Dembelé anche per lo scontro della punta con Tah, che ha la peggio. il Difensore si rialza a fatica.21:37
34'
Contropiede di Dembelé, il concittadino Upamecano gli respinge la conclusione. PSG ancora pericoloso.21:36
33'
GOL! PSG - Bayern Monaco 2-1! Rete di João Neves. Angolo potente di Dembelé sul primo palo, il centrocampista con un colpo di testa beffa Neuer sul secondo palo!21:35
33'
DOUÉ! Ingresso in area della punta che conclude secco sul primo palo: provvidenziale la deviazione di Tah.21:34
32'
PALO DI OLISE! Azione personale dell'esterno che ne salta due crossa al centro, Safonov devia sul suo legno!21:34
31'
Dembelé chiede un rigore per una respinta di braccio di Pavlovic, l'arbitro fa segno che si puó continuare.21:33
30'
Prima mezzora in archivio, prima mezzora a ritmi pazzeschi tra due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.21:32
28'
Tiro cross di Hakimi, Neuer anticipa Dembelé: Bayerm che sta soffrendo sulla sua sinistra, dove Davies spesso si trova in inferioritá numerica.21:30
27'
Doué si accentra e prova la conclusione, murata: si lamenta Hakimi che si era sovrapposto bene sulla fascia.21:29
25'
Psg che, dopo aver sfiorato il pareggio con Dembelé, trova con Kvara il gol del 1-1: lancio di Doué, il giorgiano si inventa un gran destro ad incrociare.21:28
24'
GOL! PSG - Bayern Monaco 1-1! Rete di Khvicha Kvaratskhelia. L'ex Napoli supera con un doppio passo Stanisic e con un destro sul secondo palo batte Neuer. 21:27
24'
DEMBELE! Lancio per la punta che, solo davanti a Neuer, calcia a due metri dalla porta. Errore abbastanza inusuale per il francese.21:26
23'
Kane subisce il fallo di Pacho a pochi passi dalla propria area: l'inglese uomo ovunque per il Bayern.21:23
21'
Cross basso di Luis Diaz, Joao Neves allontana: parte il contropiede francese, ritorna il Bayern.21:22
20'
SI SALVA IL PSG! Kane mette Olise davanti a Safanov, conclusione a giro che il portiere devia e che Marquinhos allontana sulla linea.21:21
19'
Bayern che spezza l'equilibrio della gara con il rigore di Kane, ora il PSG deve sicuramente sbilanciarsi in avanti.21:20
17'
GOL! Psg - BAYERN MONACO 0-1! Rete su Rigore di Harry Kane. L'inglese rallenta la corsa e con il destro piazza Safonov. 21:19
16'
CALCIO DI RIGORE PER IL BAYERN! Scambio tutto di prima in area dei tedeschi, Olise trova Luis Diaz che viene atterrato da Pacho!21:17
15'
Kvara con il cross pericoloso, Davies riesce ad allontanare.21:17
14'
Kimmich cerca il gol olimpico dal corner, Safonov di pugno allontana.21:16
13'
Kimmich con la punizione sul palo per Kane, Vitinha capisce tutto e mette in angolo.21:15
12'
AMMONITO Marquinhos. Ostruzione su Luis Diaz che era partito in velocitá. 21:14
11'
Schema per Olise che salta con facilitá Zaire Emery ma non riesce ad evitare il raddoppio di Doué.21:13
10'
Kane steso sulla trequarti da Zaire - Emery: punizione per il Bayern.21:12
9'
Neuer prova il lancio lungo per Kane, primo pallone alto della partita: sfera che arriva a Safonov..21:11
8'
Cross di Doué, respinge Tah, Squadre che si stanno studiando, cercando gli affondi soprattutto dalle fasce.21:10
6'
Cross di Olise dal fondo, Safonov in tuffo anticipa tutti.21:11
5'
Dembelé prova la percussione in area, servono due difensori del Bayern per fermare l'ex Barcellona.21:06
3'
Olise fermato sulla trequarti da Joao Neves, che ritmo in questo inizio partita.21:05
2'
Cross di Stanisic, attento Pacho in anticipo sul primo palo.21:04
1'
Psg in completo scuro, Bayern Monaco in rosso.21:02
1'
INIZIA PSG - BAYERN MONACO! Primo pallone per i francesi.21:02
Dirige il match l'arbitro Sandro Schaerer.20:10
Precedenti a favore dei tedeschi: Il Bayern ha vinto sette delle nove sfide di Champions League col PSG.20:09
Kompany con l'unico dubbio: Davies per Laimer, non al 100%, per il resto alle spalle di Kane il tridente Olise, Musiala, Diaz (out Gnabry), a centrocampo Kimmich e Pavlovic.20:09
Confermato l'undici di Luis Enrique: Lucho punta sul tridente Doué - Dembelé - Kvaratskhelia, Vitinha in regia, difesa con Marquinhos e Pacho.20:08
La formazione del BAYERN (4-2-3-1): Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.20:07
Sono ufficiali le formazioni del match: PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.20:06
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della semifinale tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco: al Parco dei Principi in scena l'andata di questa sfida tra i francesi e i tedeschi, due delle grande favorite alla vittoria finale.19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes Città: Parigi Capienza: 48712 spettatori19:54
Formazioni Paris Saint-Germain - Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
(39) MATVEY SAFONOV (P)
(25) NUNO MENDES (D)
(5) MARQUINHOS (D)
(2) ACHRAF HAKIMI (D)
(51) WILLIAN PACHO (D)
(17) VITINHA (C)
(87) JOÃO NEVES (C)
(33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
(7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
(10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
(14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
(4) BERALDO (D)
(9) GONÇALO RAMOS (A)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(27) DRO FERNÁNDEZ (C)
(29) BRADLEY BARCOLA (A)
(24) SENNY MAYULU (C)
(19) LEE KANG-IN (C)
(6) ILLIA ZABARNYI (D)
(89) RENATO MARIN (P)
(49) IBRAHIM MBAYE (A)
(30) LUCAS CHEVALIER (P)
(8) FABIÁN RUIZ (C)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
Luis Enrique Martínez García
TITOLARI BAYERN MONACO
(1) MANUEL NEUER (P)
(44) JOSIP STANISIC (D)
(4) JONATHAN TAH (D)
(2) DAYOT UPAMECANO (D)
(19) ALPHONSO DAVIES (D)
(10) JAMAL MUSIALA (C)
(45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(6) JOSHUA KIMMICH (C)
(17) MICHAEL OLISE (C)
(14) LUIS DÍAZ (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
(43) FILIP PAVIC (D)
(21) HIROKI ITO (D)
(8) LEON GORETZKA (C)
(26) SVEN ULREICH (P)
(34) DENIZ OFLI (D)
(40) JONAS URBIG (P)
(11) NICOLAS JACKSON (A)
(3) KIM MIN-JAE (D)
(27) KONRAD LAIMER (C)
ALLENATORE BAYERN MONACO
Vincent Kompany
PREPARTITA
Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per la semifinali della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris. Arbitro di Paris Saint-Germain - Bayern Monaco sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8.
Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, Bayern Monaco ha vinto 9 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
PSG e Bayern Monaco si sono affrontati già 15 volte in UEFA Champions League, nove delle quali nelle ultime nove edizioni del torneo; più in generale (dal 2017-18), solo Real Madrid - Manchester City è stata giocata più volte nella competizione (13) di questa sfida (nove, appunto).
Il Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lunga serie di successi che una singola formazione abbia mai ottenuto contro i parigini nelle maggiori competizioni europee (cinque, appunto).
Il PSG ha perso il 60% delle sfide contro il Bayern Monaco in Champions League (9/15 – 6V), la percentuale di sconfitte più alta contro qualsiasi avversario affrontato almeno tre volte nella competizione - oltre a rappresentare il maggior numero di ko contro una singola squadra nel torneo (nove, appunto).
Vincent Kompany, ha vinto entrambi i confronti di Champions League contro il PSG di Luis Enrique (1-0 nel novembre 2024 e 2-1 nel novembre 2025); in caso di successo nel prossimo match, il belga diventerà il tecnico con il maggior numero di vittorie contro lo spagnolo nella competizione (tre).
Con una vittoria nel prossimo match, Luis Enrique, diventerà il tecnico più veloce a raggiungere 50 successi tra gli allenatori nella storia della Champions League (attualmente 49 in 76 partite); più in generale, il record attuale è detenuto da Pep Guardiola che l'ha raggiunta alla sua 80ª gara (in Bayern Monaco vs Dinamo Zagabria, 2-0 nel dicembre 2015).
Il PSG ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto partite ad eliminazione diretta in Champions League; la serie più lunga a pari merito nella storia della competizione - l'unica altra squadra a riuscirci è stata il Barcellona tra aprile 2015 e aprile 2016, anche in quel caso allenata da Luis Enrique (otto).
Bayern Monaco e PSG sono le due squadre con più reti segnate in questa Champions League (38, entrambe) nonchè con le più alte medie gol per partita (3.2 per i bavaresi e 2.7 per i parigini); più in generale, sono anche prime per numero di marcature in seguito a recuperi offensivi nel torneo in corso (sei, ciascuna).
Il PSG ha registrato un pressing ad alta intensità sul 58% dei tocchi avversari effettuati nella trequarti di campo centrale in questa Champions League, più di ogni altra squadra; in aggiunta, Warren Zaïre-Emery è il giocatore che ne ha effettuati di più in questa porzione di campo tra i centrocampisti delle quattro formazioni rimaste nella competizione in corso (265).
Vitinha ha completato 1.370 passaggi in questa Champions League, record per un giocatore in una singola edizione da quando il dato è disponibile (dal 2003-04); in aggiunta, il centrocampista portoghese ne ha anche portati a termine almeno 100 in otto partite diverse in questa stagione del torneo e solo Xavi nel 2010-11 (nove volte) ha fatto meglio nel periodo (dal 2003-04).
I 12 gol attuali di Harry Kane sono già un record per un giocatore inglese in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; l'attaccante ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro partite della fase a eliminazione diretta e potrebbe eguagliare la serie più lunga per un giocatore del Bayern Monaco nel torneo (cinque di Robert Lewandowski tra il 2016 e il 2018).
Khvicha Kvaratskhelia è stato direttamente coinvolto in 13 gol in questa Champions League (8G+5A), solo uno in meno rispetto al record per un giocatore del PSG in una singola edizione del torneo - Ousmane Dembélé nel 2024-25 (14 – 8G+6A).
Se Luis Díaz dovesse segnare o fornire assist contro il PSG (6G+3A finora), sarà la prima volta che tre giocatori del Bayern Monaco raggiungeranno almeno 10 contributi al gol in singola edizione di Champions League (Harry Kane con 13 e Michael Olise con 10).
Considerando il dato sui 90', e tra coloro che ne hanno giocati almeno 500', i tre difensori con il maggior numero di partecipazioni a sequenze offensive in questa Champions League prenderanno parte al prossimo match: Nuno Mendes (7.6) e Achraf Hakimi (7.5) per i parigini e Josip Stanisic per i bavaresi (6.6).
Joshua Kimmich è il giocatore che ha effettuato più line-breaking passes in questa Champions League (19); più in generale, sono sei i giocatori del PSG che ne hanno tentati almeno 10 (Vitinha, Dembélé, Mendes, Kang-In, Kvaratskhelia e Hakimi), mentre il tedesco è l'unico calciatore del Bayern in doppia cifra in tal senso.
Se Marquinhos dovesse scendere in campo contro il Bayern Monaco, eguaglierà Roberto Carlos (120) tra i giocatori brasiliani con più presenze nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, nonchè secondo a pari merito tra i calciatori sudamericani nella competizione - dietro solo a Lionel Messi (163).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: