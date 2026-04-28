Gara che é un ascensore di emozioni, prima Bayern, poi il PSG, con i francesi che sembrano aver trovato lo strappo con il 5-2 di Dembelé. I bavaresi hanno peró la forza di reagire e trovare altre due reti, chiudendo con una solo gol da recuperare nella prossima sfida.

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della semifinale tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco: al Parco dei Principi in scena l'andata di questa sfida tra i francesi e i tedeschi, due delle grande favorite alla vittoria finale.19:54

Doué si accentra e prova la conclusione, murata: si lamenta Hakimi che si era sovrapposto bene sulla fascia.21:29

DOUÉ! Altro contropiede del PSG, che in velocitá sta mettendo in difficoltá il Bayern: il diagonale della punta é a lato.21:39

GOL! Psg - BAYERN MONACO 5-4! Rete di Luis Díaz. Convalidato il gol al colombiano, scattato sulla linea dopa il lancio di Kane e abilissimo nel controllo e nella conclusion vincente. 22:34

Pazzesca reazione del Bayern che in 10 minuti recupera due delle tre reti e ora ha l'inerzia della gara.22:35

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per la semifinali della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Bayern Monaco sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8.

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, Bayern Monaco ha vinto 9 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità PSG e Bayern Monaco si sono affrontati già 15 volte in UEFA Champions League, nove delle quali nelle ultime nove edizioni del torneo; più in generale (dal 2017-18), solo Real Madrid - Manchester City è stata giocata più volte nella competizione (13) di questa sfida (nove, appunto).

Il Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lunga serie di successi che una singola formazione abbia mai ottenuto contro i parigini nelle maggiori competizioni europee (cinque, appunto).

Il PSG ha perso il 60% delle sfide contro il Bayern Monaco in Champions League (9/15 – 6V), la percentuale di sconfitte più alta contro qualsiasi avversario affrontato almeno tre volte nella competizione - oltre a rappresentare il maggior numero di ko contro una singola squadra nel torneo (nove, appunto).

Vincent Kompany, ha vinto entrambi i confronti di Champions League contro il PSG di Luis Enrique (1-0 nel novembre 2024 e 2-1 nel novembre 2025); in caso di successo nel prossimo match, il belga diventerà il tecnico con il maggior numero di vittorie contro lo spagnolo nella competizione (tre).

Con una vittoria nel prossimo match, Luis Enrique, diventerà il tecnico più veloce a raggiungere 50 successi tra gli allenatori nella storia della Champions League (attualmente 49 in 76 partite); più in generale, il record attuale è detenuto da Pep Guardiola che l'ha raggiunta alla sua 80ª gara (in Bayern Monaco vs Dinamo Zagabria, 2-0 nel dicembre 2015).

Il PSG ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto partite ad eliminazione diretta in Champions League; la serie più lunga a pari merito nella storia della competizione - l'unica altra squadra a riuscirci è stata il Barcellona tra aprile 2015 e aprile 2016, anche in quel caso allenata da Luis Enrique (otto).

Bayern Monaco e PSG sono le due squadre con più reti segnate in questa Champions League (38, entrambe) nonchè con le più alte medie gol per partita (3.2 per i bavaresi e 2.7 per i parigini); più in generale, sono anche prime per numero di marcature in seguito a recuperi offensivi nel torneo in corso (sei, ciascuna).

Il PSG ha registrato un pressing ad alta intensità sul 58% dei tocchi avversari effettuati nella trequarti di campo centrale in questa Champions League, più di ogni altra squadra; in aggiunta, Warren Zaïre-Emery è il giocatore che ne ha effettuati di più in questa porzione di campo tra i centrocampisti delle quattro formazioni rimaste nella competizione in corso (265).

Vitinha ha completato 1.370 passaggi in questa Champions League, record per un giocatore in una singola edizione da quando il dato è disponibile (dal 2003-04); in aggiunta, il centrocampista portoghese ne ha anche portati a termine almeno 100 in otto partite diverse in questa stagione del torneo e solo Xavi nel 2010-11 (nove volte) ha fatto meglio nel periodo (dal 2003-04).

I 12 gol attuali di Harry Kane sono già un record per un giocatore inglese in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; l'attaccante ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro partite della fase a eliminazione diretta e potrebbe eguagliare la serie più lunga per un giocatore del Bayern Monaco nel torneo (cinque di Robert Lewandowski tra il 2016 e il 2018).

Khvicha Kvaratskhelia è stato direttamente coinvolto in 13 gol in questa Champions League (8G+5A), solo uno in meno rispetto al record per un giocatore del PSG in una singola edizione del torneo - Ousmane Dembélé nel 2024-25 (14 – 8G+6A).

Se Luis Díaz dovesse segnare o fornire assist contro il PSG (6G+3A finora), sarà la prima volta che tre giocatori del Bayern Monaco raggiungeranno almeno 10 contributi al gol in singola edizione di Champions League (Harry Kane con 13 e Michael Olise con 10).

Considerando il dato sui 90', e tra coloro che ne hanno giocati almeno 500', i tre difensori con il maggior numero di partecipazioni a sequenze offensive in questa Champions League prenderanno parte al prossimo match: Nuno Mendes (7.6) e Achraf Hakimi (7.5) per i parigini e Josip Stanisic per i bavaresi (6.6).

Joshua Kimmich è il giocatore che ha effettuato più line-breaking passes in questa Champions League (19); più in generale, sono sei i giocatori del PSG che ne hanno tentati almeno 10 (Vitinha, Dembélé, Mendes, Kang-In, Kvaratskhelia e Hakimi), mentre il tedesco è l'unico calciatore del Bayern in doppia cifra in tal senso.

Se Marquinhos dovesse scendere in campo contro il Bayern Monaco, eguaglierà Roberto Carlos (120) tra i giocatori brasiliani con più presenze nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, nonchè secondo a pari merito tra i calciatori sudamericani nella competizione - dietro solo a Lionel Messi (163).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: