PREPARTITA

Arsenal - Lens è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Lens sarà Artur Manuel Soares Dias. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Arsenal-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arsenal non ha mai battuto il Lens in una partita di Champions League in tre tentativi (1N, 2P). È il maggior numero di volte in cui ha affrontato un avversario senza mai vincere nella competizione.

Tutte e cinque le precedenti partite europee del Lens contro squadre inglesi sono state contro l'Arsenal (2V, 1N, 2P). L'ultima trasferta contro i Gunners risale all'aprile 2000, in una semifinale di Coppa UEFA, 1-0 a Highbury con un gol di Dennis Bergkamp.

Da quando ha perso la sua prima partita casalinga europea alla guida dell'Arsenal nel febbraio 2020 (1-2 contro l'Olympiakos in Europa League), l'allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha subito solo una sconfitta nelle ultime 12 partite all'Emirates Stadium (8V, 3N), vincendo cinque delle ultime sei (1N).

Nelle ultime nove partite di Champions League tra squadre francesi e inglesi giocate in Inghilterra, gli ospiti hanno subito otto sconfitte e ottenuto solo una vittoria (Manchester United-Paris Saint-Germain 1-3 nel dicembre 2020) – ciascuna delle ultime sei è stata vinta dalla squadra di casa.

Tutti i nove gol dell'Arsenal in questa Champions League sono arrivati su azione, con solo Atlético Madrid e Bayern Monaco che hanno segnato così tanto su azione nelle prime quattro giornate (nove). Infatti, solo uno degli ultimi 16 gol dell’Arsenal nella competizione è stato segnato su calcio piazzato (Alexis Sánchez contro il Bayern Monaco nel febbraio 2017 su punizione indiretta).

L'Arsenal ha effettuato 50 passaggi che hanno rotto la linea difensiva degli avversari in questa Champions League, con solo il Manchester City (59) che ne ha fatti di più nelle prime quattro giornate. Il difensore Ben White è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato il maggior numero di passaggi di questo tipo (sette).

Il 73% dei tocchi effettuati dagli avversari del Lens in questa Champions League sono avvenuti sotto pressione da parte della squadra francese: nelle prime quattro giornate, solo il Paris Saint-Germain ha registrato una percentuale più alta (74%).

Bukayo Saka ha fornito tre assist in quattro presenze in questa Champions League, uno in tre partite diverse (contro PSV, Lens e Siviglia). Nessun giocatore inglese ha mai fornito più di tre assist in una singola stagione di Champions League con la maglia dell'Arsenal.

Quattro diversi giocatori di movimento hanno giocato ogni minuto con il Lens in questa Champions League (Facundo Medina, Jonathan Gradit, Salis Abdul Samed e Kevin Danso) – il maggior numero di giocatori di movimento a non aver perso un solo minuto per una singola squadra nella competizione nel 2023/24.

Jonathan Gradit del Lens ha vinto più duelli aerei di qualsiasi altro difensore nelle prime quattro giornate di questa Champions League (18). Infatti, tra i giocatori che hanno effettuato più di 20 duelli aerei, ha avuto anche la migliore percentuale di successo in questo periodo, vincendone il 78% (18/23).

Dove vedere Arsenal-Lens di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Arsenal-Lens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 novembre.

Arsenal-Lens è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

