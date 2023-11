DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bayern monaco - Copenaghen? La gara tra Bayern monaco e Copenaghen si giocherà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Bayern monaco - Copenaghen? L'arbitro del match sarà Stéphanie Frappart Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bayern monaco - Copenaghen sarà Carlos del Cerro Grande Dove si gioca Bayern monaco - Copenaghen? La partita si gioca a München In che stadio si gioca Bayern monaco - Copenaghen? Stadio Allianz Arena Chi trasmette la partita Bayern monaco - Copenaghen? La partita tra Bayern monaco e Copenaghen verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Bayern Monaco - Copenaghen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Copenaghen sarà Stéphanie Frappart. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Bayern Monaco-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la prima partita casalinga del Bayern Monaco in Champions League contro una squadra danese da quando ha battuto il Brøndby nel novembre 1998. Ha affrontato il Copenaghen solo una volta, battendolo 2-1 nella seconda giornata in questa stagione.

Il Copenaghen non ha mai vinto una partita europea contro una squadra tedesca in 13 precedenti confronti (comprese le qualificazioni), pareggiando quattro volte e perdendo nove. Solo l'APOEL Nicosia (16) ha affrontato squadre tedesche più spesso senza mai vincere.

Il Bayern Monaco ha vinto tutte le quattro precedenti partite casalinghe nelle competizioni europee contro squadre danesi, e tutte e quattro le vittorie sono arrivate contro squadre diverse: 2-1 contro il Køge BK nel 1976, 3-1 contro l'AGF Aarhus nel 1979, 1-0 contro il B 1903 Copenhagen nel 1991 e 2-0 contro il Brøndby IF nel 1998.

Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe in Champions League (18V, 2N) ed è imbattuto nelle ultime 12 (10V, 2N) da quando ha perso contro il Paris Saint-Germain nell'aprile 2021 (2-3). Non perde punti in una partita casalinga della fase a gironi della competizione dall’ottobre 2018 (1-1 contro l’Ajax).

Dopo la vittoria sul Manchester United, il Copenaghen punterà a vincere due partite consecutive nella stessa stagione di Champions League solo per la seconda volta – in precedenza ci era riuscito nelle prime due partite della fase a gironi del 2010/11 (contro Rubin Kazan e Panathinaikos ).

L'ultima squadra a mantenere la porta inviolata in casa del Bayern Monaco in Champions League è stata il Siviglia nell'aprile 2018, con la squadra tedesca che ha segnato 74 gol nelle ultime 26 partite casalinghe della competizione (una media di 2.8 a partita). Questa è la serie aperta più lunga di partite interne consecutive in gol per una squadra in Champions League (26).

Quella del Bayern Monaco è stata la squadra con più attacchi diretti (17) nelle prime quattro giornate di questa Champions League, mentre è stata una delle sole tre squadre a segnare più di un gol dopo un recupero offensivo (due), insieme a Real Sociedad e Porto.

Harry Kane ha preso parte a sei gol in quattro presenze di Champions League con il Bayern Monaco (quattro gol, due assist), senza che nessun giocatore abbia contribuito di più nelle prime quattro giornate dell'edizione 2023/24. La media di un gol o un assist ogni 59 minuti è attualmente la propria migliore in una singola stagione nella competizione.

Roony Bardghji ha segnato il gol della vittoria per il Copenaghen nell’ultimo turno di Champions League, segnando all'87° nel successo per 4-3 sul Manchester United. All'età di 18 anni e 14 giorni il giorno di questa partita, potrebbe diventare il giocatore più giovane nella storia della competizione a segnare in due presenze consecutive.

Joshua Kimmich del Bayern Monaco ha effettuato 17 passaggi che hanno superato la linea avversaria nell'ultima trequarti di campo verso Kingsley Coman in questa Champions League, il massimo per un giocatore a un compagno di squadra nelle prime quattro giornate del 2023/24.

Dove vedere Bayern Monaco-Copenaghen di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Copenaghen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 novembre.

Bayern Monaco-Copenaghen è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

