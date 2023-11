DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Galatasaray - Manchester united? La gara tra Galatasaray e Manchester united si giocherà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Galatasaray - Manchester united? L'arbitro del match sarà José María Sánchez Martínez Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Galatasaray - Manchester united sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea Dove si gioca Galatasaray - Manchester united? La partita si gioca a Istanbul In che stadio si gioca Galatasaray - Manchester united? Stadio Rams Global Stadium Chi trasmette la partita Galatasaray - Manchester united? La partita tra Galatasaray e Manchester united verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport 1 e Sky Qual è il risultato di Galatasaray - Manchester United? Al 1° minuto del primo tempo il risultato di Galatasaray - Manchester United è 0-0

PREPARTITA

Galatasaray - Manchester United è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rams Global Stadium di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Manchester United sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Galatasaray-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Galatasaray non è riuscito a vincere nessuna delle prime cinque partite europee contro il Manchester United (3N, 2P), ma ha vinto ciascuna delle ultime due contro i Red Devils, entrambe in Champions League (1-0 nel novembre 2012 e 3-2 nell’ottobre 2023).

Il Manchester United non ha mai segnato un gol in trasferta contro il Galatasaray nei tre precedenti tentativi (due pareggi per 0-0 e una sconfitta per 1-0). Per i Red Devils è il maggior numero di trasferte europee giocate contro un avversario senza segnare.

Dopo aver battuto il Manchester United all'Old Trafford in questa stagione, il Galatasaray potrebbe vincere in casa e fuori contro un avversario in una Coppa dei Campioni/Champions League solo per la seconda volta – l'ultima volta nel 1969/70 contro gli irlandesi del Waterford United (2 -0 in casa, 3-2 in trasferta).

Questa sarà l'ottava volta che il Galatasaray ospiterà una squadra inglese in Champions League, mentre ha perso solo due delle precedenti sette (2V, 3N): Chelsea nell'ottobre 1999 (5-0) e Arsenal nel dicembre 2014 (4-1) sono le uniche due squadre inglesi ad aver vinto in casa dei turchi nella competizione.

Il Manchester United ha perso tre delle quattro partite della fase a gironi di Champions League sotto la guida di Erik ten Hag (1V). Nel suo precedente incarico con l'Ajax, ten Hag ha dovuto attendere la sua 13ª partita della fase a gironi nella competizione per subire la sua terza sconfitta (6V, 4N).

Il Manchester United ha perso due partite in cui era in vantaggio in questa Champions League (contro il Galatasaray e il Copenaghen) – è solo la terza volta nella sua storia che ha perso più di una partita in cui è stato sopra nel punteggio in una sola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League (due anche nel 2001/02 e nel 2015/16).

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, nessuna squadra ha subito più gol del Manchester United nei 15 minuti precedenti l'intervallo (tre) o negli ultimi 15 minuti delle partite (quattro). Inoltre, nessuna squadra ha perso più punti (sei) da situazione di vantaggio.

Wilfried Zaha del Galatasaray ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite contro il Manchester United, incluso uno nell'incontro di questa stagione all'Old Trafford. Ha vinto in tutte le tre le partite di questa serie in cui ha segnato (due volte con il Crystal Palace, una con il Galatasaray).

Rasmus Højlund ha segnato cinque gol in quattro presenze di Champions League con il Manchester United. Solo due giocatori sotto i 21 anni hanno segnato più spesso per un club inglese nella competizione, con Cesc Fàbregas (Arsenal) e Phil Foden (Manchester City) entrambi a segno sei volte.

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, il centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira ha recuperato il possesso palla più volte di qualsiasi altro giocatore (42). Otto di questi recuperi sono arrivati nel terzo offensivo del campo, il massimo tra tutti i giocatori (insieme a Leroy Sané).

Dove vedere Galatasaray-Manchester United di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 29 novembre.

Galatasaray-Manchester United è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

