Chi trasmette la partita Real sociedad - Salisburgo? La partita tra Real sociedad e Salisburgo verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport Arena e Sky

PREPARTITA

Real Sociedad - Salisburgo è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 21:00 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Salisburgo sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Real Sociedad-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il precedente incontro europeo casalingo della Real Sociedad contro il Red Bull Salisburgo è stato un pareggio per 2-2 nei sedicesimi di Europa League 2017/18.

Il Red Bull Salisburgo ha vinto solo una delle 10 trasferte europee in Spagna (3N, 6P), quella contro il Villarreal nella fase a gironi di Europa League 2009/10.

La Real Sociedad ha segnato sette gol in questa Champions League, di cui sei nei primi 30 minuti di partita: ha segnato più gol nella prima mezz'ora di qualsiasi altra squadra in questa stagione.

Il Red Bull Salisburgo ha perso tre partite consecutive di Champions League e potrebbe perderne quattro di fila nella competizione per la prima volta.

Insieme a Borussia Dortmund, Inter e Barcellona, la Real Sociedad ha subito meno gol di qualsiasi altra squadra in questa Champions League (due).

Gerhard Struber del Red Bull Salisburgo potrebbe diventare il secondo allenatore austriaco a perdere quattro partite consecutive in Champions League dopo Josef Hickersberger, che perse tutte e sei le partite della fase a gironi con l'SK Rapid Vienna nel 2005/06.

La Real Sociedad ha apportato complessivamente due modifiche all'undici titolare tra le partite di Champions League di questa stagione, il minimo, insieme al Paris Saint-Germain.

Ciascuno degli ultimi 11 gol del Red Bull Salisburgo in Champions League è stato segnato da giocatori di età pari o inferiore a 22 anni, la serie più lunga nella storia della competizione (autogol esclusi).

La Real Sociedad ha il secondo PPDA (passaggi consentiti per azione difensiva) più basso in questa Champions League (9.5), dietro al Paris Saint-Germain (8.5). Solo il Lipsia (10) ha tentato tanti tiri a seguito di recuperi offensivi quanti ne ha effettuati la Real Sociedad.

La distanza media dei calci dal fondo della Real Sociedad in questa Champions League è di 58 metri, almeno 10 metri in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

Dove vedere Real Sociedad-Salisburgo di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Salisburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 novembre.

