Siviglia - PSV Eindhoven è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - PSV Eindhoven sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Siviglia-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il quarto incontro europeo tra Siviglia e PSV nel 2023: nei primi due in Europa League entrambe le squadre hanno vinto in casa (3-0 Siviglia, 2-0 PSV), mentre in Champions League a ottobre c’è stato un pareggio per 2-2.

Il PSV ha vinto solo una delle 18 trasferte europee UEFA in Spagna (5N, 12P), una vittoria per 0-1 sul Granada in Europa League. In Champions League non ha vinto nessuna delle sette visite (2N, 5P).

Il Siviglia ha vinto solo due delle ultime 18 partite di Champions League (8N, 8P) e non ha vinto nelle ultime cinque da quando ha battuto il Copenaghen nell'ottobre 2022 (2N, 3P).

Il Siviglia ha perso le prime due partite di Champions League con Diego Alonso (entrambe contro l'Arsenal), mentre non ne perde tre di fila nella competizione da settembre-novembre 2015, in una serie di quattro con Unai Emery.

Il PSV cercherà la prima vittoria esterna in Champions League dal novembre 2007 (0-1 contro il CSKA Mosca), non essendo riuscito a vincere nessuna delle ultime 15 trasferte nella competizione (5N, 10P). Si tratta della striscia aperta più lunga senza vittorie esterne tra le squadre che partecipano alla Champions League 2023/24.

Contro l'Arsenal nella precedente gara di Champions League (sconfitta per 0-2), il Siviglia ha tentato solo un tiro in tutta la partita e ha dovuto aspettare fino al 97° minuto per quell'unico tentativo. Nelle prime quattro giornate, solo lo Young Boys (zero in trasferta contro il Manchester City) ha effettuato meno conclusioni in una gara di questa stagione.

Il Siviglia ha apportato 15 modifiche all'undici titolare in questa stagione di Champions League, più di qualsiasi altra squadra nelle prime quattro giornate. Infatti, nessuna squadra ha utilizzato più giocatori rispetto agli spagnoli (23) nelle prime quattro partite della stagione in corso (anche il Porto 23).

Dall'inizio della scorsa stagione, sette degli ultimi 10 gol del Siviglia in Champions League sono stati segnati di testa. Solo il Napoli (otto) ha segnato più reti di testa nella competizione in questo periodo, mentre il Siviglia è la squadra con la più alta percentuale di marcature con questo fondamentale (70%).

Il 20% dei 317 passaggi di Joey Veerman in questa stagione di Champions League ha infranto almeno una linea avversaria; la percentuale più alta di qualsiasi centrocampista nelle prime quattro giornate (minimo 300 minuti giocati). Veerman è inoltre in testa tra tutti i giocatori del PSV nella competizione in questa edizione per occasioni create (11) e passaggi completati nella metà campo avversaria (103).

Johan Bakayoko (cinque) e Luuk de Jong (due) del PSV hanno creato sette occasioni tra di loro in questa stagione di Champions League. Nelle prime quattro giornate dell’attuale edizione, solo una coppia ha creato più occasioni per il rispettivo compagno: Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi del PSG (10).

Dove vedere Siviglia-PSV Eindhoven di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Siviglia-PSV Eindhoven si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 29 novembre.

Siviglia-PSV Eindhoven è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League