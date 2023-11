PREPARTITA

Sporting Braga - 1. FC Union Berlin è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - 1. FC Union Berlin sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Sporting Braga-1. FC Union Berlin ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting Braga ha vinto due delle tre partite europee UEFA contro l’Union Berlino, vincendo in Europa League (1-0 a settembre 2022) e Champions League (2-3 a ottobre 2023). L'altra è stata una sconfitta per 1-0 nell'ottobre 2022 in Europa League.

L'Union Berlino finora non ha vinto in Champions League, pareggiando una volta e perdendo tre partite su quattro. L'unica squadra tedesca a non vincere nessuna delle prime cinque partite nella competizione è il TSG 1899 Hoffenheim nel 2018/19 (3N, 2P).

Il Braga ha perso le due precedenti partite in Champions League, mentre non perde tre partite consecutive nella stessa stagione nelle principali competizioni europee dal 2012/13 (quattro sconfitte consecutive in Champions League).

L'Union Berlin non ha vinto nelle ultime sei partite nelle competizioni europee (2N, 4P), dopo aver vinto cinque delle sei partite prima di questa serie (1N). L'ultima vittoria in Europa è arrivata in casa contro l'Ajax a febbraio negli spareggi di Europa League (3-1 al ritorno).

Il Braga ha perso entrambe le partite casalinghe nella Champions League 2023/24 con un gol di margine, perdendo 1-2 contro Napoli e Real Madrid. La squadra portoghese ha però battuto gli avversari per numero di tiri complessivi in queste due partite (32-31) e ha ottenuto un valore di xG più alto (2.95) rispetto agli xG contro (2.59).

Nelle prime quattro giornate, la metà dei gol vincenti segnati al 90° o più tardi in questa Champions League sono arrivati contro l’Union Berlino (2/4). La squadra tedesca ha subito una sconfitta al 94° contro il Real Madrid, prima di subire nuovamente un gol al 94° e perdere nell'incontro contro il Braga.

​L'Union Berlino ha completato solo il 68% dei tentativi di passaggio sotto pressione in questa edizione di Champions League: la percentuale di successo più bassa di qualsiasi squadra nelle prime quattro giornate. Ha anche avuto la media di possesso palla più bassa in questo periodo (31.5%).

Sheraldo Becker ha segnato due dei tre gol dell'Union Berlino in questa Champions League, mentre ha effettuato più tiri (11), tocchi nell'area avversaria (17) e creato più occasioni (sei) di qualunque altro compagno di squadra nella competizione.

Bruma ha preso parte attiva a tre dei cinque gol del Braga nella Champions League 2023/24 (due gol, un assist). Solo un giocatore ha contribuito direttamente a più gol in una singola stagione nella competizione per il Braga, con Alan che ha segnato cinque reti nel 2012/13.

Tra i giocatori con più di 300 minuti giocati in questa Champions League, l'attaccante dell'Union Berlino Sheraldo Becker ha la distanza media di movimenti palla al piede più alta nella competizione, con una media di 16.9 metri per movimento.

