Basta il gol di Dembelé dopo appena 4 minuti al Psg per battere l'Arsenal. Una vittoria importante, ma di misura, che non chiude assolutamente la pratica per i parigini. La partita d'andata regala tanti emozioni e spunti, da una parte e dall'altra. Non sono mancate le grandi occasioni e soprattutto le grande parate, sia di Raya che di Donnarumma. In avvio e nel finale meglio il Psg, nel mezzo sicuramente meglio l'Arsenal, ma il primo round va alla squadra di Luis Enrique.

Psg ed Arsenal si riaffronteranno nel ritorno delle semifinali di Champions League mercoledì 7 maggio alle 21.00.

Le Pagelle