PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Olympiastadion di Berlin.

Arbitro di 1. FC Union Berlin - Sporting Braga sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

1. FC Union Berlin-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Berlino e lo Sporting Braga si sono affrontati nella scorsa edizione dell’Europa League, la squadra ospitante ha vinto 1-0 in entrambe le gare nella fase a gironi.

Dopo non aver vinto nessuno dei primi sei incontri contro squadre tedesche (2N, 4P), lo Sporting Braga ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro partite contro queste avversarie. L'eccezione in questa striscia, tuttavia, è stata la sconfitta per 1-0 in casa dell'Union Berlino la scorsa stagione.

Solo una delle ultime 13 squadre esordienti in Champions League ha vinto la prima partita casalinga nella competizione (4N, 8P): successo dello Sheriff Tiraspol contro lo Shakhtar Donetsk nel 2021/22. L’ultimo club tedesco esordiente nel torneo a vincere la prima gara interna è stato il Wolfsburg contro il CSKA Mosca nel 2009/10, da allora nessuna formazione delle ultime quattro di questo paese ci è riuscita (1N, 3P).

L’Union Berlino ha vinto tre delle cinque partite casalinghe europee nella scorsa stagione (tutte in Europa League), nelle altre due gare interne ha perso 0-1 e pareggiato 3-3, entrambe contro l'Union Saint-Gilloise.

L’Union Berlino è stata l'unica squadra a non aver effettuato alcun tiro in porta nella prima giornata della Champions League 2023/24; la formazione tedesca ha anche registrato il valore più basso di Expected Goals (0.24).

Lo Sporting Braga ha perso le ultime cinque partite di Champions League, la seconda serie più lunga di sconfitte consecutive per una squadra portoghese nella competizione (dopo il Benfica: otto tra il 2017 e il 2018).

Lo Sporting Braga è la squadra che ha disputato più partite in Champions League senza mai pareggiare: 13 (4V, 9P).

Lo Sporting Braga ha vinto entrambe le trasferte nei turni di qualificazione alla Champions League 2023/24: 4-1 v Backa Topola e 1-0 v Panathinaikos, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 11 gare fuori casa tra tutte le competizioni europee (2N, 7P).

Frederik Rønnow è il calciatore dell’Union Berlino con più palloni giocati contro il Real Madrid (55), solo un altro portiere è stato il giocatore che ha toccato il maggior numero di palloni tra quelli della propria squadra nel primo match di questa Champions League (Omri Glazer della Stella Rossa).

Bruma ha segnato alla sua prima presenza in Champions League con lo Sporting Braga nel match più recente, dopo che era rimasto a secco di gol in tutte le sue precedenti 16 gare nella competizione con Galatasary, Lipsia e Olympiakos.

Dove vedere 1. FC Union Berlin-Sporting Braga di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

1. FC Union Berlin-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

1. FC Union Berlin-Sporting Braga è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League