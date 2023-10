DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lens - Arsenal? La gara tra Lens e Arsenal si giocherà martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Lens - Arsenal? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lens - Arsenal sarà Paolo Valeri Dove si gioca Lens - Arsenal? La partita si gioca a Lens In che stadio si gioca Lens - Arsenal? Stadio Stade Félix Bollaert-Delélis Chi trasmette la partita Lens - Arsenal? La partita tra Lens e Arsenal verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual è il risultato di Lens - Arsenal? Al 13° minuto del primo tempo il risultato di Lens - Arsenal è 0-1

PREPARTITA

Lens - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.

Arbitro di Lens - Arsenal sarà Marco Guida coadiuvato da Filippo Meli e Giorgio Peretti. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Lens-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lens è imbattuto nei due precedenti confronti di Champions League contro l'Arsenal: pareggio in casa (1-1) e vittoria in trasferta (1-0) nel 1998/99. Questa sarà la prima volta in cui le due squadre si affrontano dalla semifinale di Coppa UEFA del 1999/00, quando l'Arsenal si impose con un punteggio complessivo di 3-1 (1-0 in casa, 2-1 in trasferta).

La prima partita in assoluto dell'Arsenal in Champions League è stata quella disputata in casa del Lens, 25 anni e 17 giorni fa. Marc Overmars portò i Gunners in vantaggio, prima del pareggio all'ultimo minuto di Tony Vaireilles per la squadra francese.

L'Arsenal ha perso soltanto una delle 14 trasferte (8V, 5N) contro squadre francesi in tutte le competizioni, ovvero quella per 3-1 contro il Rennes in Europa League, nel marzo 2019. I Gunners sono imbattuti nelle otto gare esterne contro queste avversarie in Champions League (6V, 2N), anche se sono stati sconfitti nella finale del 2006 a Parigi.

Il Lens ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 33 partite casalinghe in tutte le competizioni europee (78 reti): serie iniziata contro l'Arsenal nella fase a gironi della Champions League 1998/99. Nel XXI secolo, quella francese è la squadra che ha disputato più gare interne (23) in Europa andando sempre a bersaglio.

L'Arsenal non perde da nove sfide (7V, 2N) nella fase a gironi di Champions League, compresa la vittoria per 4-0 contro il PSV dopo il ritorno degli inglesi nella competizione in questa stagione. Soltanto tra novembre 2003 e settembre 2006, i Gunners hanno infilato una serie più lunga di gare (17) senza sconfitte nella fase a gironi del torneo.

L'Arsenal ha segnato quattro reti con un valore totale di Expected Goals di 2.3 contro il PSV nel primo turno (+1.7 di differenza): soltanto il Barcellona (+2.1 – 5 gol e un valore di 2.9 di xG) ha fatto meglio alla prima giornata di questa Champions League.

Nelle due precedenti edizioni di Champions League (1998/99 e 2002/03), il Lens ha perso soltanto una delle sei partite casalinghe disputate (3V, 2N). I francesi hanno vinto le ultime due gare nel 2002/03, contro il Deportivo La Coruña e il Milan, che poi si aggiudicò il trofeo.

Nessun giocatore ha effettuato più movimenti palla al piede che terminano con un tiro nel primo turno di questa Champions League rispetto all'attaccante del Lens, Elye Wahi (3).

Gabriel Jesus ha preso parte a 15 gol nelle ultime 15 partite da titolare in Champions League, segnandone 12 e fornendo tre assist. L'attaccante dell'Arsenal ha anche trovato la via della rete nelle ultime tre sfide della fase a gironi nella competizione: si tratta della sua serie più lunga di match con gol all’attivo in questa fase del torneo.

Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Martin Ødegaard sono andati a bersaglio tutti all'esordio con l'Arsenal in Champions League contro il PSV nel primo turno. Gli unici giocatori ad avere segnato nelle prime due partite con la maglia dei Gunners nella competizione sono stati Marouane Chamakh (le prime tre nel 2010) e Lukas Podolski nel 2012.

Dove vedere Lens-Arsenal di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Lens-Arsenal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Lens-Arsenal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

